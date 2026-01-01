Trình nâng cấp video AI cho độ rõ nét 4K ấn tượng
Nâng cấp bất kỳ video nào lên 4K với AI khuếch tán được tích hợp trực tiếp trong HeyGen Apps. Bạn có thể chọn giữa hai chế độ Standard và Precise, xuất video ở 1080p hoặc 4K, điều chỉnh tốc độ khung hình lên đến 120fps, và tải lên các tệp MP4, MOV hoặc WEBM. Mỗi lần chuyển đổi tốn 10 premium credits.
Các tính năng của trình nâng cấp video AI
Công cụ nâng cấp độ phân giải Standard và Precise
Hai công cụ xử lý phục vụ những nhu cầu khác nhau. Standard mang lại khả năng phóng lớn nhanh, sạch cho các quy trình khối lượng lớn, nơi tốc độ là yếu tố quan trọng. Precise chạy trên mô hình khuếch tán, tái tạo chi tiết tinh vi, kết cấu da mặt tự nhiên, chữ dễ đọc, cùng vải vóc và cây cối chân thực đến từng điểm ảnh. Precise tạo ra chất lượng hình ảnh trung thực nhất cho sản phẩm cuối cùng, dự án khách hàng và nội dung hiển thị trên màn hình lớn. Bạn có thể chuyển đổi giữa hai công cụ trong bất kỳ dự án nào mà không cần tải lại tệp. Kết hợp bản đã phóng lớn của bạn với bất kỳ quy trình làm việc trình tạo video AI nào và bản render cuối cùng vẫn sắc nét ở mọi khoảng cách xem.
Độ phân giải xuất video 1080p và 4K
Chọn độ phân giải mục tiêu trước khi xử lý. Mô hình AI chấp nhận video ở bất kỳ độ phân giải đầu vào nào từ 360p trở lên và nâng cấp lên 1080p hoặc 4K. Engine Precise điều chỉnh cường độ tái tạo dựa trên chất lượng đầu vào, tạo thêm chi tiết mạnh hơn cho nguồn có độ phân giải thấp và tinh chỉnh nhẹ hơn cho video đã gần với độ phân giải mục tiêu. Tệp xuất ra sẵn sàng để xuất bản, nhúng hoặc lưu trữ mà không cần bước mã hóa bổ sung. Hãy dùng nó sau khi kết xuất text to video để đưa nội dung do AI tạo ra lên chất lượng phát sóng.
Điều khiển tốc độ khung hình lên đến 120fps
Đặt tốc độ khung hình đầu ra thành Gốc, 30, 60, 90 hoặc 120fps. Nội suy khung hình bằng AI tạo ra các khung hình trung gian mượt mà, tự nhiên, giúp cảnh quay bị giật trở nên trôi chảy, các phân đoạn hành động được phát lại rõ ràng và nội dung quay chậm trông như phim điện ảnh. Tốc độ khung hình cao hơn kết hợp với độ phân giải 4K tạo ra video đầu ra mang lại cảm giác cao cấp trên màn hình, máy chiếu và các màn hình lớn. Áp dụng tăng tốc độ khung hình để làm mượttrình chỉnh sửa video AIhoặc giúp các clip do AI tạo ra có khả năng phát lại mượt mà, chuyên nghiệp.
Khử nhiễu và khử răng cưa tích hợp
Công cụ Precise khử nhiễu, khử răng cưa và làm sắc nét chỉ trong một lần upscale. Hạt phim, nhiễu màu, dải nén, răng cưa và hiện tượng bậc thang đều được xử lý từng khung hình mà không cần bước xử lý riêng. Mô hình phân biệt được đâu là chi tiết thật và đâu là nhiễu, nên da vẫn tự nhiên, chữ vẫn sắc nét và đường viền vẫn sạch sẽ. Không cần thêm bộ lọc hay plugin nào khác. Hãy đưa bản xuất qua một trình tạo phụ đề và các lớp overlay của bạn sẽ nằm trên những khung hình không còn artifact.
Tính nhất quán theo thời gian giữa các khung hình
Việc nâng cấp từng khung hình riêng lẻ sẽ tạo ra hiện tượng nhấp nháy, rung và các nhiễu bò (crawling artifacts) trong quá trình phát lại. Mô hình AI phân tích chuyển động và dòng chảy chi tiết giữa các khung hình để duy trì tính nhất quán theo thời gian. Các đối tượng chuyển động vẫn ổn định, nền phẳng vẫn sạch mà không bị nhấp nháy dải màu, và màu sắc được giữ ổn định từ khung hình đầu đến khung hình cuối. Kết hợp với nội suy khung hình, kết quả là phát lại mượt mà, không nhấp nháy ở mọi độ phân giải và tốc độ khung hình cho các nội dung như video demo sản phẩm bàn giao.
