اپنی سب سے بڑی خوشخبری کو ایک دل چھو لینے والی بیبی اعلان ویڈیو میں بدلیں جو اسکرول روک دے اور دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ بس ایک تصویر اپ لوڈ کریں، اپنا پیغام لکھیں، اور چند منٹوں میں شیئر کے لیے تیار ویڈیو بنائیں، وہ بھی بغیر کیمروں، ایڈیٹنگ سافٹ ویئر یا کسی پروڈکشن تجربے کے۔
برانڈز Baby Announcement Video Maker کے لیے HeyGen کو کیوں منتخب کرتے ہیں؟
کسی بھی تصویر کو فوراً زندگی بخشیں
اپنی الٹراساؤنڈ، نرسری یا ہونے والے والدین کی صرف ایک تصویر کو چلتی پھرتی، بیان کردہ اعلان ویڈیو میں بدلیں۔ اپنی امیج اپ لوڈ کریں اور پلیٹ فارم اسے ہلکی، روان حرکت، میوزک اور آپ کے لیے بنائے گئے وائس میسج کے ساتھ اینیمیٹ کر دیتا ہے۔امیج ٹو ویڈیوٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کو نہ شوٹنگ کی ضرورت ہے، نہ ٹرائی پوڈ کی، اور نہ ہی کسی پروڈکشن ٹیم کی۔ آپ کی تصویر پانچ منٹ سے بھی کم وقت میں ایک پروفیشنل ویڈیو بن جاتی ہے، جو خاندان کو بھیجنے اور ہر پلیٹ فارم پر شیئر کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔
اپنی ہی آواز میں حسبِ ضرورت نریشن
اپنا اعلان اپنی ہی الفاظ میں ریکارڈ کریں اور اسے ایک گرم جوش، قدرتی وائس اوور میں دوبارہ سنیں۔ AI وائس کلوننگ آپ کی آواز کے لہجے اور رفتار کو ایک مختصر آڈیو نمونے سے پکڑتی ہے، تاکہ ویڈیو بالکل آپ ہی کی طرح لگے، چاہے آپ اسکرین پر کبھی نظر نہ آئیں۔ قدرتی نریشن اسٹائلز میں سے انتخاب کریں یا اپنی آواز کی کاپی بنا کر ہر اس اعلان کے ورژن کو ذاتی بنائیں جو آپ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔
ہر انداز کے اعلان کے لیے دلکش ٹیمپلیٹس
بچوں کے تھیم والے ٹیمپلیٹس کی وسیع لائبریری میں سے انتخاب کریں جو جینڈر ریویلز، ڈیُو ڈیٹ ریویلز اور نوزائیدہ بچوں کے اعلان تک سب کچھ کور کرتی ہے۔ پھولوں والے، واٹر کلر، پنک اور بلیو کلر پیلیٹس کے ساتھ ساتھ درجنوں دوسرے منفرد اسٹائلز میں سے چنیں جو گرم جوشی اور ذاتی احساس کے ساتھ ڈیزائن کیے گئے ہیں، اور جن میں عمودی سوشل پوسٹس، وائیڈ اسکرین فیملی ای میلز اور اس کے درمیان ہر طرح کے لے آؤٹ آپشنز شامل ہیں۔ AI ویڈیو جنریٹر خودکار طور پر سین کی ساخت، ٹرانزیشنز اور پیسنگ کو ہینڈل کرتا ہے تاکہ ویڈیو بغیر کسی دستی ایڈیٹنگ کے پروفیشنل اور نفیس نظر آئے۔ کسی سٹیٹک کارڈ یا Canva گرافک کے برعکس، ہر ٹیمپلیٹ موشن اور ساؤنڈ کے ساتھ مکمل اینیمیٹڈ بیبی ایناؤنسمنٹ تیار کرتا ہے۔
خاموش دیکھنے کے لیے کیپشنز شامل کریں
زیادہ تر لوگ ویڈیوز بغیر آواز کے دیکھتے ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا پر۔ بلٹ اِن کیپشننگ آپ کے اعلان میں پڑھنے کے قابل متن شامل کرتی ہے تاکہ آپ کا پیغام اس صورت میں بھی پہنچے جب والیوم آن ہو یا نہ ہو۔ سب ٹائٹل جنریٹر خودکار طور پر کیپشنز کو آپ کی نریشن کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے، اور اسٹائل کے ایسے آپشنز دیتا ہے جو آپ کی ویڈیو کے انداز اور تاثر سے میل کھاتے ہیں۔
ہر چینل پر فوراً شیئر کریں
اپنی بیبی ایناؤنسمنٹ ویڈیو کو ہر پلیٹ فارم کے لیے درست فارمیٹ میں صرف ایک کلک سے ایکسپورٹ کریں۔ Instagram Reels اور TikTok کے لیے عمودی (vertical) کٹ ڈاؤن لوڈ کریں، YouTube یا ای میل کے لیے وائیڈ اسکرین ورژن، اور Facebook کے لیے اسکوائر فارمیٹ حاصل کریں۔ reel generator خودکار طور پر آپ کے کنٹینٹ کو درست سائز اور ایسپیکٹ ریشوز میں فارمیٹ کرتا ہے تاکہ آپ وقت فارمیٹنگ کے بجائے شیئر کرنے میں لگائیں۔
بیبی ایناؤنسمنٹ ویڈیو میکر کے استعمالات
Calling every relative one by one takes hours, and the news never lands the same way twice. With a baby announcement video maker, write your message once, produce a single video, and send it to your entire family at the same time. Everyone gets the same emotional reveal moment, in a format they can save, replay, and share. No phone tree, no forgotten cousins, and no spoilers before grandma finds out.
