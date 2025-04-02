پروڈکشن شوٹ چھوڑیں اور فوراً برانڈ ویڈیوز بنائیں

آپ کا برانڈ صرف ایک لوگو نہیں بلکہ ایک کہانی ہے۔ بھیڑ بھاڑ والے ڈیجیٹل ماحول میں نمایاں ہونا مشکل ہو سکتا ہے۔ HeyGen کے ساتھ آپ چند منٹوں میں اسٹوڈیو معیار کی برانڈنگ ویڈیوز، سِزل ریلز اور کہانی سنانے والا مواد بنا سکتے ہیں۔ کسی پروڈکشن ٹیم کی ضرورت نہیں۔

فائدے اور قدر

اسٹوڈیو کے بغیر اسٹوڈیو معیار کی برانڈ ویڈیوز

Build trust and credibility with compelling storytelling

People crave engaging narratives—not static content. According to our 2025 AI Sentiment Report, 54.2% note that premium AI video enhances trust. Use HeyGen to develop compelling branding video storytelling that humanizes your business, highlights your core values, and establishes credibility without a blockbuster budget.


Capture global attention and boost brand awareness

Connecting with global audiences is essential for any modern brand. With HeyGen, you can create and translate your branding videos into more than 170 languages and dialects, boosting brand awareness and ensuring your message resonates anywhere in the world.



Drive action and increase conversions with brand awareness

A well-crafted branding video does more than build awareness; it inspires action. From website traffic and sign-ups to purchases and recruiting initiatives, HeyGen helps you produce videos that convert engagement into measurable business results.


دیکھیے کہ نمایاں برانڈز کس طرح ویڈیو کے ذریعے اپنی نمایاںی بڑھاتے ہیں

Ogilvy & Milka use HeyGen to create a personalized brand experience

With HeyGen’s AI video technology, Ogilvy and Milka delivered a one-of-a-kind brand experience—turning emotions into personalized songs and videos.

HeyGen کے ساتھ
برانڈ ویڈیوز کیسے بنائیں

  1. HeyGen کھولیں

چند منٹ میں شروع کریں — شاندار برانڈنگ ویڈیوز بنانے کے لیے نہ پروفیشنل ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے، نہ ہی بڑی پروڈکشن ٹیم کی۔


  1. کوئی ٹیمپلیٹ منتخب کریں یا بالکل نئے سرے سے شروع کریں
  1. اپنا اسکرپٹ شامل کریں اور ایک اواتار منتخب کریں (یا اپنا خود کا اواتار بنائیں)
  1. اپنی ویڈیو کو برانڈنگ اور بصری عناصر کے ساتھ حسبِ ضرورت بنائیں
  1. مختلف ناظرین کے لیے ترجمہ کریں اور مواد کو ذاتی بنائیں
  1. اپنی ویڈیو جمع کرائیں

عمومی سوالات

HeyGen کیا ہے، اور یہ برانڈ ویڈیوز میں کیسے مدد کرتا ہے؟

HeyGen ایک AI سے چلنے والا ویڈیو کریشن پلیٹ فارم ہے جو آپ کو بڑے بجٹ یا طویل پروڈکشن سائیکلز کے بغیر پروفیشنل اسٹوری ٹیلنگ کنٹینٹ اور سِزل ریلز بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ AI اواتارز، حسبِ ضرورت ڈیزائنز، اور فوری ترجمے یہ یقینی بناتے ہیں کہ آپ چند منٹوں میں اعلیٰ معیار کی برانڈنگ ویڈیو شائع کر سکیں۔

میں HeyGen کے ساتھ کس قسم کی برانڈنگ ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟

HeyGen ان چیزوں کو بنانے کے لیے بہترین ہے:

  • سسِل ریلز – تیز رفتار، پرجوش ویڈیوز جو آپ کے برانڈ کو متحرک انداز میں نمایاں کرتی ہیں
  • برانڈ اسٹوری ٹیلنگ – اپنی کمپنی کا مشن، وژن اور اقدار شیئر کریں
  • پروڈکٹ لانچ ویڈیوز – نئی پیشکشوں کا اعلان دلکش ویڈیو مواد کے ساتھ کریں
  • کسٹمر کی کامیابی کی کہانیاں – تعریفیں اور کیس اسٹڈیز نمایاں کریں
  • ایمپلائر برانڈنگ ویڈیوز – اپنی کمپنی کی ثقافت دکھا کر بہترین ٹیلنٹ کو متوجہ کریں

روایتی ویڈیو پروڈکشن کے مقابلے میں HeyGen کس طرح مختلف ہے؟

روایتی پروڈکشن مہنگی اور وقت طلب ہو سکتی ہے۔ HeyGen کا AI پر مبنی طریقہ کار فلم کریو، اداکاروں اور پوسٹ پروڈکشن کی ضرورت ختم کر کے آپ کو برانڈنگ ویڈیوز تیزی اور کم لاگت میں بنانے میں مدد دیتا ہے۔

کیا میں اپنی کمپنی کے انداز اور برانڈنگ کے مطابق اپنی برانڈنگ ویڈیو کو حسبِ ضرورت بنا سکتا ہوں؟

جی ہاں! آپ اپنا برانڈ لوگو، رنگ، فونٹس اور بصری عناصر شامل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی ویڈیوز آپ کی برانڈ شناخت کے مطابق اور مستقل رہیں۔

کیا میں متعدد زبانوں میں برانڈنگ ویڈیوز بنا سکتا ہوں؟

بالکل! HeyGen کی AI سے چلنے والی ترجمہ اور lip-sync ٹیکنالوجی 170 سے زائد زبانوں اور لہجوں کو سپورٹ کرتی ہے، جس سے آپ کے لیے عالمی ناظرین کے لیے برانڈ ویڈیوز بنانا آسان ہو جاتا ہے۔

کیا HeyGen استعمال کرنے کے لیے مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ کا تجربہ ہونا ضروری ہے؟

نہیں! HeyGen خاص طور پر مارکیٹرز، تخلیقی ماہرین اور بزنس لیڈرز کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ پروفیشنل ویڈیو ایڈیٹرز کے لیے۔ یہ پلیٹ فارم بالکل سادہ اور استعمال میں آسان ہے، جس میں ایک سادہ ڈریگ اینڈ ڈراپ ایڈیٹر ہے جس کے ذریعے آپ اپنی ویڈیوز کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں۔

جب میری برانڈ ویڈیو بن جائے تو میں اسے کیسے شیئر کروں؟

اسے متعدد فارمیٹس میں ایکسپورٹ کریں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، اپنی ویب سائٹ، ای میل مہمات، اشتہاری چینلز یا اندرونی کمیونی کیشنز میں شیئر کریں۔

کیا میں برانڈ اسٹوری ٹیلنگ کے لیے AI اواتار استعمال کر سکتا ہوں؟

جی ہاں! 700 سے زیادہ حقیقی جیسے AI اواتارز میں سے انتخاب کریں یا اپنا ڈیجیٹل ٹوئن بنائیں تاکہ آپ اپنا پیغام ذاتی اور دلکش انداز میں پہنچا سکیں۔

HeyGen کے ساتھ برانڈنگ ویڈیو بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟

آپ چند منٹ میں برانڈنگ ویڈیو مکمل کر سکتے ہیں، جبکہ روایتی طریقوں سے یہ کام ہفتوں یا مہینوں میں ہوتا ہے۔

HeyGen برانڈ کی پہچان اور انگیجمنٹ بڑھانے میں کیسے مدد کر سکتا ہے؟

HeyGen کی متحرک ویژولز اور اعلیٰ معیار کی برانڈنگ ویڈیوز توجہ حاصل کرتی ہیں، جس سے آپ برانڈ کی نمائش بڑھا سکتے ہیں، اعتماد مضبوط بنا سکتے ہیں، اور کنورژن پر مبنی انگیجمنٹ پیدا کر سکتے ہیں۔

