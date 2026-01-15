فيديوهات التدريب على الامتثال العالمي
استبدل ملفات PDF القديمة وفرق التصوير المكلفة بفيديو بالذكاء الاصطناعي يوحّد معايير الامتثال عبر كل قسم وموقع ولغة — في دقائق بدلًا من شهور.
مشكلة التدريب على الامتثال
التزامات الامتثال لديك لا تتوقّف أبدًا. تحديثات HIPAA، بروتوكولات السلامة، سياسات الموارد البشرية — كلّها تتغيّر باستمرار. لكن إنشاء فيديوهات تدريب تواكب هذه التغييرات؟ هذا يعني تنسيق فرق تصوير، وحجز خبراء موضوع مشغولين دائمًا، والانتظار لأشهر من أجل محتوى يصبح قديمًا قبل حتى أن يتم إطلاقه. في هذه الأثناء، قوّة العمل لديك موزّعة على مواقع ولغات ومناطق زمنية مختلفة، وكلّها تحتاج إلى نفس الرسالة الواضحة والمتّسقة. ملفات PDF الثابتة لا يقرؤها أحد. الجلسات الحيّة لا يمكن توسيعها. وكل ثغرة في التدريب هي ثغرة في الحماية.
حل HeyGen
HeyGen يحوّل مستندات الامتثال الخاصة بك إلى تدريبات فيديو جذابة يشاهدها فريق عملك فعلياً. ارفع مستندات السياسات، واختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي، وأنشئ فيديوهات تدريبية احترافية في دقائق بدلًا من شهور. هل تم تحديث لائحة جديدة؟ أعد إنشاء الفيديو خلال ساعات. هل تحتاجه بالإسبانية والماندرين والألمانية؟ ضغطة واحدة فقط. تظل رسالة الامتثال لديك متسقة عبر كل موقع، وكل لغة، وكل موظف. ومع تصدير SCORM، يتكامل مباشرة مع نظام إدارة التعلّم (LMS) الحالي لديك.
كل ما تحتاجه فرق الامتثال للتدريب على نطاق واسع
تحويل السياسات إلى فيديو
حوّل مستندات الالتزام الحالية لديك — مثل إجراءات العمل القياسية (SOPs)، وملفات سياسات PDF، وعروض PowerPoint — إلى وحدات تدريب يقودها أفاتار. لا حاجة لكتابة نصوص من الصفر. ولا لتنسيق مواعيد مع الخبراء المتخصصين. ارفع محتواك ودَع الذكاء الاصطناعي يتولى عملية الإنتاج.
• حوّل مستندات السياسات تلقائياً إلى نصوص فيديو
• أنشئ مواد تدريبية من عروض الشرائح الحالية
• حدّث المحتوى دون إعادة التصوير
الامتثال متعدد اللغات
فيديو تدريب واحد، بأكثر من 175 لغة.ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه، يصبح تدريب HIPAA الخاص بك بصوت محلي في كل سوق، وليس كفيلم أجنبي مُدبلج. رسائل موحّدة، وتقديم محلي.
• استنساخ الصوت يحافظ على أصالة المقدم
• مزامنة الشفاه تطابق حركات الفم مع الصوت المترجَم
• انشر إلى قوة عمل عالمية من فيديو مصدر واحد
تكامل مع نظام إدارة التعلّم (LMS)
صدّر وحدات الامتثال مباشرة إلى نظام إدارة التعلّم الخاص بك. حزم متوافقة مع SCORM تعمل مع Cornerstone وWorkday Learning وSAP SuccessFactors وغيرها. تتبّع الإكمالات والدرجات والإقرارات تمامًا مثل أي دورة أخرى.
• تصدير بصيغة SCORM 1.2 و2004
• دعم الرفع المباشر إلى نظام إدارة التعلّم (LMS)
• جاهز لتتبع الإكمال
التوائم الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة
خبراء الامتثال لديك لا يمكنهم التواجد في كل مكان. استنسخ خبراء المحتوى المتخصصون لديك مرة واحدة، ثم انشر خبرتهم عبر كل وحدة تدريبية. صوت موحّد، وأسلوب تقديم ثابت، ولا أي تعارض في المواعيد.
