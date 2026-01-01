Anton Voroniuk ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ماہرِ تعلیم ہیں جنہوں نے سب سے پہلے HeyGen کے بارے میں کورسز Udemy اور Coursera پر متعارف کرائے۔ ایک نمایاں تعلیمی برانڈ کے بانی کے طور پر Anton نے اپنا کاروبار واضح، دل چسپ اور بآسانی وسعت پانے والی ویڈیو کنٹینٹ کے گرد استوار کیا، لیکن مسلسل نیا کنٹینٹ بنانے کا دباؤ طویل مدت تک برقرار رکھنا ممکن نہیں تھا۔
“HeyGen سے پہلے پیشہ ورانہ معیار کی ویڈیوز بنانا ایک طویل اور پیچیدہ عمل تھا،” اینٹن نے کہا۔ “اسکرپٹنگ اور ریکارڈنگ سے لے کر ایڈیٹنگ اور پوسٹ پروڈکشن تک، سب کچھ بالکل درست بنانے میں گھنٹے، اگر دن نہیں تو، لگ جاتے تھے۔”
یہ سب HeyGen کے ساتھ بدل گیا۔ اپنی جدید AI اواتارز اور آسان فہم ویڈیو بنانے کے ٹولز کی بدولت، Anton نے پروڈکشن کا وقت نمایاں طور پر کم کرنے اور معیار یا تسلسل پر سمجھوتہ کیے بغیر اپنی تدریسی اثر پذیری کو بڑے پیمانے پر بڑھانے کا طریقہ ڈھونڈ لیا۔
روایتی دستی ویڈیو پروڈکشن سے AI سے چلنے والی مؤثر کارکردگی تک کا سفر
تعلیمی مواد بنانا پہلے ایک مکمل طور پر دستی عمل تھا۔ ہر کورس، Instagram Reel، ویبینار اور پرومو ویڈیو کے لیے Anton کا کیمرے پر آنا ضروری ہوتا تھا۔ اس کا مطلب تھا لائٹس لگانا، بال اور میک اپ کرنا، شوٹنگ کرنا، اور پھر گھنٹوں تک ایڈیٹنگ کرنا۔
“میں وہ شخص ہوں جو کورس بنانے اور ویڈیو اسٹریٹیجی میں گہرائی سے شامل رہتا ہے،” اینٹن نے کہا۔ “لیکن HeyGen نے میرے کام کرنے کا طریقہ بدل کر رکھ دیا۔ اب میں اپنی آئیڈیاز، اپنے اسکرپٹس پر توجہ دے سکتا ہوں اور باقی سب HeyGen کے حوالے کر سکتا ہوں۔”
HeyGen کے ڈیجیٹل اواتارز استعمال کرتے ہوئے، Anton نے بار بار کی آن کیمرا ریکارڈنگ کی ضرورت ختم کر دی۔ وہ چند سیکنڈز میں بغیر دوبارہ ٹیک لیے یا ری شوٹ کیے، تیار شدہ پروفیشنل ویڈیوز بنا سکتا تھا۔ “یہ تو واقعی جان بچانے والی چیز رہی ہے،” Anton نے کہا۔ “خاص طور پر جب بڑے پیمانے پر مواد تیار کر رہے ہوں۔”
پلیٹ فارمز اور ناظرین کے مختلف گروہوں میں ویڈیو مواد کو بڑے پیمانے پر پھیلائیں
اب Anton اپنی کنٹینٹ اسٹریٹیجی کے تقریباً ہر حصے کے لیے HeyGen استعمال کرتا ہے، Udemy کورسز اور سوشل میڈیا پوسٹس سے لے کر ویبینارز اور آن لائن کانفرنس کے تعارفی حصوں تک۔ اس نے کئی اواتار بنائے ہیں، ہر ایک کا اپنا لہجہ اور استعمال ہے: ایک رسمی، ایک متحرک، اور ایک مرکزی اواتار جو تمام کنٹینٹ میں نظر آتا ہے۔
اینٹن نے کہا، "میں اسی طرح چند سیکنڈز میں بالکل شروع سے اپنا مواد تیار کرتا ہوں۔ یہ مجھے یہ صلاحیت دیتا ہے کہ میں کورسز ہوں یا کلائنٹ کا کام، ہر صورت میں تیزی سے اعلیٰ معیار کا مواد بنا سکوں۔"
وہ HeyGen کی اس صلاحیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ کثیر لسانی ویڈیوز بنا سکے، جس سے ان کے کورسز کی رسائی عالمی ناظرین تک بڑھ جاتی ہے۔ اینٹن نے کہا، “میں نے کئی زبانوں میں اسباق پہنچانے کے لیے AI سے بنائے گئے انسٹرکٹرز استعمال کیے ہیں۔ اس سے میرا مواد کہیں زیادہ قابلِ رسائی ہو گیا ہے۔”
