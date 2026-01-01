أنشئ بنية تحتية للفيديو قابلة للتوسّع باستخدام HeyGen API
خفّض تكاليف الإنتاج والوقت بنسبة 95%، وأنشئ الفيديوهات وترجمها ووسّع نطاقها عبر أكثر من 175 لغة ولهجة.
ذكاء فيديو بمستوى المؤسسات
أنشئ بنية تحتية قوية للفيديو مع قدرات API ومزايا الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، مصممة للتوسّع والأتمتة والوصول العالمي.
قم بمواءمة تدريباتك وإطلاقات منتجاتك محلياً إلى أكثر من 175 لغة ولهجة مع دقة مزامنة شفاه تصل إلى 99%.
حوّل الويكي الداخلية أو قاعدة المعرفة لديك إلى فيديوهات جذابة ومعبرة باستخدام إنشاء الفيديو من النص بالذكاء الاصطناعي.
قم بأتمتة إنشاء فيديوهات الإعداد للموظفين والتعلّم والتطوير (L&D) المعتمدة على الأفاتار، بدون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو فرق إنتاج.
واجهة برمجة تطبيقات لتحويل النص إلى كلام بأحدث مستوى تقني، مع أفضل ثبات في الجودة، وزمن استجابة منخفض، وتحكم دقيق في العواطف.
بسيط للمطوّرين. سريع لفرق العمل في الإطلاق
أنشئ فيديوك في دقائق باستخدام واجهة REST API البديهية لدينا.
curl--request POST \ --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \ --header 'accept: application/json' \ --header 'content-type: application/json' \ --header 'x-api-key: <your-api-key>' \ --data '{ "translate_audio_only":"false", "keep_the_same_format":"false", "mode":"precision"}'
اكتشف كيف تبني الفرق سير عمل فيديو قابل للتوسّع بالاعتماد على بنية HeyGen العالمية لاستخبارات الفيديو.
أمان وموثوقية وتحكّم على مستوى المؤسسات لواجهة برمجة التطبيقات (API)
توفر HeyGen للمؤسسات بنية تحتية آمنة وموثوقة للفيديو، مصمَّمة لتوسيع نطاق الفيديو بالذكاء الاصطناعي مع مستوى الأمان، واستمرارية العمل، وعناصر التحكم التي تحتاجها الفرق العالمية.
أمان بياناتك هو أولويتنا القصوى. HeyGen تخضع لتدقيق مستقل وحاصلة على شهادات توافق SOC 2 Type II وGDPR، مما يضمن حماية معلوماتك وفقًا لأعلى المعايير الممكنة.
تم تصميم HeyGen لتقديم أداء موثوق مع وقت تشغيل API بنسبة 99.8%، مما يضمن بقاء بنية الفيديو التحتية لديك متاحة واستمرار سير عمل الفيديو الآلي لديك دون انقطاع.
يحصل عملاء المؤسسات على وصول مباشر إلى مهندسي دعم مخصصين يساعدون في ضمان عمليات نشر سلسة، وحل سريع للمشكلات، وتشغيل موثوق للفيديو على نطاق واسع.
أدِر الأذونات من خلال التحكّم في الوصول المبني على الأدوار (RBAC)، مما يمنح الفرق القدرة على تعيين صلاحيات الوصول بأمان، والحفاظ على الحوكمة، والتحكّم في كيفية إنشاء سير عمل الفيديو وإدارته.
تكامل واجهة برمجة التطبيقات المخصص للمؤسسات يقدّم مزايا الفيديو بالذكاء الاصطناعي مباشرةً داخل سير عمل منشئي المحتوى لديك، مما يتيح لك الاستفادة من سهولة إنشاء فيديوهات عالية الجودة بسرعة وكفاءة، من دون عناء التنقّل بين الأدوات المختلفة.
Certified to meet global security and compliance standards
يكمن الاختلاف الأساسي في تحقيق التوازن بين الأتمتة ومستوى التحكم التفصيلي.
تعمل Video Agent API من خلال موجّه نصي واحد لتشغيل تنسيق مستقل لعملية إنشاء الأفاتار، وكتابة النص، وإنشاء العناصر البصرية وتصميمها. توفّر نطاقًا كاملاً من التحكم الدقيق مع إتاحة حرية إبداعية كاملة في الوقت نفسه. مثالية لاستكشاف كمّ هائل من المحتوى، وإنشاء الفيديوهات الداخلية وأتمتتها. إنها خدمة فريدة فعلاً على مستوى القطاع بالكامل.
