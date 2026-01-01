HeyGen API کے ساتھ قابل توسیع ویڈیو انفراسٹرکچر بنائیں
پروڈکشن کی لاگت اور وقت میں 95٪ تک کمی کریں، اور 175+ زبانوں اور لہجوں میں ویڈیوز بنائیں، ترجمہ کریں اور بڑے پیمانے پر تیار کریں۔
انٹرپرائز سطح کی ویڈیو انٹیلیجنس
طاقتور ویڈیو انفراسٹرکچر بنائیں جس میں انٹرپرائز API اور AI کی صلاحیتیں شامل ہوں، جو بڑے پیمانے، آٹومیشن اور عالمی سطح تک رسائی کے لیے ڈیزائن کی گئی ہوں۔
اپنی ویڈیو کا ترجمہ کرنے سے پہلے، پیغام کو درست اور واضح بنانے کے لیے ٹرانسکرپٹ کو تیزی سے دیکھیں اور ضرورت کے مطابق ایڈٹ کریں۔
ٹریننگ اور پروڈکٹ لانچز کو 175+ زبانوں اور لہجوں میں مقامی بنائیں، 99% لب کی ہم آہنگی کے ساتھ۔
اپنی اندرونی وکی یا نالج بیس کو AI سے چلنے والی ٹیکسٹ ٹو ویڈیو ٹیکنالوجی کے ساتھ دلکش، مؤثر ویڈیوز میں تبدیل کریں۔
اواتار پر مبنی آن بورڈنگ اور L&D ویڈیوز کی تخلیق کو خودکار بنائیں، بغیر کیمروں، اسٹوڈیوز یا پروڈکشن ٹیموں کے۔
SOTA ٹیکسٹ ٹو اسپیچ API جس میں بہترین مستقل مزاجی، کم لیٹنسی اور جذبات پر اعلیٰ درجے کا کنٹرول موجود ہے۔
ڈیویلپرز کے لیے سادہ، ٹیموں کے لیے تیزی سے کام مکمل کرنے کا بہترین حل
ہماری آسان REST API کے ساتھ چند منٹ میں اپنی ویڈیو بنائیں۔
curl--request POST \ --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \ --header 'accept: application/json' \ --header 'content-type: application/json' \ --header 'x-api-key: <your-api-key>' \ --data '{ "translate_audio_only":"false", "keep_the_same_format":"false", "mode":"precision"}'
انٹرپرائز API سکیورٹی، قابلِ اعتماد کارکردگی اور مکمل کنٹرول
HeyGen اداروں کو ایک محفوظ، قابلِ اعتماد ویڈیو انفراسٹرکچر فراہم کرتا ہے جو اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ وہ AI ویڈیو کو اس سکیورٹی، اپ ٹائم، اور کنٹرولز کے ساتھ بڑے پیمانے پر چلا سکے جو عالمی ٹیموں کو درکار ہوتے ہیں۔
آپ کے ڈیٹا کی سیکیورٹی ہماری اولین ترجیح ہے۔ HeyGen کو آزادانہ طور پر آڈٹ کیا گیا ہے اور SOC 2 Type II اور GDPR کے تقاضوں کے مطابق سرٹیفائی کیا گیا ہے، تاکہ آپ کی معلومات اعلی ترین معیار کے تحت محفوظ رہیں۔
HeyGen کو قابلِ اعتماد کارکردگی کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس میں 99.8% API اپ ٹائم شامل ہے، تاکہ آپ کا ویڈیو انفراسٹرکچر دستیاب رہے اور آپ کے خودکار ویڈیو ورک فلو بغیر کسی رکاوٹ کے چلتے رہیں۔
انٹرپرائز کسٹمرز کو مخصوص سپورٹ انجینئرز تک براہِ راست رسائی ملتی ہے جو ہموار ڈیپلائمنٹس، مسائل کے تیز حل، اور بڑے پیمانے پر قابلِ اعتماد ویڈیو آپریشنز کو یقینی بنانے میں مدد کرتے ہیں۔
