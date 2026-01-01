تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

إنشاء إعلانات عالية الأداء في دقائق باستخدام فيديو بالذكاء الاصطناعي

عندما يتعلّق الأمر بحملات الإعلانات، فإن السرعة والجودة يمكن أن تكونا الفارق بين النجاح وضياع الفرص. مع HeyGen، يمكن للمسوّقين إنشاء إعلانات احترافية ولافتة للنظر لعدّة منصّات في جزء بسيط من الوقت.تعرّف على كيفية إنشاء إعلانات فعّالة باستخدام HeyGen. وسّع نطاق المحتوى عالي التأثير دون تجاوز ميزانيتك أو إنهاك فريقك. وسّع نطاق المحتوى عالي التأثير دون تجاوز ميزانيتك أو إنهاك فريقك.

عارضة أنيقة ترتدي نظارة شمسية داخل إطار على شكل موبايل مع فقاعة ترويجية مكتوب عليها “End of season sale”، تعرض نموذج إعلان HeyGen
G24.81,000+ reviews
الفوائد والقيمة

حقّق المزيد مع إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي يمكنك الاعتماد عليها

Produce stunning ads in minutes with zero hassle

Skip the long production cycles and high costs of traditional ad creation. HeyGen’s AI ad generator empowers you to produce stunning, on-brand ads in a fraction of the time, letting you beat tight deadlines and keep your campaigns ahead of the curve.

Benefit 1 visual

Maximize ROI with dynamic, personalized ads

Get more value from every ad dollar by creating videos that truly resonate with your audience, while saving time and scaling what works. With HeyGen’s AI video tools and powerful API, you can personalize ads dynamically for millions of viewers on platforms like YouTube and match scripts to the content they’re watching. Explore how to create AI UGC ads with HeyGen.

Benefit 2 visual

Effortless ad testing and optimization for maximum impact

Quickly generate variations of your ads to test multiple messages, calls-to-action, or visuals. With HeyGen’s AI, you can gather insights and optimize campaigns faster, ensuring data-driven decisions boost performance at every turn. Learn how to A/B test AI videos like a performance marketer.

Benefit 3 visual

اكتشف كيف توسّع أبرز العلامات التجارية نطاق إنشاء الإعلانات

Trivago

Trivago

Discover how trivago saves 3-4 months and localizes ads for 30 markets.

Tomorrow.io

Tomorrow.io

Discover how Tomorrow.io scales personalized video content.

Ogilvy

Ogilvy

See how Ogilvy uses HeyGen to create personalized ads that sing.

"أجرينا اختبارات مع منصات أخرى للفيديوهات المخصّصة، وكانت HeyGen الأفضل من حيث الجودة. كنا واضحين مع فريقهم منذ البداية بسبب بيئة المخاطرة العالية والعائد الكبير لتجربة هذا الأمر لأول مرة، وقد كانت المخاطرة تستحق ذلك."

Kelly Peters

نائب رئيس التسويق في Tomorrow.io

Kelly Peters

كيفية إنشاء إعلانات فيديو باستخدام HeyGen

  1. افتح HeyGen

سجّل الدخول إلى HeyGen وابدأ في إنشاء إعلانات جذابة بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق قليلة. يمكنك أيضًا إنشاء إعلان فيديو من رابط باستخدام URL-to-Video.

  1. اعثر على قالب الفيديو المثالي
  1. أضف نصوص الحديث والأفاتارات والخلفيات
  1. أضف نصاً صوتياً وأفاتار إلى فيديو منتجك
  1. خصّص إعلان الفيديو بالذكاء الاصطناعي الخاص بك
  1. عزّز الفيديو بعناصر إبداعية إضافية
  1. صدّر إعلان الفيديو النهائي الخاص بك

الأسئلة الشائعة

ما هو HeyGen، وكيف يساعدك في إنشاء إعلانات بالذكاء الاصطناعي؟

HeyGen هي منصة إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي تُبسّط عملية إنتاج الإعلانات الاحترافية. تساعد المسوّقين على إنشاء إعلانات فيديو بسرعة لوسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات المعروضة أو إعادة الاستهداف، بدون تكاليف إنتاج مرتفعة أو أوقات تنفيذ طويلة.

كيف يساعد HeyGen في توفير الوقت عند إنتاج الإعلانات؟

من خلال استبدال عمليات الإنتاج التقليدية بالذكاء الاصطناعي. يمكنك اختيار القوالب، وإضافة النص الإعلاني، وعناصر الهوية البصرية لعلامتك التجارية، وأفاتار بالذكاء الاصطناعي يشبه الإنسان، لإنتاج إعلانات نهائية في دقائق بدلًا من أيام أو أسابيع.

هل يمكنني استخدام HeyGen لعدة منصات؟

بالتأكيد! يدعم HeyGen إنشاء إعلانات لـ Facebook وInstagram وLinkedIn وTikTok وYouTube وغيرها. يمكنك ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع وطول الفيديو ليتوافق مع مواصفات كل قناة.