Trường hợp sử dụng
Nâng cấp video GenAI từ 720p lên 4K
Output from Sora, Kling, Veo, and similar models often caps at 720p or 1080p with softness and aliasing. Select Precise engine, set output to 4K, and the diffusion model reconstructs native-looking detail tuned specifically for AI-generated footage.
Khôi phục lại các đoạn phim từ băng VHS, miniDV và 8mm cũ
Archival transfers carry decades of grain, noise, and resolution loss. Upload the file, choose Precise for maximum detail reconstruction, and output at 1080p or 4K. The integrated denoiser removes grain while the upscaler rebuilds sharpness frame by frame.
Làm mượt video bị giật lên 60 hoặc 120fps
Low-frame-rate recordings, screen captures, and older clips play with visible judder. Set output frame rate to 60 or 120fps and the interpolation engine generates clean in-between frames, turning stuttery playback into fluid motion.
Nâng độ nét cho video webcam và quay màn hình
Compressed Zoom calls, webinar exports, and screen captures look soft on playback. Upscale to 1080p or 4K with Standard engine for fast turnaround, delivering clear footage for course builder libraries and on-demand viewing.
Làm sạch cảnh quay thiếu sáng và nhiễu hạt
High-ISO indoor clips, nighttime recordings, and poorly lit interviews carry visible chroma noise. The Precise engine denoises while upscaling, removing grain without the over-smoothed plastic look that standard filters produce. Output retains natural skin and marketing videos texture.
Nâng cấp video đã được dịch hoặc lồng tiếng
Re-encoding during AI dubbing or translation introduces compression artifacts. Run the localized file through the upscaler as a final step to restore sharpness and match every language variant to the original master quality.
Cách hoạt động
Tải lên một video, cấu hình engine, độ phân giải và tốc độ khung hình, sau đó xuất bản video 4K. Không cần phần mềm, không cần GPU, không cần kỹ năng chỉnh sửa.
Tải video của bạn lên
Kéo tệp MP4, MOV hoặc WEBM vào trình tải lên hoặc nhấp vào Chọn tệp. Chấp nhận mọi độ phân giải đầu vào.
Chọn engine và cài đặt
Chọn Standard hoặc Precise. Đặt độ phân giải đầu ra thành 1080p hoặc 4K. Đặt tốc độ khung hình thành Original, 30, 60, 90 hoặc 120fps.
Xem trước bản nâng cấp
Xử lý một đoạn xem trước ngắn để so sánh trước và sau. Điều chỉnh engine, độ phân giải hoặc tốc độ khung hình cho đến khi kết quả đáp ứng tiêu chuẩn của bạn.
Nâng cấp chất lượng và tải xuống
Xác nhận sử dụng 10 tín dụng cao cấp. GPU đám mây sẽ render toàn bộ tệp và bạn có thể tải xuống video đã được nâng cấp, sẵn sàng để xuất bản.
Câu hỏi thường gặp
Công cụ nâng cấp độ phân giải Precise là gì và nó hoạt động như thế nào?
Công cụ Precise được cung cấp sức mạnh bởi Topaz Labs Starlight Precise 2.5, một mô hình phóng to dựa trên diffusion được huấn luyện trên hàng triệu khung hình video. Nó tái tạo lại kết cấu tinh vi, chi tiết khuôn mặt tự nhiên, cấu trúc vải và văn bản rõ nét ở cấp độ từng điểm ảnh. Không giống như nội suy tiêu chuẩn chỉ kéo giãn pixel, mô hình diffusion tạo ra các chi tiết mới hợp lý dựa trên ngữ cảnh của cảnh quay, vì vậy kết quả trông như được quay gốc ở độ phân giải cao hơn.
Sự khác biệt giữa công cụ Standard và Precise là gì?
Chế độ Standard mang lại khả năng tăng độ phân giải nhanh, sạch, phù hợp cho các quy trình khối lượng lớn, nơi tốc độ quan trọng hơn độ chính xác đến từng điểm ảnh. Chế độ Precise chạy mô hình dựa trên diffusion để tái tạo chi tiết ở mức tối đa. Precise được khuyến nghị cho sản phẩm cuối cùng, nội dung cho khách hàng và mọi thứ sẽ được xem trên màn hình lớn. Standard lý tưởng cho bản nháp, đánh giá nội bộ và xử lý hàng loạt.
Tôi có thể nâng độ phân giải video AI được tạo từ Sora, Kling hoặc Veo không?
Có. Engine Precise được tối ưu hóa đặc biệt cho hình ảnh do AI tạo ra, vốn thường có độ mềm nhẹ, răng cưa và sự không nhất quán giữa các khung hình mà các phương pháp nâng cấp độ phân giải thông thường sẽ làm trầm trọng thêm. Precise hiệu chỉnh những đặc điểm này trong khi vẫn giữ nguyên ý đồ sáng tạo, đưa chuyển kịch bản thành video và các nội dung tạo từ prompt lên chất lượng 4K sắc nét, trông như quay gốc.
Những định dạng video và độ phân giải đầu vào nào được hỗ trợ?
Trình nâng cấp hỗ trợ các tệp MP4, MOV và WEBM với mọi độ phân giải đầu vào từ 360p trở lên. Bạn có thể đặt độ phân giải đầu ra là 1080p hoặc 4K. Mô hình AI sẽ tự điều chỉnh mức độ tái tạo dựa trên chất lượng ban đầu, tăng cường mạnh hơn cho nguồn có độ phân giải thấp và tinh chỉnh nhẹ hơn cho cảnh quay vốn đã gần với độ phân giải mục tiêu.
Điều chỉnh tốc độ khung hình hoạt động như thế nào?
Bạn có thể chọn tốc độ khung hình đầu ra là Original, 30, 60, 90 hoặc 120fps. Tính năng nội suy khung hình bằng AI sẽ phân tích chuyển động giữa các khung hình hiện có và tạo thêm các khung hình trung gian mượt mà. Với nội dung mạng xã hội, 30 hoặc 60fps là phù hợp. Với nội dung nhiều chuyển động, mang tính điện ảnh hoặc trình chiếu trên màn hình lớn, 90 hoặc 120fps sẽ cho chuyển động mượt mà thấy rõ.
Trình nâng cấp có tự động loại bỏ nhiễu và các hiện tượng nén gây suy giảm chất lượng không?
Có. Engine Precise thực hiện khử nhiễu, khử răng cưa và loại bỏ hiện tượng tạo giả ảnh (artifact) như một phần tích hợp trong quá trình upscale. Nó phân biệt được kết cấu thật với hạt nhiễu, nhiễu màu (chroma noise) và các dải nén (compression banding), loại bỏ những yếu tố không mong muốn trong khi vẫn giữ nguyên viền và chi tiết. Bạn không cần bước khử nhiễu riêng hay plugin bổ sung.
Mỗi lần chuyển đổi nâng cấp có giá bao nhiêu?
Mỗi lần chuyển đổi tốn 10 tín dụng cao cấp (GenCredits) từ kho tín dụng dùng chung của bạn. Số dư của bạn hiển thị trên timeline trong trình chỉnh sửa HeyGen. Các gói trả phí bắt đầu từ 24 USD/tháng bao gồm tín dụng cao cấp hỗ trợ nâng cấp độ phân giải cùng với các tính năng như nhân bản giọng nói AI và hoán đổi khuôn mặt.
Tôi có thể xem trước bản nâng cấp trước khi dùng credit không?
Có. Trình nâng cấp sẽ xử lý một đoạn xem thử ngắn với công cụ, độ phân giải và tốc độ khung hình bạn đã chọn trước khi bạn quyết định. Hãy điều chỉnh cài đặt và so sánh video gốc với bản nâng cấp cho đến khi kết quả đạt đúng tiêu chuẩn của bạn. Chỉ khi bạn xác nhận xuất bản toàn bộ video thì 10 credit mới bị trừ.
Tôi có thể nâng độ phân giải video sau khi dịch hoặc lồng tiếng không?
Có. Các video được xử lý thông qua quy trình trình dịch video hoặc đồng bộ khẩu hình bằng AI sẽ bị giảm chất lượng do mã hóa lại. Chạy tệp đã bản địa hóa qua bộ nâng cấp độ phân giải sẽ khôi phục độ sắc nét và đảm bảo mỗi phiên bản ngôn ngữ khớp với bản gốc. Mỗi biến thể tốn 10 tín dụng.
Tôi có cần cài đặt phần mềm hoặc sở hữu GPU mạnh không?
Không. Trình nâng cấp độ phân giải chạy hoàn toàn trong trình duyệt thông qua HeyGen Apps. Toàn bộ quá trình render được xử lý bởi GPU trên đám mây. Bạn không cần cài đặt gì, không có yêu cầu hệ thống đặc biệt và cũng không cần GPU cục bộ. Chỉ cần tải lên tệp MP4, MOV hoặc WEBM, cấu hình cài đặt, xem trước, và đám mây sẽ xử lý toàn bộ việc render.
