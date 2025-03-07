ایک مضبوط آن بورڈنگ عمل ملازمین کو کامیابی کے لیے تیار کرتا ہے۔ چاہے کمپنی کی ثقافت متعارف کرانی ہو، طریقہ کار سمجھانے ہوں یا ٹیم کے لیے مخصوص ٹریننگ کی رہنمائی کرنی ہو، HeyGen HR ٹیموں کو یہ قابل بناتا ہے کہ وہ بغیر کسی مکمل پروڈکشن ٹیم کی ضرورت کے تیزی سے آن بورڈنگ ویڈیوز بنا سکیں۔
Traditional onboarding videos can be resource-intensive. HeyGen revolutionizes the process, allowing HR professionals and team leaders to create onboarding videos efficiently and at scale.
Use AI avatars to deliver orientation content consistently and professionally. Incorporate step-by-step explanations, motion graphics, and interactive elements to help new hires retain key details about company policies, expectations, and workflows.
With HeyGen’s AI-powered platform, you can swiftly update onboarding materials, personalize content for specific teams, and translate videos into multiple languages. Ensure every new hire experiences seamless, up-to-date training without costly reshoots.
Discover how Lattice uses HeyGen to enable teams to generate custom onboarding videos for their new hires—making them feel welcome and creating a more human employee experience.
HeyGen کے ساتھ آن بورڈنگ ویڈیوز کیسے بنائیں
HeyGen میں لاگ ان کریں اور چند منