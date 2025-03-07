ہر ایونٹ مارکیٹنگ ٹچ پوائنٹ کو HeyGen کے AI ویڈیو سلوشن کے ساتھ مؤثر بنائیں۔ یہ آپ کو حاضری بڑھانے، شرکاء سے مضبوط رابطہ بنانے اور پرسنلائزڈ فیچرز کے ذریعے آپ کے ایونٹس کی ویلیو کو ایونٹ کے بعد بھی آگے بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔
With HeyGen, crafting quality event marketing promos is as easy as writing a script. Choose from a wide array of ready-made templates to streamline the process, whether it's a conference, webinar, or meetup. You can swiftly produce custom marketing videos in over 170 locales and dialects, primed to share in no time.
HeyGen makes it seamless to send personalized videos featuring the event speakers, or their lifelike digital avatars, to attendees. Thank registrants, share event details, and give a sneak peek to build excitement with personalized video message features. This approach enhances the experience by integrating personalized content in digital marketing, creating a memorable engagement that energizes people about your event, especially through personalized interactive video opportunities.
Leverage attendee data effectively. Use HeyGen to promptly create personalized event summaries, key highlights, and follow-ups that keep your audience engaged and stimulate conversions long after the event concludes, using personalized video email marketing.
"ہم نے دیگر پرسنلائزڈ ویڈیو پلیٹ فارمز کے ساتھ ٹیسٹ کیے اور معیار کے لحاظ سے HeyGen سب سے آگے تھا۔ ہم شروع سے ہی ان کی ٹیم کے ساتھ شفاف رہے کیونکہ پہلی بار اس طرح کی چیز آزمانے کا ماحول ہائی رسک، ہائی ریوارڈ والا تھا، اور یہ رسک واقعی فائدہ مند ثابت ہوا۔"
کیلی پیٹرز
Tomorrow.io میں VP آف مارکیٹنگ
HeyGen کے ساتھ ایونٹ مارکیٹنگ ویڈیوز کیسے بنائیں
HeyGen کے promo ویڈیو میکر کو شروع کریں تاکہ آپ اپنی ایونٹ کی تشہیر، دعوت یا خلاصہ پیش کرنے کے لیے حسبِ ضرورت ویڈیو فیچرز کے ساتھ ویڈیوز بنانا شروع کریں — کسی کیمرہ یا ایڈیٹنگ مہارت کی ضرورت نہیں۔
HeyGen آپ کو دلکش، ذاتی نوعیت کی ویڈیو پروموز اور دعوت نامے بنانے میں مدد دے کر زیادہ حاضری یقینی بناتا ہے جو فوراً توجہ کھینچتے ہیں۔ پروفیشنل معیار کی ویڈیوز کے ساتھ بھیڑ بھاڑ والے ان باکسز اور ڈیجیٹل چینلز میں نمایاں رہیں جو آپ کے ناظرین کے مطابق تیار کی گئی ہوں، تاکہ زیادہ رجسٹریشنز کی حوصلہ افزائی ہو اور شرکت میں اضافہ ہو۔
