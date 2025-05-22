منذ عام 1921، Komatsu غيّرت عالمنا المادي بصفتها شركة عالمية رائدة في تصنيع المعدات الأصلية (OEM)، حيث توفّر معدات لقطاعات البناء والتعدين وصناعة الغابات. وبجذور تمتد لأكثر من قرن إلى شركة Komatsu Iron Works في الريف الياباني، نمت Komatsu لتصبح شركة عالمية تضم أكثر من 65,000 موظف وشبكة قوية من 211 موزعًا في 151 دولة.

لقد تميّزت رحلة Komatsu بالتزام عميق بالشراكة والابتكار، حيث يرون أنهما عنصران أساسيان لمواجهة التحديات المتنوعة في عصرنا. واليوم، يستفيدون من تقنية الذكاء الاصطناعي من HeyGen لتعزيز التواصل بين فرقهم المتنوعة حول العالم وتقوية تقليدهم الراسخ في التعاون.

تحديات في العثور على صيغة تفاعلية تضمن نقل المعرفة

تعمل شركة Komatsu في قطاع التصنيع، وتقدّم مجموعة شاملة من المنتجات تشمل الحفّارات، واللوادر ذات العجلات، والجرافات، وشاحنات النقل القلّابة، مع الإشراف على حركة هذه المعدات من المصنع إلى الموزّع ثم إلى العميل النهائي. ولضمان تنفيذ هذه العملية بكفاءة، من الضروري أن يمتلك شبكة موزّعي Komatsu، الذين يتعاملون مباشرة مع العملاء النهائيين، معرفة عميقة بالمنتجات والحلول والخدمات المقدَّمة. لذلك، يُعدّ توفير تدريب شامل لشبكة الموزّعين على مزايا الآلات وطريقة تشغيلها ومواصفاتها الفنية أمرًا أساسيًا.

ولهذا الغرض، جرّبت فرق التعلم والتطوير (L&D) عدة أساليب لإنشاء محتوى تدريبي جذاب — بدءًا من شرائح PowerPoint مع تعليق صوتي آلي وصولًا إلى الاستعانة بشركات وسائط متعددة خارجية. لكن كل حل كان له مجموعة من القيود الخاصة به، هذا بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة والاستثمار الكبير في الوقت.

تقول سارة مونسترز، مديرة مجموعة التدريب والتطوير والفعاليات في شركة Komatsu Europe International N.V: "كنا في مرحلة نحتاج فيها إلى معرفة ما إذا كانت التكنولوجيا يمكن أن تساعدنا في فيديوهات التدريب". بعد أن اكتشفت سارة تقنية الذكاء الاصطناعي من HeyGen من خلال استخدام أحد المؤثرين البلجيكيين لميزة ترجمة الفيديو، أدركت فورًا كيف يمكنهم توظيف هذه الابتكار داخل عملياتهم.

تانيا بوجوتشاروفا، أخصائية تصميم تعليمي في شركة Komatsu Europe، تستخدم HeyGen لإنشاء فيديوهات شرح جذابة ومحتوى تدريبي تقني على المنتجات. كما تقوم بوضع الإرشادات وتعمل كمسؤولة إدارية عليا (Super Admin) للمطوّرين الآخرين من مختلف كيانات Komatsu حول العالم. يتيح لها المنصّة وفريقها تحويل المحتوى القائم الذي يقدّمه خبراء الموضوع إلى فيديوهات مؤثرة تتضمّن أفاتارات مخصّصة تحمل هوية Komatsu، محقّقة التوازن المثالي بين التفاصيل التقنية وطريقة العرض الجذابة.