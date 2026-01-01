Cách sử dụng trình điều khiển giọng nói

Voice Director cho bạn quyền kiểm soát sâu hơn đối với cách avatar của bạn thể hiện. Thay vì chỉ dựa vào một giọng đọc phẳng, bạn có thể dẫn dắt tông giọng, nhịp độ và cảm xúc trực tiếp trong kịch bản của mình, tạo nên phần thuyết minh có chủ đích, giàu biểu cảm và phù hợp với thương hiệu của bạn.

Giám đốc Giọng nói Mở

Trong dự án của bạn, mở trình chỉnh sửa kịch bản và nhập dấu gạch chéo “/”. Thao tác này sẽ mở một bảng với các tùy chọn bổ sung. Từ danh sách, hãy chọn Voice Director.

Chọn giọng điệu truyền đạt

Khi Voice Director được mở, bạn sẽ thấy một danh sách các tùy chọn giọng điệu có sẵn, bao gồm Hào hứng, Thân mật, Bình tĩnh, Ngầu, Nghiêm túc, Hài hước, Tức giận, Mỉa mai và Cười.

Chọn giọng điệu phù hợp nhất với thông điệp của bạn. Mỗi giọng điệu đi kèm một hướng dẫn mặc định, bạn có thể chỉnh sửa để phù hợp hơn với cách thể hiện mà bạn muốn.

Áp dụng hướng dẫn

Sau khi điều chỉnh hướng dẫn, hãy chọn cách bạn muốn áp dụng nó. Bạn có thể áp dụng chỉ cho cảnh hiện tại, hoặc áp dụng cho chính giọng đọc để cùng một tông giọng được sử dụng cho tất cả các cảnh dùng chung giọng đó.

Xem trước và tinh chỉnh

Nhấp vào Phát trong cửa sổ xem trước để nghe cách avatar của bạn thể hiện câu thoại theo hướng dẫn đã chọn. Nếu nghe chưa thật ổn, bạn có thể quay lại điều chỉnh giọng điệu hoặc viết lại phần hướng dẫn cho đến khi nó tự nhiên và phù hợp với ý định của bạn.

Giờ đây bạn đã biết cách sử dụng Voice Director để định hình phần thể hiện của avatar và thêm cảm xúc vào video của mình. Bằng cách thử nghiệm các tông giọng và tinh chỉnh hướng dẫn, bạn có thể tạo ra những phần trình diễn có chủ đích, giàu biểu cảm và lôi cuốn.