جی ہاں! HeyGen کے ساتھ ذاتی نوعیت کی ویڈیو دعوتیں اور فالو اپ بھیجنا بہت آسان ہے۔ ایونٹ کے اسپیکرز یا ان کے ڈیجیٹل اواتار کے ساتھ کسٹم پیغامات بنائیں تاکہ شرکاء کا شکریہ ادا کریں، جھلکیاں شیئر کریں یا سیشن کی تفصیلات نمایاں کریں۔ ذاتی نوعیت کی آؤٹ ریچ جوش و خروش پیدا کرتی ہے اور آپ کے ناظرین کو مصروف رکھتی ہے۔
آپ ہمارے promo video maker کی مدد سے چند منٹوں میں شاندار ایونٹ پرومو ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ بس اپنا اسکرپٹ ٹائپ کریں، HeyGen کے تیار شدہ ٹیمپلیٹس میں سے انتخاب کریں، اور ضرورت کے مطابق انہیں اپنی مرضی کے مطابق بنائیں۔ کسی ڈیزائن یا ایڈیٹنگ کے تجربے کی ضرورت نہیں، جس سے پورا عمل تیز اور بے فکر ہو جاتا ہے۔
بالکل! HeyGen آپ کو ذاتی نوعیت کی ایونٹ کے بعد والی ویڈیوز بنانے میں مدد دیتا ہے، جن میں خلاصہ، اہم نکات اور شکریہ کے پیغامات شامل ہوتے ہیں۔ مختلف شرکاء کے گروپس کے لیے اپنی فالو اَپس کو حسبِ ضرورت بنائیں تاکہ آپ کی آڈینس مصروف رہے اور ایونٹ ختم ہونے کے بہت بعد تک کنورژنز میں اضافہ ہو سکے۔
HeyGen کانفرنسز، ویبینارز، میٹ اپس، ورکشاپس اور مزید کی تشہیر اور پرسنلائزیشن کے لیے بہترین ہے۔ پری ایونٹ پروموشنز سے لے کر پوسٹ ایونٹ سمریز تک، HeyGen آپ کی مارکیٹنگ کو ہر مرحلے پر مؤثر بناتا ہے۔
جی ہاں! HeyGen 170 سے زائد مقامی زبانوں اور لہجوں کو سپورٹ کرتا ہے، جس سے آپ ایونٹ ویڈیوز کو عالمی ناظرین کے لیے مقامی بنا سکتے ہیں۔ چاہے یہ دعوت نامے ہوں، پروموز ہوں یا فالو اپ پیغامات، آپ کا پیغام مختلف زبانوں اور ثقافتوں میں مؤثر انداز سے پہنچے گا۔
HeyGen مہنگی ویڈیو پروڈکشن اور بڑی کریئیٹو ٹیموں کی ضرورت ختم کر دیتا ہے۔ AI سے چلنے والے ٹولز اور ٹیمپلیٹس کے ساتھ، آپ تیزی سے اعلیٰ معیار کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، بغیر زیادہ خرچ کیے، تاکہ آپ اپنے وسائل کو ایونٹ کی کامیابی کو زیادہ سے زیادہ بنانے پر مرکوز رکھ سکیں۔
جی ہاں، HeyGen آپ کے ای میل پلیٹ فارمز، سوشل میڈیا ٹولز اور ایونٹ مینجمنٹ سسٹمز کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جڑ جاتا ہے۔ اپنی ویڈیوز کو مہمات میں آسانی سے شامل کریں تاکہ آپ اپنے ایونٹ مارکیٹنگ ورک فلو کو مزید مؤثر بنا سکیں۔
HeyGen اس لیے نمایاں ہے کہ یہ پرسنلائزڈ ویڈیو مارکیٹنگ کو سادہ اور سب کے لیے قابلِ رسائی بناتا ہے۔ عام اور ایک جیسے مواد پر انحصار کرنے کے بجائے، آپ ایسی ویڈیوز بنا سکتے ہیں جو مخصوص سیگمنٹس کے مطابق تیار کی گئی ہوں، جن میں اسپیکر اواتار شامل ہوں، اور ایسا دل چسپ مواد پیش کریں جو آپ کے ایونٹ کو دوسروں سے منفرد بنا دے۔
شروع کرنا بہت آسان ہے۔ HeyGen پر سائن اپ کریں، ایونٹس کے لیے بنائے گئے ٹیمپلیٹس دیکھیں اور اپنی اگلی کانفرنس، ویبینار یا میٹ اپ کو پروموٹ کرنے کے لیے ذاتی نوعیت کی ویڈیوز بنانا شروع کریں۔ HeyGen کے ساتھ، آپ ایسی زیادہ دل چسپ مہمات چلائیں گے جو حقیقی نتائج فراہم کریں گی۔
