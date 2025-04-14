ہمارا funeral ویڈیو میکر آپ کو دل سے بھرپور خراجِ تحسین پر مبنی ویڈیوز بنانے میں مدد دیتا ہے، جس میں آپ تصاویر، گھریلو ویڈیو کلپس اور پسندیدہ گانوں کو چند منٹوں میں ایک خوبصورت، تیار شدہ tribute ویڈیو میں بدل سکتے ہیں۔ نہ کیمروں کی ضرورت اور نہ ہی ویڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کی۔ اپنے پیارے کو ایسے یادگار خراج کے ساتھ عزت دیں جسے آپ سروس کے دوران چلائیں، آن لائن شیئر کریں یا بطور یادگار سنبھال کر رکھیں۔
Funeral Video Maker کی خصوصیات
فوٹو اور ویڈیو میموریل سلائیڈ شوز
جو تصاویر اور ویڈیو کلپس آپ نے جمع کی ہیں انہیں اپ لوڈ کریں، اور یہ ٹریبیوٹ ویڈیو میکر آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ اپنی پسند کے گانے کے ساتھ ایک یادگاری سلائیڈ شو بنائیں۔ تصاویر کو HeyGen کے آن لائن ویڈیو ایڈیٹر میں ڈریگ اینڈ ڈراپ کریں جوAI ویڈیو جنریٹرپر مبنی ہے، جہاں نہ کسی ٹائم لائن سے نمٹنا پڑتا ہے اور نہ ہی کوئی سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی ضرورت ہے۔
تیار شدہ یادگاری ویڈیو ٹیمپلیٹس
خالی اسکرین سے شروع کرنے کے بجائے یادگاری اور جنازے کے ڈیزائنز کی لائبریری میں سے کوئی ٹیمپلیٹ منتخب کریں۔ ہر ٹریبیوٹ ویڈیو ٹیمپلیٹ آپ کے لیے بیک گراؤنڈ، ٹرانزیشنز، ٹائٹل سلائیڈ اور رفتار (پیسنگ) طے کر دیتا ہے۔ اپنی ویڈیو کو ذاتی بنانے کے لیے رنگ، فونٹس اور متن کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کریں اور ایک جذباتی ٹریبیوٹ بنائیں، جبکہ آپ صحیح تصاویر منتخب کرنے پر توجہ دیں۔
اسکرین پر نام، تاریخیں اور اقتباسات
ایسا متن شامل کریں جیسے نام، تاریخیں اور اقتباسات جو ہر مہمان کو کہانی کے ساتھ جڑے رہنے میں مدد دیں۔ سب ٹائٹل جنریٹر بڑی اسکرین پر کیپشنز کو آسانی سے پڑھنے کے قابل رکھتا ہے، اور آپ کسی بھی سلائیڈ پر متن شامل کر سکتے ہیں اور اسے اتنی دیر تک اسکرین پر رکھ سکتے ہیں کہ کمرے کے دوسرے سرے پر بیٹھے لوگ بھی ہر لفظ آرام سے پڑھ سکیں۔
ہر سلائیڈ کے مطابق، درست وقت پر چلنے والی موسیقی
اپنی خراجِ عقیدت کو ذاتی بنائیں، ایسی دھن کے ساتھ جو ان کے لیے اہم تھی، یا خاندان کی طرف سے کوئی گانا اپ لوڈ کریں، تاکہ آپ کے پاس اس لمحے کے مطابق موسیقی کے ساتھ ایک ویڈیو ہو۔ آپ اس بات پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں کہ ہر تصویر کتنی دیر تک اسکرین پر رکے، تاکہ سلائیڈ شو ویڈیو کبھی جلدی میں محسوس نہ ہو اور اس کا انداز ہمیشہ پُرسکون، نرم اور دل میں بس جانے والا رہے۔
175+ زبانوں میں خراجِ تحسین شیئر کریں