بالمقارنة، واجهات برمجة تطبيقات إنشاء الفيديو القياسية تتكوّن من جزأين رئيسيين: 1) إنشاء فيديوهات الأفاتار و2) إنشاء الفيديوهات باستخدام القوالب. يقوم المطوّرون بإنشاء الأفاتار وقوالب الفيديو عبر منصة HeyGen على الويب، والتي يمكن بعد ذلك استخدامها من خلال الـ API. رغم أنها تحتاج إلى إعداد أكبر، فإن هذه الـ APIs توفّر مستوى دقيقًا من التحكم المطلوب لإنتاج مواد متوافقة مع هوية العلامة التجارية وبجودة إنتاج عالية. عملاء المؤسسات أنشأوا ملايين الفيديوهات من خلالها لأتمتة مسارات إنتاج المحتوى لديهم.
نعم، إليك خطوات استخدام واجهة برمجة تطبيقات Photo Avatar
إذا كنت تريد استخدام إنشاء فيديو الأفاتار، يمكنك استخدام / توصيل الأفاتار من خلال اتباع هذا الدليل.
نعم، يدعم الـ API إنشاء أفاتار انطلاقًا من نص فقط من خلال إطار وصفي منظّم يلغي الحاجة إلى أي ملفات صور خارجية. من خلال إدخال معايير محددة عبر ثمانية حقول مطلوبة — بما في ذلك العمر، والنوع، والعرق، والأسلوب — يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء شخصية فريدة عالية الدقة. على سبيل المثال، اختيار عِرق "East Asian" مع أسلوب "Professional" وإضاءة "Cinematic" يدفع المحرك إلى إرجاع مجموعة من الأفاتارات والمظاهر الفريدة، مما يتيح للمؤسسات توسيع مكتبات طواقم تمثيل متنوّعة لا وجود لها في العالم الحقيقي.
يمكنك اتباع الدليل هنا لإنشاء أفاتار من خلال الموجّه.
تم تصميم نظام القوالب لإنتاج فيديوهات عالية الكفاءة بأسلوب يشبه "دمج المراسلات"، حيث يعمل المخطط الرئيسي كحاوية للبيانات الديناميكية. يقوم المستخدم أولاً بإنشاء قالب أو اختياره عبر لوحة التحكم أو الـ API، ثم يحدد أماكن العناصر المخصّصة للنصوص أو الصور أو الصوت. من خلال إرسال طلب POST واحد إلى نقطة توليد القالب مع حمولة JSON تحتوي على المتغيّرات، يقوم النظام تلقائياً بإنشاء ملفات فيديو فريدة لكل مستلم، مما يجعله المعيار المعتمد في القطاع لرسائل المبيعات المخصّصة وإعداد العملاء الجدد بشكل مخصص وعلى نطاق واسع.
لضمان أعلى مستوى من الواقعية ودقة مزامنة الشفاه، يُوصى باتّباع «المسار الذهبي» والمتمثّل في جلب واستخدام default_voice_id المرتبط بأفاتار معيّن برمجياً. يضمن هذا الأسلوب أن الخصائص الصوتية — مثل النوع الاجتماعي، والنبرة، واللكنة الإقليمية — مُحسَّنة مسبقاً لشخصية الأفاتار البصرية، مما يقلّل بشكل كبير من خطر ظهور تأثيرات «الوادي الغريب». إذا كانت هناك حاجة إلى صوت مخصص، فيجب على المطوّرين دائماً تصفية قائمة v2/voices لتتطابق مع بيانات الأفاتار الوصفية، للحفاظ على الاتساق السمعي‑البصري.
نظرًا لأن إنشاء فيديو عالي الدقة بالذكاء الاصطناعي عملية كثيفة الاستهلاك للموارد وقد تستغرق عدة دقائق، فقد تم تصميم الـ API ليُستخدم مع بنية غير متزامنة قائمة على الأحداث عبر Webhooks. بدلاً من الإبقاء على اتصال مفتوح (مما يؤدي إلى انتهاء المهلة)، يجب على تطبيقك تسجيل رابط Webhook لتلقّي إشعار «دَفع» آلي بمجرد حدوث حدث avatar_video.success. يتيح لك ذلك الحفاظ على أداء الباكند لديك، مع معالجة الفيديو فقط — عبر video_url الموفَّر — في اللحظة التي يصبح فيها متاحًا.
يوفّر الـ API انتشارًا عالميًا واسعًا، حيث يدعم أكثر من 40 لغة ومكتبة تضم أكثر من 300 صوت متنوع، مما يتيح تواصلًا سلسًا عبر الحدود. وبالإضافة إلى تحويل النص إلى كلام بلغات مختلفة، يقدّم المنصّة مزايا "ترجمة الفيديو" التي يمكنها أخذ فيديو موجود وترجمة الصوت مع إعادة مزامنة حركات شفاه الأفاتار في الوقت نفسه مع اللغة الجديدة. يضمن ذلك أن يظل الأداء البصري بنفس درجة الأصالة عند المشاهدة بالإسبانية أو اليابانية كما كان في التسجيل الأصلي باللغة الإنجليزية.
ميزة ترجمة الفيديو في HeyGen يمكنها دعم 175 لغة ولهجة (وفقًا للمذكور هنا).
