مرحبًا بك في دليل الانطلاق السريع لفيديو الذكاء الاصطناعي للأعمال الصغيرة
هل تريد إنشاء المزيد من محتوى الفيديو لكن تشعر بأنك مقيّد بسبب الوقت المحدود أو الميزانية أو موارد الإنتاج؟ لست وحدك. الخبر الجيد هو أنه مع HeyGen يمكنك بسهولة إنشاء مقاطع فيديو احترافية المظهر، وترجمتها، وإعادة توظيفها، دون التكاليف العالية أو فترات التنفيذ الطويلة المرتبطة بالإنتاج التقليدي.
هذا الدليل مُعدّ خصيصًا لأصحاب الشركات الصغيرة وروّاد الأعمال الذين يرغبون في تنمية علاماتهم التجارية، والوصول إلى عملاء جدد، وتوسيع نطاق إنشاء المحتوى. ستتعلّم كيف تنتقل من الفكرة إلى فيديو جاهز بسرعة. لا حاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو ظهور أشخاص أمام الكاميرا!
لا تفوّت تمرين إنشاء الفيديو التطبيقي في قسم Making Your First Video، فهو مصمَّم لمساعدتك على التعلّم بالممارسة والوصول إلى مستوى متقدّم في وقت قصير.
أهم حالات الاستخدام: كيف تستفيد الشركات الصغيرة من HeyGen
HeyGen ليست مجرد أداة فيديو، بل هي محرّك إبداعي مُصمَّم للمحترفين الذين يحتاجون إلى العمل بسرعة، وتوسيع حجم المحتوى، وتحقيق نتائج ملموسة دون التضحية بالجودة. من الدورات متعددة اللغات إلى إعلانات السوشيال ميديا، إليك كيف تستخدم الشركات الصغيرة وروّاد الأعمال من مختلف المجالات HeyGen لإنشاء فيديوهات عالية التأثير على نطاق واسع.
الدورات التعليمية
مثالي لـ: المعلّمين، والاستشاريين، والمدرّبين، والمتخصصين في مجال الصحة والرفاهية، وتعليم المنتجات
- كيف تمكّنت معلّمة Happy Cats عبر الإنترنت وخبيرة سلوك القطط آنيلين برو من الوصول إلى جماهير عالمية جديدة باستخدام أفاتارات HeyGen والترجمة
- كيف تمكّنت مدرّبة الفنون القتالية Kung Fu Kendra من تقليل ساعات إنتاج الفيديو بشكل كبير مع الوصول إلى جمهور عالمي جديد باستخدام أفاتارات HeyGen والترجمة
إعلانات فيديو
مثالي لـ: تسويق العلامات التجارية أو الشركات أو الخدمات
- كيف زادت Ask The Agent عدد العملاء الجدد من خلال بناء الثقة وإبراز العلامات التجارية الشخصية لوكلاء العقارات على نطاق واسع
- كيف استخدمت فنانة الكريستال Crystal Ninja الفيديو بالذكاء الاصطناعي لإطلاق متجر تجزئة، وموقع تجارة إلكترونية، ومركز تعليمي لكبار العملاء (VIP)، وفعاليات
فيديوهات المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي
مثالي للشركات التي تعتمد على قوة آراء وتجارب العملاء: الشركات المعتمدة على المنتجات (العناية بالبشرة، الديكور، وغيرها)، والشركات الخدمية (العقارات، المدربون، المستشارون)، والشركات المتخصصة أو المبنية على الشغف (علامات تجارية للحيوانات الأليفة، الشركات المهتمة بالاستدامة والبيئة)
- كيف وسّعت مدرّسة الفنون القتالية «كونغ فو كندرا» نطاق دوراتها من خلال الترويج متعدد اللغات على وسائل التواصل الاجتماعي
- كيف عززت Reply.io حضور المدير التنفيذي على تيك توك باستخدام أفاتار HeyGen فائق الواقعية الخاص به
لماذا يُعد الفيديو عنصرًا أساسيًا في نمو الشركات الصغيرة اليوم
التحدي
- توظيف فريق أو الاستعانة بمصادر خارجية لإنشاء الفيديو مكلف للغاية ويستغرق وقتًا طويلًا
- تصوير نفسك يستغرق ساعات كان يمكنك استثمارها في إدارة عملك
- أنت بحاجة إلى محتوى يعمل عبر المنصات واللغات المختلفة، وليس على واحدة فقط
ما الذي يتيحه الفيديو بالذكاء الاصطناعي
السرعة، القابلية للتوسّع وتوفير التكاليف
تم تقليص الجدول الزمني لإنتاج الدورات الفيديو من 4 أسابيع إلى 15 دقيقة لكل فيديو بواسطة آنيلين برو، خبيرة سلوك القطط ومدرِّسة عبر الإنترنت في Happy Cats
التوطين
تسويق ودورات متاحة بأكثر من 6 لغات بواسطة Kung Fu Kendra من خلال استخدام مزايا الترجمة في HeyGen
التخصيص
مئات من المتخصصين في العقارات في Ask The Agent حققوا فرصًا جديدة أكبر بكثير للحصول على عملاء جدد من خلال إنتاج فيديوهات للعلامة الشخصية باستخدام أفاتارات HeyGen
إنشاء أول فيديو لك بالذكاء الاصطناعي
مقدمة
هل أنت جديد في مجال الفيديو أو تجرّب HeyGen لأول مرة؟ لا تقلق، الأمر بسيط. هذا القسم سيرشدك خطوة بخطوة لمساعدتك على إنشاء فيديو رائع بسرعة.
