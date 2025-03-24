پالشڈ پریزنٹیشنز کے لیے AI سلائیڈ شو میکر

آؤٹ لائنز، سلائیڈز یا مضامین کو HeyGen کے ساتھ پروفیشنل سلائیڈ شو ویڈیوز میں تبدیل کریں۔ ہمارا AI سلائیڈ شو میکر صاف ستھرے سلائیڈ لے آؤٹس، حقیقت کے قریب وائس اوورز اور خودکار کیپشنز کو یکجا کرتا ہے تاکہ آپ بغیر شوٹنگ یا پیچیدہ ایڈیٹنگ کے ٹریننگ، سیلز اور کورس کا مواد شائع کر سکیں۔ ایسی برانڈ کے مطابق ویڈیوز بنائیں جو معلومات فراہم کریں، قائل کریں اور بڑے پیمانے پر پہنچ سکیں۔

128,478,077بنائی گئی ویڈیوز
102,707,039بنائے گئے اواتار
17,652,394ترجمہ شدہ ویڈیوز
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
دنیا بھر کے لاکھوں افراد اپنی کہانیوں کو زندہ کرنے کے لیے اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔

ہماری مفت Image to video generator سروس آزمائیں

مفت میں شروع کریں
ایک اواتار منتخب کریں
جنریشن کے بعد لب کی ہم آہنگی لاگو کی گئی
اپنا اسکرپٹ ٹائپ کریں
کسی بھی زبان میں لکھیں
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
سیلز ڈیکس کو شیئر کرنے کے قابل ویڈیوز میں بدلیں

سیلز ڈیکس کو شیئر کرنے کے قابل ویڈیوز میں بدلیں

Convert pitch decks into short videos that explain value, features, and next steps for prospects to watch on demand.

ٹریننگ ماڈیولز اور آن بورڈنگ

ٹریننگ ماڈیولز اور آن بورڈنگ

Turn SOPs and training slides into narrated lessons that new hires can watch and rewatch, improving retention and consistency.

پروڈکٹ اعلانات اور فیچر ڈیموز

پروڈکٹ اعلانات اور فیچر ڈیموز

Publish quick feature walk throughs with callouts, screenshots, and voiceover to reduce support questions and speed adoption.

کانفرنس تقاریر اور اسپیکر پری ویوز

کانفرنس تقاریر اور اسپیکر پری ویوز

Create promo videos or recorded talks from slide decks to reach attendees before, during, and after events.

کورس کا مواد اور اسباق کا خلاصہ

کورس کا مواد اور اسباق کا خلاصہ

Repurpose lesson slides into concise video modules ideal for LMS platforms, microlearning, and flipped classrooms.

اندرونی اپ ڈیٹس اور ایگزیکٹو پیغامات

اندرونی اپ ڈیٹس اور ایگزیکٹو پیغامات

Share leadership updates as narrated slideshows that feel personal, clear, and easy to distribute across teams.

HeyGen بہترین AI سلائیڈ شو بنانے والا کیوں ہے

HeyGen آپ کی سٹیٹک سلائیڈز کو دلکش ویڈیو پریزنٹیشنز میں بدل دیتا ہے جو توجہ برقرار رکھتی ہیں اور بات واضح انداز میں پہنچاتی ہیں۔ ایک PPT، آؤٹ لائن یا بلاگ پوسٹ سے شروع کریں، پھر AI کو مناظر بنانے دیں، نیریشن شامل کرنے دیں، اور مستقل برانڈنگ لاگو کرنے دیں تاکہ آپ کا پیغام ہر بار مؤثر انداز میں پہنچے۔

مفت میں شروع کریں
تیز تر پروڈکشن، مستقل معیار

دنوں کے بجائے چند منٹ میں سلائیڈ شو بنائیں۔ HeyGen آپ کے بنیادی مواد کو برقرار رکھتے ہوئے خودکار طور پر سین کی ٹائمنگ، ٹرانزیشنز اور کیپشنز سنبھالتا ہے۔

