طوّر عملية تهيئة العملاء الجدد دون الحاجة إلى توسيع فريقك
شروحات المنتج، جولات على المزايا، أدلة الإعداد الأولي — أنشئ محتوى لتثقيف العملاء يقلّل من تذاكر الدعم ويزيد من تبنّي المنتج، دون تصوير أي فيديو أو انتظار فرق المنتج.
مشكلة تثقيف العملاء
اكتشف كيف تحوّل فرق تثقيف العملاء المنتجات المعقّدة إلى محتوى واضح وقابل للتوسّع يسرّع وتيرة التبنّي ويدفع النمو.
عنق الزجاجة في تثقيف العملاء
منتجك يتطوّر باستمرار، وميزات جديدة تُطرح كل أسبوع. لكن مواد المساعدة لديك قديمة، وفيديوهات الإعداد الأولي ما زالت تشير إلى واجهة العام الماضي، والعملاء يواصلون طرح نفس الأسئلة التي يفترض أن يجيب عنها المحتوى. إنتاج الفيديو التقليدي لا يستطيع مواكبة هذا الإيقاع — فبحلول الوقت الذي تنسّق فيه مع فريق المنتج، وتحجز جلسة تسجيل، وتحرّر اللقطات، تكون الواجهة قد تغيّرت مرة أخرى. في هذه الأثناء، يغرق فريق الدعم في تذاكر كان يمكن لمحتوى ذاتي الخدمة أفضل أن يمنعها. وماذا عن عملائك حول العالم؟ عالقون مع موارد باللغة الإنجليزية فقط أو بلا موارد على الإطلاق.
حل HeyGen
HeyGen يحوّل فريق نجاح العملاء لديك إلى محرّك محتوى يتحرّك بسرعة تطوير المنتج. اكتب نص الفيديو، أو دع الذكاء الاصطناعي ينشئه من مستندات المساعدة الخاصة بك، ثم اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي وأنشئ فيديوهات شروحات احترافية في دقائق. تغيّر واجهة المنتج؟ حدّث النص، وأعد الإنشاء، وسيظل محتواك مواكبًا. قاعدة عملاء عالمية؟ ترجم إلى أكثر من 175 لغة فورًا حتى يتعلّم كل عميل بلغته. أنشئ مكتبة خدمة ذاتية تتوسّع معك، وتعزّز تبنّي المنتج، وتقلّل التذاكر التي تُبقي فريقك في وضع ردّ الفعل بدل التركيز الاستراتيجي.
كل ما تحتاجه فرق نجاح العملاء للتوعية على نطاق واسع
إنشاء دروس تعليمية سريعة
حافظ على وتيرة خارطة طريق منتجك. أنشئ شروحات للمنتج وجولات تعريفية بالميزات في دقائق بدلًا من الأسابيع التي تتطلّبها أساليب الإنتاج التقليدية. عندما يتغيّر واجهة المستخدم (UI)، حدّث النص وأعد إنشاء الفيديو لتحصل على محتوى يظل مواكبًا للتحديثات دون الحاجة إلى إعادة التصوير.
• أنشئ الشروحات في دقائق
• حدِّث المحتوى فورًا عند تغيّر المنتجات
• بدون أي تبعيات إنتاجية
فيديوهات المساعدة والشرح
حوّل مستندات المساعدة المليئة بالنصوص إلى محتوى فيديو جذّاب. فيديوهات شرح توضح للعملاء بالضبط كيفية إنجاز المهام، مما يقلّل الالتباس وتذاكر الدعم ووقت تحقيق القيمة.
• حوّل مقالات المساعدة إلى فيديو
• الشروحات المرئية أكثر فعالية من النصوص
• تضمينها مباشرة في قاعدة المعرفة
تثقيف العملاء متعددي اللغات
قدّم خدمة مخصصة لكل عميل بلغته.ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي تعمل على تكييف محتوى الإعداد الأولي إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه، بحيث يحصل عملاؤك في اليابان على نفس مستوى التجربة العالية الجودة التي يحصل عليها المتحدثون بالإنجليزية.
• استنساخ الصوت يحافظ على الأصالة
• مزامنة الشفاه تطابق حركات الوجه
• مصدر واحد، قاعدة عملاء عالمية
تواصل مخصص مع العملاء
حوّل فيديو واحد إلى آلاف النسخ المخصّصة. المتغيّرات الديناميكية تتيح لك تخصيص الأسماء وتفاصيل الشركة والتوصيات المحددة من أجل اتصالات مخصّصة مع العملاء تعزّز التفاعل وتجديد الاشتراكات.