فيديو لمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي
الأفضل لمقاطع الفيديو الرأسية على وسائل التواصل الاجتماعي
دورة تعليمية
مثالي للدروس التعليمية أو الشروحات التي تحتاج إلى تسجيلات شاشة أو عناصر مرئية أخرى
تحب التعلّم بالممارسة؟
اختر نوع الفيديو من الأعلى لفتح قالب جاهز في HeyGen واتّبع الخطوات أثناء التقدّم.
طموح أكثر من اللازم؟
نُعجب بذلك! انتقل مباشرة إلى الخطوة 4: اختيار الأفاتار المناسب بالذكاء الاصطناعي ليكون المتحدّث باسمك وأنشئ أفاتاراً خاصاً بك بالذكاء الاصطناعي — توأمك الرقمي ونجم فيديوهاتك المستقبلي.
لست مستعدًا للبدء الآن؟
لا تقلق. اطّلع سريعًا على الخطوات الآن وارجع إلى الدليل الكامل عندما تكون مستعدًا.
جاهز للبدء؟ ابدأ بهذا جولة مدتها دقيقتان في محرر الاستوديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، ثم لنبدأ معًا!
الخطوة 1: إعداد مساحة عمل HeyGen الخاصة بك للتوسّع
روّاد الأعمال الأذكياء لا يبدؤون من الصفر في كل مرة، بل يبنون أنظمة قابلة للتوسّع.
مع HeyGen، يصبح من السهل الحفاظ على اتساق هوية علامتك في الفيديوهات من خلال إعداد Brand Kit لاستخدام الخطوط والألوان والشعارات والمواد الخاصة بعلامتك تلقائياً.
ما عليك سوى لصق رابط موقع شركتك للبدء، أو رفع عناصر الهوية البصرية لعلامتك التجارية يدويًا.
مستعجل؟ لا مشكلة. يمكنك دائمًا الرجوع لاحقًا وإكمال هذه الخطوة.
نصيحة احترافية
بمجرد أن يحتوي Brand Kit على ألوان علامتك التجارية، يمكنك بسهولة تحديث معظم HeyGen Templates لتتوافق معها. فقط استبدل الألوان بألوان علامتك التجارية ليبقى كل فيديو متوافقًا مع الهوية البصرية، أو اضغط على زر Shuffle Colors ليقوم HeyGen بتبديل الألوان تلقائيًا.
الخطوة 2: حدّد استراتيجيتك
قبل البدء في إنشاء الفيديو، خُذ لحظة لتوضيح هدفك التجاري، الجمهور المستهدف والمنصة، والرسالة. سيساعدك ذلك على إنشاء فيديوهات لا تبدو رائعة فحسب، بل تُحقّق نتائج فعلية لأرباح نشاطك التجاري.
الهدف التجاري
ما الهدف الذي تريد أن يحققه هذا الفيديو لنشاطك التجاري؟
أمثلة: زيادة المبيعات، شرح خدمتك، تثقيف العملاء، تعزيز التفاعل، بناء المصداقية
الجمهور المستهدف
لمن هذا الفيديو؟ ما الذي يهتمون به، وأين وصلوا في رحلتهم مع نشاطك التجاري؟
أمثلة: زوّار موقعك لأول مرة، العملاء العائدون الذين يحتاجون إلى مساعدة في منتجك، ومحبو الأعمال اليدوية (DIYers) الذين يتابعونك على إنستجرام
قناة التوزيع الأساسية
أين سيرى الناس هذا الفيديو؟
أمثلة: Instagram Reels، YouTube، صفحة هبوط على Shopify، نشرة بريدية عبر الإيميل، إعلانات Facebook
الرسالة أو الفكرة الجاذبة
ما المشكلة التي تحلّها، وكيف ستجذب الانتباه في الثواني الأولى؟
أمثلة: "هل تساءلت يومًا لماذا لا ترى نتائج بعد تمرين شاق؟" أو "تبحث عن عقار أحلامك، لكن لا تعرف من أين تبدأ؟"
نصيحة احترافية
تحتاج إلى رأي ثانٍ في استراتيجيتك؟ انتقل إلى ChatGPT أو Claude أو أي أداة أخرى تفضّلها، واستخدم البرومبت التالي:
"أنا أخطّط لحملة فيديو تسويقية لـ [product/service]. هدفي هو [goal]، والجمهور المستهدف لدي هو [audience]، وسأقوم بتوزيعها على [channel]، والرسالة الأساسية أو الفكرة الجاذبة هي: [hook]. هل يمكنك أن تعطيني ملاحظات حول مدى وضوح وفعالية ذلك، وأن تقترح أي تحسينات ممكنة؟"
الخطوة 3: اكتب النص الخاص بك
النص الذي تكتبه هو العمود الفقري لإعلان فيديو قوي أو تجربة تعليمية واضحة وفعّالة.
