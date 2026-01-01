اعلیٰ کارکردگی والے اشتہارات چند منٹ میں AI ویڈیو کے ساتھ بنائیں

جب بات اشتہاری مہمات کی ہو تو رفتار اور معیار ہی کامیابی اور ضائع ہونے والے مواقع کے درمیان فرق بن سکتے ہیں۔ HeyGen کے ساتھ، مارکیٹرز مختلف پلیٹ فارمز کے لیے پیشہ ورانہ، دلکش اشتہارات بہت کم وقت میں بنا سکتے ہیں۔ مزید جانیں کہ HeyGen کے ذریعے مؤثر اشتہارات کیسے بنائیں۔ ہائی امپیکٹ مواد کو اس طرح بڑھائیں کہ نہ آپ کا بجٹ پھٹے اور نہ ہی آپ کی ٹیم تھک کر چور ہو جائے۔

ایسی AI ویڈیو اشتہارات کے ساتھ زیادہ حاصل کریں جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں

Produce stunning ads in minutes with zero hassle

Skip the long production cycles and high costs of traditional ad creation. HeyGen’s AI ad generator empowers you to produce stunning, on-brand ads in a fraction of the time, letting you beat tight deadlines and keep your campaigns ahead of the curve.

Maximize ROI with dynamic, personalized ads

Get more value from every ad dollar by creating videos that truly resonate with your audience, while saving time and scaling what works. With HeyGen’s AI video tools and powerful API, you can personalize ads dynamically for millions of viewers on platforms like YouTube and match scripts to the content they’re watching. Explore how to create AI UGC ads with HeyGen.

Effortless ad testing and optimization for maximum impact

Quickly generate variations of your ads to test multiple messages, calls-to-action, or visuals. With HeyGen’s AI, you can gather insights and optimize campaigns faster, ensuring data-driven decisions boost performance at every turn. Learn how to A/B test AI videos like a performance marketer.

دیکھیے کہ سرِفہرست برانڈز اشتہارات بنانے کا عمل کس طرح بڑے پیمانے پر بڑھاتے ہیں

Trivago

Discover how trivago saves 3-4 months and localizes ads for 30 markets.

Tomorrow.io

Discover how Tomorrow.io scales personalized video content.

Ogilvy

See how Ogilvy uses HeyGen to create personalized ads that sing.

"ہم نے دیگر پرسنلائزڈ ویڈیو پلیٹ فارمز کے ساتھ ٹیسٹ کیے اور معیار کے لحاظ سے HeyGen سب سے آگے تھا۔ ہم شروع سے ہی ان کی ٹیم کے ساتھ شفاف رہے کیونکہ پہلی بار اس طرح کی چیز آزمانا ایک ہائی رسک، ہائی ریوارڈ ماحول تھا، اور یہ رسک واقعی قابلِ قبول ثابت ہوا۔"

Kelly Peters

Tomorrow.io میں VP آف مارکیٹنگ

HeyGen کے ساتھ ویڈیو اشتہارات کیسے بنائیں

  1. HeyGen کھولیں

HeyGen میں لاگ ان کریں اور چند منٹوں میں دلکش AI سے بنی اشتہاری ویڈیوز بنانا شروع کریں۔ آپ URL-to-Video استعمال کرتے ہوئے کسی لنک سے بھی ویڈیو اشتہار بنا سکتے ہیں۔

  1. اپنی ضرورت کے مطابق بہترین ویڈیو ٹیمپلیٹ تلاش کریں
  1. ٹاک ٹریکس، اواتارز اور بیک گراؤنڈز شامل کریں
  1. اپنی پروڈکٹ ویڈیو میں ٹاک ٹریک اور اواتار شامل کریں
  1. اپنی AI ویڈیو اشتہار کو حسبِ ضرورت بنائیں
  1. مزید تخلیقی عناصر کے ساتھ بہتر بنائیں
  1. اپنی حتمی ویڈیو اشتہار ایکسپورٹ کریں

