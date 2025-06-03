قدّم كلمات رئيسية احترافية دون استنزاف وقت التنفيذيين

حوّل رؤيتك إلى فيديو عبر عروض تقديمية للشركة جذابة واحترافية. مع HeyGen، يمكنك إنتاج عروض رئيسية بجودة الاستوديو يظهر فيها فريقك التنفيذي دون الحاجة للوقوف أمام الكاميرا. لا متاعب في جدولة المواعيد. لا تأخيرات في الإنتاج. لا إعادة تصوير. ويمكنك حتى التعديل حتى آخر لحظة.

الفوائد والقيمة

ارتقِ برسالتك باستخدام أفاتارات ذكاء اصطناعي واقعية ونصوص مخصّصة

Skip the stage fright with custom AI avatars

Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.

Refine your message with script-based editing

Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.

Localize effortlessly, and make it accessible everywhere

Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني استخدام المديرين التنفيذيين لدينا كأفاتارات بالذكاء الاصطناعي؟

نعم. تتيح لك HeyGen إنشاء أفاتارات مخصّصة لفريقك، بما في ذلك التنفيذيون. من خلال فيديو قصير وعينة صوتية فقط، يمكننا إنشاء مقدّمين رقميين واقعيين يمكنهم تقديم المحتوى بصوت علامتك التجارية وبنفس مستوى الموثوقية.

كيف يمكنني تحديث العرض الرئيسي إذا حدثت تغييرات في اللحظات الأخيرة؟

استوديو الذكاء الاصطناعي، محرّر HeyGen المعتمد على النصوص، يتيح لك تعديل الفيديو في أي وقت. ما عليك سوى تعديل النص، وسيُعاد إنشاء الفيديو مع التغييرات — دون الحاجة إلى إعادة التصوير أو إعادة المونتاج.

ماذا لو احتجت إلى تقديم الكلمة الرئيسية بعدة لغات؟

تدعم HeyGen أكثر من 170 لغة ولهجة مع تعليق صوتي بصوت طبيعي وترجمة نصية تلقائية. يمكنك إنشاء نسخ محلية من عرضك الرئيسي لكل سوق بدون إعادة التسجيل.

هل هذا مناسب للفعاليات المباشرة أم للتوزيع غير المتزامن فقط؟

مقاطع الكلمة الرئيسية المنتجة باستخدام HeyGen ممتازة للتوزيع عند الطلب (البريد الإلكتروني، السوشيال ميديا، صفحات الهبوط)، وكذلك كجلسات مسجّلة مسبقًا للفعاليات المباشرة أو الاجتماعات الداخلية العامة.

كيف أضمن أن الفيديو يتوافق مع معايير علامتنا التجارية؟

مع Brand Kit يمكنك تخصيص كل شيء — من ملابس الأفاتار والخلفيات إلى الخطوط والألوان. حمّل العناصر البصرية الخاصة بك أو استخدم القوالب المخصصة للعلامة التجارية للحفاظ على الاتساق بين الفرق والحملات.

هل يمكن لعدة أصحاب مصلحة التعاون في إنشاء فيديو الكلمة الرئيسية؟

بالتأكيد. يدعم HeyGen سير عمل التحرير والمراجعة على مستوى الفريق، بحيث يمكن لفرق التسويق والإدارة والمصممين التعاون في مكان واحد بدون الحاجة للرجوع المتكرر ذهابًا وإيابًا.

هل يمكنني تضمين شرائح عرض أو مخططات أو عناصر مرئية أخرى في فيديو الكينوت؟

نعم. يمكنك رفع الشرائح، والفيديوهات، والرسوم البيانية، وغيرها من الوسائط مباشرة داخل الفيديو الخاص بك. تتيح لك HeyGen مزامنة العناصر المرئية مع النص الذي تكتبه للحصول على تدفّق احترافي بأسلوب العروض التقديمية.

ما أفضل طريقة لتوزيع الكلمة الرئيسية الخاصة بي بالذكاء الاصطناعي؟

يمكن تضمين فيديوهات الكلمة الرئيسية بالذكاء الاصطناعي في صفحات الهبوط، ومشاركتها عبر حملات البريد الإلكتروني، ونشرها على قنوات التواصل الاجتماعي، أو استخدامها في الويبينار. كما تعيد العديد من فرق التسويق استخدامها لتمكين الشركاء أو للاجتماعات الداخلية.

كيف أبدأ في استخدام HeyGen لإنشاء فيديوهات العروض التقديمية الرئيسية (Keynote)؟

البدء سهل.سجّل للحصول على تجربة مجانية لتتعرف على كيفية عمل المنصة. بعد ذلك، يمكنك اختيار أفاتار، ورفع النص الخاص بك، والبدء في إنشاء الفيديو خلال دقائق. فريق الإعداد لدينا متاح لمساعدتك في أفضل الممارسات لفيديوهات التنفيذيين، والتعريب، وبناء الهوية البصرية للعلامة التجارية.