Anton کی پسندیدہ خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ HeyGen کو مختصر ویڈیو پروموز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ URL-to-video ٹول کے ساتھ، وہ کورس پیجز یا پوڈ کاسٹ سیگمنٹس کو بہت تیزی سے صاف ستھری، پروفیشنل ویڈیو ہائی لائٹس میں بدل سکتے ہیں، جو سوشل اور ای میل مہمات کے لیے بالکل موزوں ہے۔
معیار پر سمجھوتہ کیے بغیر وقت کی بچت
جب HeyGen بصری حصے کو سنبھالتا ہے، تو Anton تخلیقی کام کی قیادت کرتا ہے۔ وہ خود ہی اسکرپٹس لکھتا اور بہتر بناتا ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ اس کے تدریسی انداز سے ہم آہنگ رہیں۔ پھر چند کلکس کے ساتھ، وہ اپنے ڈیجیٹل جڑواں کا استعمال کرتے ہوئے مکمل تیار شدہ ویڈیو بناتا ہے۔
پس منظر میں، Anton اور ان کی ٹیم بھی HeyGen کو استعمال کرتے ہوئے انٹرایکٹو اواتار اور آٹومیشن کے لیے تیار ویڈیو فارمیٹس بنانے کی کھوج کر رہے ہیں۔ Anton نے کہا، “ہم اس کی مدد سے پوڈکاسٹ کے مواد کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اور اسے چھوٹی ویڈیوز میں دوبارہ استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کی لچک بہت بڑی چیز ہے۔”
وہ اب بھی آخری ٹچز کے لیے انسانی ایڈیٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن اب زیادہ تر پروڈکشن AI سنبھالتا ہے۔ اینٹن نے کہا، “HeyGen مجھے اسٹریٹیجی، ریسرچ، اور آئیڈیاز پر توجہ دینے دیتا ہے۔ یہ تخلیقی صلاحیتوں کو کھول دینے والا ٹول ہے۔”
HeyGen اپنانے کے بعد سے، Anton نے پیداواریت اور توسیع پذیری دونوں میں نمایاں بہتری دیکھی ہے۔
- ہر ہفتے 15.5 گھنٹے کی بچت۔ خودکار ویڈیو پروڈکشن نے دستی کام پر لگنے والا وقت نمایاں طور پر کم کر دیا
- 1M+ طلبہ تک رسائی: AI اواتار Anton کو اپنی تدریس کو Udemy، Coursera، اور دیگر پلیٹ فارمز پر بڑے پیمانے پر پھیلانے میں مدد دیتے ہیں۔
- کثیر لسانی، پلیٹ فارم کے لیے تیار موادویڈیوز اب مختلف زبانوں اور ناظرین کے لیے حسبِ ضرورت بنائی جاتی ہیں۔
- وسیع تخلیقی دائرہ کارتیز، معیاری اور پالشڈ مواد جو کورسز، Instagram Reels، کانفرنسز اور کلائنٹ پروموز کے لیے تیار ہو۔
- طلبہ کو تخلیق کے قابل بنانا: Anton کے HeyGen کورسز (Udemy پر) استعمال کرتے ہوئے، سیکھنے والوں نے رپورٹ کیا ہے کہ وہ ویڈیو مواد 40 گنا سستا اور 8 گنا تیزی سے بنا رہے ہیں۔
“یہ صرف ایک ٹول نہیں، بلکہ ایک گیم چینجر ہے،” اینٹن نے کہا۔ “یہ مجھے کم سے کم محنت کے ساتھ پروفیشنل نتائج دینے کے قابل بناتا ہے۔”
اب Anton تعلیم اور کاروبار میں AI ویڈیو کے استعمال کی وکالت کرتے ہیں، اور دوسرے تخلیق کاروں کو اس کی صلاحیت کو اپنانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ Anton نے کہا، “HeyGen AI اواتارز کے مستقبل کی تشکیل میں پیش پیش ہے، اور میں اس سے زیادہ پُرجوش نہیں ہو سکتا تھا۔”
چاہے آپ ایک استاد ہوں، کنٹینٹ کریئیٹر ہوں یا بزنس اونر، Anton کا ماننا ہے کہ HeyGen آپ کے کام کرنے کا طریقہ بدل سکتا ہے۔ “اگر آپ وقت بچانا چاہتے ہیں، اپنا پیغام بڑے پیمانے پر پہنچانا چاہتے ہیں اور اپنے کنٹینٹ کو پروفیشنل رکھنا چاہتے ہیں، تو یہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔”