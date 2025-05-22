منذ عام 1921، Komatsu غيّرت عالمنا المادي بصفتها شركة عالمية رائدة في تصنيع المعدات الأصلية (OEM)، حيث توفّر معدات لقطاعات البناء والتعدين وصناعة الغابات. وبجذور تمتد لأكثر من قرن إلى شركة Komatsu Iron Works في الريف الياباني، نمت Komatsu لتصبح شركة عالمية تضم أكثر من 65,000 موظف وشبكة قوية من 211 موزعًا في 151 دولة.
لقد تميّزت رحلة Komatsu بالتزام عميق بالشراكة والابتكار، حيث يرون أنهما عنصران أساسيان لمواجهة التحديات المتنوعة في عصرنا. واليوم، يستفيدون من تقنية الذكاء الاصطناعي من HeyGen لتعزيز التواصل بين فرقهم المتنوعة حول العالم وتقوية تقليدهم الراسخ في التعاون.
تحديات في العثور على صيغة تفاعلية تضمن نقل المعرفة
تعمل شركة Komatsu في قطاع التصنيع، وتقدّم مجموعة شاملة من المنتجات تشمل الحفّارات، واللوادر ذات العجلات، والجرافات، وشاحنات النقل القلّابة، مع الإشراف على حركة هذه المعدات من المصنع إلى الموزّع ثم إلى العميل النهائي. ولضمان تنفيذ هذه العملية بكفاءة، من الضروري أن يمتلك شبكة موزّعي Komatsu، الذين يتعاملون مباشرة مع العملاء النهائيين، معرفة عميقة بالمنتجات والحلول والخدمات المقدَّمة. لذلك، يُعدّ توفير تدريب شامل لشبكة الموزّعين على مزايا الآلات وطريقة تشغيلها ومواصفاتها الفنية أمرًا أساسيًا.
ولهذا الغرض، جرّبت فرق التعلم والتطوير (L&D) عدة أساليب لإنشاء محتوى تدريبي جذاب — بدءًا من شرائح PowerPoint مع تعليق صوتي آلي وصولًا إلى الاستعانة بشركات وسائط متعددة خارجية. لكن كل حل كان له مجموعة من القيود الخاصة به، هذا بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة والاستثمار الكبير في الوقت.
تقول سارة مونسترز، مديرة مجموعة التدريب والتطوير والفعاليات في شركة Komatsu Europe International N.V: "كنا في مرحلة نحتاج فيها إلى معرفة ما إذا كانت التكنولوجيا يمكن أن تساعدنا في فيديوهات التدريب". بعد أن اكتشفت سارة تقنية الذكاء الاصطناعي من HeyGen من خلال استخدام أحد المؤثرين البلجيكيين لميزة ترجمة الفيديو، أدركت فورًا كيف يمكنهم توظيف هذه الابتكار داخل عملياتهم.
تانيا بوجوتشاروفا، أخصائية تصميم تعليمي في شركة Komatsu Europe، تستخدم HeyGen لإنشاء فيديوهات شرح جذابة ومحتوى تدريبي تقني على المنتجات. كما تقوم بوضع الإرشادات وتعمل كمسؤولة إدارية عليا (Super Admin) للمطوّرين الآخرين من مختلف كيانات Komatsu حول العالم. يتيح لها المنصّة وفريقها تحويل المحتوى القائم الذي يقدّمه خبراء الموضوع إلى فيديوهات مؤثرة تتضمّن أفاتارات مخصّصة تحمل هوية Komatsu، محقّقة التوازن المثالي بين التفاصيل التقنية وطريقة العرض الجذابة.
تقول تانجا: "تلقّينا تعليقات إيجابية جدًا من المتعلمين. فهم يجدون المحتوى سهل المتابعة بفضل الشرح القصير والمركّز الذي يقدّمه الأفاتار المتحرك. انتقلنا من فيديوهات تعليمية بسيطة إلى فيديوهات أكثر احترافية بأفاتارات واقعية جدًا وتعليقات صوتية، مع تجنّب التكاليف العالية لتصوير الفيديو."
تشير تانجا أيضًا إلى تأثير إيجابي على المدربين: "نحن نشعر بالحماس ليس فقط من المتعلمين، بل من المدربين أيضًا؛ فهم أصبحوا أكثر تحفيزًا لإنشاء محتوى تدريبي بفضل HeyGen. بشكل عام، يُعد هذا خطوة كبيرة إلى الأمام في تطوير موادنا."
