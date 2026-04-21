حوّل فيديوك الطويل إلى عدة مقاطع مميزة بنقرة واحدة. ارفع اللقطات، اختر نمط الترجمة النصية وتنسيق الإخراج، واحصل على مقاطع جاهزة للنشر على المنصات خلال دقائق. لا تحتاج إلى خبرة في المونتاج، ولا إلى تصفح ساعات من اللقطات.
مزايا Instant Highlights
إنشاء أبرز اللقطات بالذكاء الاصطناعي بنقرة واحدة
ارفع الفيديو الخاص بك عن طريق سحب الملف أو لصق رابط URL محدد في مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وستقوم أداة Instant Highlights بمسح التسجيل بالكامل لاكتشاف أكثر اللحظات جاذبية تلقائياً. يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء عدة مقاطع مميزة من فيديو طويل واحد خلال دقائق، ليُغنيك عن ساعات من البحث اليدوي والقص ضمن سير عمل URL to Video.
أنماط تسميات توضيحية مصممة لجذب الانتباه وإيقاف التمرير
كل فيديو ملخّص يحتاج إلى ترجمات تناسب المنصّة والمحتوى. ميزة Instant Highlights تتضمّن مكتبة من قوالب الترجمات المصمَّمة، تتراوح بين خيارات بسيطة مثل Subtle Gray وSubtle Cyan وأنماط جريئة مثل Block Dark وRetro Gold، وكلها متاحة من خلال أداةSubtitle Generator. اختر النمط الذي تريده، وسيتم تصدير كل مقطع في الدفعة بنفس الشكل المختار.
التحكم في مدة المقطع وتنسيقه
اضبط مدة المقطع على تلقائي أو اختر طولاً مخصصاً يناسب منصتك. بدّل بين 9:16 عمودي لمقاطع Reels وTikTok، و16:9 أفقي لـYouTube، أو 1:1 مربع لـLinkedIn وFacebook باستخدام محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي. تحميل واحد يغطي كل الصيغ، بدون الحاجة لتغيير المقاس أو إعادة التصدير.
طوّر أبرز محتوياتك أكثر مع حزمة HeyGen للذكاء الاصطناعي
تعليق صوتي متعدد اللغات على كل مقطع مميز
بمجرد إنشاء أبرز المقاطع الخاصة بك، يمكنك ربطها مع AI Voice Cloning من HeyGen للتعليق الصوتي بأكثر من 175 لغة ومع AI Lip Sync دقيق على مستوى الإطار. محلٍّ أفضل لحظاتك لجمهور عالمي بدون إعادة تسجيل أو توظيف معلّقين صوتيين، لتحويل مقطع أبرز واحد إلى مكتبة محتوى متعددة اللغات.
تعليمات مخصّصة للتحكّم التحريري
اكتب إرشادات محددة في حقل التعليمات لتوضيح ما يجب على الذكاء الاصطناعي الاحتفاظ به، وما يجب تجاوزه، وكيفية عرض أبرز اللقطات.مولّد الريلزيستخدم مدخلاتك التحريرية لتحديد الأولوية للّحظات التي تتوافق مع نبرة علامتك التجارية، وتوقعات جمهورك، أو موجز الحملة.
حالات الاستخدام
أهم ما في الفعاليات التسويقية
Filming an event is expensive. Getting the recap out quickly is harder. Upload the full recording and Instant Highlights generates marketing videos with platform-ready clips for email campaigns, landing pages, and social channels in minutes.
أهم اللقطات من الويبينار والبودكاست
Webinars and podcasts generate hours of content that audiences will not rewatch. Turn the best moments into highlight reels with captions and music, ready to drive registrations and grow your subscriber base across every channel.
الاتصالات المؤسسية والاجتماعات العامة للشركة
Executives record all-hands meetings that employees skip. Extract the key announcements and updates with an AI Spokesperson overlay, delivering the highlights that matter in a format teams will watch and share.
مقاطع قصيرة وريلز لوسائل التواصل الاجتماعي
Manually cutting content for each social platform kills your publishing cadence. Generate vertical highlights for YouTube Shorts and TikTok video formats directly from your upload with captions and branding already applied.