پریزنٹر کی واضح پیشکش، نہایت کم سیٹ اپ کے ساتھ

اپنے انداز کے مطابق کوئی حقیقت کے قریب اواتار یا وائس اوور منتخب کریں، اسپیکر نوٹس یا اسکرپٹس شامل کریں، اور شیئر کرنے کے لیے تیار ایک بولتی ہوئی سلائیڈ شو ویڈیو بنائیں۔

بڑے پیمانے پر دوبارہ استعمال کریں اور مقامی بنائیں

پروجیکٹس کو ڈپلیکیٹ کریں، وائس اوورز اور کیپشنز کا ترجمہ کریں، یا ویژولز تبدیل کریں تاکہ مقامی ورژنز بنائیں، بغیر یہ سب شروع سے دوبارہ بنانے کے۔

سلائیڈز، آؤٹ لائنز یا URLs امپورٹ کریں

موجودہ PPTX فائلوں، Google Slides، تحریری آؤٹ لائنز یا حتیٰ کہ کسی لائیو بلاگ URL سے شروع کریں۔ HeyGen خودکار طور پر ہیڈنگز، ساخت اور اہم نکات نکالتا ہے، پھر انہیں بصری مناظر میں میپ کرتا ہے جو بیانیہ کے لیے تیار ہوتے ہیں۔

مفت میں شروع کریں →
Online learning interface with a smiling man, content upload, and course chapters.

AI اسکرپٹ جنریشن اور ٹائمنگ کی تجاویز

سلائیڈ کے مواد کو خودکار خلاصہ سازی اور رفتار کی تجاویز کے ساتھ بولنے کے لیے موزوں اسکرپٹس میں بدلیں۔ AI ہر خیال کو مؤثر انداز میں پہنچانے کے لیے مناظر کی مناسب لمبائی اور ٹرانزیشنز تجویز کرتا ہے تاکہ ہر نکتہ واضح طور پر سامنے آئے۔ آپ آسانی سے جملوں میں ترمیم کر سکتے ہیں، لہجہ بدل سکتے ہیں، یا مکمل تخلیقی کنٹرول کے لیے اپنی اسپیکر نوٹس پیسٹ کر سکتے ہیں۔

مفت میں شروع کریں →
A content creation app displaying a Q3 result overview with text, a generated summary, and a photo of a man.

حقیقی اواتار پریزنٹرز اور کثیر لسانی وائس اوورز

قدرتی نظر آنے والے پریزنٹر اواتارز میں سے انتخاب کریں یا متعدد زبانوں اور لہجوں میں وائس اوورز بنائیں۔ تقریر کی رفتار، زور اور وقفے وضاحت کے لیے بہتر کیے گئے ہیں، جس سے پیچیدہ موضوعات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔

مفت میں شروع کریں →
Three diverse individuals with open mouths in separate rounded video frames on a blue background.

برانڈڈ ٹیمپلیٹس، کیپشنز، اور بصری کال آؤٹس

ہر سلائیڈ شو کو یکساں اور پروفیشنل رکھنے کے لیے اپنے برانڈ کے رنگ، فونٹس، لوگوز اور لے آؤٹ اسٹائلز لاگو کریں۔ اہم نکات یا ڈیٹا کو نمایاں کرنے کے لیے کیپشنز، لوئر تھرڈز اور اینیمیٹڈ کال آؤٹس شامل کریں۔ یہ بصری اشارے توجہ کو درست سمت میں لے جاتے ہیں اور معلومات کو سمجھنا آسان بناتے ہیں۔

مفت میں شروع کریں →
A smiling Black man with graphic overlays for brand fonts, colors, and an interactive text box displaying "Hey Maya! We have a special offer just for you!"

