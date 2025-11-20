وسّع إنتاج فيديوهات العملاء دون الحاجة لتوسيع فريقك
إعلانات فيديو إبداعية، محتوى محلّي، حملات مخصّصة، ومحتوى UGC — قدّم المزيد من الفيديوهات لعدد أكبر من العملاء وبمزيد من اللغات دون توظيف مزيد من المحرّرين. حوّل إنتاج الفيديو من عنق زجاجة إلى مركز ربح.
- لا تحتاج إلى بطاقة ائتمان
- أكثر من 175 لغة
- موثوق به من قِبل أفضل الوكالات
مشكلة قابلية التوسع في الوكالات
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصّة مبتكرة لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.
جدول المحتوى الخاص بك لا يهدأ. إطلاقات المنتجات تحتاج إلى فيديوهات. قنوات التواصل الاجتماعي تطلب محتوى يومي. الحملات تحتاج إلى مواد إبداعية محلية لكل سوق. لكن إنتاج الفيديو التقليدي يعني حجز استوديوهات، وتنسيق المواهب، والانتظار لأسابيع من أجل المونتاج — ثم استنزاف ميزانيتك في جلسة تصوير واحدة. وبمجرد أن يصبح المحتوى جاهزًا، تكون اللحظة قد انتهت. منافسوك ينشرون فيديوهات يوميًا بينما أنت ما زلت في مرحلة ما قبل الإنتاج. أما طلبك من الإدارة الظهور أمام الكاميرا؟ فاستعد لكابوس في جدولة المواعيد.
حل HeyGen
HeyGen يحوّل كل ممثل مبيعات إلى أفضل مؤدٍّ في فريقك. أنشئ قالب فيديو واحدًا، ثم أنشئ آلاف النسخ المخصّصة — كل واحدة باسم العميل المحتمل، وشركته، ونقاط الألم المحددة لديه — دون تسجيل أي فيديو إضافي. تواصل مبيعات مخصّص على نطاق الأتمتة مع مستوى تفاعل يشبه التواصل الفردي 1:1.مكتبات تمكين المبيعات التي تظل محدّثة مع تطوّر المنتجات. درّب الممثلين الجدد برسائل موحّدة. وصّل إلى العملاء المحتملين حول العالم بلغتهم. امنح فريقك بالكامل الأدوات التي تمكّنه من البيع كما يفعل أفضل أفرادك.
كل ما تحتاجه الوكالات لتوسيع أعمال العملاء
إنتاج محتوى سريع
توقّف عن استبدال الساعات بإنتاج الفيديوهات. أنشئ محتوى احترافياً لعملائك في دقائق — إعلانات إبداعية، فيديوهات توضيحية، محتوى لمنصات التواصل الاجتماعي، وفيديوهات للمنتجات. يركّز فريقك على الاستراتيجية وعلاقات العملاء بينما تتولى HeyGen حجم الإنتاج.
• أنشئ فيديوهات في دقائق، وليس في أيام
• التعامل مع عدد أكبر من العملاء لكل عضو في الفريق
• وسّع حجم الإنتاج دون زيادة عدد الموظفين
سير عمل متعدد العملاء
أدِر عدة علامات تجارية من منصة واحدة. يحصل كل عميل على مجموعة علامة تجارية خاصة به تتضمن الألوان والخطوط والشعارات واختيارات الأفاتار المعتمدة. انتقل بين مشروعات العملاء بدون خلط الأصول أو التسبب في تشويش على هوية العلامة.
• مجموعات علامات تجارية منفصلة لكل عميل
• إدارة مشاريع منظّمة
• فصل واضح للأصول
اختبار الإبداع على نطاق واسع
العملاء يريدون نسخًا متنوّعة. قدّم لهم هذه التنويعات. أنشئ عدة إصدارات من الإعلانات الإبداعية لاختبارات A/B مع خطافات مختلفة، وأفاتارات مختلفة، ورسائل مختلفة، بدون الحاجة لإنتاج منفصل لكل نسخة.
• عدّة نسخ إبداعية فورًا
• اختبر أكثر، وتعلّم بشكل أسرع
• لا حاجة لإعادة التصوير من أجل النسخ المتعددة
التوطين العالمي
هل لدى عملائك خطط للتوسّع عالميًا؟ قم بترجمة محتواهم إلى أكثر من 175 لغة باستخدام استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. فيديو واحد فقط يمكن أن يتحوّل إلى حملة عالمية بدون الحاجة لإنتاجات منفصلة لكل سوق.
• استنساخ الصوت يحافظ على صوت العلامة التجارية
• مزامنة الشفاه تطابق حركات الوجه
• إنتاج واحد، أسواق غير محدودة
محتوى بأسلوب UGC
محتوى يبدو حقيقيًا بدون صداع التعامل مع المؤثرين. أنشئ فيديوهات بأسلوب UGC تحقق نتائج قوية على السوشيال ميديا — بصيغ الشهادات، وردود الفعل على المنتجات، ومحتوى الحديث العفوي أمام الكاميرا — وبكميات كبيرة وفي المواعيد النهائية.
• خيارات أفاتار متنوّعة
• إلقاء طبيعي وغير متكلّف
• التوسّع دون الحاجة إلى تنسيق مع صُنّاع المحتوى
حملات مخصّصة
حوّل فيديو واحد إلى آلاف النسخ المخصّصة لحملات عملائك. المتغيّرات الديناميكية تُدرج الأسماء والشركات والتفاصيل المخصّصة.فيديو مخصّصيحفّز التفاعل بالمستوى الذي يحتاجه عملاؤك.
• تخصيص ديناميكي
• إنشاء على دفعات
• مخرجات جاهزة للحملات
من موجز العميل إلى المحتوى الجاهز في 3 خطوات
إعداد العميل
أنشئ مجموعة هوية للعلامة التجارية لكل عميل تتضمّن الأصول المعتمدة لديهم مثل الألوان والخطوط والشعارات وإرشادات الصوت. بعد ضبطها، سيحافظ كل فيديو تلقائياً على اتساق الهوية البصرية للعلامة.
أنشئ بسرعة
اكتب النصوص بنفسك أو دع الذكاء الاصطناعي ينشئها من موجزات العملاء. اختر الأفاتارات التي تتوافق مع هوية علامة العميل. أنشئ فيديوهات في دقائق. تحتاج إلى نسخ مختلفة؟ أنشئ عدة إصدارات. تحتاج إلى توطين؟ ترجم بضغطة واحدة.
التسليم والفوترة
صدّر بأي تنسيق — 16:9، 9:16، 1:1 — لأي منصة. سلّم المشاريع للعملاء أسرع مما يتوقعون. فوّت الفواتير بناءً على القيمة التي أنشأتها، وليس على عدد الساعات التي قضيتها.
مصمَّم ليتناسب مع كل نماذج الوكالات
وكالات التسويق الرقمي
وسّع محتوى السوشيال ميديا، والإعلانات الإبداعية، وفيديوهات الحملات بدون الحاجة لتكبير فريقك. قدّم المزيد لكل عميل، واستقبل عملاء أكثر، وحسّن هوامش أرباحك.
حالة استخدام: أنشئ أكثر من 50 فيديو اجتماعي شهريًا لكل عميل بدلًا من 5-10 فيديوهات فقط كما كان بإمكانك إنتاجه من قبل.
النتيجة الموثوقة: Vision Creative Labs ساعدت عملاءها على الانتقال من إنتاج 1-2 فيديو سنوياً إلى 50-60 فيديو يومياً باستخدام HeyGen.
الوكالات الإبداعية
أنشئ نسخًا متعددة من الأفكار، وفيديوهات العروض التقديمية، ومحتوى الحملات بسرعة تواكب وتيرة توليد الأفكار. اختبر مزيدًا من التوجّهات الإبداعية من دون قيود الإنتاج التي تحدّ من مساحة التجربة والاستكشاف.
حالة استخدام: أنشئ 20 نسخة إبداعية لمراجعة العميل في نفس الوقت الذي كان يستغرقه سابقًا لإنتاج نسختين.
وكالات الترجمة والتعريب
حوّل تعريب المحتوى من مركز تكلفة إلى مركز ربح. ترجم فيديوهات العملاء إلى أكثر من 175 لغة باستخدام استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه — أسرع وأقل تكلفة من الدبلجة التقليدية.
حالة استخدام: محلّ حملة العميل إلى 15 لغة خلال ساعات بدلًا من أسابيع.
النتيجة الموثوقة: Attention Grabbing Media خفّضت وقت الإنتاج من 3 أيام إلى ساعات فقط، مع التوسّع إلى أكثر من 10 لغات جديدة.
شركات إنتاج الفيديو
أضف إنتاجًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي كخط خدمة جديد. قدّم لعملائك أوقات تنفيذ أسرع، ومزيدًا من التنويعات، وتوطينًا عالميًا إلى جانب قدرات الإنتاج التقليدية.
حالة استخدام: قدّم باقات «المحتوى السريع» للقنوات الاجتماعية والرقمية إلى جانب خدمات الإنتاج التقليدي المتميزة.
وكالات التسويق بالأداء
اختبار المواد الإبداعية يحتاج إلى حجم كبير من المحتوى الإبداعي. أنشئ نسخًا متعددة من الإعلانات على نطاق واسع حتى تتمكن من إجراء المزيد من الاختبارات، والتعلّم بشكل أسرع، وتحسين حملات عملائك اعتمادًا على بيانات الأداء الفعلي.
