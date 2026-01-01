صرف چند منٹ میں کسی پراپرٹی کی تفصیل کو پروفیشنل لسٹنگ ویڈیو میں بدلیں۔ یہ رئیل اسٹیٹ ویڈیو میکر اسکرپٹ، وائس اوور اور ویژولز سب خود سنبھالتا ہے، تاکہ آپ بغیر شوٹنگ کے گھروں کی مارکیٹنگ کریں، مارکیٹ اپ ڈیٹس شیئر کریں اور اپنا برانڈ مضبوط بنائیں۔
وہ فیچرز جو رئیل اسٹیٹ مارکیٹنگ کو آسان بناتے ہیں
پراپرٹی کی تفصیلات کو ویڈیو میں بدلیں
پراپرٹی کی تفصیل، اہم خصوصیات اور قیمت یہاں پیسٹ کریں۔ یہ AI سے چلنے والا ٹیکسٹ ٹو ویڈیو ورک فلو شروع سے آخر تک ویڈیو بنانے کا کام سنبھالتا ہے، رفتار اور اسکرپٹ لکھتا ہے اور ویژولز شامل کرتا ہے، تاکہ آپ اسی دن پراپرٹی ویڈیوز بنا کر نئی لسٹنگز شائع کر سکیں۔
اپنی لسٹنگ کی تصاویر کو اینیمیشن کے ساتھ زندگی بخشیں
اپنی لسٹنگ کی تصاویر اپ لوڈ کریں اور انہیں موونگ ویڈیو ٹورز میں بدلیں جن میں سنیماٹک پینز، زومز اور اینیمیشن شامل ہوں۔ امیج ٹو ویڈیو انجن خودکار طور پر موشن، ٹرانزیشنز اور نریشن شامل کرتا ہے، اس طرح چند تیز رفتار تصاویر کا سیٹ ایک پروفیشنل واک تھرو میں بدل جاتا ہے جو ممکنہ خریداروں کو پراپرٹی کے بہترین اینگلز دکھاتا ہے۔
Speech Cleanup کے ساتھ صاف ستھری ویڈیو ایڈیٹنگ
اپنی ویڈیو صرف ایک بار ریکارڈ کریں اور باقی ایڈیٹنگ Speech Cleanup پر چھوڑ دیں۔ یہ AI فیچرز جیسے خودکار ٹرمنگ استعمال کرتا ہے جو فالتو الفاظ، لمبے وقفے اور دوبارہ لیے گئے ٹیک خود ہی کاٹ دیتا ہے۔ اچانک اور کھٹکنے والے جمپ کٹس کے بجائے، بلٹ اِن AI ویڈیو ایڈیٹر آپ کے بہترین کلپس کو پوشیدہ ٹرانزیشنز کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، تاکہ آپ کو دوبارہ ریکارڈنگ سے جان چھوٹ جائے۔
175+ زبانوں میں قدرتی وائس اوورز
بغیر کسی وائس ٹیلنٹ کو ہائر کیے یا آڈیو ریکارڈ کیے، کسی بھی پراپرٹی ویڈیو میں قدرتی انداز کی وائس اوور شامل کریں۔ AI وائس جنریٹر آپ کی اسکرپٹ کو 175+ زبانوں اور لہجوں میں بیان کرتا ہے، تاکہ آپ مقامی اور بین الاقوامی خریداروں کے لیے لسٹنگز کو اسی زبان میں ذاتی نوعیت دے سکیں جو وہ گھر میں بولتے ہیں۔
ریئل اسٹیٹ ویڈیو کے تیار شدہ ٹیمپلیٹس
پیشہ ورانہ طور پر ڈیزائن کیے گئے مختلف ٹیمپلیٹس سے شروع کریں اور رئیل اسٹیٹ کے لیے خاص طور پر بنائے گئے Just Listed، Open House اور ایجنٹ انٹرو لے آؤٹس سمیت شاندار، پروفیشنل ویڈیوز بنائیں۔ بس ایک اسٹائل منتخب کریں، اپنی تفصیلات شامل کریں، اور AI ویڈیو جنریٹر خود بخود ساخت تیار کر دیتا ہے، تاکہ ہر لسٹنگ یکساں اور برانڈ کے مطابق نظر آئے۔
ریئل اسٹیٹ ویڈیو آئیڈیاز اور استعمال کے کیسز
Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.
Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.
Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.
Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.
International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.
Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.
