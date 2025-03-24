آؤٹ لائنز، سلائیڈز یا مضامین کو HeyGen کے ساتھ پروفیشنل سلائیڈ شو ویڈیوز میں تبدیل کریں۔ ہمارا AI سلائیڈ شو میکر صاف ستھرے سلائیڈ لے آؤٹس، حقیقت کے قریب وائس اوورز اور خودکار کیپشنز کو یکجا کرتا ہے تاکہ آپ بغیر شوٹنگ یا پیچیدہ ایڈیٹنگ کے ٹریننگ، سیلز اور کورس کا مواد شائع کر سکیں۔ ایسی برانڈ کے مطابق ویڈیوز بنائیں جو معلومات فراہم کریں، قائل کریں اور بڑے پیمانے پر پہنچ سکیں۔
Convert pitch decks into short videos that explain value, features, and next steps for prospects to watch on demand.
Turn SOPs and training slides into narrated lessons that new hires can watch and rewatch, improving retention and consistency.
Publish quick feature walk throughs with callouts, screenshots, and voiceover to reduce support questions and speed adoption.
Create promo videos or recorded talks from slide decks to reach attendees before, during, and after events.
Repurpose lesson slides into concise video modules ideal for LMS platforms, microlearning, and flipped classrooms.
Share leadership updates as narrated slideshows that feel personal, clear, and easy to distribute across teams.
HeyGen بہترین AI سلائیڈ شو بنانے والا کیوں ہے
HeyGen آپ کی سٹیٹک سلائیڈز کو دلکش ویڈیو پریزنٹیشنز میں بدل دیتا ہے جو توجہ برقرار رکھتی ہیں اور بات واضح انداز میں پہنچاتی ہیں۔ ایک PPT، آؤٹ لائن یا بلاگ پوسٹ سے شروع کریں، پھر AI کو مناظر بنانے دیں، نیریشن شامل کرنے دیں، اور مستقل برانڈنگ لاگو کرنے دیں تاکہ آپ کا پیغام ہر بار مؤثر انداز میں پہنچے۔
دنوں کے بجائے چند منٹ میں سلائیڈ شو بنائیں۔ HeyGen آپ کے بنیادی مواد کو برقرار رکھتے ہوئے خودکار طور پر سین کی ٹائمنگ، ٹرانزیشنز اور کیپشنز سنبھالتا ہے۔
اپنے انداز کے مطابق کوئی حقیقت کے قریب اواتار یا وائس اوور منتخب کریں، اسپیکر نوٹس یا اسکرپٹس شامل کریں، اور شیئر کرنے کے لیے تیار ایک بولتی ہوئی سلائیڈ شو ویڈیو بنائیں۔
پروجیکٹس کو ڈپلیکیٹ کریں، وائس اوورز اور کیپشنز کا ترجمہ کریں، یا ویژولز تبدیل کریں تاکہ مقامی ورژنز بنائیں، بغیر یہ سب شروع سے دوبارہ بنانے کے۔
سلائیڈز، آؤٹ لائنز یا URLs امپورٹ کریں
موجودہ PPTX فائلوں، Google Slides، تحریری آؤٹ لائنز یا حتیٰ کہ کسی لائیو بلاگ URL سے شروع کریں۔ HeyGen خودکار طور پر ہیڈنگز، ساخت اور اہم نکات نکالتا ہے، پھر انہیں بصری مناظر میں میپ کرتا ہے جو بیانیہ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔
AI اسکرپٹ جنریشن اور ٹائمنگ کی تجاویز
سلائیڈ کے مواد کو خودکار خلاصہ سازی اور رفتار کی تجاویز کے ساتھ بولنے کے لیے موزوں اسکرپٹس میں بدلیں۔ AI ہر خیال کو مؤثر انداز میں پہنچانے کے لیے مناظر کی مناسب لمبائی اور ٹرانزیشنز تجویز کرتا ہے تاکہ ہر نکتہ واضح طور پر سامنے آئے۔ آپ آسانی سے جملوں میں ترمیم کر سکتے ہیں، لہجہ بدل سکتے ہیں، یا مکمل تخلیقی کنٹرول کے لیے اپنی اسپیکر نوٹس پیسٹ کر سکتے ہیں۔
حقیقی اواتار پریزنٹرز اور کثیر لسانی وائس اوورز
قدرتی نظر آنے والے پریزنٹر اواتارز میں سے انتخاب کریں یا متعدد زبانوں اور لہجوں میں وائس اوورز بنائیں۔ تقریر کی رفتار، زور اور وقفے وضاحت کے لیے بہتر کیے گئے ہیں، جس سے پیچیدہ موضوعات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔
برانڈڈ ٹیمپلیٹس، کیپشنز، اور بصری کال آؤٹس