حالة استخدام: إنتاج 100 نسخة مختلفة من الإعلانات لاختبار العناصر الإبداعية عبر المنصات والجماهير والرسائل.
النتيجة الموثوقة: Videoimagem أنشأت أكثر من 50,000 فيديو شخصي لـ AB InBev مع زيادة في التفاعل بمقدار 3 مرات.
وكالات التخصيص
قدّم حملات فيديو مخصّصة على نطاق واسع. تخصيص ديناميكي يشمل الأسماء والشركات والتفاصيل المخصّصة، لإنشاء آلاف مقاطع الفيديو الفريدة من قوالب واحدة.
حالة الاستخدام: أنشئ حملات فيديو مخصّصة لبرامج ABM الخاصة بالعملاء مع آلاف العملاء المستهدفين.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
كيف تستخدم الوكالات HeyGen لتوسيع نطاق إنتاج الفيديو؟
تستخدم الوكالات HeyGen لمضاعفة قدرتها الإنتاجية دون الحاجة إلى توظيف موظفين جدد. بدلاً من استبدال الساعات بعدد محدود من الفيديوهات، يمكن للفرق إنشاء المحتوى في دقائق فقط — إعلانات إبداعية، فيديوهات لوسائل التواصل الاجتماعي، تعريب المحتوى، وحملات مخصّصة. انتقلت Vision Creative Labs من تسليم 1-2 فيديو لكل عميل سنوياً إلى 50-60 فيديو يومياً. اقتصاديات إنتاج الفيديو في الوكالات تتغيّر جذرياً عندما ينخفض وقت الإنتاج من أيام إلى دقائق.
هل يمكنني إدارة عدة علامات تجارية لعملاء مختلفين في HeyGen؟
نعم. HeyGen for Business يدعم عدة مجموعات هوية تجارية (Brand Kits)، لكل منها أصولها المعتمدة الخاصة بها مثل الألوان والخطوط والشعارات واختيارات الأفاتار. يمكنك التبديل بين مشروعات العملاء دون خلط الأصول. يحافظ محتوى كل عميل على معايير هويته التجارية تلقائياً، مما يقلل وقت المراجعة ويزيل مخاطر تشوّش الهوية.
كيف يساعد HeyGen في الاختبارات الإبداعية لحملات العملاء؟
أنشئ عدة نسخ إبداعية في الحال. خطافات مختلفة، أفاتارات مختلفة، رسائل مختلفة، وصيغ مختلفة — من دون الحاجة إلى إنتاج منفصل لكل نسخة. تشير الوكالات إلى أنها تختبر مفاهيم إبداعية أكثر بمعدل 10-20 مرة مقارنة بالإنتاج التقليدي، مما يؤدي إلى حملات أفضل أداءً وتحسينات أكثر اعتمادًا على البيانات.
هل يمكنني تكييف محتوى العملاء إلى عدة لغات؟
نعم — هذا أحد أهم استخدامات المنصّة لوكالات التسويق. أنشئ المحتوى باللغة الأساسية، ثم استخدم ميزة الترجمة من HeyGen لإنشاء نسخ بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. الترجمة تشمل استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. شركة Attention Grabbing Media توسّعت إلى أكثر من 10 أسواق لغوية جديدة مع تقليص وقت الإنتاج من 3 أيام إلى بضع ساعات.
كيف يمكنني إنشاء محتوى بأسلوب UGC للعملاء؟
نعم. إلى جانب التنقيب عن العملاء المحتملين، يوفّر HeyGen مكتبات متكاملة لتمكين فرق المبيعات. أنشئ عروض توضيحية للمنتج، وفيديوهات لعرض الميزة التنافسية، وأدلة للتعامل مع الاعتراضات، وملخصات لقصص العملاء. عندما تتغيّر المنتجات أو الرسائل التسويقية، حدّث النص وأعد إنشاء الفيديو — تبقى مكتبتك محدّثة دون إعادة التصوير. تشير الفرق إلى تسريع كبير في تحديث المحتوى مقارنة بإنتاج الفيديو التقليدي.
هل يمكنني تقديم حملات فيديو مخصّصة للعملاء؟
نعم. HeyGen يدعم التخصيص الديناميكي باستخدام حقول متغيّرة للأسماء والشركات والتفاصيل المخصّصة. أنشئ قالباً واحداً، ثم أنشئ آلاف النسخ المخصّصة لحملات ABM للعملاء، أو برامج البريد المباشر، أو تواصل المبيعات. شركة Videoimagem أنتجت أكثر من 50,000 فيديو مخصّص لـ AB InBev، وحققت زيادة في التفاعل بمقدار 3 مرات.