• أنشئ توائم رقمية من تسجيل فيديو قصير
• أعد استخدام الأفاتارات المتخصصة عبر عدد غير محدود من الوحدات
• حدّث النصوص بدون إعادة التسجيل
التحكّم في العلامة التجارية والامتثال التنظيمي
ثبّت الرسائل المعتمدة، والشعارات، والمصطلحات باستخدام Brand Kit. يضمن Brand Glossary نطق المصطلحات مثل "HIPAA" واسم شركتك بشكل صحيح في كل مرة. لا تفسيرات عشوائية، ولا تدريب خارج إطار الهوية العلامية.
• فرض اتساق الهوية البصرية عبر جميع الفيديوهات
• القاموس يتحكّم في نطق المصطلحات التقنية
• مكتبة أفاتارات معتمدة لمؤسستك
دورة تحديث سريعة
اللوائح تتغيّر، ويجب أن يتطوّر التدريب لديك معها. عندما تقوم OSHA بتحديث الإرشادات أو يقوم فريق السياسات عندك بمراجعة الإجراءات، أعد إنشاء الفيديوهات خلال ساعات بدلًا من الأسابيع التي يستغرقها تنسيق إعادة التصوير. ابقَ مواكبًا للتحديثات بدون أعباء الإنتاج.
- يتم تطبيق تغييرات النص خلال دقائق
- لا حاجة لإعادة التصوير من أجل التحديثات
- إدارة الإصدارات لمراجعات الامتثال
حوّل مستند السياسات إلى فيديو تدريبي في 3 خطوات
حمّل محتوى الامتثال الخاص بك
ابدأ بما لديك بالفعل — ملفات PDF للسياسات، عروض تقديمية، أو إجراءات مكتوبة. مولّد النصوص بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يحوّل مستنداتك إلى نصوص جاهزة للفيديو، أو يمكنك لصق نصوصك الخاصة.
اختر الأفاتار والصوت
اختر من أكثر من 200 أفاتار متنوع بالذكاء الاصطناعي أو أنشئ نسخة رقمية مطابقة لمسؤول الامتثال لديك. اختر صوتًا يتماشى مع نبرة علامتك التجارية، أو استنسخ صوت خبير المحتوى لديك لتحقيق أعلى درجات المصداقية.
إنشاء ونشر
اضغط على «إنشاء». خلال دقائق، سيكون لديك فيديو احترافي لتدريب الالتزام. صدّره إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) مع حزمة SCORM، أو حمّله للتوزيع الداخلي. تحتاج إلى ترجمات؟ أنشئ كل اللغات الـ175+ من نفس المصدر.
مصمَّم لكل وظائف الامتثال
الامتثال لـ HIPAA والرعاية الصحية
أنشئ تدريبًا على خصوصية المرضى يلبّي المتطلبات التنظيمية.فيديوهات التدريب في الرعاية الصحية تضمن أن يتلقى كل فرد من طاقم العمل، من الاستقبال إلى الطاقم الطبي، تدريبًا متسقًا على معايير HIPAA باللغة التي يفضّلها.
حالة استخدام: استبدل جلسات HIPAA الحية الطويلة بوحدات فيديو موجزة ذاتية الإيقاع للموظفين الداخليين.
تدريب السلامة في مكان العمل
متطلبات OSHA، والتواصل بشأن المخاطر، وبروتوكولات معدات الحماية الشخصية (PPE) — تدريب السلامة الذي يشاهده العاملون فعليًا. العروض المرئية مع سرد بالأفاتار تتفوّق على الكتيبات المليئة بالنصوص من حيث ترسيخ المعلومات ومعدلات إكمال التدريب.
حالة استخدام: تقديم فيديوهات سلامة المختبرات عبر المنشآت العالمية برسائل موحّدة في كل منطقة.
الموارد البشرية والامتثال في بيئة العمل
الوقاية من التحرش الجنسي، مدونة السلوك، وسياسات مناهضة التمييز. موضوعات حساسة تُقدَّم باحترافية وبشكل متّسق. حدّث المحتوى سنويًا دون الحاجة إلى إعادة التصوير.
حالة استخدام: أنشئ بسرعة فيديوهات إرشادية عن قانون العمل تغطي ما يجب وما لا يجب فعله في الامتثال لقوانين العمل.
الامتثال المالي والتنظيمي
الامتثال لقانون SOX، مكافحة غسل الأموال، سياسات التداول بناءً على معلومات داخلية. القطاعات الخاضعة للتنظيم تحتاج إلى توثيق يؤكد أن التدريب قد تم بالفعل — الفيديو مع تتبّع LMS يوفّر هذا التوثيق.