في فيديو ترويجي أو إعلان، إليك كيف تجعل تأثيره قوياً:
- ابدأ بـ hook قوي (أول 3-5 ثوانٍ هي الأهم) يوضّح مشكلة شائعة أو عرض قيمة أساسي.
- اختم بـ CTA واضح (دعوة لاتخاذ إجراء)، مثل توجيه المشاهد إلى موقعك الإلكتروني أو عرض جديد وغير ذلك.
- استخدم لغة بسيطة وأسلوباً حوارياً، وتحدّث مباشرةً وبوضوح إلى جمهورك.
لفيديو تعليمي، إليك الطريقة الصحيحة لتنفيذه:
- ابدأ بسياق وارتباط واضح بالموضوع مثل سيناريو أو سؤال أو تحدٍّ شائع يوضّح لماذا هذا الموضوع مهم. هذا يعزّز الدافعية ويشجّع المتعلّمين على التفاعل والالتزام.
- حافظ على أن يكون المحتوى منظّمًا ومركّزًا، من خلال تقسيمه إلى خطوات منطقية وسهلة المتابعة وبوتيرة واضحة وثابتة.
- استخدم لغة بسيطة وأسلوباً قريباً من المحادثة، وتحدّث مباشرةً وبوضوح مع المتعلّم.
- عزّز النقاط الأساسية المستفادة والخطوات التاليةمن خلال إنهاء المحتوى بملخص بسيط، أو دعوة للتفكير في التعلّم أو تطبيقه، أو توجيه واضح إلى الوحدة أو المورد التالي.
نصيحة احترافية
هل تريد إنجاز العمل بشكل أسرع؟ اطّلع على صفحة أفضل الممارسات التالية للحصول على إرشادات حول استخدام أدوات مثل ChatGPT لكتابة النص الخاص بك.
ما زلت غير متأكد من أين تبدأ؟ إليك بعض المخططات النموذجية للإلهام.
إذا كنت تتابع الخطوات في HeyGen، فهذه النصوص مدمجة بالفعل في القالب الخاص بك.
يمكنك الوصول إلى القوالب التي تتضمن هذه النصوص من هنا:
فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي
أفضل الممارسات: اكتب النصوص بشكل أفضل وأسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي
إدارة عمل تجاري تعني القيام بالعديد من المهام في نفس الوقت، فلماذا لا تدع الذكاء الاصطناعي يساعدك على كتابة نصوص الفيديو بشكل أسرع وأكثر فعالية؟ أدوات مثل ChatGPT وClaude وGemini يمكن أن تساعدك في الحصول على نصوص عالية الجودة في دقائق بدلًا من ساعات. إليك كيفية الاستفادة القصوى منها.
الخطوة 1: ابدأ بموجّه واضح
- أخبر الذكاء الاصطناعي بنوع الفيديو الذي تنشئه وما تريد أن يقدّمه لنشاطك التجاري. احرص على تضمين تفاصيل مثل:
- نوع الفيديو (مثل وحدة من دورة تعليمية، إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي، إلخ)
- لمن يُوجَّه (مثل العملاء الجدد، مشتركي النشرة البريدية)
- ما الهدف الذي تريد أن يحققه الفيديو (مثل زيادة التسجيلات، الإجابة عن الأسئلة الشائعة، إبراز علامتك التجارية)
- نبرة أو أسلوب الصوت (مثل ودّي، خبير، ممتع)
موجّه نموذجي:
"اكتب نص فيديو مدته 60 ثانية لإعلان عن عقار فاخر يستهدف المشترين من خارج المدينة. يجب أن تكون النبرة واثقة ومهنية. اختتم بدعوة لاتخاذ إجراء لحجز جولة افتراضية."
الخطوة 2: أضف النقاط الرئيسية للحديث
هل تريد نصًا أكثر دقة ومتوافقًا مع هوية علامتك التجارية؟ أضف بعض النقاط السريعة لتوضيح ما يجب التركيز عليه.
مثال:
- اسم المنتج/الخدمة
- عرض قيمة أساسية أو ميزة رئيسية
- دعوة لاتخاذ إجراء
موجّه نموذجي:
"تضمين هذه النقاط: يقع 123 Bayview Drive في منزل مجدَّد حديثًا يضم 4 غرف نوم و3 حمّامات مع إطلالات على المحيط ومطبخ مجهَّز على مستوى الطهاة المحترفين. مثالي للعاملين عن بُعد الذين ينتقلون إلى الساحل. الدعوة إلى الإجراء: حدّد موعدًا لمعاينتك الخاصة اليوم."