Planning a gender reveal party involves coordination, props, and timing. If you want to share the moment with people who cannot attend, a video announcement captures the reveal in a way that travels. Use text to video to build a short, styled reveal video from your ultrasound photo and a short script, add a dramatic music swell and a color-themed reveal in pink or blue, and send it to anyone who could not be there in person.
Organic social posts about major life events perform well, but only if the video quality matches the moment. A polished baby announcement video stands out against low-quality clips in every feed. The AI video generator produces scroll-stopping content formatted for vertical platforms, so your post looks intentional and emotional instead of rushed and shaky.
Some announcements deserve a more personal touch. Create individual versions of your video for close friends, your partner's coworkers, or your own family with slightly different intros or messages for each group. Script to video lets you swap out text and regenerate a new version in under a minute, so personalizing the same announcement for different audiences takes minutes, not hours.
Announcement videos are not just for sharing. They are memories. A short, beautifully produced video captures the exact moment you told the world, with music, visuals, and words that reflect how you felt. The AI video editor lets you trim, refine, and add finishing touches so the final video is something worth keeping for years.
Telling your team or manager you are expecting is a big moment and a video makes it warmer than an email and less awkward than a room announcement. Produce a short, professional video with a clear message and a lighthearted tone, use faceless video tools if you prefer not to appear on camera, and share it to your Slack channel or email it directly to your manager before the big meeting.
بیبی ایناؤنسمنٹ ویڈیو میکر کیسے کام کرتا ہے
صرف چار آسان مراحل میں اپنی بیبی ایناؤنسمنٹ ویڈیو بنائیں جو آپ کو خالی اسکرین سے چند منٹوں میں شیئر کے لیے تیار ویڈیو تک لے جائے۔
وہ تصویر یا ٹیکسٹ میسج شامل کریں جس کے گرد آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں۔ الٹراساؤنڈ کی تصویر، نرسری کی فوٹو اپ لوڈ کریں، یا ایک مختصر اعلان کا اسکرپٹ لکھیں۔ پلیٹ فارم آپ کے مواد کو پڑھ کر خودکار طور پر سین کی ساخت تیار کرتا ہے۔
اپنے اعلان کے مطابق کوئی بصری تھیم منتخب کریں۔ وہ رنگ، لے آؤٹس اور میوزک چنیں جو آپ کے مطلوبہ موڈ سے میل کھاتے ہوں۔ ٹیمپلیٹس خودکار طور پر رفتار، ٹرانزیشنز اور فریمینگ کو سنبھالتے ہیں۔
اپنی کلون کی ہوئی آواز میں نیریشن شامل کریں یا کوئی قدرتی AI آواز منتخب کریں۔ آٹو کیپشنز آن کریں تاکہ آواز بند ہونے پر بھی پیغام صاف نظر آئے۔ ٹائمنگ اور کیپشن اسٹائل کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ وہ آپ کی ویڈیو کے انداز سے میل کھائے۔
اپنی تیار شدہ ویڈیو کو ہر اس فارمیٹ میں ڈاؤن لوڈ کریں جس کی آپ کو ضرورت ہو۔ عمودی کٹس سوشل پر شیئر کریں، وائیڈ اسکرین ورژن خاندان کو ای میل کے ذریعے بھیجیں، اور اصل فائل کو اپنے بیبی بُک میں محفوظ کریں۔