جب رشتہ دار مختلف ملکوں میں بکھرے ہوں، تو AI ویڈیو مترجم پورے ویڈیو ٹریبیوٹ کو 175+ زبانوں میں قدرتی لب کی ہم آہنگی والی آواز کے ساتھ دوبارہ بناتا ہے، صرف سب ٹائٹلز کے ذریعے نہیں۔ اپنی ویڈیو شیئر کریں تاکہ ایک دل سے بنایا گیا یادگاری ویڈیو بیرونِ ملک دادی اور دوسرے ملکوں میں رہنے والے کزنز تک اسی زبان میں پہنچے جو وہ گھر میں بولتے ہیں۔
پہلے خاندان صرف پرنٹس کا ایک ڈبہ جنازہ گھر کو دے دیتے تھے۔ اب آپ خود آسانی سے تصاویر شامل کریں، کسی ایک قیمتی تصویر کو image to video کے ذریعے زندگی بخشیں، اور ایک مکمل ویڈیو کے ساتھ خراجِ عقیدت پیش کریں جو جذباتی جنازہ سروس کے لیے تیار ہو۔
زندگی کا جشن غمگین نہیں بلکہ پُرگرمی اور امید سے بھرپور ہوتا ہے۔ ایک خوبصورت یادگاری سلائیڈ شو منتخب کریں، روشن اور خوشگوار تصاویر کو ابواب میں تقسیم کریں جیسے خاندان، سفر اور کام، اور ایک منفرد خراجِ تحسین تیار کریں جو بھرپور جیتی گئی زندگی کو یادگار بنا دے۔
جنازے کے دن اونچی آواز میں تعزیتی کلمات پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بس اپنے الفاظ یہاں پیسٹ کریں اور AI وائس جنریٹر انہیں ایک پُرسکون، گرم جوش آواز میں میموریل سلائیڈ شو کے لیے بیان میں بدل دیتا ہے جو ان کی زندگی کی کہانی سناتا ہے، تاکہ جب بولنا مشکل ہو جائے تب بھی آپ کی بات سنی جا سکے۔
پالتو جانور بھی خاندان کا حصہ ہوتا ہے۔ اپنے کتے یا بلی کی فون سے لی گئی تصاویر اور چھوٹی ویڈیوز اکٹھی کریں، انہیں کسی نرم، دل کو چھونے والے گانے کے ساتھ سیٹ کریں، اور ایک ایسی یادگار ویڈیو بنائیں جسے آپ نقصان کے بہت بعد تک دوبارہ دیکھ سکیں، اپنے پیارے ساتھی کے لیے ایک جذباتی خراجِ عقیدت۔
وہ محفوظ کیا ہوا وائس میل قیمتی بھی ہے اور آسانی سے کھو بھی سکتا ہے۔ اسے audio to video کے ساتھ ایک شیئر کرنے کے قابل کلپ میں بدلیں، ریکارڈنگ کو تصاویر کے ساتھ جوڑیں، اور ان کی یاد کو ایک یادگاری سلائیڈ شو کے ذریعے زندہ رکھیں جسے پورا خاندان ہمیشہ سنبھال کر رکھ سکے۔
غم سرحدوں کو نہیں مانتا اور خراجِ عقیدت کو بھی نہیں ماننا چاہیے۔ ایک یادگاری ویڈیو بنائیں، پھر ہر رشتہ دار کی زبان میں اس کا ویڈیو ورژن تیار کریں تاکہ کوئی بھی شخص جو کسی اور ملک سے دیکھ رہا ہو، الوداع کے لمحے سے کٹا ہوا محسوس نہ کرے، اور یہ دن سب کے لیے ایک مشترکہ وراثتی ویڈیو میں بدل جائے۔
فیوونرل ویڈیو میکر کیسے کام کرتا ہے؟
This simple video creation process shows how to create a tribute video, going from a folder of photos to a finished tribute video in four steps, ready to play at the service the same day.
تصاویر، گھریلو ویڈیوز، اور فیملی کی کسی بھی ویڈیو کلپس کو کسی بھی عام فارمیٹ میں، کسی بھی ڈیوائس سے شامل کریں۔
ایک باوقار ڈیزائن منتخب کریں جو خودکار طور پر بیک گراؤنڈ، ٹرانزیشنز اور رفتار (pacing) سیٹ کر دے، پھر اسے اپنی پسند کے مطابق کسٹمائز کریں۔
Drop in a meaningful song, add text like names, dates, and quotes, and set how long each slide holds.