ہر سلائیڈ شو کو یکساں اور پروفیشنل رکھنے کے لیے اپنے برانڈ کے رنگ، فونٹس، لوگوز اور لے آؤٹ اسٹائلز لاگو کریں۔ اہم نکات یا ڈیٹا کو نمایاں کرنے کے لیے کیپشنز، لوئر تھرڈز اور اینیمیٹڈ کال آؤٹس شامل کریں۔ یہ بصری اشارے توجہ کو درست سمت میں لے جاتے ہیں اور معلومات کو سمجھنا آسان بناتے ہیں۔
AI Slideshow Maker کو کیسے استعمال کریں
صرف چار آسان مراحل میں مکمل سلائیڈ شو ویڈیو بنائیں، ایسے کنٹرولز کے ساتھ جو پورا عمل تیز اور قابلِ پیش گوئی رکھتے ہیں۔
سلائیڈ ڈیک امپورٹ کریں، کوئی دستاویز اپ لوڈ کریں، یا بلاگ کا URL یا آؤٹ لائن پیسٹ کریں تاکہ کنورژن شروع ہو سکے۔
HeyGen ایک مختصر اسکرپٹ اور سین کی دورانیے کی تجویز دیتا ہے، پھر آپ اپنی آواز اور ناظرین کے مطابق جملوں یا اسپیکر نوٹس میں ترمیم کریں۔
کوئی پریزنٹر یا آواز منتخب کریں، اپنا برانڈ کِٹ لگائیں، اور جہاں ضرورت ہو اسکرین شاٹس، آئیکنز یا اسٹاک ویژولز شامل کریں۔
اپنی سلائیڈ شو ویڈیو رینڈر کریں، پلیٹ فارم کے لیے تیار فائلیں ڈاؤن لوڈ کریں، یا ترجمہ شدہ وائس اوورز اور کیپشنز کے ساتھ مقامی زبانوں میں ورژنز بنائیں۔
AI سلائیڈ شو میکر ایک AI ویڈیو جنریٹر ہے جو سلائیڈ ڈیکس، آؤٹ لائنز یا مضامین کو بیانیہ ویڈیو پریزنٹیشنز میں تبدیل کرتا ہے، جس میں بولی جانے والی اسکرپٹ، بصری عناصر اور کیپشنز کو ملا کر ایک ہی ایکسپورٹ ایبل ویڈیو بنائی جاتی ہے۔
نہیں۔ HeyGen خودکار طور پر لے آؤٹ، ٹائمنگ اور نریشن سنبھالتا ہے۔ آپ موجودہ PPTX فائل اپ لوڈ کر سکتے ہیں، یا صرف ٹیکسٹ پیسٹ کریں اور AI کو ایک منظم سلائیڈ شو بنانے دیں۔
جی ہاں۔ اپنا لوگو، رنگ، فونٹس اور ٹیمپلیٹس استعمال کریں تاکہ بننے والی تمام ویڈیوز آپ کی برانڈ گائیڈ لائنز کے مطابق ہوں۔
عام ان پٹس میں PPTX، Google Slides، DOCX، PDF، اور سادہ ٹیکسٹ یا URLs شامل ہیں۔ آپ معاون ویژولز کے لیے تصاویر اور اسکرین شاٹس بھی اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔
جی ہاں۔ HeyGen آپ کو ایڈیٹ ایبل اسکرپٹس اور سین کارڈز فراہم کرتا ہے تاکہ آپ رینڈر کرنے سے پہلے الفاظ، زور دینے کے انداز اور کال ٹو ایکشن کو بہتر بنا سکیں۔
HeyGen بیانیہ اور کیپشن کے لیے متعدد زبانوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ آپ زبان کی سیٹنگز تبدیل کرکے اور وائس اوور دوبارہ بنا کر مقامی زبانوں میں ورژنز تیار کر سکتے ہیں،video translatorفیچر استعمال کرتے ہوئے۔
جی ہاں۔ کیپشنز اسکرپٹ سے خودکار طور پر بنائے جاتے ہیں اور تقریر کے وقت کے ساتھ ہم آہنگ کیے جاتے ہیں، اور آپ دیگر ٹولز کے لیے SRT فائلیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔
جی ہاں۔ ایک پریزنٹر اواتار منتخب کریں یا اپنا ایک مختصر پریزنٹر کلپ اپ لوڈ کریں تاکہ آپ سلائیڈ کے مواد کے ساتھ ساتھ ایک ہائبرڈ ٹاکنگ ہیڈ اور سلائیڈ شو کے تجربے کے لیے اسکرین پر نظر آئیں۔
زیادہ تر سلائیڈ شو ویڈیوز عموماً 1 سے 10 منٹ کے درمیان سب سے بہتر کارکردگی دکھاتی ہیں، جو موضوع کی گہرائی پر منحصر ہوتا ہے۔ HeyGen آپ کو طویل مواد کو چھوٹے ماڈیولز میں تقسیم کرنے میں مدد دیتا ہے۔
جی ہاں۔ پروجیکٹ دوبارہ کھولیں، اسکرپٹ یا سلائیڈز میں ترمیم کریں، اور نئی ویڈیو دوبارہ بنائیں۔ آپ کے پاس ورژنز محفوظ رہتے ہیں، اس لیے اپ ڈیٹس تیز اور کنٹرول میں رہتی ہیں۔
ویب اور سوشل کے لیے موزوں MP4 فائلیں ایکسپورٹ کریں، عمودی یا افقی اسپیکٹ ریشوز کے ساتھ، اور سب ٹائٹل فائلیں جیسے SRT تاکہ رسائی اور تقسیم کو بہتر بنایا جا سکے۔
جی ہاں۔ اپ لوڈ کی گئی فائلیں، بنائے گئے اسکرپٹس، اور رینڈر کی گئی ویڈیوز محفوظ طریقے سے پروسیس ہوتی ہیں، اور شیئرنگ اور اسٹوریج پر آپ کا ہی کنٹرول رہتا ہے۔
