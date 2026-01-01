ریئل اسٹیٹ ویڈیو میکر: شاندار پراپرٹی ویڈیوز بنائیں

صرف چند منٹ میں کسی پراپرٹی کی تفصیل کو پروفیشنل لسٹنگ ویڈیو میں بدلیں۔ یہ رئیل اسٹیٹ ویڈیو میکر اسکرپٹ، وائس اوور اور ویژولز سب خود سنبھالتا ہے، تاکہ آپ بغیر شوٹنگ کے گھروں کی مارکیٹنگ کریں، مارکیٹ اپ ڈیٹس شیئر کریں اور اپنا برانڈ مضبوط بنائیں۔

AI real estate video maker creating a stunning property listing video.
141,999,561بنائی گئی ویڈیوز
116,756,600بنائے گئے اواتار
19,584,524ترجمہ شدہ ویڈیوز
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دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
اہم خصوصیات

وہ فیچرز جو رئیل اسٹیٹ مارکیٹنگ کو آسان بناتے ہیں

پراپرٹی کی تفصیلات کو ویڈیو میں بدلیں

پراپرٹی کی تفصیل، اہم خصوصیات اور قیمت یہاں پیسٹ کریں۔ یہ AI سے چلنے والا ٹیکسٹ ٹو ویڈیو ورک فلو شروع سے آخر تک ویڈیو بنانے کا کام سنبھالتا ہے، رفتار اور اسکرپٹ لکھتا ہے اور ویژولز شامل کرتا ہے، تاکہ آپ اسی دن پراپرٹی ویڈیوز بنا کر نئی لسٹنگز شائع کر سکیں۔

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AI video generation from real estate property listings.

اپنی لسٹنگ کی تصاویر کو اینیمیشن کے ساتھ زندگی بخشیں

اپنی لسٹنگ کی تصاویر اپ لوڈ کریں اور انہیں موونگ ویڈیو ٹورز میں بدلیں جن میں سنیماٹک پینز، زومز اور اینیمیشن شامل ہوں۔ امیج ٹو ویڈیو انجن خودکار طور پر موشن، ٹرانزیشنز اور نریشن شامل کرتا ہے، اس طرح چند تیز رفتار تصاویر کا سیٹ ایک پروفیشنل واک تھرو میں بدل جاتا ہے جو ممکنہ خریداروں کو پراپرٹی کے بہترین اینگلز دکھاتا ہے۔

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Virtual property walkthrough created with AI animation.

Speech Cleanup کے ساتھ صاف ستھری ویڈیو ایڈیٹنگ

اپنی ویڈیو صرف ایک بار ریکارڈ کریں اور باقی ایڈیٹنگ Speech Cleanup پر چھوڑ دیں۔ یہ AI فیچرز جیسے خودکار ٹرمنگ استعمال کرتا ہے جو فالتو الفاظ، لمبے وقفے اور دوبارہ لیے گئے ٹیک خود ہی کاٹ دیتا ہے۔ اچانک اور کھٹکنے والے جمپ کٹس کے بجائے، بلٹ اِن AI ویڈیو ایڈیٹر آپ کے بہترین کلپس کو پوشیدہ ٹرانزیشنز کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، تاکہ آپ کو دوبارہ ریکارڈنگ سے جان چھوٹ جائے۔

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AI video editing software for real estate content.

175+ زبانوں میں قدرتی وائس اوورز

بغیر کسی وائس ٹیلنٹ کو ہائر کیے یا آڈیو ریکارڈ کیے، کسی بھی پراپرٹی ویڈیو میں قدرتی انداز کی وائس اوور شامل کریں۔ AI وائس جنریٹر آپ کی اسکرپٹ کو 175+ زبانوں اور لہجوں میں بیان کرتا ہے، تاکہ آپ مقامی اور بین الاقوامی خریداروں کے لیے لسٹنگز کو اسی زبان میں ذاتی نوعیت دے سکیں جو وہ گھر میں بولتے ہیں۔

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AI video creator interface with multilingual voiceover options for real estate.

ریئل اسٹیٹ ویڈیو کے تیار شدہ ٹیمپلیٹس

پیشہ ورانہ طور پر ڈیزائن کیے گئے مختلف ٹیمپلیٹس سے شروع کریں اور رئیل اسٹیٹ کے لیے خاص طور پر بنائے گئے Just Listed، Open House اور ایجنٹ انٹرو لے آؤٹس سمیت شاندار، پروفیشنل ویڈیوز بنائیں۔ بس ایک اسٹائل منتخب کریں، اپنی تفصیلات شامل کریں، اور AI ویڈیو جنریٹر خود بخود ساخت تیار کر دیتا ہے، تاکہ ہر لسٹنگ یکساں اور برانڈ کے مطابق نظر آئے۔

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AI video generator templates for real estate listings.

ریئل اسٹیٹ ویڈیو آئیڈیاز اور استعمال کے کیسز

پراپرٹی لسٹنگ ویڈیوز اور ویڈیو ٹورز

Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.

ایجنٹ تعارف اور پرسنل برانڈ ویڈیوز

Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.

ہفتہ وار محلے کی مارکیٹ کی تازہ ترین معلومات

Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.

لسٹنگز کے لیے سوشل میڈیا ریلز

Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.

کثیر لسانی خریدار گائیڈ ویڈیوز

International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.

فروخت کے لیے شوکیسز اور تعریفیں

Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.

یہ کیسے کام کرتا ہے

ریئل اسٹیٹ ویڈیو میکر کیسے کام کرتا ہے

صرف چار مراحل میں رئیل اسٹیٹ ویڈیو بنائیں جو آپ کو پراپرٹی کی تفصیل سے لے کر ایک پالشڈ، شیئر کے لیے تیار لسٹنگ ویڈیو تک پہنچا دے۔

مرحلہ 1

کوئی ٹیمپلیٹ منتخب کریں

کوئی رئیل اسٹیٹ لے آؤٹ منتخب کریں، ایسپیکٹ ریشو سیٹ کریں، اور اپنی لسٹنگ کے مطابق اسٹائل چنیں۔

مرحلہ 2

اپنی اسکرپٹ شامل کریں

اپنی پراپرٹی کی تفصیلات یا اہم نکات یہاں پیسٹ کریں، پھر وضاحت کے لیے لہجے اور رفتار کو بہتر بنائیں۔

مرحلہ 3

ویڈیو کو اپنی ضرورت کے مطابق بنائیں

وائس اوور، تصاویر، کیپشنز، میوزک اور برانڈنگ شامل کریں، پھر مناظر کو اس وقت تک ایڈجسٹ کریں جب تک سب کچھ درست نہ لگے۔

مرحلہ 4

بنائیں اور شیئر کریں

HeyGen ایک صاف، اعلیٰ معیار کی ویڈیو تیار کرتا ہے جو آپ کی لسٹنگ اور سوشل چینلز پر پوسٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتی ہے۔

Real estate video setup with template selection.
AI video creator interface for adding a real estate script.
Customizing a real estate video walkthrough.
AI-generated real estate social ads ready to share.

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

ریئل اسٹیٹ ویڈیو میکر کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟

ریئل اسٹیٹ ویڈیو میکر ایک AI سے چلنے والا پلیٹ فارم ہے جو پراپرٹی کی تفصیلات کو پروفیشنل ریئل اسٹیٹ ویڈیوز میں بدل دیتا ہے۔ آپ اپنی لسٹنگ کی معلومات یا ایک مختصر پرامپٹ شامل کریں، اسکرپٹ ٹو ویڈیو ٹول خودکار طور پر مناظر، وائس اوورز اور ویژولز کے ساتھ ویڈیو تیار کرتا ہے، اور چند منٹوں میں آپ کی ویڈیو تیار ہو جاتی ہے، تاکہ آپ بغیر شوٹنگ کے پروفیشنل ریئل اسٹیٹ ویڈیوز بنا سکیں۔

