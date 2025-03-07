وقت پر اور شفاف کمیونی کیشن لیڈرشپ ٹیموں کے لیے نہایت اہم ہے۔ چاہے آپ کمپنی کی تازہ ترین معلومات شیئر کر رہے ہوں، شیئر ہولڈرز سے مخاطب ہوں، یا ملازمین کو تبدیلی کے عمل سے گزار رہے ہوں، HeyGen آپ کو یہ قابل بناتا ہے کہ آپ بغیر کسی پروڈکشن ٹیم کی ضرورت کے، مؤثر انداز میں اعلیٰ معیار کی لیڈرشپ ویڈیوز تیار کریں۔
Leadership communication requires speed and clarity. Traditional video production can be costly and slow, making it challenging to share timely updates. HeyGen simplifies the process, allowing executives to deliver professional, on-brand leadership videos in minutes.
Use lifelike AI avatars, including their own, to present leadership videos in a polished, credible manner. Add captions, motion graphics, and branding elements to make CEO messages, shareholder updates, and crisis communications more engaging and accessible.
Quickly update messaging, modify scripts, and personalize leadership videos in over 170 languages and dialects with HeyGen. Tailor videos for employees, investors, or the public without the need for reshoots or expensive production edits.
Discover how Würth Group uses HeyGen to streamline its leadership communication process, reducing video production costs by 50% and translation costs by 80%.
“HeyGen نے ہماری ویڈیو کنٹینٹ بنانے کی صلاحیت میں انقلاب برپا کر دیا ہے اور ہمیں ویڈیو کو رابطے کے ایک مؤثر ذریعے کے طور پر استعمال کرنے میں مدد دی ہے۔ اس نے کمیونی کیشن کو کہیں زیادہ آسان اور کہیں زیادہ ذاتی بنا دیا ہے۔”
Andreas Henschel
گروپ لیڈ، کارپوریٹ کمیونیکیشن اور ہیڈ آف لینگویج سروسز، Würth Group
HeyGen کے ساتھ لیڈرشپ اپ ڈیٹس کیسے بنائیں
HeyGen ایک AI ویڈیو جنریشن پلیٹ فارم ہے جو ایگزیکٹوز اور لیڈرز کو ملازمین، شیئر ہولڈرز اور اسٹیک ہولڈرز کے لیے پروفیشنل لیڈرشپ ویڈیوز بنانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ لیڈرشپ کمیونی کیشن کو آسان بناتا ہے اور آپ کو مکمل ویڈیو پروڈکشن ٹیم کی ضرورت نہیں رہتی۔
HeyGen براہِ راست ویڈیو شوٹس، مہنگی پروڈکشن ٹیموں اور طویل ایڈیٹنگ کے شیڈول کی ضرورت ختم کر دیتا ہے۔ AI اواتار پیشہ ورانہ اور مستقل انداز میں پیغامات پہنچا سکتے ہیں، جس سے بروقت اور مؤثر لیڈرشپ ویڈیوز یقینی بنتی ہیں۔
جی ہاں! HeyGen آپ کو اواتار کو اپنی برانڈ کے لہجے اور لیڈرشپ شناخت کے مطابق حسبِ ضرورت بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ لیڈرز اواتار منتخب کر سکتے ہیں، ظاہری شکل میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اور کسی بھی آڈینس کے لیے ذاتی نوعیت کی لیڈرشپ ویڈیوز کا اسکرپٹ تیار کر سکتے ہیں۔
بالکل۔ HeyGen لیڈرز کو یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ بحران کے وقت تیزی سے کمیونیکیشن ویڈیوز بنا کر شیئر کریں، تاکہ مشکل حالات میں شفافیت اور وضاحت برقرار رہے۔
HeyGen کے ساتھ لیڈرشپ ویڈیوز کو اپ ڈیٹ کرنا تیز اور آسان ہے۔ بس اسکرپٹ میں تبدیلی کریں، ویژولز کو ایڈجسٹ کریں، اور چند منٹوں میں نیا ورژن بنائیں—دوبارہ شوٹنگ یا طویل پوسٹ پروڈکشن کی ضرورت نہیں۔
جی ہاں، HeyGen ویڈیوز کو اندرونی پورٹلز، سرمایہ کاروں کی پریزنٹیشنز، ای میل کمیونی کیشنز، ویب سائٹس اور سوشل میڈیا کے لیے اس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ وہ درست ناظرین تک پہنچ سکیں۔
HeyGen ایگزیکٹوز کو یہ قابل بناتا ہے کہ وہ صرف چند گھنٹوں میں پروفیشنل لیڈرشپ اپ ڈیٹ ویڈیوز بنا سکیں، جس کا انحصار مواد کی پیچیدگی اور کسٹمائزیشن کی ضرورت پر ہوتا ہے۔
بالکل نہیں۔ HeyGen کا آسان اور سمجھ میں آنے والا انٹرفیس بزنس لیڈرز، HR ٹیموں اور کارپوریٹ کمیونی کیٹرز کے لیے ویڈیو بنانا بہت سادہ بنا دیتا ہے، اور اس کے لیے کسی تکنیکی مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی۔
HeyGen سی ای او کی اپ ڈیٹس، سرمایہ کاروں کے بریفنگز، ملازمین کے ٹاؤن ہالز، بحران کے دوران کمیونی کیشن، تنظیمی تبدیلیوں اور اسٹریٹجک وژن کے پیغامات کے لیے نہایت موزوں ہے — یعنی جہاں کہیں بھی واضح اور دل چسپ لیڈرشپ کمیونی کیشن کی ضرورت ہو۔
