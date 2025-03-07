أرسل دعوات التسويق للفعاليات وملخصاتها والمتابعات بسهولة

اجعل كل نقطة تواصل في تسويق الفعاليات ذات قيمة مع حل الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. يساعدك على زيادة الحضور، والتواصل مع المشاركين، وتعظيم قيمة فعالياتك من خلال مزايا مخصّصة.

الفوائد والقيمة

حل أكبر تحديات تسويق الفعاليات باستخدام الفيديو بالذكاء الاصطناعي

Create Quality Event Marketing Promos in Minutes

With HeyGen, crafting quality event marketing promos is as easy as writing a script. Choose from a wide array of ready-made templates to streamline the process, whether it's a conference, webinar, or meetup. You can swiftly produce custom marketing videos in over 170 locales and dialects, primed to share in no time.


Personalize Invites and Follow-Ups with AI Speaker-Led Videos

HeyGen makes it seamless to send personalized videos featuring the event speakers, or their lifelike digital avatars, to attendees. Thank registrants, share event details, and give a sneak peek to build excitement with personalized video message features. This approach enhances the experience by integrating personalized content in digital marketing, creating a memorable engagement that energizes people about your event, especially through personalized interactive video opportunities.


Maximize Marketing Impact with Post-Event Video Recaps

Leverage attendee data effectively. Use HeyGen to promptly create personalized event summaries, key highlights, and follow-ups that keep your audience engaged and stimulate conversions long after the event concludes, using personalized video email marketing.

"أجرينا اختبارات مع منصات أخرى للفيديوهات المخصّصة، وكانت HeyGen الأفضل من حيث الجودة. كنا واضحين مع فريقهم منذ البداية بسبب بيئة المخاطرة العالية والعائد الكبير لتجربة هذا الأمر لأول مرة، وقد كانت المخاطرة تستحق ذلك."

Kelly Peters

نائب رئيس التسويق في Tomorrow.io

كيفية إنشاء فيديوهات تسويق الفعاليات باستخدام HeyGen

  1. افتح أداة إنشاء فيديوهات ترويجية من HeyGen

ابدأ باستخدام أداة HeyGen لإنشاء فيديوهات ترويجية لبدء تصميم فيديوهات للترويج لفعاليتك أو دعوتها أو تلخيصها، مع خصائص فيديو مخصّصة — دون الحاجة إلى كاميرا أو مهارات مونتاج.

  1. اختر قالبًا
  1. إضافة أفاتارات رقمية للمتحدثين المميزين (اختياري)
  1. أضف مسارات الحديث والخلفيات والعناصر البصرية
  1. استيراد جهات الاتصال الخاصة بك
  1. إنشاء فيديوهات

الأسئلة الشائعة

كيف يساعد HeyGen في زيادة حضور الفعاليات؟

تساعدك HeyGen على زيادة الحضور من خلال إنشاء فيديوهات ترويجية ودعوات جذابة وشخصية تلفت الانتباه. تميّز في صناديق البريد المزدحمة والقنوات الرقمية عبر فيديوهات احترافية مخصّصة لجمهورك، تشجّع على مزيد من التسجيلات وتزيد نسبة الحضور.

هل يمكنني تخصيص الدعوات والمتابعات باستخدام HeyGen؟

نعم! HeyGen يجعل من السهل إرسال دعوات فيديو مخصّصة ورسائل متابعة. أنشئ رسائل مخصّصة تتضمّن متحدثي الفعالية أو الأفاتارات الرقمية الخاصة بهم لشكر الحضور، ومشاركة لمحات مسبقة، أو إبراز تفاصيل الجلسات. التواصل الشخصي يعزّز الحماس ويحافظ على تفاعل جمهورك.

ما مدى سرعة إنشاء فيديو ترويجي لفعالية باستخدام HeyGen؟

يمكنك إنشاء فيديوهات ترويجية مذهلة للفعاليات في دقائق قليلة فقط باستخدام أداة إنشاء الفيديو الترويجي الخاصة بنا. ما عليك سوى كتابة النص، واختيار أحد القوالب الجاهزة من HeyGen، ثم تخصيصه كما تريد. لا تحتاج إلى أي خبرة في التصميم أو المونتاج، مما يجعل العملية سريعة وخالية من التوتر.

هل يدعم HeyGen المتابعات بعد الفعالية؟

بالتأكيد! تساعدك HeyGen على تقديم فيديوهات مخصّصة بعد الفعاليات، بما في ذلك الملخصات، وأهم النقاط، ورسائل الشكر. خصّص المتابعة لفئات مختلفة من الحضور للحفاظ على تفاعل جمهورك وزيادة التحويلات لفترة طويلة بعد انتهاء الفعالية.

ما أنواع الفعاليات التي تناسب HeyGen بشكل أفضل؟

HeyGen مثالية للترويج للمؤتمرات والويبينارات واللقاءات وورش العمل والمزيد، مع إضفاء طابع شخصي عليها. من حملات الترويج قبل الفعالية إلى الملخصات بعد الفعالية، تساعدك HeyGen على جعل التسويق فعّالاً في كل مرحلة.

هل يمكنني تكييف الفيديوهات للجمهور الدولي؟

نعم! HeyGen يدعم أكثر من 170 لهجة ومحلية لغوية، مما يتيح لك تكييف فيديوهات الفعاليات للجمهور العالمي. سواء كانت دعوات، مواد ترويجية، أو رسائل متابعة، ستصل رسالتك بوضوح عبر مختلف اللغات والثقافات.

كيف يساعد HeyGen في توفير الوقت وتقليل تكاليف تسويق الفعاليات؟

تُغنيك HeyGen عن الحاجة إلى إنتاج فيديو مكلف وفرق إبداعية كبيرة. بفضل الأدوات والقوالب المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء فيديوهات عالية الجودة بسرعة وبتكلفة أقل، مما يتيح لك تركيز مواردك على تحقيق أقصى نجاح لفعالياتك.

هل يتكامل HeyGen مع أدوات التسويق الحالية التي تستخدمها؟

نعم، HeyGen يتكامل بسلاسة مع منصات البريد الإلكتروني، وأدوات وسائل التواصل الاجتماعي، وأنظمة إدارة الفعاليات. يمكنك بسهولة إدماج فيديوهاتك في الحملات لتبسيط سير عمل التسويق لفعالياتك.

كيف تختلف HeyGen عن حلول التسويق للفعاليات التقليدية؟

تتميّز HeyGen بجعل تسويق الفيديو الشخصي بسيطًا وسهل الوصول. بدلًا من الاعتماد على مواد عامة، يمكنك إنشاء فيديوهات مخصّصة لفئات محددة، تتضمّن أفاتارات للمتحدّثين، وتقدّم محتوى تفاعليًا يجعلك تبرز بفعالية في فعاليتك.

كيف أبدأ في استخدام HeyGen لتسويق الفعاليات؟

البدء سهل.سجّل في HeyGen، وتصفّح القوالب المصممة للفعاليات، وابدأ في إنشاء فيديوهات مخصّصة للترويج للمؤتمر أو الويبينار أو اللقاء القادم. مع HeyGen، ستقدّم حملات أكثر تفاعلاً تحقق نتائج حقيقية.