عروض المنتج التوضيحية وشهادات العملاء
Long demo recordings bury the best moments. Upload the full session and the AI surfaces the most compelling product features and customer quotes, exporting them as promo video clips with your AI Avatar Generator branding.
محتوى التدريب والتأهيل
Full-length training sessions lose learner attention. Break them into focused, digestible highlight clips with captions for accessibility using the training video workflow, ready to embed in any LMS or internal knowledge base.
كيف يعمل
انتقل من فيديو طويل إلى عدة مقاطع مميزة جاهزة للنشر على مختلف المنصات في أربع خطوات. معظم المستخدمين ينشئون أول مقاطع مميزة لهم في أقل من خمس دقائق.
ارفع فيديوك
اسحب وأسقط ملف الفيديو الخاص بك (MP4 أو MOV أو WEBM حتى 10GB) أو الصق رابطًا محددًا. ميزة Instant Highlights تقبل مقاطع فيديو مصدرية حتى مدة ساعتين.
حدد المدة والصيغة
اختر مدة تلقائية للمقطع أو حدّد طولاً مخصصاً. اختر نسبة 9:16 عمودي، أو 16:9 أفقي، أو 1:1 مربع وفقاً للمنصة المستهدفة.
اختر نمط الترجمة النصية وأضف التعليمات
تصفّح مكتبة أنماط العناوين واختر القالب الجاهز الذي يناسب علامتك التجارية. اكتب أي تعليمات مخصّصة لتوجيه الذكاء الاصطناعي حول ما يجب إعطاؤه الأولوية أو تجاوزه.
أنشئ وانشر
ميزة Instant Highlights تفحص فيديوك وتقدّم لك عدة مقاطع مميزة جاهزة. يمكنك معاينتها، تنزيلها، ومشاركتها على أي منصة.
الأسئلة الشائعة
ما الذي يقدّمه Instant Highlights بشكل مختلف عن قص المقاطع يدويًا؟
التحرير اليدوي يعني مشاهدة التسجيل بالكامل، وتحديد الطوابع الزمنية، وقص كل مقطع، وتصدير كل جزء على حدة. ميزة Instant Highlights تفحص الفيديو بالكامل وتُنشئ عدة مقاطع جاهزة للنشر في مرة واحدة عبر سير عمل Clip Generator، مع إضافة الترجمات ونسبة الأبعاد التي تختارها تلقائياً إلى كل مقطع.
كيف يحدد الذكاء الاصطناعي اللحظات التي يجب إبرازها؟
يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل أنماط الكلام، والطاقة البصرية، وتغيّر المشاهد، وإشارات تفاعل الجمهور عبر التسجيل الخاص بك. يحدّد المقاطع الأكثر احتمالًا لجذب الانتباه على منصّات التواصل الاجتماعي ويجمعها في مقاطع مستقلة باستخدام محرك تسليط الضوء على الفيديو. يمكنك ضبط ما يعطيه الأولوية عن طريق كتابة تعليمات مثل "ركّز على عرض المنتج" أو "تخطَّ قسم الأسئلة والأجوبة."
هل يمكنني التحكّم في طول وصيغة كل مقطع مميز؟
اضبط مدة المقطع على «تلقائي» ليختار الذكاء الاصطناعي الطول الأنسب لكل لحظة، أو حدّد مدة ثابتة للحفاظ على اتساق جميع المقاطع. زر تبديل تنسيق الإخراج يغيّر بين 9:16 عمودي لـ Reels وTikTok، و16:9 أفقي لـ YouTube، و1:1 مربع لـ LinkedIn وFacebook. غيّر أي إعداد منهما وأعد الإنشاء بدون إعادة الرفع.