الخطوة 3: اطلب التنسيق المناسب
أخبر الذكاء الاصطناعي بالطريقة التي ستقدّم بها الفيديو، فهذا يساعد في تحديد النبرة والأسلوب.
مثال:
- نص مُلقى بصوت المؤسس
- سيتم توزيعها على Instagram Reels
- نبرة ودّية وقريبة من الأسلوب البشري
موجّه نموذجي:
"اكتب هذا كنص مُلقى بصوت أفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بي لمنشورات Instagram Reels. اجعله ودودًا وواضحًا وجذابًا."
الخطوة 4: المراجعة والتحسين
الصق النص في HeyGen، وشاهد المعاينة مع الأفاتار الخاص بك واستمع. هل يبدو وكأنه صوتك؟ إذا لم يكن كذلك، عدّل عليه باستخدام موجّهات متابعة مثل:
- اجعله أكثر حوارية وطبيعية
- أضف مقدّمة تشد الانتباه خلال أول 3 ثوانٍ
- حوّل هذا إلى نسخة أقصر مدتها 30 ثانية مخصّصة لوسائل التواصل الاجتماعي
- أضف إحصائية سريعة عن الحي
- جرّب ثلاث نسخ من عبارة الحث على الإجراء الختامية
الخطوة 4: اختر أفاتار الذكاء الاصطناعي المناسب
المتحدّث باسمك يحدد نبرة الرسالة. اختر Public Avatar جاهزًا، أو أنشئ Custom Avatar يتوافق مع هوية علامتك التجارية، أو للحصول على لمسة شخصية بأعلى درجة، أنشئ التوأم الرقمي الخاص بك في دقائق باستخدام ميزة Hyper Realistic Avatar من HeyGen!
تقدّم HeyGen عدة خيارات لإنشاء أفاتارات مخصّصة. اضغط على الروابط أدناه للتعمّق أكثر في التفاصيل.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
ستحصل على
الأفضل لـ
فيديو تدريب مدته من 2 إلى 5 دقائق
أكثر مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه واقعية استنادًا إلى فيديو التدريب الخاص بك
نسخة رقمية مطابقة فائقة الواقعية
10-15 صورة
مظهر واقعي يعتمد على صورك، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي
نسخة رقمية واقعية مطابقة لك
موجّه نصي
مظهر وحركة وصوت ومزامنة شفاه مُنشأة بالكامل بالذكاء الاصطناعي
شخصيات خيالية بأساليب رسوم متحركة واقعية أو متنوّعة
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
مظهر واقعي للغاية يعتمد على صورة، مع حركة وصوت ومزامنة شفاه يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. يتطلّب رصيداً لاستخدامه في الإنشاء.
فيديوهات أقل من 30 ثانية، بما في ذلك مزامنة الشفاه مع الموسيقى
أفضل الممارسات: كيفية إنشاء أفاتار مخصص مثالي
هل أنت مستعد لإنشاء أفاتار احترافي واقعي مع خيارات تخصيص لا حصر لها؟ اطّلع على الموارد التالية للحصول على نصائح وأفضل الممارسات ونظرة سريعة على ما ستحتاج إليه للبدء.
عند إنشاء أفاتار مخصص، تذكّر أن جودة المدخلات تعني جودة المخرجات. كلما كانت صورك، وفيديوهاتك، والموجّهات المكتوبة أفضل، أصبح الأفاتار أكثر واقعية واحترافية.
كل ما يتضمّنه فيديو تدريب Hyper Realistic Avatar الخاص بك، من الإيماءات وتعبيرات الوجه إلى نبرة الصوت، سينعكس في النتيجة النهائية.
نوع الأفاتار
ستحتاج إلى
أفضل الممارسات
فيديو تدريب مدته 2-5 دقائق
10-15 صورة
أنشئ أفاتار
موجّه نصي
إذا كنت جديدًا في كتابة البرومبت، اطّلع على أفضل ممارسات البرومبت
Avatar IV (جديد!)
صورة واحدة
صورة واحدة تتضمّن الشخص فقط، بإضاءة جيدة وجودة عالية
نصيحة احترافية
استخدم ميزة Generating Looks من HeyGen لتغيير وضعية الأفاتار أو البيئة المحيطة أو الملابس باستخدام موجّه نصي فقط.
أفضل الممارسات: إنشاء أصوات ذكاء اصطناعي مخصّصة عالية الجودة
تقدّم HeyGen مكتبة ضخمة من الأصوات الجاهزة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 175 لغة ولهجة ونبرة عاطفية، لكن أحيانًا يحتاج الفيديو المثالي إلى صوت مخصّص. فيما يلي ثلاث طرق لإنشاء أصوات مخصّصة.
نوع الصوت المخصص
طريقة الإنشاء
المخرجات
الأفضل لـ
تلقائيًا عند إنشاء أفاتار فائق الواقعيةأو
استنساخ صوت واقعي يعتمد على صوتك الحقيقي وتنغيماتك، مع دعم لعدة حالات عاطفية.