رول بیسڈ ایکسس کنٹرول (RBAC) کے ساتھ پرمیشنز مینیج کریں، تاکہ ٹیمیں محفوظ طریقے سے ایکسس تفویض کر سکیں، گورننس برقرار رکھیں، اور اس بات پر کنٹرول رکھیں کہ ویڈیو ورک فلو کس طرح بنائے اور مینیج کیے جاتے ہیں۔
ہمارا انٹرپرائز API انٹیگریشن مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کے فائدے براہِ راست آپ کے کریئیٹر ورک فلو میں لے آتا ہے، تاکہ آپ بغیر مختلف ٹولز کے درمیان سوئچ کیے تیزی اور مؤثر انداز میں اعلیٰ معیار کی ویڈیوز آسانی سے بنا سکیں۔
Certified to meet global security and compliance standards
بنیادی فرق خودکار نظام اور باریک سطح کے کنٹرول کے درمیان توازن میں ہوتا ہے۔
The Video Agent API ایک واحد ٹیکسٹ پرامپٹ لیتی ہے اور اواتار بنانے، اسکرپٹ لکھنے، اور بصری اثاثوں کی تخلیق اور لے آؤٹس کی خودکار ہم آہنگی کو ٹرگر کرتی ہے۔ یہ نہایت باریک سطح تک درست کنٹرول کے وسیع اختیارات فراہم کرتی ہے، جبکہ مکمل تخلیقی آزادی بھی دیتی ہے۔ بڑے پیمانے پر مواد کی کھوج، اندرونی ویڈیو بنانے اور آٹومیشن کے لیے بہترین ہے۔ یہ پوری انڈسٹری میں واقعی ایک منفرد پیشکش ہے۔
اس کے مقابلے میں، Standard Video Generation APIs کے 2 اہم حصے ہوتے ہیں: 1) Avatar Video Generation اور 2) Template Video Generation۔ ڈیویلپرز HeyGen کے ویب پلیٹ فارم پر اواتارز اور ویڈیو ٹیمپلیٹس بناتے ہیں، جنہیں بعد میں API کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اس میں زیادہ سیٹ اپ درکار ہوتا ہے، لیکن یہ APIs برانڈ کے مطابق، اعلیٰ پروڈکشن ویلیو والے اثاثوں کے لیے درکار درست کنٹرول فراہم کرتی ہیں۔ انٹرپرائز کسٹمرز نے انہی کے ذریعے اپنی کنٹینٹ پائپ لائنز کو خودکار بنانے کے لیے لاکھوں ویڈیوز تخلیق کی ہیں۔
جی ہاں، Photo Avatar API استعمال کرنے کے لیے یہ مراحل ہیں
اگر آپ Avatar Video Generation استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس اواتار کو استعمال / شامل کر سکتے ہیں اسگائیڈکی پیروی کرتے ہوئے۔
جی ہاں، API خالص text-to-avatar جنریشن کو سپورٹ کرتی ہے، جو ایک منظم تفصیلی فریم ورک کے ذریعے کام کرتی ہے اور بیرونی امیج اثاثوں کی ضرورت ختم کر دیتی ہے۔ جب آپ آٹھ لازمی فیلڈز میں مخصوص پیرامیٹرز فراہم کرتے ہیں — مثلاً عمر، جنس، نسل اور اسٹائل — تو AI ایک منفرد، ہائی ریزولوشن پرسونا تخلیق کرتی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ "East Asian" نسل کے ساتھ "Professional" اسٹائل اور "Cinematic" لائٹنگ منتخب کریں، تو یہ انجن کو ہدایت دے گا کہ وہ منفرد اواتارز اور لُکس کا انتخاب واپس کرے، جس سے ادارے ایسی متنوع کاسٹ لائبریریاں اسکیل کر سکتے ہیں جو حقیقی دنیا میں موجود نہیں ہوتیں۔
آپ پرامپٹ سے اواتار بنانے کے لیے یہاں دی گئی گائیڈ فالو کر سکتے ہیں۔
