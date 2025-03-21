ٹریننگ تب ہی مؤثر ہوتی ہے جب لوگ اسے مکمل کریں۔ لمبی سلائیڈ شوز اور بہت زیادہ متن والے مینولز بہت جلد دلچسپی کم کر دیتے ہیں۔ HeyGen کے ساتھ، ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کی ٹیمیں آسانی سے AI ٹریننگ ویڈیوز بنا سکتی ہیں جو کمپلیشن ریٹس بہتر کریں، علم کو زیادہ دیر تک برقرار رکھنے میں مدد دیں، اور کارکردگی میں اضافہ کریں۔
Studies show that video-based learning is far more effective than text-based content. Employees are more likely to retain information when it is presented visually and audibly compared to reading a document. HeyGen training videos make learning more interactive and engaging, leading to better outcomes.
Filming, editing, and hiring voiceover artists can be costly and time-consuming. HeyGen simplifies video creation with AI-powered avatars, voiceovers, and easy-to-use templates, allowing businesses, educators, and content creators to produce high-quality training videos in minutes without expensive production equipment.
Need to train employees in multiple locations? Expand your online course reach? HeyGen’s AI-powered translation and lip-syncing make it easy to localize training videos in over 170 languages and dialects for corporate teams, online learners, and social media audiences without the hassle of reshooting content.
Using HeyGen, Sibelco’s Learning & Development team now produces more training content, faster—without the complexity of traditional video production.
”HeyGen کے ساتھ چیزیں کم پیچیدہ اور زیادہ فطری ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ AI کا استعمال خوف پیدا کر سکتا ہے، لیکن HeyGen کے ساتھ ورک فلو اسے استعمال کرنا آسان بنا دیتا ہے اور ہماری ٹیم کو وقت اور پیسے دونوں بچانے میں مدد دیتا ہے، جبکہ Sibelco کے ملازمین کو محفوظ بھی رکھتا ہے۔“
ژاں-ماری پَتی
ڈیجیٹل لرننگ مینیجر، Sibelco میں
HeyGen کے ساتھ ٹریننگ ویڈیوز کیسے بنائیں
چند منٹ میں پروفیشنل معیار کی ٹریننگ ویڈیوز بنانا شروع کریں—نہ پروڈکشن ٹیم کی ضرورت، نہ ایڈیٹنگ اسکلز درکار۔
AI ٹریننگ ویڈیوز مختصر، دل چسپ ویڈیوز ہوتی ہیں جو مخصوص مہارتیں، ورک فلو یا بہترین طریقہ کار سکھانے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ یہ کمپنیوں کو اہم معلومات پہنچانے، انگیجمنٹ بڑھانے اور مختلف ٹیموں میں لرننگ کو بڑے پیمانے پر پھیلانے میں مدد دیتی ہیں۔
ویڈیو جامد مواد کے مقابلے میں سیکھنے والوں کی دلچسپی اور سمجھ بوجھ بڑھانے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ HeyGen آپ کو بغیر کسی مکمل پروڈکشن ٹیم کے اعلیٰ معیار کی AI ٹریننگ ویڈیوز آسانی سے بنانے میں مدد دیتا ہے، جس سے مہارتیں تیزی سے ترقی کرتی ہیں اور معلومات کا تسلسل کے ساتھ اشتراک ممکن ہوتا ہے۔
HeyGen مصنوعی ذہانت سے چلنے والے ویڈیو بنانے کے ٹولز استعمال کرتا ہے، جن میں حقیقی انسان جیسے اواتار، خودکار وائس اوورز، اور پہلے سے تیار کردہ ٹیمپلیٹس شامل ہیں۔ مارکیٹرز، L&D پروفیشنلز، یا کوئی بھی کنٹینٹ کریئیٹر بغیر اعلیٰ تکنیکی مہارت کے تیزی سے پروفیشنل AI ٹریننگ ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔
جی ہاں۔ HeyGen آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ اپنے برانڈ کے رنگ، فونٹس، لوگوز اور دیگر بصری عناصر استعمال کریں تاکہ آپ کی AI ٹریننگ ویڈیوز میں ایک یکساں برانڈ شناخت جھلکے۔ آپ اپنے ناظرین کے مطابق لہجہ اور انداز بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔
بالکل۔ HeyGen مختلف زبانوں میں AI ترجمہ اور lip-sync کی سہولت فراہم کرتا ہے، جس سے آپ اضافی پروڈکشن لاگت کے بغیر اپنی ٹریننگ کا مواد عالمی سطح پر بڑھا سکتے ہیں۔
نہیں۔ HeyGen ہر سطح کی مہارت رکھنے والے صارفین کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے سادہ drag-and-drop ٹولز اور صارف دوست انٹرفیس کی مدد سے آپ بغیر ویڈیو ایڈیٹنگ کا پس منظر رکھے بھی پروفیشنل معیار کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔
آپ ملازمین کے آن بورڈنگ ویڈیوز، کمپلائنس ٹریننگ، لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ماڈیولز، پروڈکٹ ٹیوٹوریلز یا کسی بھی قسم کا ٹریننگ مواد بنا سکتے ہیں۔ بس اپنی ویڈیو کو اپنے لرنرز کی ضروریات کے مطابق ڈھالیں۔
عموماً 2–5 منٹ کسی مخصوص ٹریننگ مواد کے لیے بہترین دورانیہ ہوتا ہے۔ تاہم، آپ اپنے موضوع اور اس پلیٹ فارم کے مطابق جہاں آپ ویڈیو شیئر کریں گے، اس سے لمبی یا چھوٹی ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں۔
آپ HeyGen ویڈیوز کو متعدد چینلز پر تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے LMS پلیٹ فارمز، ای میل مہمات، اپنی کمپنی کا اندرونی نالج بیس، یا سوشل نیٹ ورکس۔ ایسا آسان رسائی کا انتظام کریں کہ سیکھنے والے اپنی سہولت کے مطابق جب چاہیں ویڈیوز دیکھ سکیں۔
HeyGen کی AI خصوصیات کے ساتھ، آپ چند منٹوں میں ایک پروفیشنل ٹریننگ ویڈیو بنا سکتے ہیں۔ یہ آسان ورک فلو آپ کو اپنی ٹریننگ میٹریل کو ہمیشہ تازہ رکھنے اور اہم ڈیڈ لائنز کو باآسانی پورا کرنے میں مدد دیتا ہے۔