نسخة مستنسخة من صوتك تبدو تمامًا مثلك
موجّه نصي يحدّد السمات (العمر، اللكنة، النوع الاجتماعي، النبرة، طبقة الصوت، العاطفة)
صوت مُنشأ بالكامل بالذكاء الاصطناعي اعتمادًا على الموجّه.
صوت خيالي أو أصوات ذات طابع تمثيلي قوي
خدمة صوت خارجية بالذكاء الاصطناعي (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
استنساخ صوت واقعي مُدرَّب على صوتك الحقيقي وتنغيماتك. عناصر التحكّم في الضبط الدقيق تختلف حسب الخدمة. خيار ممتاز لإنشاء توأم رقمي، لكنه عادةً يتطلّب دفعة إضافية.
نسخة صوتية تشبه صوتك تمامًا
لأفضل جودة صوت، ابدأ بتسجيل صوتي أصلي قوي. إليك كيفية الحصول على تسجيل ممتاز:
• استخدم ميكروفوناً أو موبايل عالي الجودة، وامسكه على بُعد 6–8" من فمك
• سجّل في مكان هادئ خالٍ من الضوضاء
• تحدّث بوضوح مع فواصل طبيعية وتعبير عاطفي خفيف
• حمِّل عدة عينات بصيغ مختلفة من النبرات العاطفية للحصول على مزيد من المرونة (مخصّص لـ HeyGen Custom Voice Clones فقط)
أفضل الممارسات: استخدام البرومبت باحتراف
البرمجة بالموجّهات هي عملية صياغة تعليمات نصية دقيقة وتكرار تحسينها (تُسمى موجّهات) لاستخدامها في توجيه أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى من الصفر مثل الصور أو الحركة أو الصوت.
صياغة الموجّهات مهارة قوية لأي منشئ محتوى بالذكاء الاصطناعي. عند استخدامها مع HeyGen، تفتح لك الموجّهات عددًا لا حصر له من الطرق لإنشاء فيديوهات عالية التأثير، حيث تكون مخيلتك هي الحد الوحيد! استعد للتجربة والتكرار.
الميزة
وظيفة
استخدمه في
غيّر وضعية الأفاتار المخصص أو البيئة المحيطة به أو ملابسه
أضف الحيوية إلى أفاتارات الصور مع الإيماءات وتعبيرات الوجه
إنشاء أفاتارات مخصّصة (واقعية أو متحركة)
إنشاء أصوات مخصّصة
أفضل ممارسات استخدام البرومبت
كن محددًا
كلما وصفت ما تريده بوضوح أكبر (النبرة، المظهر، الإيماءة، العاطفة)، استطاع الذكاء الاصطناعي أن يطابق رؤيتك بشكل أفضل.
ابدأ بالهيكل
استخدم هيكلًا ثابتًا: ماذا، من، أين، كيف. ينطبق هذا على العناصر البصرية، ونبرة الصوت، واتجاه الحركة.
ضمِّن السياق والهدف
وضّح للذكاء الاصطناعي الهدف من المحتوى: هل هو لعرض توضيحي للمنتج؟ إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أم شرح تعليمي؟ توضيح السياق يساعد على تخصيص النتيجة.
استخدم لغة وصفية
استخدم صفات تعبّر عن المشاعر أو الأسلوب أو الوضوح (مثل: "واثق"، "بسيط"، "طاقة عالية"، "إيقاع هادئ").
كرّر التحسين والتطوير
لا تكتفِ بالمحاولة الأولى. التعديلات البسيطة على الموجّه يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل بكثير في جميع أنواع الوسائط!
الخطوة 5: أنشئ مشاهدك وصقّلها في AI Studio
الآن بعد أن أصبح النص والأفاتار جاهزين، حان الوقت لإضفاء الحيوية على رسالتك في محرر AI Studio من HeyGen، حيث يمكنك بسهولة تخصيص كل جزء من الفيديو وتحسينه وصقله — دون الحاجة إلى أي خبرة في المونتاج!
- صمّم المشاهد الخاصة بك في دقائق باستخدام Brand Kit أو القوالب التي أعددتها في الخطوة 1.
- عزّز رسالتك بنصوص أو عناصر مرئية على الشاشة، واضبط ظهورها واختفاءها باستخدام الرسوم المتحركة.
- تصفّح مكتبة الوسائط الجاهزة في HeyGen للحصول على فيديوهات b-roll عالية الجودة وخالية من حقوق الملكية.
- استخدم انتقالات المشاهد المميزة لمنح الفيديو الخاص بك لمسة سلسة واحترافية.
- أضف وخصّص الترجمة النصية لجعل فيديوهاتك أكثر جاذبية وسهولة في الوصول.
