تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

Seedance 2.0 مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي من ByteDance

أقوى نموذج فيديو من ByteDance متاح الآن على HeyGen. حوّل النصوص والصور إلى مقاطع متعددة اللقطات بحركة سلسة وواقعية. ابدأ في إنشاء الفيديو خلال ثوانٍ، مجاناً.

موثوق به من ملايين المستخدمين حول العالم لإحياء قصصهم.
القدرات

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Seedance 2.0

Seedance 2.0 هو نموذج فيديو بالذكاء الاصطناعي مُصمَّم للمبدعين والفرق. حوّل النصوص والصور إلى مقاطع سينمائية، وجّه كل لقطة بالتفصيل، وأنشئ فيديو جاهزًا للإنتاج دون أن تغادر HeyGen.

مشاهد أفاتار سينمائية

استخدم التوأم الرقمي بالذكاء الاصطناعي الخاص بك في مشاهد مُخرَجة بالكامل مع مواقع مخصّصة، وملابس، وإضاءة، وإيماءات، وحركة كاميرا حسب رغبتك. يحافظ Seedance 2.0 على مظهرك ثابتًا ومتطابقًا في كل لقطة، بحيث يبدو كل فيديو أفاتار بالذكاء الاصطناعي وكأنه لنفس الشخص في نفس يوم التصوير.

لقطات B-roll مُنشأة بالذكاء الاصطناعي

أنشئ لقطات سينمائية فرعية، ومرئيات للمنتجات، ومقاطع اجتماعية، وانتقالات، ومشاهد حركية من موجّه كتابي بسيط. يعمل Seedance 2.0 كمولّد b-roll بالذكاء الاصطناعي، يحوّل النص إلى لقطات جاهزة للمونتاج دون الحاجة إلى أي مكتبة لقطات جاهزة.

يكدّس اللقطات في تسلسلات ويحافظ على ثبات الشخصية والملابس والبيئة عبر كل لقطة.

أساليب إبداعية بلا حدود

انتقل من النص إلى الفيديو بأي أسلوب يمكنك وصفه. أنشئ عروضًا توضيحية للمنتجات، وفيديوهات للمؤسسين، ولقطات بصرية سريالية، ومشاهد أسلوب حياة، وشروحات تعليمية، وإعلانات سينمائية من خلال النموذج نفسه، وكل ذلك داخل HeyGen.

أسلوب الشخصية يظل ثابتًا أينما تتحرك؛ نفس الإضاءة، نفس الملابس، نفس الإحساس، حتى عندما تتغيّر الكاميرا والبيئة من حولها.

صياغة موجّهات على مستوى المدير

تحكّم في الموضوع، والمشهد، والكاميرا، والإضاءة، والحركة، والمزاج، والإيقاع في برومبت واحد. Seedance 2.0 يفهم لغة الكاميرا، لذلك فإن حركة الدوللي البطيئة، أو زاوية Dutch، أو لقطة الماكرو الواسعة ستظهر تمامًا كما تصفها.

يتم إضافة الترجمات النصية تلقائياً وتُضبط أحجامها بشكل صحيح لمقاطع الفيديو الرأسية والمربعة والأفقية.

حالات الاستخدام

كيف يستخدم صُنّاع المحتوى والعلامات التجارية Seedance 2.0

من رسائل المؤسسين وإطلاق المنتجات إلى فيديوهات الشرح والفيديوهات القصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، يتوافق Seedance 2.0 مع الطريقة التي تُنتج بها الفرق الحديثة الفيديو. أنشئ فيديو سينمائيًا بالذكاء الاصطناعي لأي قناة أو صيغة أو جمهور، ضمن سير عمل واحد داخل HeyGen.

مقاطع إبداعية مخصّصة للسوشيال ميديا

أنشئ مقاطع فيديو قصيرة مخصّصة لـ TikTok وInstagram وYouTube Shorts وLinkedIn. صمّم بدايات جذّابة، وانتقالات، واستعارات بصرية، ومشاهد بأفاتار، وفيديوهات سوشيال ميديا تحمل هوية علامتك التجارية، دون الحاجة إلى فريق مونتاج كامل.

فيديوهات المؤسِّس والعلامة التجارية

حوّل الإعلانات، وتحديثات المنتجات، والمحتوى القيادي، ورسائل المؤسِّس إلى فيديوهات سينمائية للمؤسِّس باستخدام التوأم الرقمي بالذكاء الاصطناعي. أضف حركة وبيئات ولقطات B-roll لتجعل كل رسالة تبدو بمستوى احترافي مميز.