كيف تعمل الأسعار وهوامش الربح لاستخدام الوكالات؟
يتيح لك نموذج HeyGen المعتمد على الرصيد إنتاج محتوى أكثر بتكلفة أقل من تكاليف الإنتاج التقليدية. معظم الوكالات تُفوِّت على العملاء بناءً على القيمة المقدَّمة (الفيديوهات المنتَجة، الحملات المُطلَقة، النتائج المُحقَّقة) بدلاً من الوقت المستغرق. الفارق بين تكاليفك مع HeyGen وفواتير العملاء يتحوّل إلى هامش ربح. تشير الوكالات إلى تحسّن كبير في الجدوى الاقتصادية مقارنة بنماذج الإنتاج التقليدية.
ما السرعة التي يمكنني بها تسليم محتوى العملاء؟
معظم الفيديوهات تُنشأ خلال دقائق. شركة Attention Grabbing Media ذكرت أنها انتقلت من دورات إنتاج تستغرق 3 أيام إلى بضع ساعات فقط. هذا التحوّل من الجداول الزمنية التقليدية (أسابيع) إلى التسليم في نفس اليوم يغيّر شكل علاقتك مع العملاء — لتصبح الوكالة التي تلتزم بالتسليم، لا الوكالة التي تطلب تمديد المواعيد.
هل يمكن لفريقي بالكامل الوصول إلى HeyGen؟
نعم. توفر HeyGen تتبّع المشاهدات وتحليلات التفاعل حتى تعرف أي العملاء المحتملين شاهدوا فيديوهاتك، ومدة المشاهدة، وتوقيتها. استخدم بيانات النية هذه لترتيب أولويات المتابعة — العملاء المحتملون الذين يشاهدون الفيديو كاملًا غالبًا ما يكونون أكثر اهتمامًا من الذين لا يفتحونه. يضمن التكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بقاء هذه البيانات مرتبطة بسجلات الصفقات لديك.
ما أنواع محتوى العملاء الذي يمكنني إنشاؤه؟
تدعم HeyGen تقريبًا أي نوع من الفيديوهات التي تنتجها الوكالات: إعلانات إبداعية، محتوى للسوشيال ميديا، فيديوهات المنتجات، الفيديوهات الشارحة، شهادات العملاء، محتوى بأسلوب UGC، حملات مخصّصة، نسخ محلية بلغات وأسواق مختلفة، فيديوهات تدريبية، وغير ذلك الكثير. إذا كان عملاؤك يحتاجون إلى محتوى فيديو، يمكن لـ HeyGen إنتاجه أسرع من الطرق التقليدية.
كيف يقارن هذا بأسلوب إنتاج الفيديو التقليدي؟
الإنتاج التقليدي يحتاج إلى كتابة النص، ولوحات القصة، والمواهب، والمعدات، والتصوير، والمونتاج — من أيام إلى أسابيع لكل مشروع. HeyGen يقدّم جودة مماثلة في دقائق. بالنسبة لوكالة، هذا يعني التعامل مع حجم عمل أكبر بمقدار 10-50 مرة باستخدام نفس الفريق، واستقبال عملاء أكثر، وتحسين هامش الربح. الوكالات التي تنجح اليوم هي التي عرفت كيف توسّع نطاق عملها. HeyGen هو الطريقة التي يحققون بها ذلك.
هل محتوى العميل آمن؟
HeyGen حاصلة على شهادة SOC 2 Type II ومتوافقة مع GDPR. يتم تشفير محتواك أثناء الإرسال وأثناء التخزين. لفرق المبيعات التي تتعامل مع معلومات صفقات حساسة أو مواد تنافسية، توفّر HeyGen ميزات أمان على مستوى المؤسسات، بما في ذلك تكامل SSO وإدارة وصول مركزية. نحن لا ندرّب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا باستخدام محتواك.
قصص العملاء
- Vision Creative Labs: من 50 إلى 60 فيديو يوميًا
- وسائط لافتة للانتباه: إنتاج أسرع بمقدار 3 مرات
- فيديو وصورة: تفاعل أعلى بمقدار 3 مرات
- AI Smart Ventures: أكثر من 10,000 شخصاً مدرَّباً
- أوجلفي: حملات مخصّصة
- Publicis Groupe: نطاق عالمي
- HubSpot: فيديو بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع
- Advantive: إنشاء محتوى أسرع بنسبة 50%
- Workday: التوطين في دقائق
ابدأ توسيع إنتاج فيديوهات العملاء اليوم
توقّف عن الاختيار بين الجودة والحجم. أنشئ محتوى احترافياً لعملائك في دقائق، وخصّصه للأسواق العالمية فوراً، وقدّم المزيد من الفيديوهات لمزيد من العملاء دون إنهاك فريقك. انضم إلى وكالات مثل Ogilvy وPublicis وVision Creative Labs التي طوّرت قدراتها الإنتاجية جذرياً.