- ترجم مقاطع الفيديو الخاصة بك للوصول إلى المتعلمين والزملاء والجمهور حول العالم
نصيحة احترافية
أنشئ واختبر A/B لعدة نسخ من فيديوهاتك لتحسين الأداء، وتحقيق نتائج أفضل، وزيادة التحويلات.
هل أنت مستعد للتحرير باحتراف؟
→ HeyGen Academy: AI Studio، دورة فيديو متعمقة تغطي مزايا التحرير في HeyGen
أفضل الممارسات: ضبط النطق والمشاعر والتنغيم
تحتاج أن يبدو صوت الأفاتار مضبوطًا تمامًا؟ يوفّر لك HeyGen أدوات قوية لضبط التعليق الصوتي بدقة للحصول على أداء طبيعي ودقيق يبدو واقعيًا وقريبًا من الحياة.
الميزة
وظيفة
استخدمه لـ
أضف فواصل واضبط نطق كلمات معيّنة مباشرة في لوحة النص
ارفع أو سجّل مقطعًا صوتيًا بالنبرة والإيقاع وطريقة النطق التي تريدها، ودَع أي أفاتار يقدّمه بصوته الخاص
شكّل الإحساس والنبرة في النص بضغطة زر واحدة
أضِف مزيدًا من التنوع إلى الصوت المخصص الخاص بك عن طريق رفع تسجيلات إضافية بنبرات عاطفية مختلفة، ثم اختر النبرة الأنسب لكل لحظة
استراتيجيات لتوسيع نطاق تأثيرك
سواء كنت تستهدف أسواقًا جديدة، أو تختبر ما يحقق أفضل النتائج، أو تخصّص المحتوى لفئات مختلفة من الجمهور، فإن هذه أفضل الممارسات والأدوات المتقدمة ستساعدك على توسيع تأثيرك بدقة.
انطلق عالميًا مع الترجمة
تعرّف على كيفية ترجمة وتعريب فيديوهاتك إلى أكثر من 175 لغة ولهجة، بدون الحاجة إلى الدبلجة أو مؤدي أصوات.
استخدم ميزة Brand Voice في HeyGen للحفاظ على الاتساق في الفيديوهات المترجمة من خلال تخصيص كيفية التعامل مع كلمات معيّنة (مثل نطق أسماء العلامات التجارية، أو فرض ترجمة مصطلحات معيّنة أو منع ترجمتها).
يمكن لمستخدمي باقات Enterprise وTeam أيضًا إجراء تعديلات مباشرة على النصوص المترجمة باستخدام ميزة Proofread لدينا.
تبحث عن أفكار جديدة؟ اطّلع على كيفية استخدام Trivago لمنصة HeyGen لتعريب الإعلانات التلفزيونية في 30 سوقًا في الوقت نفسه.
ادعم إدارة التغيير بمحتوى مرن وقابل للتحديث
التغيير مستمر، ومواد التعلم الخاصة بك تحتاج إلى مواكبة هذا الإيقاع. سواء كنت تعيد تحديث وحدة تدريبية كاملة أو تعدّل فيديو تدريبيًا واحدًا فقط، فإن إنتاج المحتوى بالطريقة التقليدية مع إعادة التصوير والمونتاج يمكن أن يحوّل حتى التحديث البسيط إلى عبء كبير.
مع HeyGen، يستغرق تحديث الفيديوهات دقائق بدلاً من أيام. بدّل النصوص، وعدّل المحتوى المكتوب، وغيّر العناصر البصرية، وأنشئ إصدارات جديدة ببضع نقرات فقط. لا مزيد من عنق الزجاجة في الإنتاج؛ فقط فيديو سريع ومرن يساعد المتعلمين لديك على التكيّف بالسرعة نفسها التي تتحرك بها مؤسستك. تعرّف أكثر على كيفية استخدام HeyGen لإدارة التغيير.
خصص على نطاق واسع
أضف لمسة شخصية إلى حملات البريد الإلكتروني، وجهود المبيعات، أو دعم العملاء باستخدام فيديوهات مخصّصة. من خلال استخدام عناصر ديناميكية، مثل اسم المشاهد أو تفاصيل مُصمَّمة وفقًا لاهتماماته، يمكنك إنشاء تجربة فريدة وأكثر تفاعلًا لكل شخص.
أفاتار تفاعلي
سواء لأغراض المبيعات أو دعم العملاء أو التعليم، الأفاتارات التفاعلية تحوّل مقاطع الفيديو أحادية الاتجاه إلى محادثات ديناميكية ثنائية الاتجاه. إنها طريقة قوية لزيادة التفاعل، وتخصيص التجارب، ودفع المستخدمين لاتخاذ الإجراء.
تبحث عن أفكار جديدة؟ اطّلع على كيفية استخدام getitAI لزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية من خلال تجارب تسوّق مباشرة وشخصية.
حالة استخدام رقم 1: الدورات التعليمية
سواء كنت تستهدف أسواقًا جديدة، أو تختبر ما يحقق أفضل النتائج، أو تخصّص المحتوى لفئات مختلفة من الجمهور، فإن هذه أفضل الممارسات والأدوات المتقدمة ستساعدك على توسيع تأثيرك بدقة.