100,000+ سے زائد ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں

دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔

Miro
"اس نے ہمارے رائٹرز کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ تخلیقی عمل میں وہی سطح کی تخلیقی صلاحیت استعمال کریں جو میں بصری کہانی سنانے کے ذرائع کے ساتھ کام کرتے ہوئے کرتا ہوں۔"

اسٹیو سووری, لرننگ میڈیا ڈیزائنر
play buttonWatch video
ویژن کریئیٹو لیبز
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب ہمیں احساس ہوا کہ جو فلم میں ہر ہفتے کر رہا تھا، اب میں اس کے لیے بس ایک اسکرپٹ لکھ کر بھیج سکتا ہوں اور مجھے دوبارہ کبھی کیمرے کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔"

روجر ہرِسٹ, شریک بانی
play buttonWatch video
Workday
"مجھے HeyGen کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجودہ وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"

جسٹن مائزنگر, پروگرام مینیجر
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
یہ کیسے کام کرتا ہے

AI Slideshow Maker کو کیسے استعمال کریں

صرف چار آسان مراحل میں مکمل سلائیڈ شو ویڈیو بنائیں، ایسے کنٹرولز کے ساتھ جو پورا عمل تیز اور قابلِ پیش گوئی رکھتے ہیں۔

مفت میں شروع کریں
مرحلہ 1

اپنا مواد اپ لوڈ کریں یا پیسٹ کریں

سلائیڈ ڈیک امپورٹ کریں، کوئی دستاویز اپ لوڈ کریں، یا بلاگ کا URL یا آؤٹ لائن پیسٹ کریں تاکہ کنورژن شروع ہو سکے۔

مرحلہ 2

اسکرپٹ اور رفتار کا جائزہ لیں

HeyGen ایک مختصر اسکرپٹ اور سین کی دورانیے کی تجویز دیتا ہے، پھر آپ اپنی آواز اور ناظرین کے مطابق جملوں یا اسپیکر نوٹس میں ترمیم کریں۔

مرحلہ 3

پریزنٹر، ویژولز اور برانڈ منتخب کریں

کوئی پریزنٹر یا آواز منتخب کریں، اپنا برانڈ کِٹ لگائیں، اور جہاں ضرورت ہو اسکرین شاٹس، آئیکنز یا اسٹاک ویژولز شامل کریں۔

مرحلہ 4

تخلیق کریں اور ایکسپورٹ کریں

اپنی سلائیڈ شو ویڈیو رینڈر کریں، پلیٹ فارم کے لیے تیار فائلیں ڈاؤن لوڈ کریں، یا ترجمہ شدہ وائس اوورز اور کیپشنز کے ساتھ مقامی زبانوں میں ورژنز بنائیں۔

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

اکثر پوچھے جانے والے سوالات (FAQs)

AI slideshow بنانے والا کیا ہے؟

AI سلائیڈ شو میکر ایک AI ویڈیو جنریٹر ہے جو سلائیڈ ڈیکس، آؤٹ لائنز یا مضامین کو بیانیہ ویڈیو پریزنٹیشنز میں تبدیل کرتا ہے، جس میں بولی جانے والی اسکرپٹ، بصری عناصر اور کیپشنز کو ملا کر ایک ہی ایکسپورٹ ایبل ویڈیو بنائی جاتی ہے۔

کیا مجھے اسے استعمال کرنے کے لیے PowerPoint یا ڈیزائن کی مہارت کی ضرورت ہے؟

نہیں۔ HeyGen خودکار طور پر لے آؤٹ، ٹائمنگ اور نریشن سنبھالتا ہے۔ آپ موجودہ PPTX فائل اپ لوڈ کر سکتے ہیں، یا صرف ٹیکسٹ پیسٹ کریں اور AI کو ایک منظم سلائیڈ شو بنانے دیں۔

کیا میں اپنے موجودہ برانڈ اثاثے استعمال کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ اپنا لوگو، رنگ، فونٹس اور ٹیمپلیٹس استعمال کریں تاکہ بننے والی تمام ویڈیوز آپ کی برانڈ گائیڈ لائنز کے مطابق ہوں۔