فيديوهات تعليمية وتوضيحية

اجعل الأفكار المعقّدة أسهل في الفهم من خلال أمثلة بصرية، ومفاهيم متحركة، ومشاهد أسلوب حياة، ولقطات B-roll مساندة. مثالي للدورات التدريبية، وفيديوهات الشرح بالذكاء الاصطناعي، والإعداد للموظفين الجدد، والتدريب، ومحتوى الفيديو التعليمي.

محتوى إطلاق المنتج

أنشئ فيديوهات إطلاق منتجات لافتة للانتباه تضم لقطات سينمائية للمنتج، وعروضًا توضيحية للميزات، ومرئيات تجريدية، وانتقالات مصقولة. مصمَّمة خصيصًا لمنشورات السوشيال ميديا، وصفحات الهبوط، والإعلانات، وحملات فيديو عرض المنتج.

الفرق تطلق المنتجات أسرع مع Seedance 2.0

استمع إلى آراء المبدعين والعلامات التجارية الذين يستخدمون Seedance 2.0 لتوسيع سرد القصص وإطلاق الحملات خلال ساعات.

Miro
"Seedance 2 منح كتّابنا نفس مستوى الإبداع في عملية العمل الذي أمتلكه أنا مع قنوات سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم خبرات تعلمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أدركت أنني أستطيع كتابة نص، إرساله، وألا أضطر للظهور أمام الكاميرا مرة أخرى أبدًا — وSeedance 2 سيتولى الباقي."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen وSeedance 2 هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع بعد الآن. الأمر يشبه أننا وسّعنا فريقنا وأصبح بإمكاننا إنجاز الكثير المزيد باستخدام نفس الموارد."

Justin Meisinger, مدير برنامج
أقوى منصة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي

خطط تسعير مرنة لكل منشئ محتوى وكل فريق

HeyGen تمكّن أكثر من 100,000 شركة من إنشاء الفيديوهات وتوطينها وتوسيع نطاقها والتعاون عليها، دون الحاجة إلى كاميرا أو فريق تصوير. حازت على المركز الأول في قائمة G2 لأسرع المنتجات نموًا في 2025، مما يجعل إنشاء الفيديو الاحترافي أسهل من أي وقت مضى.

مجاني

$0/شهر

نقطة دخول مثالية للمبدعين والمسوقين الذين يرغبون في تجربة أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل أداة إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen.

إنشاء الفيديو:
  • 3 فيديوهات شهرياً
  • فيديوهات حتى 1 دقيقة
  • الوصول إلى Avatar IV و Video Agent
  • معالجة فيديو قياسية
  • أكثر من 500 أفاتار جاهز
مزايا ستنال إعجابك:
  • 1 توأم رقمي مخصص
  • أكثر من 30 لغة

منشئ المحتوى

$29 / شهرياً

إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي للمبدعين الأفراد. يوفّر لك الوصول إلى مزايا متقدّمة مثل مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي وخاصية التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي.

600 credits
See what you can get with 600 credits
إنشاء الفيديو:
  • فيديوهات حتى 30 دقيقة
  • تصدير فيديو بدقة 1080p
  • إنشاء فيديو موسّع باستخدام Avatar IV
  • معالجة فيديو سريعة
  • أفاتارات صور غير محدودة
  • إزالة العلامة المائية
كل ما في الخطة المجانية، بالإضافة إلى
  • استنساخ الصوت
  • نماذج ذكاء اصطناعي متقدّمة (صور وفيديوهات)
  • أكثر من 175 لغة ولهجة
  • ترحيل الأرصدة

احترافي

$49 / شهرياً

مصمَّم للأفراد المتقدّمين الذين ينشئون محتوى عالي الجودة على نطاق واسع. استمتع باستخدام مرن وتصدير بجودة فيديو مذهلة بدقة 4K.

1,000 credits
إنشاء الفيديو:
  • فيديوهات حتى 30 دقيقة
  • تصدير فيديو بدقة 4K
  • إنشاء فيديو موسّع باستخدام Avatar IV
  • معالجة فيديو أسرع
  • أفاتارات صور غير محدودة
  • إزالة العلامة المائية
كل ما في خطة Creator، بالإضافة إلى:
  • استخدام شهري قابل للتخصيص
  • تحرير ومراجعة نص الترجمة

الأسئلة الشائعة

كل ما تحتاج إلى معرفته عن Seedance 2 على HeyGen.

ما هو Seedance 2.0؟

Seedance 2.0 هو نموذج فيديو سينمائي بالذكاء الاصطناعي من ByteDance يحوّل النصوص والصور إلى مقاطع فيديو واقعية وغنية بالحركة. يتولى توجيه الكاميرا، والحفاظ على اتساق الشخصيات، والتعامل مع المشاهد المعقّدة في عملية إنشاء واحدة. على HeyGen، يمكنك استخدام Seedance 2.0 جنبًا إلى جنب مع التوأم الرقمي بالذكاء الاصطناعي الخاص بك ونماذج أخرى في سير عمل واحد.

ما الذي يمكنني إنشاؤه باستخدام Seedance 2؟

Seedance 2 ينشئ فيديو سينمائيًا متوافقًا مع هوية علامتك التجارية انطلاقًا من موجّهات نصية، وصور مرجعية، ولوحات قصة (storyboards). استخدمه للإعلانات، والبروموهات، وفيديوهات الشرح، ومقاطع السوشيال، والمشاهد الكاملة بطول كامل مع شخصيات ثابتة وزوايا حركة كاميرا متسقة.

هل يمكن تجربة Seedance 2.0 مجانًا؟

نعم. يمكنك تجربة Seedance 2.0 مجاناً على HeyGen مع رصيد مُضمَّن في كل حساب، ولا تحتاج إلى بطاقة ائتمان للبدء. بعد أن تختبره، تتيح لك الخطط المدفوعة دقة أعلى، ومقاطع أطول، وعدداً أكبر من عمليات الإنشاء شهرياً.

كيف أستخدم Seedance 2.0 على HeyGen؟

سجّل الدخول إلى HeyGen، وافتح محرّر الفيديو، ثم اختر Seedance 2.0 من قائمة النماذج. اكتب موجّهك أو أضف صورة مرجعية، وحدّد زاوية اللقطة، ثم أنشئ الفيديو. يمكنك ربط مقاطع Seedance 2.0 مع أفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بك، ولقطات الـB-roll، والصوت، والموسيقى في نفس المشروع.

هل يدعم Seedance 2 عدة نسب أبعاد مختلفة؟

أنشئ فيديوهات بنسبة 16:9 و9:16 و1:1 و4:5 من نفس الموجّه. تحصل على نسخ جاهزة لـ YouTube وTikTok وReels وShorts والإعلانات على السوشيال ميديا المدفوعة — بدون إعادة قص.

هل المخرجات آمنة للاستخدام التجاري؟

يمكن استخدام مقاطع الفيديو المُنشأة باستخدام Seedance 2.0 على HeyGen في الأعمال التجارية، بما في ذلك الإعلانات، والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق المنتجات، وتسليمات العملاء، وذلك ضمن الترخيص التجاري في خطة HeyGen الخاصة بك. يتضمّن ناتج الخطة المجانية علامات مائية، بينما تزيلها الخطط المدفوعة وتمنحك حقوقًا تجارية كاملة.

هل يمكن لـ Seedance 2.0 إنشاء مزامنة الشفاه والصوت والموسيقى؟

نعم. يدعم Seedance 2.0 مزامنة حركة الشفاه مع الصوت المحيط والموسيقى المتوافقة مع هوية علامتك التجارية في نفس عملية الإنشاء، مما يعني أنك لا تحتاج إلى تعليق صوتي منفصل أو معالجة صوتية إضافية. على HeyGen، يمكنك استبدال الصوت الافتراضي بنسخة مستنسخة من صوتك بالذكاء الاصطناعي أو رفع ملف صوتي مخصص إذا كنت تريد تحكماً كاملاً.

كيف يقارن Seedance 2.0 مع Sora وVeo وKling؟

يقدّم Seedance 2.0 جودة بصرية وواقعية حركة تضاهي Sora من OpenAI وGoogle Veo وKling، ويتفوّق في ثبات الشخصيات عبر اللقطات وإنتاج الصوت الأصلي في نفس العملية. لكن الميزة الأكبر في HeyGen هي سير العمل؛ حيث تحصل على Seedance 2.0 مع الأفاتارات والصوت والترجمة النصية والتحرير في مكان واحد، بدلًا من تجميع المخرجات من عدّة أدوات مختلفة.

أيًّا كان ما تريد إنشاؤه، يمكنك إنشاؤه الآن

ابدأ في الإنشاء باستخدام Seedance 2 وباقي استوديو الذكاء الاصطناعي من HeyGen. لا إعدادات ولا جلسات تصوير — فقط افتح تبويبًا وابدأ.