بیبی ایناؤنسمنٹ ویڈیو میکر ایک ایسا ٹول ہے جو کسی تصویر، اسکرپٹ یا مختصر پیغام کو بغیر کسی شوٹنگ یا ایڈیٹنگ کے ایک مکمل، شیئر کرنے کے قابل ویڈیو میں بدل دیتا ہے۔ آپ اپنا مواد اپ لوڈ کرتے ہیں، ویژول اسٹائل اور نریشن منتخب کرتے ہیں، اور پلیٹ فارم خودکار طور پر ویڈیو بنا دیتا ہے۔ HeyGen کا ورژن AI استعمال کرتا ہے جو سین کی ترتیب، وائس اوور، کیپشنز اور ایکسپورٹ فارمیٹنگ کو سنبھالتا ہے، تاکہ تیار شدہ ویڈیو پانچ منٹ سے بھی کم وقت میں پروفیشنل اور ذاتی نوعیت کی لگے۔
آؤٹ پٹ آپ کے مخصوص مواد کے گرد بنایا جاتا ہے۔ آپ تصویر، الفاظ اور آواز فراہم کرتے ہیں۔ پلیٹ فارم ان ان پٹس کو آپ کے منتخب کردہ ٹیمپلیٹ پر لاگو کرتا ہے اور ایسی ویڈیو بناتا ہے جو آپ کے لمحے کی عکاسی کرے، نہ کہ کوئی عام اسٹاک کلپ۔ آپ بیانیہ کے لیے اپنی ہی آواز کی کاپی (وائس کلوننگ) کر سکتے ہیں، مکمل طور پر کسٹم اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں، اور ایسے بصری انداز منتخب کر سکتے ہیں جو آپ کے مطلوبہ ٹون سے میل کھائیں، چاہے وہ جذباتی اور پُرسکون ہو یا روشن اور جشن منانے والا۔
بالکل نہیں۔ یہ ورک فلو خاص طور پر اُن لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جنہوں نے کبھی کوئی ایڈیٹنگ پروگرام نہیں کھولا۔ آپ بس اپنی تصویر اپ لوڈ کریں یا اسکرپٹ ٹائپ کریں، ایک اسٹائل منتخب کریں، اور باقی سب پلیٹ فارم خود سنبھال لیتا ہے۔ نہ ٹائم لائن ایڈیٹنگ، نہ keyframes، نہ ہی export settings کی جھنجھٹ۔ زیادہ تر لوگ اپنی پہلی ویڈیو پہلی ہی کوشش میں مکمل کر لیتے ہیں۔
جی ہاں۔ اپنی کیمرا رول سے کوئی بھی تصویر اپ لوڈ کریں اور پلیٹ فارم اسے حرکت کرتی ہوئی ویڈیو سین میں بدل دیتا ہے۔ امیج ٹو ویڈیو فیچر الٹراساؤنڈ امیجز، نرسری کی تصاویر، ہونے والے والدین کے پورٹریٹس یا کسی بھی تصویر کے ساتھ کام کرتا ہے جسے آپ اعلان کا مرکزی حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ لمبی اعلان ویڈیوز کے لیے مختلف سینز میں متعدد تصاویر بھی شامل کر سکتے ہیں۔
استعمال کریں AI وائس کلوننگ تاکہ آپ ایک مختصر آڈیو نمونہ ریکارڈ کریں اور پلیٹ فارم آپ کی آواز کو بیانیہ کے لیے نقل کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ ویڈیو بالکل آپ ہی کی طرح لگتی ہے، آپ ہی کے انداز اور گرمجوشی کے ساتھ، بغیر اس کے کہ آپ کو پورا اسکرپٹ خود ریکارڈ کرنا پڑے۔ اگر آپ کسی مختلف انداز کی نریشن پسند کریں تو آپ قدرتی AI آوازوں کی لائبریری میں سے بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔
جی ہاں۔ جس بھی گروپ تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں، جیسے آپ کا قریبی خاندان، دوست، آپ کے شریکِ حیات کے رشتہ دار یا آپ کی ورک پلیس، ہر ایک کے لیے تھوڑا سا مختلف تعارفی یا اختتامی پیغام لکھیں اوراسکرپٹ ٹو ویڈیوٹول ایک منٹ سے بھی کم وقت میں نیا ورژن دوبارہ تیار کر دیتا ہے۔ نتیجے میں آپ کے پاس ذاتی نوعیت کی اعلان ویڈیوز کا ایک سیٹ ہوتا ہے جو سب ایک ہی اعلیٰ پروڈکشن کوالٹی شیئر کرتی ہیں۔
