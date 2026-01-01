Cách sử dụng tính năng phản chiếu giọng nói

Voice Mirroring cho bạn toàn quyền sáng tạo đối với cách avatar của bạn phát âm bằng cách cho phép nó thể hiện dựa trên chính giọng nói của bạn. Thay vì phụ thuộc vào giọng đọc văn bản tiêu chuẩn, bạn tự thu âm giọng nói của mình với chất giọng, nhịp điệu và tốc độ tự nhiên, rồi HeyGen phản chiếu lại chúng qua avatar và giọng nói mà bạn đã chọn. Kết quả mang lại cảm giác chân thực, giàu biểu cảm và đúng với phong cách của riêng bạn.

Bắt đầu với một dự án mới hoặc hiện có

Tạo một video mới hoặc mở một dự án hiện có. Thêm một cảnh mới và chọn hình đại diện của bạn.

Trong trình chỉnh sửa kịch bản, hãy nhấp vào Âm thanh. Từ đây, bạn có thể ghi âm mới hoặc tải lên một tệp hiện có. Trong hướng dẫn này, hãy chọn Ghi âm.

Ghi lại lần giao hàng của bạn

Khi ghi âm, hãy nói với tông giọng, nhịp độ và cảm xúc mà bạn muốn avatar của mình thể hiện. Sau khi ghi xong, hãy nghe lại bản xem trước và ghi lại nếu cần.

Khi bạn đã hài lòng, hãy bật Tính năng Phản chiếu Giọng nói và nhấp vào Thêm Âm thanh. HeyGen sẽ tự động chuyển giọng nói của bạn thành văn bản, hiển thị đoạn văn bản đó trong cảnh và cho phép bạn xem lại để kiểm tra độ chính xác.

Áp dụng phần trình bày của bạn cho một giọng đọc

Tiếp theo, hãy chọn giọng nói bạn muốn sử dụng. Bản thu âm phần trình bày của bạn, bao gồm ngữ điệu, nhịp độ và cảm xúc, sẽ được phản chiếu sang giọng nói đã chọn.

Sử dụng Voice Mirroring trong một cảnh hiện có

Nếu bạn bắt đầu với một kịch bản chỉ có văn bản và phần thể hiện nghe chưa thật tự nhiên, bạn có thể tinh chỉnh nó bằng cách sử dụng Voice Mirroring.

Nhấp vào biểu tượng ba chấm bên cạnh kịch bản của bạn và chọn Chuyển đổi sang Voice Mirroring. Kịch bản của bạn sẽ hiển thị giống như một máy nhắc chữ, cho phép bạn ghi hoặc tải lên âm thanh với cách thể hiện mà bạn mong muốn.

Sau khi được ghi lại, âm thanh mới sẽ tự động được thêm vào cảnh.

Chỉnh sửa hoặc hoàn nguyên âm thanh của bạn

Bạn có thể biến bản ghi âm của mình thành một giọng nói nhân bản tùy chỉnh nếu cần. Nếu muốn quay lại văn bản, hãy chọn Chuyển Âm thanh thành Văn bản, hoặc chọn Xóa Âm thanh để xóa hoàn toàn bản ghi.