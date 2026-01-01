عندما يتعلّق الأمر بحملات الإعلانات، فإن السرعة والجودة يمكن أن تكونا الفارق بين النجاح وضياع الفرص. مع HeyGen، يمكن للمسوّقين إنشاء إعلانات احترافية ولافتة للنظر لعدّة منصّات في جزء بسيط من الوقت.تعرّف على كيفية إنشاء إعلانات فعّالة باستخدام HeyGen. وسّع نطاق المحتوى عالي التأثير دون تجاوز ميزانيتك أو إنهاك فريقك.
Skip the long production cycles and high costs of traditional ad creation. HeyGen’s AI ad generator empowers you to produce stunning, on-brand ads in a fraction of the time, letting you beat tight deadlines and keep your campaigns ahead of the curve.
Get more value from every ad dollar by creating videos that truly resonate with your audience, while saving time and scaling what works. With HeyGen’s AI video tools and powerful API, you can personalize ads dynamically for millions of viewers on platforms like YouTube and match scripts to the content they’re watching. Explore how to create AI UGC ads with HeyGen.
Quickly generate variations of your ads to test multiple messages, calls-to-action, or visuals. With HeyGen’s AI, you can gather insights and optimize campaigns faster, ensuring data-driven decisions boost performance at every turn. Learn how to A/B test AI videos like a performance marketer.
"أجرينا اختبارات مع منصات أخرى للفيديوهات المخصّصة، وكانت HeyGen الأفضل من حيث الجودة. كنا واضحين مع فريقهم منذ البداية بسبب بيئة المخاطرة العالية والعائد الكبير لتجربة هذا الأمر لأول مرة، وقد كانت المخاطرة تستحق ذلك."
Kelly Peters
نائب رئيس التسويق في Tomorrow.io
كيفية إنشاء إعلانات فيديو باستخدام HeyGen
سجّل الدخول إلى HeyGen وابدأ في إنشاء إعلانات جذابة بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق قليلة. يمكنك أيضًا إنشاء إعلان فيديو من رابط باستخدام URL-to-Video.
HeyGen هي منصة إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي تُبسّط عملية إنتاج الإعلانات الاحترافية. تساعد المسوّقين على إنشاء إعلانات فيديو بسرعة لوسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات المعروضة أو إعادة الاستهداف، بدون تكاليف إنتاج مرتفعة أو أوقات تنفيذ طويلة.
من خلال استبدال عمليات الإنتاج التقليدية بالذكاء الاصطناعي. يمكنك اختيار القوالب، وإضافة النص الإعلاني، وعناصر الهوية البصرية لعلامتك التجارية، وأفاتار بالذكاء الاصطناعي يشبه الإنسان، لإنتاج إعلانات نهائية في دقائق بدلًا من أيام أو أسابيع.
بالتأكيد! يدعم HeyGen إنشاء إعلانات لـ Facebook وInstagram وLinkedIn وTikTok وYouTube وغيرها. يمكنك ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع وطول الفيديو ليتوافق مع مواصفات كل قناة.
يمكنك تخصيص رسالة كل إعلان، والعناصر البصرية، أو التعليق الصوتي لشرائح جماهير مختلفة أو لغات متعددة، مما يجعله مثالياً لحملات إعادة الاستهداف، أو التوطين، أو حملات التسويق القائم على الحسابات (ABM).
نعم. تتيح لك أدوات الترجمة في HeyGen إنشاء إعلانات بأكثر من 170 لغة ولهجة، مع مزامنة شفاه دقيقة لتعليق صوتي واقعي. هذا مثالي للحملات العالمية التي تحتاج إلى الحفاظ على الأصالة عبر مختلف المناطق.
لا. واجهة HeyGen السهلة الاستخدام ومحرر السحب والإفلات يجعلان التحرير المتقدّم متاحًا لأي شخص، بغضّ النظر عن مستوى الخبرة.
HeyGen يلغي الحاجة إلى فرق إنتاج كاملة، وتصوير مكلف، ومعالجة متقدمة بعد الإنتاج. يساهم هذا الأسلوب المعتمد على الذكاء الاصطناعي في خفض تكلفة إنشاء إعلانات عالية الجودة داخل شركتك بشكل كبير.
يمكنك بسرعة تحديث أو تعريب محتوى الإعلانات القديمة، وتكييف التنسيق ليتناسب مع منصات مختلفة، ودمج الهوية البصرية الجديدة، أو استبدال الرسائل التسويقية، مما يتيح لك إعادة استخدام الفيديوهات الحالية في حملات جديدة. بهذا الشكل تزيد من قيمة محتواك وتوفّر وقتك.
تتميّز HeyGen بأفاتاراتها الواقعية بالذكاء الاصطناعي، وإمكانات التوطين المتقدّمة، وسير عمل مبسّط لإنشاء الفيديو. تم تطويرها خصيصًا للمسوّقين الذين يحتاجون إلى إنشاء محتوى عالي الجودة وقابل للتوسّع بسرعة، مما يجعلها مثالية لحملات الإعلانات الحديثة.
تسهّل HeyGen إدارة الحملات الإعلانية العالمية من خلال توفير مزايا الترجمة، والتوطين، والتخصيص في منصة واحدة متكاملة. يمكنك إنتاج إعلانات بسرعة لعدة مناطق، مع الحفاظ على الاتساق والمصداقية عبر مختلف الأسواق دون أي تعقيد إضافي.
البدء سهل. سجّل للحصول على حساب مجاني، واستكشف قوالب المنصّة وميزاتها، وأنشئ أول إعلان لك خلال دقائق قليلة. أدوات HeyGen البديهية تجعل من السهل إنشاء إعلانات جذّابة، سواء كنت تدير حملة محلية أو تطلق حملة على مستوى العالم.
نعم! تم تصميم HeyGen لمساعدة الفرق من جميع الأحجام على إنشاء إعلانات مؤثرة دون الحاجة إلى ميزانية كبيرة أو موارد واسعة. تسعيرها المناسب وأدواتها التي توفّر الوقت تجعلها مثالية لفرق التسويق الصغيرة التي تسعى لتعظيم نتائجها.
يتكامل HeyGen بسهولة مع سير العمل الحالي لديك. بعد إنشاء فيديوهاتك، يمكنك تنزيلها ورفعها إلى منصات الإعلانات المفضلة لديك، أو أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو أدوات إدارة المحتوى التي تستخدمها لتوزيع سلس وفعّال.
HeyGen متعددة الاستخدامات وتدعم مجموعة واسعة من أنواع الإعلانات، بما في ذلك إعلانات السوشيال ميديا، وفيديوهات إعادة الاستهداف، وإعلانات الشرح، والحملات الموجّهة حسب المنطقة. تم تصميم أدواتها لمساعدتك على إنتاج محتوى مميز يلفت الانتباه ويحقق نتائج ملموسة.
