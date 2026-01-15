إعداد العملاء الجدد ساعد عملاءك على تحقيق القيمة بشكل أسرع من خلال فيديوهات الإعداد والبدء التي لا تعتمد على تفرّغ فريق نجاح العملاء (CSM). سلاسل ترحيبية، وأدلة إعداد، وشروحات لأول إنجاز يمكن توسيعها لتشمل قاعدة عملائك بالكامل. حالة استخدام: أنشئ تسلسلات تأهيل آلية ترشد كل عميل جديد خلال الإعداد الأولي وأول الإجراءات الأساسية.

التعريف بميزات المنتج كل إطلاق لميزة جديدة يحتاج إلى توعية للعملاء. فيديوهات تعليمية تشرح الإمكانات الجديدة، وتعرض سير العمل، وتدعم تبنّي الميزة — وتُطرح مع الميزة نفسها، وليس بعد أشهر. حالة استخدام: أنشئ فيديوهات للإعلان عن الميزات في كل إصدار، مضمّنة مباشرة داخل ملاحظات الإصدار والرسائل داخل المنتج.

محتوى مركز المساعدة الفيديو يقدّم إجابات عن الأسئلة التي يعجز النص عن توضيحها. حوّل أكثر مقالات المساعدة مشاهدة لديك إلى شروحات مرئية تقلّل الالتباس وحجم طلبات الدعم. حالة استخدام: حوّل أهم 20 موضوعاً من تذاكر الدعم إلى دروس فيديو، لتقليل عدد التذاكر المتعلقة بهذه المشكلات.

دعم العملاء العالمي عملاؤك يتحدثون عشرات اللغات، ويجب أن يكون محتوى الدعم الخاص بك كذلك. قم بترجمة وتوطين قاعدة المعرفة الكاملة لديك لخدمة العملاء حول العالم، دون الحاجة لإنتاج منفصل لكل سوق. حالة استخدام: ترجمة مكتبة الإعداد الكاملة إلى 10 لغات، لخدمة شرائح العملاء الدوليين دون الحاجة إلى زيادة عدد موظفي فريق دعم العملاء. النهج المُثبت: استخدمت AI Smart Ventures محتوى فيديو قابل للتوسّع لتدريب أكثر من 10,000 شخص عبر أكثر من 170 لغة.

نقاط تواصل مخصّصة مع العملاء تواصل شخصي على نطاق واسع. رسائل فيديو مخصّصة لعمليات التجديد، واجتماعات مراجعة الأعمال ربع السنوية (QBRs)، وتوصيات الميزات، والمتابعات الدورية — دون الحاجة لتسجيل فيديو منفصل لكل عميل. حالة استخدام: أنشئ مقاطع فيديو مخصّصة للتواصل بشأن التجديد، تتناول مؤشرات الاستخدام والنجاح المحددة لكل عميل. النتيجة الموثوقة: حققت Videoimagem زيادة بمقدار 3 أضعاف في التفاعل باستخدام الفيديوهات المخصّصة، مع إنتاج أكثر من 50,000 فيديو مخصّص لعملاء الشركات.