التصنيع والامتثال للجودة
إجراءات ISO، ومتطلبات GMP، وبروتوكولات ضبط الجودة. فيديوهات تدريبية توضح الإجراءات الصحيحة وتقلّل الأخطاء وملاحظات التدقيق.
مثال: مجموعة Würth خفّضت تكاليف الترجمة بنسبة 80% أثناء إعداد عرض تقديمي للامتثال مدته 65 دقيقة بـ 8 لغات خلال 4 أيام.
برامج الامتثال العالمية
تدريب امتثال متعدد الجنسيات بدون تكاليف إنتاج متعددة الجنسيات. نفس التدريب بكل اللغات من فيديو مصدر واحد. مستوى من الاتساق يقدّره المدققون.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هو برنامج فيديو التدريب على الامتثال؟
يساعد برنامج فيديو تدريب الامتثال المؤسسات على إنشاء محتوى تدريب بالفيديو وإدارته وتوزيعه لتلبية المتطلبات التنظيمية والسياسات الداخلية. يستخدم HeyGen أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وتوليد الصوت لإنشاء فيديوهات تدريب احترافية انطلاقاً من النصوص أو المستندات، من دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو فرق إنتاج. والنتيجة هي تدريب امتثال متّسق وقابل للتوسّع يمكن تحديثه بسرعة عند تغيّر اللوائح.
كيف يمكنني إنشاء فيديوهات تدريب على الامتثال لـ HIPAA؟
حمّل مستندات سياسة HIPAA الخاصة بك أو الصق نص التدريب في HeyGen. اختر أفاتار ذكاء اصطناعي ليكون مقدّمك على الشاشة، واختر صوتًا احترافيًا، ثم أنشئ الفيديو الخاص بك. بالنسبة لمؤسسات الرعاية الصحية التي تخدم شرائح سكانية متنوّعة، استخدم video translation لإنشاء نسخ باللغات الإسبانية والماندرين والفيتنامية وغيرها من اللغات التي يتحدث بها فريق عملك. صدّر الفيديو مع حزمة SCORM لتتبع إكمال الدورات في نظام إدارة التعلّم (LMS).
هل يمكنني تحديث فيديوهات التدريب على الامتثال عند تغيّر اللوائح؟
نعم — هذه واحدة من أهم مزايا HeyGen لفرق الامتثال. عندما تتغيّر السياسات، كل ما عليك هو تحديث النص وإعادة إنشاء الفيديو. لن تحتاج إلى إعادة جدولة التصوير، أو حجز الاستوديوهات، أو التنسيق مع الخبراء المتخصصين. معظم تحديثات النصوص تُنشئ فيديوهات جديدة في أقل من 30 دقيقة، بحيث تظل موادك التدريبية مواكبة لمتطلبات الجهات التنظيمية.
هل يتكامل HeyGen مع نظام إدارة التعلّم (LMS) لدينا؟
تصدّر HeyGen حزم SCORM 1.2 وSCORM 2004 التي تعمل مع أنظمة إدارة التعلّم الرئيسية بما في ذلك Cornerstone وWorkday Learning وSAP SuccessFactors وDocebo وAbsorb. حمّل الحزمة التي صدّرتها مباشرة إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) الخاص بك لتتبع الإكمال، والدرجات، وإقرارات الالتزام.
كيف يعمل تدريب الامتثال متعدد اللغات؟
أنشئ فيديو تدريب الامتثال مرة واحدة بلغتك الأساسية، ثم استخدم ميزة الترجمة في HeyGen لإنشاء نسخ منه بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. تتضمن الترجمة استنساخ الصوت (بحيث يبدو صوت المقدّم طبيعيًا في كل لغة) ومزامنة الشفاه (بحيث تتطابق حركة الفم مع الصوت المترجم). نسختك الإسبانية ستبدو كأنها إسبانية أصلية، وليست إنجليزية مُدبلجة.
هل محتوى الامتثال الخاص بي آمن؟
HeyGen حاصلة على شهادة SOC 2 Type II ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). يتم تشفير محتواك أثناء النقل وعند التخزين. لفرق الامتثال في المؤسسات التي تتعامل مع مستندات سياسات حساسة، توفّر HeyGen مساحات عمل مخصّصة مع تكامل SSO وإدارة مركزية للمستخدمين. نحن لا ندرّب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا باستخدام محتواك.
