يكمن الاختلاف الأساسي في تحقيق التوازن بين الأتمتة ومستوى التحكم التفصيلي.

تعمل Video Agent API من خلال موجّه نصي واحد لتشغيل تنسيق مستقل لعملية إنشاء الأفاتار، وكتابة النص، وإنشاء العناصر البصرية وتصميمها. توفّر نطاقًا كاملاً من التحكم الدقيق مع إتاحة حرية إبداعية كاملة في الوقت نفسه. مثالية لاستكشاف كمّ هائل من المحتوى، وإنشاء الفيديوهات الداخلية وأتمتتها. إنها خدمة فريدة فعلاً على مستوى القطاع بالكامل.

بالمقارنة، واجهات برمجة تطبيقات إنشاء الفيديو القياسية تتكوّن من جزأين رئيسيين: 1) إنشاء فيديوهات الأفاتار و2) إنشاء الفيديوهات باستخدام القوالب. يقوم المطوّرون بإنشاء الأفاتار وقوالب الفيديو عبر منصة HeyGen على الويب، والتي يمكن بعد ذلك استخدامها من خلال الـ API. رغم أنها تحتاج إلى إعداد أكبر، فإن هذه الـ APIs توفّر مستوى دقيقًا من التحكم المطلوب لإنتاج مواد متوافقة مع هوية العلامة التجارية وبجودة إنتاج عالية. عملاء المؤسسات أنشأوا ملايين الفيديوهات من خلالها لأتمتة مسارات إنتاج المحتوى لديهم.