كيف يدعم HeyGen الإعلانات المخصّصة على نطاق واسع؟

يمكنك تخصيص رسالة كل إعلان، والعناصر البصرية، أو التعليق الصوتي لشرائح جماهير مختلفة أو لغات متعددة، مما يجعله مثالياً لحملات إعادة الاستهداف، أو التوطين، أو حملات التسويق القائم على الحسابات (ABM).

هل يمكنني إنشاء إعلانات بعدة لغات باستخدام HeyGen؟

نعم. تتيح لك أدوات الترجمة في HeyGen إنشاء إعلانات بأكثر من 170 لغة ولهجة، مع مزامنة شفاه دقيقة لتعليق صوتي واقعي. هذا مثالي للحملات العالمية التي تحتاج إلى الحفاظ على الأصالة عبر مختلف المناطق.

هل أحتاج إلى مهارات مونتاج لإنشاء إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي؟

لا. واجهة HeyGen السهلة الاستخدام ومحرر السحب والإفلات يجعلان التحرير المتقدّم متاحًا لأي شخص، بغضّ النظر عن مستوى الخبرة.

كيف يساهم HeyGen في خفض تكاليف الإنتاج باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

HeyGen يلغي الحاجة إلى فرق إنتاج كاملة، وتصوير مكلف، ومعالجة متقدمة بعد الإنتاج. يساهم هذا الأسلوب المعتمد على الذكاء الاصطناعي في خفض تكلفة إنشاء إعلانات عالية الجودة داخل شركتك بشكل كبير.

ماذا عن إعادة توظيف المحتوى باستخدام منصة الإعلانات بالذكاء الاصطناعي من HeyGen؟

يمكنك بسرعة تحديث أو تعريب محتوى الإعلانات القديمة، وتكييف التنسيق ليتناسب مع منصات مختلفة، ودمج الهوية البصرية الجديدة، أو استبدال الرسائل التسويقية، مما يتيح لك إعادة استخدام الفيديوهات الحالية في حملات جديدة. بهذا الشكل تزيد من قيمة محتواك وتوفّر وقتك.

ما الذي يميّز HeyGen عن أدوات إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي الأخرى؟

تتميّز HeyGen بأفاتاراتها الواقعية بالذكاء الاصطناعي، وإمكانات التوطين المتقدّمة، وسير عمل مبسّط لإنشاء الفيديو. تم تطويرها خصيصًا للمسوّقين الذين يحتاجون إلى إنشاء محتوى عالي الجودة وقابل للتوسّع بسرعة، مما يجعلها مثالية لحملات الإعلانات الحديثة.

هل يدعم HeyGen الحملات الإعلانية العالمية؟

تسهّل HeyGen إدارة الحملات الإعلانية العالمية من خلال توفير مزايا الترجمة، والتوطين، والتخصيص في منصة واحدة متكاملة. يمكنك إنتاج إعلانات بسرعة لعدة مناطق، مع الحفاظ على الاتساق والمصداقية عبر مختلف الأسواق دون أي تعقيد إضافي.

كيف أبدأ في إنشاء إعلانات بالذكاء الاصطناعي باستخدام HeyGen؟

البدء سهل. سجّل للحصول على حساب مجاني، واستكشف قوالب المنصّة وميزاتها، وأنشئ أول إعلان لك خلال دقائق قليلة. أدوات HeyGen البديهية تجعل من السهل إنشاء إعلانات جذّابة، سواء كنت تدير حملة محلية أو تطلق حملة على مستوى العالم.

هل HeyGen مناسبة للفرق الصغيرة ذات الموارد المحدودة؟

نعم! تم تصميم HeyGen لمساعدة الفرق من جميع الأحجام على إنشاء إعلانات مؤثرة دون الحاجة إلى ميزانية كبيرة أو موارد واسعة. تسعيرها المناسب وأدواتها التي توفّر الوقت تجعلها مثالية لفرق التسويق الصغيرة التي تسعى لتعظيم نتائجها.

هل يمكن لـ HeyGen الاندماج مع حزمة أدوات التسويق الحالية لديك؟

يتكامل HeyGen بسهولة مع سير العمل الحالي لديك. بعد إنشاء فيديوهاتك، يمكنك تنزيلها ورفعها إلى منصات الإعلانات المفضلة لديك، أو أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو أدوات إدارة المحتوى التي تستخدمها لتوزيع سلس وفعّال.

ما أنواع الإعلانات التي يمكنني إنشاؤها باستخدام HeyGen؟

HeyGen متعددة الاستخدامات وتدعم مجموعة واسعة من أنواع الإعلانات، بما في ذلك إعلانات السوشيال ميديا، وفيديوهات إعادة الاستهداف، وإعلانات الشرح، والحملات الموجّهة حسب المنطقة. تم تصميم أدواتها لمساعدتك على إنتاج محتوى مميز يلفت الانتباه ويحقق نتائج ملموسة.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background