عمومی سوالات

HeyGen کیا ہے، اور یہ AI اشتہارات بنانے میں کیسے مدد کرتا ہے؟

HeyGen ایک AI سے چلنے والا ویڈیو جنریشن پلیٹ فارم ہے جو پروفیشنل اشتہارات بنانا آسان بناتا ہے۔ یہ مارکیٹرز کو سوشل میڈیا، ڈسپلے یا ری ٹارگٹنگ کے لیے ویڈیو اشتہارات تیزی سے تیار کرنے میں مدد دیتا ہے، وہ بھی مہنگی پروڈکشن یا طویل انتظار کے بغیر۔

اشتہارات بناتے وقت HeyGen آپ کا وقت کیسے بچاتا ہے؟

روایتی پروڈکشن ورک فلو کو AI سے بدل کر۔ آپ ٹیمپلیٹس منتخب کر سکتے ہیں، اپنی اسکرپٹ، برانڈ کے عناصر اور ایک حقیقی جیسے AI اواتار کو شامل کر کے چند منٹوں میں حتمی اشتہارات بنا سکتے ہیں، دنوں یا ہفتوں کے بجائے۔

کیا میں HeyGen کو متعدد پلیٹ فارمز کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟

بالکل! HeyGen آپ کو Facebook، Instagram، LinkedIn، TikTok، YouTube اور مزید پلیٹ فارمز کے لیے اشتہارات بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ ہر چینل کی ضروریات کے مطابق aspect ratio اور ویڈیو کی لمبائی کو ایڈجسٹ کریں۔

HeyGen بڑے پیمانے پر ذاتی نوعیت کے اشتہارات میں کس طرح مدد کرتا ہے؟

آپ ہر اشتہار کے پیغام، بصری عناصر یا وائس اوور کو مختلف ناظرین یا زبانوں کے لیے اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں، جس سے یہ ری ٹارگٹنگ، لوکلائزیشن یا ABM مہمات کے لیے نہایت موزوں بن جاتا ہے۔

کیا میں HeyGen کے ساتھ متعدد زبانوں میں اشتہارات بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں۔ HeyGen کے ترجمہ کرنے والے ٹولز آپ کو 170 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں اشتہارات بنانے کی سہولت دیتے ہیں، جن میں حقیقت کے قریب وائس اوور کے لیے درست lip-sync شامل ہوتا ہے۔ یہ اُن عالمی مہمات کے لیے بہترین ہے جنہیں مختلف خطوں میں اپنی اصل شناخت اور سچائی برقرار رکھنی ہوتی ہے۔

کیا مجھے AI ویڈیو اشتہارات بنانے کے لیے ایڈیٹنگ کی مہارت کی ضرورت ہے؟

نہیں۔ HeyGen کا صارف دوست انٹرفیس اور ڈریگ اینڈ ڈراپ ایڈیٹر جدید ایڈیٹنگ کو ہر کسی کے لیے قابلِ رسائی بناتے ہیں، چاہے اس کا پہلے سے کوئی تجربہ ہو یا نہ ہو۔

HeyGen مصنوعی ذہانت کے ذریعے پروڈکشن لاگت کیسے کم کرتا ہے؟

HeyGen مکمل پروڈکشن ٹیموں، مہنگی شوٹنگز اور ایڈوانس پوسٹ پروڈکشن کی ضرورت ختم کر دیتا ہے۔ AI پر مبنی طریقہ کار آپ کے لیے ان ہاؤس اعلیٰ معیار کے اشتہارات بنانے کی لاگت کو نمایاں طور پر کم کر دیتا ہے۔

HeyGen کے AI اشتہاری پلیٹ فارم کے ساتھ موجودہ مواد کو دوبارہ استعمال کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟

آپ پرانی اشتہاری مواد کو تیزی سے اپ ڈیٹ یا مقامی بنا سکتے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز کے لیے فارمیٹ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، نیا برانڈنگ شامل کر سکتے ہیں، یا میسجنگ تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس طرح موجودہ ویڈیوز کو نئی مہمات کے لیے مؤثر انداز میں دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے مواد کی قدر زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے اور آپ کا وقت بھی بچتا ہے۔

