خبری رپورٹس اور موسم کی پیش گوئی کے لیے روایتی پروڈکشن وقت طلب اور وسائل کی زیادہ کھپت والی ہوتی ہے۔ HeyGen کے ساتھ، آپ تیزی سے اعلیٰ معیار کی، پروفیشنل نیوز ویڈیوز بنا سکتے ہیں، جس سے آپ زیادہ آؤٹ پٹ اور رفتار کے ساتھ ساتھ معیار اور درستگی کا بلند معیار بھی برقرار رکھتے ہیں۔
Speed is essential in journalism. HeyGen’s AI news video generator enables media outlets, independent journalists, weather channels, and content creators to produce polished news videos instantly. Convert written news into engaging video reports featuring AI avatars, dynamic visuals, and clear narration.
Enhance storytelling with AI-powered avatars that deliver reports in a professional and tone, including digital avatars of your beloved TV anchors. Use motion graphics, captions, and on-screen visuals to make complex news digestible and engaging for diverse audiences.
Effortlessly update scripts, switch visuals, and instantly localize any of your existing videos for multi-channel distribution with HeyGen’s AI news video generator. Cover global news by generating videos in multiple languages without costly voiceovers, reshoots, or extensive editing.
Discover how STUDIO 47 uses HeyGen to enable 24/7 content production, expand multi-lingual offerings, and reduce production costs by 60% to scale its news output.
Discover how The Weather Network uses HeyGen to create AI-assisted avatars to deliver hyper-local forecasts and prepare communities to respond to weather-related events.
"HeyGen نے بنیادی طور پر بدل دیا ہے کہ STUDIO 47 بریکنگ نیوز کیسے تیار کرتا ہے۔ اپنی نیوز روم میں AI اواتارز کو شامل کر کے، ہم نے علاقائی صحافت کو نئے سرے سے متعارف کرایا ہے، جسے اب ہم بڑے پیمانے پر، کم لاگت اور مستقبل کے لیے موزوں انداز میں چلا سکتے ہیں۔"
Sascha Devigne
ایڈیٹر اِن چیف، STUDIO 47
HeyGen کے ساتھ نیوز اسٹوریز کیسے بنائیں
HeyGen میں لاگ ان کریں اور چند منٹوں میں دلکش AI ویڈیو سے بنی خبریں تیار کرنا شروع کریں۔
HeyGen ایک AI ویڈیو جنریشن پلیٹ فارم ہے جو آپ کو تیزی اور مؤثر طریقے سے اعلیٰ معیار کی خبریں ویڈیوز بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ یہ نیوز آؤٹ لیٹس اور کریئیٹرز کو تحریری رپورٹس کو دل چسپ ویڈیو مواد میں تبدیل کرنے میں مدد دیتا ہے، وہ بھی روایتی ویڈیو پروڈکشن کی پابندیوں کے بغیر۔
HeyGen آن کیمرہ رپورٹرز، مہنگی پروڈکشن ٹیموں اور طویل ایڈیٹنگ کے عمل کی ضرورت ختم کر دیتا ہے۔ AI اواتارز کے ساتھ، آپ خبریں فوراً پیش کر سکتے ہیں، جس سے مواد بنانے کے ہر مرحلے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔
بالکل۔ HeyGen مختلف قسم کے AI اواتار فراہم کرتا ہے جنہیں آپ اپنی نیوز برانڈ کے انداز کے مطابق حسبِ ضرورت بنا سکتے ہیں۔ ان کی شکل و صورت، آواز اور اسکرپٹ کو اس طرح ایڈجسٹ کریں کہ وہ آپ کے ادارتی معیار کے عین مطابق ہوں۔
جی ہاں۔ HeyGen متعدد زبانوں کو سپورٹ کرتا ہے، جس سے مقامی نوعیت کی نیوز ویڈیوز بنانا اور اپنی رسائی کو دنیا بھر کی متنوع آڈینس تک بڑھانا آسان ہو جاتا ہے۔
HeyGen کے ساتھ نیوز ویڈیو کو اپ ڈیٹ کرنا بہت آسان ہے۔ بس اسکرپٹ میں تبدیلی کریں، ویژولز بدلیں، اور چند منٹوں میں اپ ڈیٹڈ ورژن بنا لیں—کسی دوبارہ شوٹ یا پیچیدہ ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں۔
جی ہاں۔ HeyGen ویڈیوز ویب سائٹس، سوشل میڈیا، ای میل نیوز لیٹرز اور براڈکاسٹ پلیٹ فارمز کے لیے بہتر بنائی گئی ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ رسائی اور انگیجمنٹ یقینی بنائی جا سکے۔
آپ اپنے اسکرپٹ اور ویژولز کے مطابق HeyGen کے AI نیوز ویڈیو جنریٹر کی مدد سے چند منٹوں یا چند گھنٹوں میں مکمل نیوز ویڈیو بنا سکتے ہیں۔
بالکل نہیں۔ HeyGen صحافیوں، نیوز آرگنائزیشنز اور کنٹینٹ کریئیٹرز کے لیے بنایا گیا ہے، چاہے ان کے پاس تکنیکی مہارت ہو یا نہ ہو۔ اس کا سادہ اور سمجھ میں آنے والا انٹرفیس نیوز ویڈیو بنانے کے عمل کو بے حد آسان اور مؤثر بنا دیتا ہے۔
HeyGen بریکنگ نیوز، وضاحتی صحافت، مالی خلاصوں، سیاسی اپ ڈیٹس، اسپورٹس کوریج اور اس سے بھی زیادہ کے لیے موزوں ہے۔ ہر وہ صورتحال جہاں تیزی سے، دل چسپ ویڈیو اسٹوری ٹیلنگ کی ضرورت ہو۔
HeyGen کے لیے سائن اپ کریں، اس کے AI نیوز ویڈیو جنریٹر ٹولز دیکھیں، اور فوراً تحریری خبروں کو براہِ راست نشر کے لیے تیار ویڈیو مواد میں بدلنا شروع کریں۔