ما أنواع تدريبات الامتثال التي يمكنني إنشاؤها؟
تدعم HeyGen أي حالة استخدام لتدريب الالتزام، بما في ذلك: خصوصية الرعاية الصحية وHIPAA، ومعايير السلامة في مكان العمل OSHA، والالتزام بالموارد البشرية (منع التحرش، مدونة السلوك)، واللوائح المالية (SOX، وAML، والتداول بناءً على معلومات داخلية)، ومعايير التصنيع (ISO، وGMP)، وخصوصية البيانات (GDPR، وCCPA)، والشهادات المتخصصة حسب الصناعة. إذا كان بإمكانك كتابة نص لها، يمكن لـ HeyGen إنشاء الفيديو.
ما المدة التي يمكن أن تكون عليها فيديوهات التدريب على الامتثال؟
يدعم HeyGen مقاطع فيديو بأطوال مختلفة لتناسب تصميم برنامج التدريب الخاص بك. تعمل معظم وحدات الامتثال بشكل فعّال في نطاق من 3 إلى 10 دقائق لأساليب التعلم المصغّر، ولكن يمكنك إنشاء محتوى أطول للموضوعات الشاملة. ولبرامج التدريب الممتدة (أكثر من 20 دقيقة)، يُفضَّل تقسيم المحتوى إلى فصول أو وحدات منفصلة لتحسين تفاعل المتعلمين وسهولة تتبّع التقدّم.
هل يمكن لعدة أشخاص من فريق الامتثال لدي استخدام HeyGen؟
نعم. يتضمن HeyGen for Business مساحات عمل للفِرق حيث يمكن لمديري الامتثال ومصممي المحتوى التعليمي ومنشئي المحتوى التعاون معًا. تحافظ مكتبات الأصول المشتركة على إتاحة الأفاتارات المعتمدة وعناصر الهوية البصرية والقوالب لكل أعضاء فريقك. تتيح لك أدوات التحكم الإدارية إدارة الصلاحيات وتتبع الاستخدام.
كيف تقارن HeyGen بإنتاج فيديوهات الامتثال التقليدية؟
إنتاج فيديوهات الامتثال بالطريقة التقليدية يتطلّب تحديد مواعيد للمقدّمين، وحجز الاستوديوهات، وتنسيق فرق العمل، ومونتاج ما بعد التصوير — عادةً ضمن إطار زمني من 2-3 أشهر بتكلفة تتراوح بين 5,000-15,000+ دولار لكل فيديو نهائي. HeyGen تمكّنك من إنشاء فيديوهات بجودة مماثلة في دقائق إلى ساعات، مع عدد غير محدود من التعديلات دون أي تكلفة إضافية. عند تغيّر اللوائح، تقوم بالتحديث وإعادة الإنشاء بدلًا من إعادة التصوير. مجموعة Würth سجّلت انخفاضًا بنسبة 50% في وقت الإنتاج و80% في تكاليف الترجمة. شركة Advantive خفّضت وقت إنشاء المحتوى بنسبة 50%.
هل يمكنني إنشاء نسخة رقمية مطابقة لمسؤول الامتثال لدينا؟
نعم. ميزة استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي من HeyGen تنشئ توأمًا رقميًا من تسجيل فيديو قصير. يقوم مسؤول الامتثال بالتسجيل مرة واحدة، ثم يمكن لأفاتاره تقديم عدد غير محدود من وحدات التدريب دون أي جدولة إضافية. وعندما يغادر المؤسسة، يمكنك إيقاف استخدام الأفاتار وإنشاء واحد جديد — بدون أي محتوى تدريبي يتيم.
ما هي صيغ الفيديو والدقات المدعومة؟
تصدّر HeyGen الفيديوهات بصيغة MP4 بدقة تصل إلى 4K. في تدريبات الامتثال، تستخدم معظم المؤسسات دقة 1080p (Full HD) لأنها توازن بين الجودة وحجم الملف لتسليم المحتوى عبر أنظمة إدارة التعلّم (LMS). يمكنك أيضًا التصدير بدقة 720p للبيئات ذات النطاق الترددي المحدود أو لتجارب المشاهدة المعتمدة على الموبايل أولًا.
