Ứng dụng tạo video AI Seedance 2.0
Mô hình video AI mang tính điện ảnh nhất thế giới giờ đây đã chạy bên trong HeyGen. Tạo cảnh b-roll điện ảnh từ một đoạn mô tả, đặt chính bạn vào cảnh quay Seedance, hoặc đi từ một ý tưởng duy nhất đến một video hoàn chỉnh. Ba công cụ, một nền tảng, không cần ê-kíp.
Các tính năng của Seedance 2.0 trên HeyGen
Video điện ảnh đa phương thức chỉ từ một thanh nhắc lệnh
Mở trình tạo video AI, chọn mẫu Seedance 2 và nhập mô tả phân cảnh của bạn. Đính kèm hình ảnh tham chiếu, chọn nhân vật, thêm âm thanh, và thiết lập tỷ lệ khung hình cùng thời lượng — tất cả ngay trong một thanh nhắc lệnh. Chọn một preset như Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move hoặc Multi-Character Scene để bắt đầu ngay lập tức.
Chuyển văn bản thành video với khả năng điều khiển góc máy điện ảnh
Mô tả bất kỳ cảnh nào và Seedance 2.0 sẽ tạo ra cảnh quay với chuyển động chính xác theo vật lý, ánh sáng chân thực và độ sâu trường ảnh đạt chuẩn sản xuất thông qua công cụ text to video. Mô hình hiểu được chỉ dẫn về góc máy từ prompt của bạn, vì vậy các cú dolly, crane, cảnh FPV và cận cảnh đều phản hồi theo ngôn ngữ tự nhiên. B-roll của bạn trông như được đạo diễn, không phải do máy tạo ra.
Hình ảnh tham chiếu và đầu vào video
Tải lên một ảnh sản phẩm, tài sản thương hiệu hoặc đoạn clip hiện có và chuyển sang chế độ Ref to Video. Seedance 2.0 sẽ tạo cảnh quay điện ảnh xung quanh nội dung tham chiếu của bạn bằng quy trình image to video, giữ nguyên màu sắc, bố cục và bản sắc hình ảnh, đồng thời thêm chuyển động camera sống động và chuyển động chính xác theo vật lý để thổi hồn vào nội dung tĩnh.
Nhân bản giọng nói tự nhiên và đồng bộ khẩu hình đa ngôn ngữ
Cảnh quay Seedance 2.0 trên HeyGen được cung cấp kèm tích hợp âm thanh đầy đủ. Bạn có thể lồng tiếng thuyết minh bằng AI voice cloning trong hơn 175 ngôn ngữ với khả năng lip sync chính xác từng khung hình, đồng bộ từng từ với chuyển động trên màn hình. Các nền tảng khác chỉ xuất Seedance dưới dạng clip thô, không tiếng. HeyGen mang đến video bản địa hóa hoàn chỉnh.
Khuôn mặt người thật đã được xác minh trong cảnh quay Seedance
Seedance 2.0 không cho phép sử dụng khuôn mặt người thật trên public API của mình. Hạ tầng xác minh danh tính và đồng ý sử dụng hình ảnh bên thứ nhất của HeyGen đã thay đổi điều đó. Tạo bản sao AI của chính bạn chỉ trong vài phút, và hình ảnh đã được xác minh của bạn sẽ xuất hiện trong các cảnh quay Seedance mang tính điện ảnh thông qua Avatar IV với danh tính, trang phục và sự nhất quán về hình ảnh được cố định trong mọi khung hình. Không nền tảng nào khác có thể làm được điều này.
Trường hợp sử dụng
Video thương hiệu và chiến dịch
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
Nội dung mạng xã hội và quảng cáo phong cách UGC
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
Bản giới thiệu và trình diễn sản phẩm
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
Các cảnh phim điện ảnh với nhiều nhân vật
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI face swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
Đào tạo và giáo dục
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
Dẫn dắt tư duy và xây dựng thương hiệu cá nhân
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the reel generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
Cách hoạt động
Seedance 2.0 được tích hợp vào ba công cụ bên trong HeyGen. Mỗi công cụ được xây dựng cho một quy trình làm việc khác nhau. Bạn có thể dùng riêng từng công cụ hoặc kết hợp cả ba.
Mở Trình tạo Video AI
Khởi chạy AI Video Generator trong HeyGen. Seedance 2 được chọn mặc định với chế độ Ref to Video khả dụng để tạo video dựa trên nội dung tham chiếu.
Viết lời nhắc của bạn hoặc chọn một mẫu có sẵn
Nhập mô tả phân cảnh của bạn hoặc chọn Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move, hoặc Multi-Character Scene. Đặt thời lượng tối đa 10 giây và chọn tỷ lệ khung hình 16:9 hoặc bất kỳ tỷ lệ nào khác.
Đính kèm tài liệu tham khảo và tạo nội dung
Thêm hình ảnh tham chiếu, chọn nhân vật, chọn ngôn ngữ hoặc đính kèm âm thanh từ thanh nhập. Nhấn tạo và Seedance 2.0 sẽ tạo ra cảnh quay điện ảnh chỉ trong một lần xử lý.
Xem lại, chỉnh sửa và xuất bản
Xem trước bản dựng của bạn trong Mục Tác phẩm Gần đây. Tải xuống dưới dạng MP4, gửi sang Avatar Shots hoặc Video Agent để chỉnh sửa thêm, hoặc xuất bản trực tiếp lên bất kỳ nền tảng nào.
Câu hỏi thường gặp
Seedance 2.0 là gì và tại sao nó lại được tích hợp trong HeyGen?
