يُعدّ التواصل في الوقت المناسب وبشفافية أمرًا حاسمًا لفرق القيادة. سواء كنت تقدّم تحديثات عن الشركة، أو تخاطب المساهمين، أو ترشد الموظفين خلال فترات التغيير، يتيح لك HeyGen إنشاء فيديوهات قيادية عالية الجودة بكفاءة، دون الحاجة إلى فريق إنتاج.
Leadership communication requires speed and clarity. Traditional video production can be costly and slow, making it challenging to share timely updates. HeyGen simplifies the process, allowing executives to deliver professional, on-brand leadership videos in minutes.
Use lifelike AI avatars, including their own, to present leadership videos in a polished, credible manner. Add captions, motion graphics, and branding elements to make CEO messages, shareholder updates, and crisis communications more engaging and accessible.
Quickly update messaging, modify scripts, and personalize leadership videos in over 170 languages and dialects with HeyGen. Tailor videos for employees, investors, or the public without the need for reshoots or expensive production edits.
Discover how Würth Group uses HeyGen to streamline its leadership communication process, reducing video production costs by 50% and translation costs by 80%.
“HeyGen غيّر بشكل جذري الطريقة التي ننشئ بها محتوى الفيديو وساعدنا على استخدام الفيديو كوسيلة للتواصل. لقد جعل التواصل أكثر سهولة بكثير وأكثر شخصية بكثير.”
Andreas Henschel
رئيس فريق الاتصالات المؤسسية ورئيس خدمات اللغة في مجموعة Würth
كيفية إنشاء تحديثات القيادة باستخدام HeyGen
HeyGen هي منصة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تساعد التنفيذيين والقادة على إنشاء فيديوهات قيادية احترافية للموظفين والمساهمين وأصحاب المصلحة، مع تبسيط التواصل القيادي دون الحاجة إلى فريق كامل لإنتاج الفيديو.
HeyGen يلغي الحاجة إلى جلسات تصوير فيديو مباشرة، وفرق إنتاج باهظة التكلفة، وجداول مونتاج طويلة. يمكن لأفاتارات الذكاء الاصطناعي تقديم الرسائل بشكل احترافي ومتّسق، مما يضمن مقاطع فيديو قيادية في الوقت المناسب وفعّالة.
نعم! يتيح لك HeyGen تخصيص الأفاتار ليتماشى مع هوية علامتك التجارية وأسلوب القيادة لديك. يمكن للقادة اختيار الأفاتار، وضبط المظهر، وكتابة نصوص فيديوهات قيادية مخصّصة لأي جمهور.
بالتأكيد. يتيح HeyGen للقادة إنشاء مقاطع فيديو لاتصالات الأزمات وتوزيعها بسرعة، مما يضمن الشفافية والوضوح خلال الأوقات الصعبة.
مع HeyGen، تحديث فيديوهات القيادات يصبح سريعًا وسهلًا. عدّل النص، واضبط العناصر البصرية، وأنشئ نسخة جديدة في دقائق فقط، بدون الحاجة إلى إعادة التصوير أو عمليات المونتاج المطوّلة.
نعم، يمكن تحسين فيديوهات HeyGen للبوابات الداخلية، وعروض المستثمرين، ورسائل البريد الإلكتروني، والمواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الجمهور المناسب.
تتيح HeyGen للمديرين التنفيذيين إنشاء فيديوهات احترافية لتحديثات القيادة خلال بضع ساعات فقط، وذلك حسب درجة تعقيد المحتوى واحتياجات التخصيص.
على الإطلاق. واجهة HeyGen البديهية تجعل إنشاء الفيديو أمرًا بسيطًا لقادة الأعمال وفرق الموارد البشرية ومسؤولي التواصل المؤسسي دون الحاجة إلى خبرة تقنية.
HeyGen مثالي لتحديثات الرؤساء التنفيذيين، وإحاطات المستثمرين، واجتماعات الموظفين العامة، واتصالات الأزمات، والتغييرات التنظيمية، ورسائل الرؤية الاستراتيجية — أي موقف تحتاج فيه إلى تواصل قيادي واضح وجذّاب.