توسيع مناهج التدريب متعددة اللغات مع الحفاظ على الاتساق
إيجاد طريقة ميسورة لإنشاء محتوى فيديو تدريبي جذاب هو الخطوة الأولى، أما التحدي التالي فيكمن في توسيع المنهج بكفاءة عبر لغات متعددة لتلبية الاحتياجات المتنوعة.
ميزة الترجمة في HeyGen كانت الأداة المناسبة التي احتاجتها Komatsu لتحويل محتواها إلى لغات مختلفة. ميزة إنشاء النصوص في المنصة تُنتج مسودات أولية قابلة للاستخدام انطلاقًا من عناوين مواقع الويب (URLs).
تقول تانجا: "في أوروبا، نقدّم عادةً محتوى التدريب بأربع لغات: الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية. عادةً ما ننشئ المحتوى الأصلي أولًا باللغة الإنجليزية، وباستخدام ميزة الترجمة من HeyGen يمكننا تقديم نسخ مترجمة ببضع نقرات فقط. هذا يضيف قيمة كبيرة لنا". العملية الجديدة أكثر كفاءة من حيث الوقت والميزانية، وتتيح للفريق الاستفادة بكفاءة من مادة مصدر واحدة فقط.
استلهامًا من التطوير الجديد الذي قدّمته Komatsu Europe، تبنّت كيانات Komatsu الأخرى حول العالم هذا النهج وطبّقت قدرات HeyGen بشكل استراتيجي ضمن خطة تطوير مواد التدريب الخاصة بها.
تقول تانجا: "ميزة الترجمة تمنحنا مزيدًا من المزايا على مستوى عالمي. على سبيل المثال، لدينا برنامج تدريب بعنوان 'فهم حقوق الإنسان' مُصمَّم لجميع الموظفين في كل كيانات Komatsu، وقد تم ترجمة هذا التدريب إلى 14 لغة بسهولة وبشكل متّسق، بفضل HeyGen."
اليوم يتم ترجمة مواد التدريب الخاصة بشركة Komatsu وكتابة نصوصها وتحريكها باستخدام HeyGen وأفاتار Komatsu Studio في جميع أنحاء العالم. وبفضل أدوات الهوية البصرية من HeyGen، يتم الحفاظ على أسلوب موحّد عبر بلدان وثقافات متعددة.
“إن كون جميع فيديوهات التدريب يقدّمها أفاتار واحد بأسلوب موحّد يعزّز أيضاً الوعي بالعلامة التجارية. إن الاستخدام المتّسق لأفاتار Komatsu Studio واعتماد أسلوب بصري موحّد عبر فيديوهات التدريب يخلق حضوراً مميزاً وسهل التعرّف عليه للعلامة التجارية على مستوى العالم.”
- تانجا بوجوتشاروفا، أخصائية تصميم تعليمي
تحسّن كبير في تفاعل المتعلمين وإمكانات واسعة للاستكشاف
النتائج تتحدّث عن نفسها. في شركة Komatsu، تلاحظ فرق التدريب أن 80-90% من المشاهدين يكملون الآن مشاهدة الفيديو بالكامل، بينما كان المشاهدون سابقًا يتوقفون عن المشاهدة بعد عشر دقائق تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، تحسّنت نتائج الاختبارات، مما يوضح أن الموظفين يحتفظون بالمحتوى بشكل أكثر فعالية.
تقول سارة: "من خلال جعل نقل المعرفة أكثر جاذبية وسهولة عبر اللغات، كان HeyGen عاملًا أساسيًا في تمكين شبكتنا العالمية، مما ساهم في نهاية المطاف في تحقيق وعد علامتنا التجارية – خلق القيمة معًا – مع عملائنا وشركائنا وزملائنا حول العالم."
“ونحن ننظر إلى المستقبل، نخطط لتوسيع استخدام HeyGen. على سبيل المثال، جرّب فريق التسويق استخدامه بالفعل في مبادرات مثل فيديو ترحيبي لمعرض إنشاءات كبير. وبالتعاون معهم، نستكشف أيضًا إمكانات إنشاء فيديوهات قصيرة توضيحية لموقعنا الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. مع HeyGen، الاحتمالات واسعة، ونواصل استكشافها في مختلف أقسام Komatsu”، تختتم سارة حديثها.