ریئل اسٹیٹ ویڈیو میکر کیسے کام کرتا ہے
صرف چار مراحل میں رئیل اسٹیٹ ویڈیو بنائیں جو آپ کو پراپرٹی کی تفصیل سے لے کر ایک پالشڈ، شیئر کے لیے تیار لسٹنگ ویڈیو تک پہنچا دے۔
کوئی رئیل اسٹیٹ لے آؤٹ منتخب کریں، ایسپیکٹ ریشو سیٹ کریں، اور اپنی لسٹنگ کے مطابق اسٹائل چنیں۔
اپنی پراپرٹی کی تفصیلات یا اہم نکات یہاں پیسٹ کریں، پھر وضاحت کے لیے لہجے اور رفتار کو بہتر بنائیں۔
وائس اوور، تصاویر، کیپشنز، میوزک اور برانڈنگ شامل کریں، پھر مناظر کو اس وقت تک ایڈجسٹ کریں جب تک سب کچھ درست نہ لگے۔
HeyGen ایک صاف، اعلیٰ معیار کی ویڈیو تیار کرتا ہے جو آپ کی لسٹنگ اور سوشل چینلز پر پوسٹ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتی ہے۔
ریئل اسٹیٹ ویڈیو میکر ایک AI سے چلنے والا پلیٹ فارم ہے جو پراپرٹی کی تفصیلات کو پروفیشنل ریئل اسٹیٹ ویڈیوز میں بدل دیتا ہے۔ آپ اپنی لسٹنگ کی معلومات یا ایک مختصر پرامپٹ شامل کریں، اسکرپٹ ٹو ویڈیو ٹول خودکار طور پر مناظر، وائس اوورز اور ویژولز کے ساتھ ویڈیو تیار کرتا ہے، اور چند منٹوں میں آپ کی ویڈیو تیار ہو جاتی ہے، تاکہ آپ بغیر شوٹنگ کے پروفیشنل ریئل اسٹیٹ ویڈیوز بنا سکیں۔
جی ہاں۔ ایسی talking head ویڈیوز بنائیں جن میں ایک پریزنٹر آپ کی اسکرپٹ پیش کرے، یا تصاویر اور وائس اوور کے ساتھ بغیر چہرے والی ویڈیو تیار کریں۔ آپ ویڈیو ٹورز، ورچوئل واک تھرو اور اپنی MLS لسٹنگز کے لیے آن لائن ویڈیوز بنا سکتے ہیں، تاکہ رئیل اسٹیٹ ایجنٹس بغیر کیمرا سیٹ کیے ہی آسانی سے شائع کر سکیں۔
اپنی تصاویر اپ لوڈ کریں، کوئی لے آؤٹ منتخب کریں، اور سلائیڈ شو میکر خود بخود انہیں اینیمیشن اور ٹرانزیشنز کے ساتھ ایک متحرک ورچوئل ٹور میں ترتیب دے دیتا ہے۔ شاٹس کو دوبارہ ترتیب دینے کے لیے ڈریگ کریں، میوزک اور اسٹاک میڈیا شامل کرنے کے لیے بلٹ اِن میڈیا لائبریری کھولیں، پھر تیار شدہ واک تھرو ایکسپورٹ کریں۔
جی ہاں۔ آپ اعلیٰ معیار کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں جو HD یا 4K میں رینڈر ہوتی ہیں، سنیما جیسی رفتار اور اسٹوڈیو معیار کی نریشن کے ساتھ۔ اپنی ہی آواز میں AI وائس کلوننگ کے ذریعے نریشن کریں، ہر گھر کے لیے تفصیلات کو ذاتی نوعیت دیں، اور ویڈیوز کو بیچز میں تیار کریں تاکہ اپنے پورٹ فولیو میں ہر لسٹنگ کو بہتر بنا سکیں۔
دونوں ہی استعمال میں آسان، ڈریگ اینڈ ڈراپ ویڈیو ایڈیٹنگ فراہم کرتے ہیں، لیکن یہ رئیل اسٹیٹ ویڈیو میکر خاص طور پر رئیل اسٹیٹ مارکیٹنگ کے لیے بنایا گیا ہے۔ ایک عام ایڈیٹر کے بجائے، آپ کو لسٹنگ ٹیمپلیٹس، خودکار وائس اوورز اور ترجمہ ملتا ہے، تاکہ آپ ایڈیٹنگ پر کم اور گھروں کی فروخت پر زیادہ وقت صرف کریں۔
HeyGen آپ کو آن لائن ویڈیوز مفت بنانے کی سہولت دیتا ہے، اور اس کے لیے کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ مفت ایکسپورٹس میں ایک چھوٹا سا واٹرمارک شامل ہوتا ہے۔ پیڈ سبسکرپشن لینے سے یہ واٹرمارک ہٹ جاتا ہے اور مکمل AI ٹولز ان لاک ہو جاتے ہیں، جبکہ سبسکرپشن پلانز $24 ماہانہ سے شروع ہوتے ہیں، جن میں طویل ویڈیوز اور وائس کلوننگ شامل ہے۔
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Avatar IV کی مدد سے کسی بھی تصویر کو نہایت حقیقی آواز اور حرکات کے ساتھ زندگی بخشیں۔
اپنی رئیل اسٹیٹ لسٹنگز کو AI کی مدد سے پروفیشنل ویڈیوز میں تبدیل کریں۔