اپنی خراجِ تحسین کی ویڈیو HD میں ڈاؤن لوڈ کریں، اسے وینیو کے لیے USB ڈرائیو میں محفوظ کریں، یا خاندان کو کہیں بھی بھیجنے کے لیے ایک پرائیویٹ لنک شیئر کریں۔
فیو نرل ویڈیو میکر ایک آن لائن ٹول ہے جو آپ کی تصاویر، ویڈیو کلپس اور میوزک کو ایک خراجِ عقیدت ویڈیو میں بدل دیتا ہے جسے آپ تقریب میں چلا سکتے ہیں یا آن لائن شیئر کر سکتے ہیں۔ اس فیو نرل سلائیڈ شو میکر کے ساتھ، آپ اپنی یادیں اپ لوڈ کرتے ہیں، کوئی ٹیمپلیٹ منتخب کرتے ہیں، کیپشنز اور گانا شامل کرتے ہیں اور بغیر کسی ویڈیو ایڈیٹنگ مہارت کے ایک تیار شدہ ویڈیو ایکسپورٹ کر لیتے ہیں۔ آپ چند منٹوں میں، براہِ راست براؤزر میں، آن لائن خراجِ عقیدت ویڈیو بنا سکتے ہیں۔
Most funeral slideshows run five to eight minutes, which is roughly 40 to 80 photos at four to five seconds each, set to one or two songs. If you only have a handful of older images, hold each one longer and mix in photos of meaningful places, and a memorial slideshow maker will help you build a memorial photo slideshow that still feels full.
جی ہاں۔ لائبریری سے کوئی گانا شامل کریں یا کوئی ایسا MP3 اپ لوڈ کریں جو ان کے لیے اہم تھا، اور ٹائمنگ اس طرح سیٹ کریں کہ تصاویر موسیقی کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلیں۔ اگر ویڈیو کسی عوامی سروس میں چلائی جائے گی تو یہ ضرور چیک کریں کہ آپ کو اس ٹریک کے استعمال کا حق حاصل ہے، کیونکہ مقامات پر لائسنسنگ کے اپنے قواعد ہو سکتے ہیں۔
Export in HD as a standard MP4, which plays on venue projectors, TVs, and laptops. Save a copy to a USB drive and email a backup link to the funeral director ahead of time. Testing playback the day before is the safest way to avoid surprises with a funeral memorial video.
Yes. A tribute video template handles the layout, transitions, and pacing, so a first-time user can make a video in an evening. Upload your photos, drop in a song, add a few captions, and export, without learning complicated software while you are grieving.
سلائیڈ شو بنانے سے آگے بڑھ کر، HeyGen تحریری تعزیتی کلمات کو بولی ہوئی آواز میں بدل دیتا ہے اور 175+ زبانوں میں لب کی ہم آہنگی والی آواز کے ساتھ یادگاری ویڈیوز بنا سکتا ہے۔ دوسری ٹولز صرف تصاویر اور موسیقی تک محدود رہتی ہیں، اس لیے جو رشتہ دار کسی اور زبان میں بات کرتے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ سب ٹائٹلز ہی ملتے ہیں، حالانکہ انہیں الوداع کے اس لمحے کا حقیقی حصہ محسوس ہونا چاہیے۔
Yes. People with no production background get studio-quality results on HeyGen, and educator Anton Voroniuk cut production costs about 40x and saved 15.5 hours a week after switching. A grieving family can create a touching tribute in one sitting, not over days.
ویڈیو ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے کسی میموریل ویب سائٹ، YouTube، یا کسی پرائیویٹ لنک پر پوسٹ کریں جو آپ ٹیکسٹ یا ای میل کے ذریعے بھیجیں۔ آپ اسے Facebook پر بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دور رہنے والے اہلِ خانہ اور دوست بھی اسے دیکھ سکیں اور اس جذباتی خراجِ تحسین ویڈیو میں اپنی یادیں شامل کر سکیں، جس سے یہ ایک ذاتی نوعیت کا ٹریبیوٹ بن کر ہمیشہ زندہ رہے گا جسے وہ بار بار دیکھ سکتے ہیں۔
آپ ایک مفت ویڈیو سے شروع کر سکتے ہیں اور بغیر کسی لاگت کے مکمل خراجِ تحسین ویڈیو بنا سکتے ہیں، جس کی بدولت HeyGen ایک حقیقی طور پر مفت tribute video maker اور free memorial video maker ہے جو ایک بار کے استعمال کے لیے بالکل موزوں ہے۔ پیڈ پلانز تقریباً $24 ماہانہ سے شروع ہوتے ہیں اور ان میں زیادہ طویل ویڈیو دورانیہ، HD اور 4K ایکسپورٹ، اور بغیر واٹرمارک کے ویڈیوز شامل ہیں۔
Yes. Open the project in the AI video editor to add a late-arriving photo, swap a song, or fix a caption without starting over. Families often make a few passes with this online tribute video maker before the video created feels exactly right, and every change re-exports in minutes.
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