کیا میں MLS لسٹنگز کے لیے ٹاکنگ ہیڈ ویڈیوز اور ویڈیو ٹورز بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ ایسی talking head ویڈیوز بنائیں جن میں ایک پریزنٹر آپ کی اسکرپٹ پیش کرے، یا تصاویر اور وائس اوور کے ساتھ بغیر چہرے والی ویڈیو تیار کریں۔ آپ ویڈیو ٹورز، ورچوئل واک تھرو اور اپنی MLS لسٹنگز کے لیے آن لائن ویڈیوز بنا سکتے ہیں، تاکہ رئیل اسٹیٹ ایجنٹس بغیر کیمرا سیٹ کیے ہی آسانی سے شائع کر سکیں۔

میں اپنی لسٹنگ کی تصاویر کو پراپرٹی ویڈیو میں کیسے تبدیل کروں؟

اپنی تصاویر اپ لوڈ کریں، کوئی لے آؤٹ منتخب کریں، اور سلائیڈ شو میکر خود بخود انہیں اینیمیشن اور ٹرانزیشنز کے ساتھ ایک متحرک ورچوئل ٹور میں ترتیب دے دیتا ہے۔ شاٹس کو دوبارہ ترتیب دینے کے لیے ڈریگ کریں، میوزک اور اسٹاک میڈیا شامل کرنے کے لیے بلٹ اِن میڈیا لائبریری کھولیں، پھر تیار شدہ واک تھرو ایکسپورٹ کریں۔

کیا میری ویڈیوز لگژری لسٹنگز کے لیے کافی پروفیشنل نظر آئیں گی؟

جی ہاں۔ آپ اعلیٰ معیار کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں جو HD یا 4K میں رینڈر ہوتی ہیں، سنیما جیسی رفتار اور اسٹوڈیو معیار کی نریشن کے ساتھ۔ اپنی ہی آواز میں AI وائس کلوننگ کے ذریعے نریشن کریں، ہر گھر کے لیے تفصیلات کو ذاتی نوعیت دیں، اور ویڈیوز کو بیچز میں تیار کریں تاکہ اپنے پورٹ فولیو میں ہر لسٹنگ کو بہتر بنا سکیں۔

HeyGen کا رئیل اسٹیٹ ویڈیو میکر VEED.io کے مقابلے میں کیسا ہے؟

دونوں ہی استعمال میں آسان، ڈریگ اینڈ ڈراپ ویڈیو ایڈیٹنگ فراہم کرتے ہیں، لیکن یہ رئیل اسٹیٹ ویڈیو میکر خاص طور پر رئیل اسٹیٹ مارکیٹنگ کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک عام ایڈیٹر کے بجائے، آپ کو لسٹنگ ٹیمپلیٹس، خودکار وائس اوورز اور ترجمہ ملتا ہے، تاکہ آپ ایڈیٹنگ پر کم اور گھروں کی فروخت پر زیادہ وقت صرف کریں۔

کیا رئیل اسٹیٹ ویڈیو میکر مفت ہے، اور کیا میں آن لائن ویڈیوز بغیر واٹر مارک کے بنا سکتا ہوں؟

HeyGen آپ کو آن لائن ویڈیوز مفت بنانے کی سہولت دیتا ہے، اور اس کے لیے کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ مفت ایکسپورٹس میں ایک چھوٹا سا واٹرمارک شامل ہوتا ہے۔ پیڈ سبسکرپشن لینے سے یہ واٹرمارک ہٹ جاتا ہے اور مکمل AI ٹولز ان لاک ہو جاتے ہیں، جبکہ سبسکرپشن پلانز $24 ماہانہ سے شروع ہوتے ہیں، جن میں طویل ویڈیوز اور وائس کلوننگ شامل ہے۔

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