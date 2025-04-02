علامتك التجارية أكثر من مجرد شعار؛ إنها قصة متكاملة. التميّز في مشهد رقمي مزدحم يمكن أن يكون تحديًا. مع HeyGen، يمكنك إنشاء فيديوهات علامة تجارية بجودة الاستوديو، ولقطات ترويجية جذابة، ومحتوى قصصي خلال دقائق، دون الحاجة إلى فريق إنتاج.

الفوائد والقيمة

فيديوهات علامة تجارية بجودة الاستوديو بدون استوديو

Build trust and credibility with compelling storytelling

People crave engaging narratives—not static content. According to our 2025 AI Sentiment Report, 54.2% note that premium AI video enhances trust. Use HeyGen to develop compelling branding video storytelling that humanizes your business, highlights your core values, and establishes credibility without a blockbuster budget.


Capture global attention and boost brand awareness

Connecting with global audiences is essential for any modern brand. With HeyGen, you can create and translate your branding videos into more than 170 languages and dialects, boosting brand awareness and ensuring your message resonates anywhere in the world.



Drive action and increase conversions with brand awareness

A well-crafted branding video does more than build awareness; it inspires action. From website traffic and sign-ups to purchases and recruiting initiatives, HeyGen helps you produce videos that convert engagement into measurable business results.


اكتشف كيف تستخدم العلامات التجارية الرائدة الفيديو لزيادة الظهور

Ogilvy & Milka use HeyGen to create a personalized brand experience

With HeyGen’s AI video technology, Ogilvy and Milka delivered a one-of-a-kind brand experience—turning emotions into personalized songs and videos.

كيفية
إنشاء فيديوهات للعلامة التجارية باستخدام HeyGen

  1. افتح HeyGen

ابدأ خلال دقائق فقط — لا تحتاج إلى مونتاج احترافي أو فريق إنتاج كبير لإنشاء فيديوهات علامة تجارية جذابة.


  1. اختر قالباً أو ابدأ من الصفر
  1. أضف النص واختر أفاتار (أو أنشئ أفاتار خاصًا بك)
  1. خصّص فيديوك بعناصر الهوية البصرية والمواد المرئية
  1. ترجم وخصّص المحتوى لفئات جماهيرية مختلفة
  1. أرسل الفيديو الخاص بك

الأسئلة الشائعة

ما هو HeyGen، وكيف يساعدك في إنشاء فيديوهات العلامة التجارية؟

HeyGen هي منصة لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنتاج محتوى قصصي احترافي ومواد ترويجية جذابة، دون الحاجة إلى ميزانيات كبيرة أو دورات إنتاج طويلة. أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وتصاميم قابلة للتخصيص، وترجمات فورية تضمن لك نشر فيديو علامة تجارية عالي الجودة في دقائق معدودة فقط.

ما أنواع فيديوهات العلامة التجارية التي يمكنني إنشاؤها باستخدام HeyGen؟

HeyGen مثالي لإنشاء:

  • مقاطع ترويجية سريعة – فيديوهات حيوية عالية الإيقاع تُبرز علامتك التجارية بطريقة ديناميكية
  • سرد قصة العلامة التجارية – شارك رسالة شركتك ورؤيتها وقيمها
  • فيديوهات إطلاق المنتجات – أعلن عن عروضك الجديدة من خلال محتوى فيديو جذّاب
  • قصص نجاح العملاء – إبراز آراء العملاء ودراسات الحالة
  • فيديوهات العلامة التجارية لصاحب العمل – جذب أفضل المواهب من خلال إبراز ثقافة شركتك

كيف يختلف HeyGen عن إنتاج الفيديو التقليدي؟

الإنتاج التقليدي يمكن أن يكون مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلًا. يزيل نهج HeyGen المعتمد على الذكاء الاصطناعي الحاجة إلى فرق التصوير والممثلين ومرحلة ما بعد الإنتاج، مما يساعدك على إنشاء فيديوهات العلامة التجارية بسرعة وبتكلفة أقل.

هل يمكنني تخصيص فيديو العلامة التجارية ليعكس هوية شركتي البصرية وأسلوبها؟

نعم! يمكنك إضافة شعار علامتك التجارية وألوانها وخطوطها وعناصرها البصرية للحفاظ على اتساق مقاطع الفيديو مع هوية علامتك التجارية.

هل يمكنني إنشاء فيديوهات للعلامة التجارية بعدة لغات؟

بالتأكيد! تكنولوجيا الترجمة ومزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي من HeyGen تدعم أكثر من 170 لغة ولهجة، مما يجعل من السهل إنشاء فيديوهات للعلامة التجارية لجمهور عالمي.

هل أحتاج إلى خبرة في مونتاج الفيديو لاستخدام HeyGen؟

لا! تم تصميم HeyGen للمسوقين والمبدعين وقادة الأعمال، وليس لمحرري الفيديو المحترفين. المنصة بديهية وسهلة الاستخدام، مع محرر بسيط يعتمد على السحب والإفلات لتخصيص فيديوهاتك.

كيف يمكنني مشاركة فيديو العلامة التجارية بعد إنشائه؟

صدّر الفيديو بعدة صيغ وشاركه على منصات التواصل الاجتماعي، وموقعك الإلكتروني، وحملات البريد الإلكتروني، وقنوات الإعلانات، أو في قنوات التواصل الداخلية لديك.

هل يمكنني استخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي لسرد قصة العلامة التجارية؟

نعم! اختر من بين أكثر من 700 أفاتار بالذكاء الاصطناعي بملامح واقعية، أو أنشئ التوأم الرقمي الخاص بك لتقديم رسالتك بطريقة شخصية وجذّابة.

كم يستغرق إنشاء فيديو للعلامة التجارية باستخدام HeyGen؟

يمكنك إنهاء فيديو العلامة التجارية في دقائق، بدلًا من الأسابيع أو الشهور مع الأساليب التقليدية.

كيف يمكن أن يساعد HeyGen في زيادة الوعي بالعلامة التجارية وتعزيز التفاعل؟

المرئيات الديناميكية وفيديوهات العلامة التجارية عالية الجودة من HeyGen تجذب الانتباه، وتساعدك على رفع مستوى ظهور علامتك التجارية، وتعزيز المصداقية، وتحقيق تفاعل يركّز على التحويلات.