قصص العملاء وأمثلة عملية
مدرِّسة Happy Cats عبر الإنترنت وسّعت إنشاء الدورات باستخدام الأفاتارات
Kung Fu Kendra قلّصت وقت إنتاج الفيديو ووصلت إلى جماهير عالمية
HeyGen Academy: دورة فيديو تطبيقية في استوديو الذكاء الاصطناعي
مثالي لـ
المعلّمون، المستشارون، المدربون، المتخصصون في مجالات الصحة والرفاهية، وتعليم المنتجات
أفضل الممارسات
قسّم المحتوى إلى أجزاء صغيرة يسهل استيعابها
اجعل كل درس قصيرًا ومركّزًا، ويفضّل أن يكون بين 3 و7 دقائق، ليكون من الأسهل على جمهورك متابعته ومراجعته وتذكّره.
اجعل النص الذي تكتبه واضحًا وأقرب إلى أسلوب المحادثة
لا تكتفِ بالتعليم فقط —تواصل. استخدم لغة بسيطة يومية، وبسّط المصطلحات التقنية، واجعل الأفكار تنبض بالحياة من خلال القصص أو الأمثلة الواقعية.
كن مقصودًا في استخدام العناصر المرئية
استخدم مقدّمي الأفاتار جنبًا إلى جنب مع تسجيلات الشاشة، والعروض التوضيحية، أو الرسومات الداعمة لجعل المحتوى أكثر تفاعلية وأسهل في الفهم.
أضِف تفاعلية خفيفة
شجّع التفاعل من خلال اختبارات سريعة للتحقق من الفهم، أو موجّهات للتفكير، أو تمارين بسيطة. حتى اختبار مكوّن من سؤال واحد يمكن أن يعزّز الاحتفاظ بالمعلومة.
حدّث المحتوى بسهولة مع نموّك
استخدم HeyGen لمراجعة المحتوى وتحديثه بناءً على الملاحظات أو تحديثات المنتج، دون الحاجة إلى إعادة تصوير كل شيء من البداية.
أهم المميزات
- الرسوم المتحركة： أضف نصوصًا أو عناصر مرئية متحركة لإبراز الخطوات الأساسية، وتعزيز التعلّم، والحفاظ على تفاعل المشاهدين.
- القوالب： سهّل عملية الإنشاء وحافظ على الاتساق. لا تنسَ أنه يمكنك تخصيص قوالب HeyGen الجاهزة بألوان علامتك التجارية!
- Generate Looks: استخدم موجّهات نصية لتكييف ملابس مُدرِّس الأفاتار أو البيئة أو الوضعية بما يناسب الموضوع أو الجمهور
نصيحة احترافية
إذا كان فيديو الشرح الخاص بك يحتاج إلى عناصر بصرية إضافية مثل تسجيلات الشاشة، فتأكّد من أنها متوافقة مع النص الذي كتبته. ابدأ بكتابة النص، ثم استخدم زر المعاينة لتشغيل الصوت أثناء تسجيل الشاشة بشكل متزامن مع التعليق الصوتي للحصول على أفضل توقيت.
حالة الاستخدام رقم 2: إعلانات الفيديو
قصص العملاء وأمثلة عملية
Ask The Agent عزّز الثقة لزيادة العملاء المحتملين الجدد
فيديوهات الذكاء الاصطناعي ساعدت Crystal Ninja على إطلاق نشاطها في التجزئة والتجارة الإلكترونية والتعليم والفعاليات
المؤلف Jason Felts روّج لكتابه باستخدام فيديوهات أفاتار
مثالي لـ
تسويق العلامات التجارية أو الشركات أو الخدمات
أفضل الممارسات
- اجعل مقاطع الفيديو قصيرة.استهدف مدة أقل من 60 ثانية للحفاظ على انتباه الجمهور وزيادة احتمالية مشاهدتهم للفيديو حتى النهاية.
- ابدأ بالقيمة. شارك رسالتك الأساسية أو الفائدة التي تقدّمها مباشرة. لا تنتظر حتى النهاية لتوضيح ما الذي سيستفيده الجمهور.
- طابِق رسالتك مع هدفك.عدّل أسلوب الفيديو وطوله والدعوة إلى الإجراء بناءً على مكان عرضه، سواء كان Instagram Reel أو صفحة هبوط على موقعك الإلكتروني أو رسالة بريد إلكتروني للعميل.
- فكّر في الموبايل أولًا.يشاهد معظم الناس الفيديو على هواتفهم، لذا اجعل الكادر ضيقًا، والإيقاع سريعًا، والعناصر البصرية سهلة المتابعة.
- اجعل تعديلاتك لافتة للانتباه.استخدم حركات نصية بسيطة، ولقطات للمنتج، أو أمثلة من العملاء حتى لا يبدو الفيديو مسطحًا أو ثابتًا.