کون سے ان پٹ فارمیٹس سپورٹ کیے جاتے ہیں؟

عام ان پٹس میں PPTX، Google Slides، DOCX، PDF، اور سادہ ٹیکسٹ یا URLs شامل ہیں۔ آپ معاون ویژولز کے لیے تصاویر اور اسکرین شاٹس بھی اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔

کیا میں ویڈیو بنانے سے پہلے AI سے بنی اسکرپٹ میں ترمیم کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ HeyGen آپ کو ایڈیٹ ایبل اسکرپٹس اور سین کارڈز فراہم کرتا ہے تاکہ آپ رینڈر کرنے سے پہلے الفاظ، زور دینے کے انداز اور کال ٹو ایکشن کو بہتر بنا سکیں۔

وائس اوور کے لیے کون سی زبانیں دستیاب ہیں؟

HeyGen بیانیہ اور کیپشن کے لیے متعدد زبانوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ آپ زبان کی سیٹنگز تبدیل کرکے اور وائس اوور دوبارہ بنا کر مقامی زبانوں میں ورژنز تیار کر سکتے ہیں،video translatorفیچر استعمال کرتے ہوئے۔

کیا کیپشن خودکار طور پر بنائے جاتے ہیں؟

جی ہاں۔ کیپشنز اسکرپٹ سے خودکار طور پر بنائے جاتے ہیں اور تقریر کے وقت کے ساتھ ہم آہنگ کیے جاتے ہیں، اور آپ دیگر ٹولز کے لیے SRT فائلیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔

کیا میں سلائیڈز کے ساتھ پریزنٹر کی ویڈیو بھی شامل کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ ایک پریزنٹر اواتار منتخب کریں یا اپنا ایک مختصر پریزنٹر کلپ اپ لوڈ کریں تاکہ آپ سلائیڈ کے مواد کے ساتھ ساتھ ایک ہائبرڈ ٹاکنگ ہیڈ اور سلائیڈ شو کے تجربے کے لیے اسکرین پر نظر آئیں۔

ایک سلائیڈ شو ویڈیو کتنی لمبی ہونی چاہیے؟

زیادہ تر سلائیڈ شو ویڈیوز عموماً 1 سے 10 منٹ کے درمیان سب سے بہتر کارکردگی دکھاتی ہیں، جو موضوع کی گہرائی پر منحصر ہوتا ہے۔ HeyGen آپ کو طویل مواد کو چھوٹے ماڈیولز میں تقسیم کرنے میں مدد دیتا ہے۔

کیا میں ویڈیو شائع کرنے کے بعد اسے اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ پروجیکٹ دوبارہ کھولیں، اسکرپٹ یا سلائیڈز میں ترمیم کریں، اور نئی ویڈیو دوبارہ بنائیں۔ آپ کے پاس ورژنز محفوظ رہتے ہیں، اس لیے اپ ڈیٹس تیز اور کنٹرول میں رہتی ہیں۔

کون سے ایکسپورٹ فارمیٹس دستیاب ہیں؟

ویب اور سوشل کے لیے موزوں MP4 فائلیں ایکسپورٹ کریں، عمودی یا افقی اسپیکٹ ریشوز کے ساتھ، اور سب ٹائٹل فائلیں جیسے SRT تاکہ رسائی اور تقسیم کو بہتر بنایا جا سکے۔

کیا میری مواد کی پروسیسنگ کے دوران حفاظت ہوتی ہے؟

جی ہاں۔ اپ لوڈ کی گئی فائلیں، بنائے گئے اسکرپٹس، اور رینڈر کی گئی ویڈیوز محفوظ طریقے سے پروسیس ہوتی ہیں، اور شیئرنگ اور اسٹوریج پر آپ کا ہی کنٹرول رہتا ہے۔

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen کے ساتھ تخلیق کرنا شروع کریں

اپنے خیالات کو مصنوعی ذہانت کے ساتھ پروفیشنل ویڈیوز میں بدلیں۔

مفت میں شروع کریں →
CTA background