Seedance 2.0 là một mô hình tạo video AI mang phong cách điện ảnh, nổi tiếng với chuyển động chính xác theo vật lý, khả năng nhập liệu đa phương thức và tính nhất quán về nhân vật. HeyGen đã tích hợp Seedance 2.0 vào ba công cụ để bạn có thể vượt xa việc chỉ tạo các đoạn clip thô và xây dựng trọn vẹn một video với gương mặt đã được xác minh, lồng tiếng, hỗ trợ đa ngôn ngữ và khả năng biên tập mà các nền tảng Seedance độc lập không thể cung cấp.
Tôi có thể tạo ra những gì với Seedance 2.0 trên HeyGen mà không thể làm được ở nơi khác?
Các nền tảng Seedance độc lập tạo ra các clip 15 giây không tiếng, không có khuôn mặt người thật. HeyGen bổ sung lớp xác minh danh tính thông qua AI avatar generator, lắp ráp video hoàn chỉnh bằng Video Agent, lồng tiếng hơn 175 ngôn ngữ, đồng bộ khẩu hình và cảnh quay chất lượng điện ảnh lên đến ba phút. Sự tích hợp này biến một mô hình thô thành một quy trình sản xuất hoàn chỉnh.
Làm thế nào để tôi tạo b-roll điện ảnh với Seedance 2.0?
Mở AI Video Generator, chọn Seedance 2 và nhập mô tả cảnh của bạn hoặc tải lên một hình ảnh tham chiếu trong chế độ Ref to Video. Chọn một preset, đặt thời lượng và tỷ lệ khung hình, và mô hình sẽ tạo ra cảnh quay điện ảnh với ánh sáng và chuyển động camera chân thực. Hãy sử dụng trình tạo kịch bản video nếu bạn cần hỗ trợ viết prompt.
Tôi có thể dùng khuôn mặt của mình trong cảnh quay Seedance 2.0 không?
API công khai của Seedance 2.0 chặn mọi khuôn mặt người thật. HeyGen là nền tảng duy nhất nơi các khuôn mặt đã được xác minh xuất hiện trong cảnh quay Seedance, được cho phép nhờ sự đồng ý trực tiếp và xác minh danh tính. Chỉ cần nhân bản gương mặt của bạn một lần và hình ảnh của bạn sẽ luôn được bảo vệ, cố định trong mọi cảnh quay điện ảnh mà bạn tạo ra.
Các preset trong Trình tạo video AI là gì?
Thanh nhập prompt bao gồm bốn preset Seedance 2.0: Multi-Scene Cut dành cho các chuỗi nhiều cảnh quay, UGC-Style Ad dành cho nội dung ưu tiên mạng xã hội, Dynamic Camera Move dành cho ngôn ngữ quay phim mang tính điện ảnh, và Multi-Character Scene dành cho việc đặt nhiều nhân vật trong cùng một cảnh quay. Mỗi preset cấu hình mô hình cho một quy trình sáng tạo cụ thể.
Tôi có thể dịch các video Seedance 2.0 sang những ngôn ngữ khác không?
Mỗi video Seedance 2.0 trên HeyGen đều hỗ trợ dịch hoàn chỉnh thông qua trình dịch video AI với lồng tiếng AI bằng hơn 175 ngôn ngữ. Giọng thuyết minh của bạn được nhân bản sang từng ngôn ngữ đích với khả năng đồng bộ khẩu hình chính xác theo từng khung hình, biến một video thành một tài sản toàn cầu mà không cần thu âm lại.
Chất lượng video có đủ cao để dùng cho quảng cáo trả phí và phát sóng không?
Seedance 2.0 tạo ra những thước phim điện ảnh được đánh giá #1 về độ chân thực trên G2 với chuyển động chính xác theo vật lý và bản sắc hình ảnh nhất quán. Tinh chỉnh mọi cảnh quay bằng trình chỉnh sửa video AI và xuất ra các định dạng sẵn sàng cho phát sóng, quảng cáo trả phí trên mạng xã hội hoặc nhúng lên web.
Các đội ngũ sản xuất có thấy được kết quả đo lường rõ ràng không?
Vision Creative Labs đã tăng sản lượng từ 1–2 video mỗi năm lên 50–60 mỗi ngày nhờ sử dụng HeyGen. Việc bổ sung cảnh quay Seedance 2.0 mang lại chất lượng điện ảnh cho khối lượng đó mà không cần thêm nhân sự, đặt studio hay xử lý hậu cần sản xuất.
Seedance 2.0 trên HeyGen có giá bao nhiêu?
HeyGen cung cấp gói miễn phí bao gồm quyền truy cập Seedance 2.0 trên cả ba công cụ. Hãy thử Avatar Shots, Video Agent và AI Video Generator trước khi quyết định nâng cấp. Các gói trả phí dành cho nhà sáng tạo bắt đầu từ $24/tháng, với mức giá doanh nghiệp tùy chỉnh dành cho các đội nhóm quy mô lớn.
Chế độ Ref to Video là gì và tôi nên sử dụng khi nào?
Chế độ Ref to Video cho phép bạn tải lên các cảnh quay hoặc clip hiện có làm tư liệu tham chiếu cùng với đoạn văn bản mô tả. Seedance 2.0 sẽ phân tích chuyển động, phong cách và nhịp độ của video tham chiếu, rồi tạo ra cảnh quay điện ảnh mới phù hợp với nó. Hãy dùng chế độ này khi bạn muốn tái tạo một chuyển động máy quay, bắt chước một phong cách hình ảnh sẵn có, hoặc mở rộng một phân cảnh bạn đã quay trước đó.
Bắt đầu sáng tạo với HeyGen
Tạo video AI điện ảnh với Seedance 2.0. B-roll, cảnh quay avatar và video hoàn chỉnh chỉ từ một lời nhắc. Không cần ê-kíp quay dựng.