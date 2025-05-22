1921 سے، Komatsu نے تعمیرات، کان کنی اور جنگلات کی صنعتوں کے لیے آلات فراہم کرنے والے ایک عالمی Original Equipment Manufacturer (OEM) رہنما کے طور پر ہماری مادی دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ دیہی جاپان میں Komatsu Iron Works سے شروع ہونے والی سو سال سے زائد پرانی جڑوں کے ساتھ، Komatsu اب 65,000 سے زیادہ ملازمین اور 151 ممالک میں 211 ڈسٹری بیوٹرز کے مضبوط نیٹ ورک کے ساتھ ایک عالمی کمپنی بن چکا ہے۔
Komatsu کا سفر شراکت داری اور جدت کے ساتھ گہری وابستگی سے متعین ہوا ہے، جسے وہ ہمارے دور کے متنوع چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ناگزیر سمجھتے ہیں۔ آج وہ HeyGen کی AI ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں تاکہ دنیا بھر میں اپنی متنوع ٹیموں کو مزید جوڑ سکیں اور اپنی باہمی تعاون کی روایت کو مضبوط بنا سکیں۔
علم کی منتقلی کو یقینی بنانے کے لیے دل چسپ فارمیٹ تلاش کرنے میں چیلنجز
مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے، Komatsu ایک جامع پروڈکٹ لائن اَپ پیش کرتا ہے جس میں ایکسکیویٹرز، وہیل لوڈرز، بلڈوزرز اور ڈمپ ٹرکس شامل ہیں، اور ساتھ ہی ان کی فیکٹری سے ڈسٹری بیوٹر اور پھر آخری صارف تک ترسیل کی نگرانی بھی کرتا ہے۔ اس عمل کو مؤثر طریقے سے انجام دینے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ Komatsu کا ڈسٹری بیوٹر نیٹ ورک، جو براہِ راست آخری صارفین سے رابطے میں ہوتا ہے، پیش کردہ پروڈکٹس، سلوشنز اور سروسز کے بارے میں مکمل اور گہرا علم رکھتا ہو۔ اسی لیے مشین کی خصوصیات، آپریشن اور تکنیکی وضاحتوں کے بارے میں ڈسٹری بیوٹر نیٹ ورک کو جامع تربیت فراہم کرنا بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔
اسی مقصد کے لیے، لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ (L&D) ٹیم نے دلچسپ ٹریننگ مواد تیار کرنے کے لیے مختلف طریقے آزمائے — پاورپوائنٹ سلائیڈز پر کمپیوٹر وائس اوورز سے لے کر بیرونی ملٹی میڈیا کمپنیوں کی خدمات حاصل کرنے تک۔ ہر حل اپنی الگ محدودیتوں کے ساتھ آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ لاگت اور وقت کی نمایاں سرمایہ کاری بھی درکار تھی۔
“ہم اس مرحلے پر پہنچ گئے تھے جہاں ہمیں دیکھنا تھا کہ کیا ٹیکنالوجی ہماری ٹریننگ ویڈیوز میں ہماری مدد کر سکتی ہے،” سارہ منسٹرز کہتی ہیں، جو Komatsu Europe International N.V. میں گروپ منیجر ٹریننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ ایونٹس ہیں۔ ایک بیلجین انفلوئنسر کی جانب سے ویڈیو ترجمہ فیچر کے استعمال کے ذریعے HeyGen کی AI ٹیکنالوجی دریافت کرنے کے بعد، سارہ نے فوراً دیکھ لیا کہ وہ اس جدت کو اپنے پروسیسز میں کیسے لاگو کر سکتی ہیں۔
تانیا بوگوچاروا، جو Komatsu Europe میں Instructional Design Specialist ہیں، HeyGen کا استعمال کرتی ہیں تاکہ دل چسپ explainer ویڈیوز اور تکنیکی پروڈکٹ ٹریننگ کا مواد تیار کر سکیں۔ وہ گائیڈ لائنز بھی بناتی ہیں اور دنیا بھر میں مختلف Komatsu اداروں کے دیگر ڈیویلپرز کے لیے super admin کے طور پر کام کرتی ہیں۔ یہ پلیٹ فارم ان کی ٹیم کو یہ سہولت دیتا ہے کہ وہ subject matter experts کے موجودہ مواد کو دل موہ لینے والی ویڈیوز میں تبدیل کریں جن میں حسبِ ضرورت Komatsu اواتار شامل ہوں — یوں تکنیکی تفصیل اور دل چسپ اندازِ پیشکش کے درمیان بہترین توازن قائم ہوتا ہے۔
”ہمیں سیکھنے والوں کی طرف سے بہت مثبت فیڈبیک ملا ہے۔ ان کے لیے مواد کو فالو کرنا آسان ہے کیونکہ اینیمیٹڈ اواتار کی دی گئی مختصر اور جامع وضاحت مددگار ثابت ہوتی ہے،“ تانیا بتاتی ہیں۔ ”ہم سادہ انسٹرکشنل ویڈیوز سے زیادہ پروفیشنل ویڈیوز کی طرف آگئے ہیں جن میں بہت حقیقت کے قریب اواتار اور وائس اوورز شامل ہیں، اور اس طرح ویڈیو شوٹنگ کی زیادہ لاگت سے بھی بچ گئے ہیں۔“
تانیا تربیت دینے والوں پر مثبت اثر کا بھی ذکر کرتی ہیں: "ہم جوش و خروش صرف سیکھنے والوں ہی نہیں، بلکہ ٹرینرز کی طرف سے بھی محسوس کرتے ہیں؛ وہ بھی HeyGen کی بدولت ٹریننگ مواد بنانے کے لیے زیادہ پُرعزم اور پُر جوش ہیں۔ مجموعی طور پر، یہ ہمارے تعلیمی مواد کی تیاری میں ایک بہت بڑا قدم آگے ہے۔"