- اختبر وطور أداءك بمرور الوقتجرّب نسخًا مختلفة من المقدمة، أو الرسالة، أو الدعوة لاتخاذ إجراء (CTA) لترى ما الذي يحقق أكبر عدد من النقرات أو المكالمات أو المبيعات، ثم ركّز أكثر على ما يحقق أفضل النتائج.
أهم المميزات
- إدراج المنتجات： أضف منتجاتك المادية إلى فيديوهاتك بنقرة واحدة.
- إنشاء إطلالات: اجعل الأفاتار أكثر حيوية من خلال تغيير وضعيته أو محيطه أو ملابسه باستخدام موجّه نصي فقط.
نصيحة احترافية
إليك هيكل نص مجرَّب وفعّال من منتج المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي جورج «GG» غوسلاند من Favoured:
- Hook – شيء بصري غريب أو غير متوقَّع.
- المشكلة – ما التحديات التي يواجهها المشاهد لديك؟
- الحل – كيف يخفف المنتج أو الخدمة من هذه التحديات؟
- نقاط البيع الفريدة (USPs) – أي «unique selling point». اعرض المزايا التي تميّز منتجك!
- الدعوة إلى اتخاذ إجراء (CTA) – احرص دائمًا على أن تعطي المشاهدين خطوة تالية يقومون بها.
حالة استخدام رقم 3: فيديو مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي
قصص العملاء وأمثلة عملية
2 كيف وسّعت مدرّبة الفنون القتالية Kung Fu Kendra نطاق دوراتها من خلال الترويج متعدد اللغات على وسائل التواصل الاجتماعي
كيف عززت Reply.io حضور مديرها التنفيذي على تيك توك باستخدام أفاتار HeyGen الخاص به
Favoured تضاعف محتوى UGC بمقدار 6 مرات باستخدام HeyGen لتحقيق الكمية والجودة معًا
مناسب لـ
الأنشطة التجارية التي تعتمد على قوة آراء وتجارب العملاء، بما في ذلك: الأنشطة التجارية المعتمدة على المنتجات (مثل العناية بالبشرة، الديكور، وغيرها)، والأنشطة التجارية المعتمدة على الخدمات (مثل العقارات، المدربين، المستشارين)، والأنشطة التجارية المتخصصة أو القائمة على الشغف (مثل علامات منتجات الحيوانات الأليفة، والشركات المهتمة بالاستدامة والبيئة).
أفضل الممارسات
- اجذب المشاهدين بسرعة.استهدف لفت الانتباه في أول 1-2 ثانية من خلال الحركة، أو النص الواضح البارز، أو عنصر بصري جذاب.
- صمّم للفيديوهات التي تُشغَّل تلقائياً بدون صوتاستخدم الترجمة النصية، وطبقات النصوص، والسرد البصري لأن كثيراً من المستخدمين يشاهدون بدون صوت.
- اجعله قصيرًا.الأقل هو الأكثر. استهدف مدة أقل من 15-30 ثانية على TikTok أو Instagram Reels أو YouTube Shorts. اضبط سرعة النص الذي تقرأه باستخدام إعدادات الصوت المتقدّمة.
- اضبط الإطار ليناسب الخلاصة.استخدم تنسيقات عمودية (9:16) أو مربعة حسب المنصة. تجنّب الوضع الأفقي إلا إذا كنت تنشر على YouTube.
- ابدأ بلحظة "آها". أبرز التحوّل أو الفائدة أو الأثر العاطفي في وقت مبكر، وليس فقط مزايا المنتج.
- اجعل المظهر طبيعيًا ومنسجمًا مع المنصّة.استخدم ترندات المنصّة، وتعديلات سريعة الإيقاع بأسلوب صُنّاع المحتوى، أو أفاتارات UGC لتندمج بسلاسة في الخلاصة.
أهم المميزات
- أفاتارات UGC: تصفّح مئات الأفاتارات الجاهزة المُنشأة بالذكاء الاصطناعي بإحساس صُنّاع المحتوى الحقيقيين.
- الترجمة النصية: تأكد من وصول رسالتك حتى عندما يكون الصوت مغلقًا.
نصيحة احترافية
إليك هيكل محتوى فعّال يستخدمه أبرز صناع المحتوى على TikTok وReels وShorts:
- عناصر مرئية لافتة للنظر: ابدأ بنص بارز أو حركة أو عنصر بصري مفاجئ لإيقاف التمرير
- لحظة يمكن الارتباط بها: عكس نقطة ألم حقيقية أو موقف من نوع "مررت بهذا من قبل" لبناء اتصال فوري
- التحوّل أو العائد: أظهر قيمة منتجك أثناء الاستخدام
- وجهة نظر المُنشئ: استخدم تعليقًا صوتيًا أو نصًا على الشاشة للسرد بنبرة شخصية وأصيلة
- دعوة لاتخاذ إجراء بسيطة: اجعل الخطوة التالية واضحة! ("جرّب هذا" أو "شاهد المزيد" أو "زر الموقع")