HeyGen دیگر AI ویڈیو اشتہاری ٹولز سے کیسے مختلف ہے؟

HeyGen اپنی نہایت حقیقی نظر آنے والی AI اواتارز، جدید لوکلائزیشن صلاحیتوں اور آسان ویڈیو تخلیق کے عمل کی وجہ سے نمایاں ہے۔ یہ خاص طور پر اُن مارکیٹرز کے لیے بنایا گیا ہے جنہیں تیزی سے اعلیٰ معیار اور بڑے پیمانے پر مواد تیار کرنا ہوتا ہے، جس کی بدولت یہ جدید اشتہاری مہمات کے لیے ایک بہترین حل بن جاتا ہے۔

کیا HeyGen عالمی اشتہاری مہمات کو سپورٹ کرتا ہے؟

HeyGen عالمی اشتہاری مہمات کو آسان بناتا ہے کیونکہ یہ ترجمہ، مقامی سازی اور پرسنلائزیشن کی خصوصیات ایک ہی پلیٹ فارم پر فراہم کرتا ہے۔ آپ مختلف خطوں کے لیے بہت تیزی سے اشتہارات بنا سکتے ہیں، اور اضافی پیچیدگی کے بغیر مختلف مارکیٹس میں یکسانیت اور مستند انداز کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔

میں HeyGen کے ساتھ AI اشتہارات بنانا کیسے شروع کروں؟

شروع کرنا بہت آسان ہے۔ ایک مفت اکاؤنٹ کے لیے سائن اپ کریں، پلیٹ فارم کے ٹیمپلیٹس اور فیچرز کو ایکسپلور کریں، اور چند منٹوں میں اپنا پہلا اشتہار بنائیں۔ HeyGen کے سادہ اور سمجھ میں آنے والے ٹولز کی مدد سے آپ بآسانی دلکش اشتہارات بنا سکتے ہیں، چاہے آپ مقامی مہم چلا رہے ہوں یا عالمی سطح پر لانچ کر رہے ہوں۔

کیا HeyGen محدود وسائل والی چھوٹی ٹیموں کے لیے موزوں ہے؟

جی ہاں! HeyGen ہر سائز کی ٹیموں کو اس قابل بنانے کے لیے بنایا گیا ہے کہ وہ بڑے بجٹ یا وسیع وسائل کے بغیر مؤثر اشتہارات بنا سکیں۔ اس کی مناسب قیمت اور وقت بچانے والے ٹولز اسے اُن مارکیٹنگ ٹیموں کے لیے بہترین بناتے ہیں جو کم وسائل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نتائج حاصل کرنا چاہتی ہیں۔

کیا HeyGen آپ کے موجودہ مارکیٹنگ اسٹیک کے ساتھ انٹیگریٹ ہو سکتا ہے؟

HeyGen آپ کے موجودہ ورک فلو میں آسانی سے فِٹ ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنی ویڈیوز بنا لیں، تو آپ انہیں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی پسندیدہ اشتہاری پلیٹ فارمز، CRMز یا کنٹینٹ مینجمنٹ ٹولز پر اپ لوڈ کر سکتے ہیں تاکہ باآسانی ہر جگہ تقسیم کی جا سکے۔

میں HeyGen کے ساتھ کس قسم کے اشتہارات بنا سکتا ہوں؟

HeyGen بہت ہمہ جہت ہے اور اشتہارات کی وسیع اقسام کو سپورٹ کرتا ہے، جن میں سوشل میڈیا اشتہارات، ری ٹارگٹنگ ویڈیوز، ایکسپلینر اشتہارات اور مقامی سطح پر ڈھالی گئی مہمات شامل ہیں۔ اس کے ٹولز اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ آپ ایسا مواد تیار کر سکیں جو نمایاں ہو اور بہترین نتائج لے کر آئے۔