• حقول تخصيص ديناميكية
• إنشاء دفعات على نطاق واسع
• استهداف كل عميل على حدة
تجربة علامة تجارية متسقة
ثبّت هويتك البصرية في كل المحتوى الموجّه لعملائك. يضمن Brand Kit أن يبدو كل شرح، وكل فيديو إعداد، وكل مادة مساعدة وكأنه صادر من شركتك أنت، وليس مجرد مجموعة عشوائية من تسجيلات الشاشة.
• أصول العلامة التجارية الموحَّدة في مكان واحد
• مقدّم وصوت متّسقان باستمرار
• لمسة احترافية على نطاق واسع
مكتبة محتوى ذاتية الخدمة
أنشئ مكتبة موارد يستخدمها عملاؤك فعلياً. محتوى فيديو يجيب عن الأسئلة قبل أن تتحول إلى تذاكر دعم، ويشرح المزايا قبل أن تحتاج إلى مكالمات، ويعزّز تبنّي المنتج قبل أن يتوقف العملاء عن استخدامه.
• تقليل عدد تذاكر الدعم
• تسريع تحقيق القيمة
• وسّع نقل المعرفة الفردي 1:1 على نطاق واسع
حوّل مستند المساعدة إلى فيديو للعملاء في 3 خطوات
ابدأ من خبرتك
الصق مقالة المساعدة الخاصة بك، أو ارفع مستندات المنتج، أو دع مُنشئ النصوص بالذكاء الاصطناعي ينشئ نصًا تعليميًا من وصف الميزة. ابدأ مما يعرفه فريقك بالفعل.
اختر المقدّم
اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي يمثّل علامتك التجارية، أو أنشئ متحدثًا ثابتًا لخدمة العملاء لكل محتوى موجه للعملاء. طابِق نبرة الصوت وأسلوب الحديث مع معايير التواصل المعتمدة مع عملائك.
إنشاء ونشر
اضغط على «إنشاء». خلال دقائق، ستحصل على فيديو احترافي لتثقيف العملاء. ترجم إلى أي لغة يتحدثها عملاؤك. يمكنك تضمينه في مركز المساعدة، أو قاعدة المعرفة، أو تسلسلات الإعداد والتهيئة، أو في رسائل التواصل مع العملاء.
مصمَّم لتلبية كل احتياجات نجاح العملاء
إعداد العملاء الجدد
ساعد عملاءك على تحقيق القيمة بشكل أسرع من خلال فيديوهات الإعداد والبدء التي لا تعتمد على تفرّغ فريق نجاح العملاء (CSM). سلاسل ترحيبية، وأدلة إعداد، وشروحات لأول إنجاز يمكن توسيعها لتشمل قاعدة عملائك بالكامل.
حالة استخدام: أنشئ تسلسلات تأهيل آلية ترشد كل عميل جديد خلال الإعداد الأولي وأول الإجراءات الأساسية.
التعريف بميزات المنتج
كل إطلاق لميزة جديدة يحتاج إلى توعية للعملاء. فيديوهات تعليمية تشرح الإمكانات الجديدة، وتعرض سير العمل، وتدعم تبنّي الميزة — وتُطرح مع الميزة نفسها، وليس بعد أشهر.
حالة استخدام: أنشئ فيديوهات للإعلان عن الميزات في كل إصدار، مضمّنة مباشرة داخل ملاحظات الإصدار والرسائل داخل المنتج.
محتوى مركز المساعدة
الفيديو يقدّم إجابات عن الأسئلة التي يعجز النص عن توضيحها. حوّل أكثر مقالات المساعدة مشاهدة لديك إلى شروحات مرئية تقلّل الالتباس وحجم طلبات الدعم.
حالة استخدام: حوّل أهم 20 موضوعاً من تذاكر الدعم إلى دروس فيديو، لتقليل عدد التذاكر المتعلقة بهذه المشكلات.
دعم العملاء العالمي
عملاؤك يتحدثون عشرات اللغات، ويجب أن يكون محتوى الدعم الخاص بك كذلك. قم بترجمة وتوطين قاعدة المعرفة الكاملة لديك لخدمة العملاء حول العالم، دون الحاجة لإنتاج منفصل لكل سوق.
حالة استخدام: ترجمة مكتبة الإعداد الكاملة إلى 10 لغات، لخدمة شرائح العملاء الدوليين دون الحاجة إلى زيادة عدد موظفي فريق دعم العملاء.
النهج المُثبت: استخدمت AI Smart Ventures محتوى فيديو قابل للتوسّع لتدريب أكثر من 10,000 شخص عبر أكثر من 170 لغة.
نقاط تواصل مخصّصة مع العملاء
تواصل شخصي على نطاق واسع. رسائل فيديو مخصّصة لعمليات التجديد، واجتماعات مراجعة الأعمال ربع السنوية (QBRs)، وتوصيات الميزات، والمتابعات الدورية — دون الحاجة لتسجيل فيديو منفصل لكل عميل.
حالة استخدام: أنشئ مقاطع فيديو مخصّصة للتواصل بشأن التجديد، تتناول مؤشرات الاستخدام والنجاح المحددة لكل عميل.
النتيجة الموثوقة: حققت Videoimagem زيادة بمقدار 3 أضعاف في التفاعل باستخدام الفيديوهات المخصّصة، مع إنتاج أكثر من 50,000 فيديو مخصّص لعملاء الشركات.
تمكين نجاح العملاء
مكّن فريق خدمة العملاء لديك من رسائل موحّدة ومسارات حديث واضحة. قدّم محتوى تدريبي يضمن أن يقدّم كل مدير نجاح عملاء نفس مستوى الجودة في الإرشاد، بغضّ النظر عن مدة خبرته.
حالة استخدام: إنشاء مكتبة تمكين لمديري نجاح العملاء (CSM) تغطي التعامل مع الاعتراضات، وتحديد مواضع الميزات، ومحادثات التوسّع.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هي فيديوهات تهيئة العملاء الجدد؟
فيديوهات تهيئة العملاء هي محتوى تعليمي يساعد العملاء الجدد على البدء في استخدام منتجك. تتضمن رسائل ترحيبية، وشروحات إعداد، وجولات تعريفية بالميزات، وأدلة لأفضل الممارسات. تتيح HeyGen لفرق نجاح العملاء إنشاء فيديوهات تهيئة احترافية باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وتوليد الصوت، من دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو تأخيرات إنتاج، بحيث يمكنك توسيع نطاق تثقيف العملاء بالتوازي مع نمو قاعدة عملائك.
كيف يمكنني إنشاء شروحات للمنتج بدون تسجيل الشاشة؟
اكتب نص الشرح التعليمي الخاص بك أو دع HeyGenمولّد النصوص بالذكاء الاصطناعيينشئه انطلاقًا من وصف الميزة. اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي ليكون المقدّم، أضِف أي عناصر بصرية أو تنبيهات على الشاشة، ثم أنشئ الفيديو. لعروض واجهة المنتج، يمكنك إدراج لقطات شاشة أو تسجيلات للشاشة إلى جانب الأفاتار المقدّم. النتيجة هي محتوى شروحات احترافي من دون الحاجة إلى التسجيل اليدوي للشاشة أو عمليات المونتاج المعقّدة.
هل يمكنني تحديث مقاطع الفيديو عندما يتغيّر واجه مستخدم منتجنا (UI)؟
نعم — هذه واحدة من أهم مزايا HeyGen لفرق نجاح العملاء. عندما يتغيّر واجهتك المنتجية، كل ما عليك هو تحديث النص ليعكس واجهة المستخدم الجديدة ثم إعادة إنشاء الفيديو. لا حاجة لإعادة التصوير أو التنسيق مع فرق الإنتاج. يظل محتوى تثقيف العملاء مواكبًا لخارطة طريق منتجك، وليس متأخرًا عنها لأشهر.
كيف يعمل دعم العملاء متعدّد اللغات؟
أنشئ محتوى العملاء مرة واحدة بلغتك الأساسية. ثم استخدم ميزة الترجمة من HeyGen لإنشاء نسخ بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. تتضمن الترجمة استنساخ الصوت (بحيث يبدو صوت المقدّم طبيعيًا في كل لغة) ومزامنة الشفاه (ليتطابق تحريك الفم مع الكلام). عملاؤك اليابانيون والألمان والإسبان يحصلون جميعًا على نفس جودة تجربة الإعداد.
هل يمكنني تخصيص الفيديوهات لكل عميل على حدة؟
نعم. HeyGen يدعم التخصيص الديناميكي باستخدام حقول متغيّرة لأسماء العملاء، وأسماء الشركات، وبيانات الاستخدام، والتفاصيل المخصّصة. أنشئ قالباً واحداً، ثم أنشئ آلاف النسخ المخصّصة لعمليات الإعداد الأولي للعملاء، أو حملات تجديد الاشتراك، أو مراجعات الأعمال ربع السنوية (QBRs)، أو الاحتفال بمحطات النجاح. شركة Videoimagem أنتجت أكثر من 50,000 فيديو مخصّص باستخدام هذا الأسلوب، وحققت زيادة في التفاعل بمقدار 3 مرات.
كيف يمكنني تضمين الفيديوهات في مركز المساعدة أو قاعدة المعرفة لدينا؟
تصدّر HeyGen ملفات فيديو قياسية بصيغة MP4 وتوفّر أكواد تضمين تعمل مع أي منصة مركز مساعدة مثل Zendesk أو Intercom أو HelpScout أو Confluence أو Notion أو قاعدة المعرفة المخصّصة الخاصة بك. يمكنك رفع الفيديوهات مباشرة أو تضمينها عبر رابط. يبقى محتوى تثقيف العملاء لديك في نفس المكان الذي يبحث فيه العملاء عن المساعدة بالفعل.
هل سيؤدي محتوى الفيديو فعليًا إلى تقليل تذاكر الدعم؟
شروحات الفيديو تتفوّق باستمرار على النصوص عندما يتعلق الأمر بإرشاد العملاء حول المنتجات المعقّدة. العملاء يستوعبون المعلومات بشكل أفضل، وينجزون المهام أسرع، ويطرحون أسئلة متابعة أقل. السر هو الحفاظ على حداثة المحتوى، وهو ما يتيحه HeyGen من خلال جعل التحديثات فورية بدلًا من الحاجة إلى إعادة إنتاج الفيديو بالكامل. الفرق تشهد انخفاضًا ملحوظًا في عدد التذاكر المتعلقة بالموضوعات التي تغطيها الشروحات بالفيديو.
كيف أحافظ على جودة متسقة في كل محتوى العملاء؟
مجموعة العلامة التجارية في HeyGen توحّد هويتك البصرية في مكان واحد، بما في ذلك الألوان والخطوط والشعارات والأفاتارات المعتمدة. اختر أفاتار مقدم ثابت وصوتًا موحّدًا لكل المحتوى الموجّه للعملاء. سواء كنت تنشئ تسلسلات إرشادية للانضمام، أو شروحات للميزات، أو مستندات مساعدة، سيحافظ كل فيديو تلقائيًا على معايير علامتك التجارية الاحترافية.
هل يمكن لعدة أشخاص في فريق نجاح العملاء لديّ إنشاء محتوى؟
نعم. HeyGen for Business يتضمن مساحات عمل للفِرق حيث يمكن لمديري نجاح العملاء، وأخصائيي التمكين، وفرق عمليات الدعم التعاون معًا. تحافظ مكتبات الأصول المشتركة على إتاحة عناصر العلامة التجارية المعتمدة والقوالب للجميع. وتضمن عناصر التحكم الإدارية الاتساق مع تمكين فريقك من إنشاء المحتوى على نطاق واسع.
ما السرعة التي يمكنني بها إنشاء فيديوهات لتثقيف العملاء؟
معظم فيديوهات الشروحات والتعريف بالمنتج يتم إنشاؤها خلال دقائق. شركة Advantive أفادت بانخفاض وقت إنشاء المحتوى بنسبة 50%، مع تقليص إنتاج التعليق الصوتي من أيام إلى 2-3 ساعات. الانتقال من جداول الإنتاج التقليدية (أسابيع) إلى التسليم في نفس اليوم يعني أن محتوى العملاء يمكن إصداره بالتزامن مع إطلاقات المنتج.
ما أنواع محتوى نجاح العملاء الذي يمكنني إنشاؤه؟
تدعم HeyGen تقريبًا أي تنسيق فيديو موجه للعملاء: تسلسلات الإعداد الأولي، شروحات المزايا، الجولات التعريفية بالمنتج، مستندات المساعدة، إعلانات الإصدارات الجديدة، الرسائل المخصّصة للتواصل، ملخصات QBR، رسائل التجديد، الاحتفال بمحطات النجاح، ودورات تدريب العملاء. إذا كان بإمكانك كتابة النص، يمكن لـ HeyGen إنشاء الفيديو بأي لغة.
هل محتوى عملائي آمن؟
HeyGen حاصلة على شهادة SOC 2 Type II ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). يتم تشفير محتواك أثناء الإرسال وأثناء التخزين. لفرق نجاح العملاء التي تتعامل مع معلومات منتجات حساسة أو بيانات عملاء في فيديوهات مخصّصة، توفّر HeyGen ميزات أمان على مستوى المؤسسات، بما في ذلك تكامل تسجيل الدخول الأحادي (SSO) وإدارة الوصول المركزية.