ٹیمپلیٹ سسٹم کو ہائی ایفیشنسی "میل مرج" اسٹائل ویڈیو پروڈکشن کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جہاں ایک ماسٹر لے آؤٹ ڈائنامک ڈیٹا کے لیے کنٹینر کا کام کرتا ہے۔ صارفین پہلے ڈیش بورڈ یا API کے ذریعے کوئی ٹیمپلیٹ بناتے یا منتخب کرتے ہیں، پھر ٹیکسٹ، تصاویر یا آڈیو کے لیے مخصوص پلیس ہولڈرز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب ٹیمپلیٹ کے generate اینڈ پوائنٹ پر متغیرات (variables) کے JSON پیلوڈ کے ساتھ ایک POST ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے تو سسٹم خودکار طور پر ہر وصول کنندہ کے لیے منفرد ویڈیو فائلیں رینڈر کر دیتا ہے، جس کی بدولت یہ بڑے پیمانے پر پرسنلائزڈ سیلز آؤٹ ریچ اور کسٹمر آن بورڈنگ کو کسٹمائز کرنے کے لیے انڈسٹری کا معیاری حل بن چکا ہے۔
حقیقی تاثر اور lip-sync کی زیادہ سے زیادہ درستگی کے لیے تجویز کردہ "Golden Path" یہ ہے کہ آپ پروگرام کے ذریعے کسی مخصوص اواتار کے ساتھ منسلک default_voice_id حاصل کریں اور اسی کو استعمال کریں۔ اس طریقے سے آواز کی خصوصیات — جیسے جنس، ٹون اور علاقائی لہجہ — پہلے ہی اس اواتار کی بصری شخصیت کے مطابق بہتر کی گئی ہوتی ہیں، جس سے "uncanny valley" جیسے اثرات کے امکانات نمایاں طور پر کم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسٹم آواز درکار ہو تو ڈویلپرز کو ہمیشہ v2/voices کی فہرست کو اواتار کے میٹا ڈیٹا کے مطابق فلٹر کرنا چاہیے تاکہ آڈیو اور ویڈیو کے درمیان ہم آہنگی برقرار رہے۔
چونکہ ہائی فِڈیلیٹی AI ویڈیو رینڈرنگ ایک ریسورس اِنٹینسیو عمل ہے جو کئی منٹ لے سکتا ہے، اس لیے API کو Webhooks کے ذریعے asynchronous، event-driven آرکیٹیکچر کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اوپن کنیکشن برقرار رکھنے (جس سے ٹائم آؤٹس ہوتے ہیں) کے بجائے، آپ کی ایپلیکیشن کو ایک webhook URL رجسٹر کرنا چاہیے تاکہ جیسے ہی avatar_video.success ایونٹ ٹرِگر ہو، آپ کو خودکار "push" نوٹیفکیشن مل جائے۔ اس سے آپ کا بیک اینڈ پرفارمنٹ رہتا ہے اور وہ صرف اسی وقت ویڈیو کو پروسیس کرتا ہے — فراہم کردہ video_url کے ذریعے — جب وہ دستیاب ہو جاتی ہے۔
یہ API آپ کو عالمی سطح پر وسیع رسائی فراہم کرتی ہے، جو 40 زبانوں کی سپورٹ اور 300 مختلف آوازوں کی لائبریری کے ساتھ سرحد پار باآسانی رابطے کو ممکن بناتی ہے۔ صرف مختلف زبانوں میں text-to-speech سے آگے بڑھ کر، یہ پلیٹ فارم "Video Translation" فیچرز بھی فراہم کرتا ہے جو کسی موجودہ ویڈیو کی آڈیو کا ترجمہ کرتے ہوئے بیک وقت اواتار کے لبوں کی حرکت کو نئی زبان کے ساتھ دوبارہ ہم آہنگ کر دیتا ہے۔ اس سے ویژول پرفارمنس ہسپانوی یا جاپانی میں بھی اتنی ہی مستند محسوس ہوتی ہے جتنی اصل انگریزی ریکارڈنگ میں تھی۔
HeyGen ویڈیو ترجمہ 175 زبانوں اور لہجوں کو سپورٹ کر سکتا ہے (تفصیل یہاں دی گئی ہے)۔