ما هي أنماط العناوين المتاحة، وهل يمكنني معاينتها قبل إنشاء الفيديو؟
تتضمن ميزة Instant Highlights مكتبة قابلة للتمرير من قوالب الترجمة النصية (Captions) تمتد من الأساليب البسيطة مثل Subtle Gray إلى التصاميم القوية مثل Block Dark وRacing وRetro Gold. يعرض كل قالب معاينة لنص تجريبي حتى تتمكّن من رؤية الشكل قبل الإنشاء، والأسلوب الذي تختاره مع إضافة ترجمات إلى الفيديو يُطبَّق بشكل متّسق على كل مقطع في الدفعة.
هل يعمل هذا مع تسجيلات مباريات الرياضة وملفات أبرز اللقطات؟
ارفع تسجيل مباراة كامل وسيقوم الذكاء الاصطناعي باكتشاف اللحظات عالية الحماس، بما في ذلك الأهداف، واللقطات الكبيرة، والاحتفالات، وتغيّر زخم المباراة. استخدم حقل التعليمات لتحديد اسم لاعب أو رقم قميص، وسيمنح الذكاء الاصطناعي هذه اللحظات وزناً أعلى. صدّر الفيديو بنسبة 9:16 عمودي لمنصات Reels وTikTok حيث تحقّق أبرز اللقطات الرياضية أعلى معدلات التفاعل.
هل يمكنني تحويل مقطع هايلايت واحد إلى عدة لغات لجمهور عالمي؟
يمكن تعريب كل مقطع يتم إنشاؤه عبر Instant Highlights باستخدام AI Video Translator مع الدبلجة بالذكاء الاصطناعي بأكثر من 175 لغة. يتم استنساخ التعليق الصوتي إلى اللغة المستهدفة مع مزامنة حركة الشفاه، بحيث تتحول مجموعة واحدة من المقاطع البارزة إلى مكتبة محتوى متعددة اللغات بدون إعادة تسجيل أو توظيف مترجمين.
كيف تقارن ميزة Instant Highlights مع أدوات مثل OpusClip أو VEED؟
معظم أدوات إنشاء المقاطع البارزة تقتطع أجزاء خام مع تسميات توضيحية أساسية ودون أي تحكم في الصوت. ميزة Instant Highlights تضيف مكتبة كاملة لأنماط التسميات التوضيحية وتعليمات بلغة طبيعية لتوجيه التحرير. بعد ذلك، يمكنك ربط النتيجة بتعليق صوتي بعدة لغات، ومزامنة الشفاه، ومولّد نصوص الفيديوإلى جانب أدوات الأفاتار من منصة HeyGen الأوسع.
هل ترى فرق تسويق نتائج ملموسة من إعادة توظيف المحتوى بهذه الطريقة؟
أفادت شركة Attention Grabbing Media بأنها حققت سرعة أكبر بمقدار 3 مرات في إنشاء المحتوى عبر حملاتها باستخدام أدوات الفيديو من HeyGen. تحويل كل ندوة عبر الويب، وفعالية، وتسجيل طويل إلى مجموعة من المقاطع الجاهزة للنشر على المنصات يضاعف هذه السرعة من خلال التخلص من عنق الزجاجة في تحرير كل مقطع على حدة.
ما أنواع الملفات التي يمكنني رفعها، وهل هناك حد لحجم الملف؟
تدعم أداة Instant Highlights ملفات MP4 وMOV وWEBM حتى حجم 10GB. يمكنك أيضًا لصق رابط فيديو مباشر بدلًا من رفع ملف. تعالج الأداة مقاطع الفيديو الأصلية حتى مدة ساعتين، لذلك يمكن استخدامها مع ويبينار مدته 30 دقيقة أو جلسة تدريب مدتها 90 دقيقة بدون الحاجة لقص الفيديو الأصلي أولًا.
هل ميزة Instant Highlights مجانية الاستخدام؟
تقدّم HeyGen خطة مجانية تتضمن الوصول إلى Instant Highlights. ارفع فيديو، وأنشئ أبرز اللقطات، وجرّب سير العمل الكامل بما في ذلك أنماط الترجمة النصية، وخيارات التنسيق، والتعليمات قبل الالتزام بخطة مدفوعة. تبدأ خطط Creator من 24$/الشهر مع حدود استخدام أعلى وتصدير بدون علامة مائية.