کثیر لسانی ٹریننگ نصاب کو مستقل مزاجی کے ساتھ وسعت دینا
دلچسپ ٹریننگ ویڈیو مواد بنانے کے لیے ایک آسان اور قابلِ رسائی طریقہ تلاش کرنا پہلا قدم ہے، اگلا چیلنج یہ ہے کہ مختلف زبانوں میں نصاب کو مؤثر انداز میں اس طرح بڑھایا جائے کہ وہ متنوع ضروریات کو پورا کر سکے۔
HeyGen کی ترجمہ کرنے والی فیچر وہی درست ٹول تھا جس کی Komatsu کو ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے مواد کو مختلف زبانوں میں تبدیل کر سکے۔ پلیٹ فارم کی اسکرپٹ بنانے کی فیچر ویب سائٹ URLs سے قابلِ استعمال ابتدائی ڈرافٹس تیار کرتی ہے۔
"یورپ میں، ہم عموماً تربیتی مواد چار زبانوں میں فراہم کرتے ہیں: English، German، French اور Italian۔ ہم عموماً سب سے پہلے ماخذ مواد English میں تیار کرتے ہیں، اور HeyGen کی translation فیچر کے ساتھ ہم صرف چند کلکس میں ترجمہ شدہ ورژنز فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی اضافی قدر ہے۔" تانیا بتاتی ہیں۔ نیا عمل وقت اور بجٹ کے لحاظ سے زیادہ مؤثر ہے اور ٹیم کو ایک ہی سورس میٹیریل کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
Komatsu Europe کی جانب سے پیش کی گئی نئی پیش رفت سے متاثر ہو کر، دنیا بھر میں دیگر Komatsu اداروں نے بھی اسی طریقہ کار کو اپنایا اور اپنی ٹریننگ میٹریل ڈیولپمنٹ پلان میں HeyGen کی صلاحیتوں کو حکمتِ عملی کے ساتھ نافذ کیا۔
“ترجمہ کرنے کی فیچر ہمیں عالمی سطح پر مزید فائدے دے رہی ہے،” تانیا بتاتی ہیں۔ “مثال کے طور پر، ہمارے پاس ‘Understanding Human Rights Training’ ہے جو تمام Komatsu اداروں کے تمام ملازمین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس ٹریننگ کا 14 زبانوں میں آسانی اور مستقل مزاجی کے ساتھ ترجمہ ہو چکا ہے، جس کا سہرا HeyGen کو جاتا ہے۔”
آج، Komatsu کی ٹریننگ میٹریل دنیا بھر میں HeyGen اور Komatsu Studio Avatar کے استعمال سے ترجمہ، اسکرپٹ اور اینیمیٹ کی جا رہی ہے۔ HeyGen کے برانڈنگ ٹولز کی بدولت، متعدد ممالک اور ثقافتوں میں ایک مستقل انداز یقینی بنایا جاتا ہے۔
“یہ حقیقت کہ تمام ٹریننگ ویڈیوز کو ایک ہی اواتار ایک ہی مستقل انداز میں بیان کرتا ہے، برانڈ سے آگاہی کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ Komatsu Studio Avatar کے مستقل استعمال اور ٹریننگ ویڈیوز میں یکساں بصری انداز ایک ایسی برانڈ موجودگی تخلیق کرتے ہیں جو عالمی سطح پر فوراً پہچانی جا سکتی ہے۔”
- تانیا بوگوچاروا، انسٹرکشنل ڈیزائن اسپیشلسٹ
سیکھنے والوں کی شمولیت میں نمایاں بہتری اور دریافت کے لیے بے شمار امکانات
نتائج خود اپنی گواہی دیتے ہیں۔ Komatsu میں ٹریننگ ٹیم مشاہدہ کرتی ہے کہ اب 80-90% ناظرین پوری ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے ناظرین عموماً دس منٹ کے بعد دیکھنا چھوڑ دیتے تھے۔ مزید یہ کہ کوئز کے نتائج بہتر ہوئے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں کہ ملازمین مواد کو زیادہ مؤثر طریقے سے یاد رکھتے ہیں۔
“زبانوں کے درمیان نالج ٹرانسفر کو زیادہ دل چسپ اور آسان بنا کر، HeyGen نے ہمارے عالمی نیٹ ورک کو بااختیار بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جو بالآخر ہمارے برانڈ کے وعدے — اپنے صارفین، پارٹنرز اور دنیا بھر میں موجود ساتھیوں کے ساتھ مل کر قدر پیدا کرنے — میں مددگار ثابت ہوا ہے،” سارہ کہتی ہیں۔
“آگے کی طرف دیکھتے ہوئے، ہم HeyGen کے استعمال کو مزید وسیع کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر، مارکیٹنگ ٹیم نے پہلے ہی اس کا استعمال کرتے ہوئے ایک بڑے کنسٹرکشن فیئر کے لیے خوش آمدیدی ویڈیو جیسی مہمات پر تجربہ کیا ہے۔ ان کے ساتھ مل کر ہم اپنی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا کے لیے مختصر ایکسپلینر ویڈیوز بنانے کے امکانات بھی تلاش کر رہے ہیں۔ HeyGen کے ساتھ امکانات بہت وسیع ہیں اور ہم Komatsu میں مختلف شعبوں میں انہیں مسلسل دریافت کر رہے ہیں،” سارہ نتیجہ اخذ کرتی ہیں۔