HeyGen ایک مفت پلان پیش کرتا ہے جس کے لیے کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو آپ کو ویڈیوز بنانے اور تمام بنیادی فیچرز کو آزمانے کی سہولت دیتا ہے۔ پیڈ پلانز $24 ماہانہ سے شروع ہوتے ہیں، جو آواز کی کاپی (voice cloning)، زیادہ لمبی ویڈیوز، اور اسٹائلز اور ٹیمپلیٹس کی مکمل لائبریری تک رسائی فراہم کرتے ہیں، جو اس وقت مفید ہے جب آپ متعدد ورژنز بنانا چاہیں یا پرنٹنگ یا ڈسپلے کے لیے زیادہ ریزولوشن ایکسپورٹس درکار ہوں۔ یہ آن لائن ایک پروفیشنل کوالٹی کی برتھ ایناؤنسمنٹ ویڈیو تیار کرنے کے سب سے کم لاگت والے طریقوں میں سے ایک ہے، جس کے لیے نہ کسی ڈیزائنر کو ہائر کرنے کی ضرورت ہے اور نہ سافٹ ویئر خریدنے کی۔
آپ اپنے بیبی ایناؤنسمنٹ ویڈیو کو عمودی فارمیٹ میں Instagram Reels، TikTok اور YouTube Shorts کے لیے، وائڈ اسکرین میں ای میل اور Facebook کے لیے، اور چوکور فارمیٹ میں عام سوشل استعمال کے لیے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ پلیٹ فارم خودکار طور پر تمام کراپنگ اور ایسپیکٹ ریشو کی ایڈجسٹمنٹ سنبھال لیتا ہے۔ آپ ویڈیو میں کیپشنز شامل کر کے ویڈیو کو یا تو برن اِن ٹیکسٹ کے ساتھ یا الگ SRT فائل کی صورت میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اس پر منحصر ہے کہ آپ اسے کہاں شیئر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
جی ہاں۔ بہت سے لوگ بچے کی خوشخبری کی ویڈیو کو اعلان اور دعوت، دونوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ استعمال کریں دعوتی ویڈیو فارمیٹ تاکہ آپ ایونٹ کی تفصیلات، تاریخ، اور اپنی ذاتی پیغام کے ساتھ اعلان شامل کر سکیں، پھر اسے پلیٹ فارم سے براہِ راست کسی بھی چینل پر شیئر کریں۔ اس کا اثر عام ٹیکسٹ میسج یا روایتی ای۔انویٹ کے مقابلے میں کہیں زیادہ یادگار محسوس ہوتا ہے۔
ویڈیو وہ جذباتی تجربہ پیدا کرتی ہے جو ایک تصویر نہیں کر سکتی۔ حرکت، موسیقی، آواز اور رفتار مل کر اعلان کو صرف ایک اسٹیٹس اپ ڈیٹ کے بجائے ایک خاص لمحہ بنا دیتے ہیں۔ لوگ عام طور پر ساکن تصویر کے مقابلے میں ویڈیو کو زیادہ دیکھتے، اس پر تبصرہ کرتے اور اسے شیئر کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اعلان زیادہ لوگوں تک خود بخود پہنچتا ہے اور ہر اس شخص پر گہرا اثر چھوڑتا ہے جو اسے دیکھتا ہے۔
Canva ٹیمپلیٹ صرف ایک اسٹِل گرافک یا بنیادی اینیمیٹڈ امیج بناتا ہے، جو ڈیجیٹل کارڈ کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن مکمل ویڈیو جتنا اثر نہیں رکھتا۔ بیبی ایناؤنسمنٹ ویڈیو میں وائس اوور، سین ٹرانزیشنز، میوزک اور موشن شامل ہوتے ہیں، جو ایک سٹیٹک کارڈ کسی صورت نقل نہیں کر سکتا۔ سوشل میڈیا پر پیاری پیدائش کی معلومات شیئر کرنے کے لیے، ویڈیو ہمیشہ ریچ، سیوز اور جذباتی اثر کے لحاظ سے گرافک سے بہتر کارکردگی دکھاتی ہے، اور آن لائن بنانے میں تقریباً اتنا ہی وقت لیتی ہے جتنا ایک گرافک۔
جی ہاں۔ یہ تفصیلات براہِ راست اپنے اسکرپٹ میں لکھیں اور یہ دونوں، نریشن اور آن اسکرین ٹیکسٹ میں ظاہر ہوں گی۔ پیدائش کی تاریخ، وزن، لمبائی، نام اور کوئی بھی دوسری معلومات جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں ضرور شامل کریں۔ ویڈیو اسکرپٹ جنریٹر آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ اگر آپ کو شروع کرنے کا طریقہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو ان تفصیلات کو ایک قدرتی، رواں اعلان کی شکل میں ترتیب دیں۔ نتیجہ ایک پیاری، مکمل برتھ ایناؤنسمنٹ ویڈیو ہوتی ہے جس میں وہ ساری معلومات شامل ہوتی ہیں جو آپ کے گھر والوں اور دوستوں کو جاننا پسند ہو گی، اور جو جشن منانے کے لمحے شیئر کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔
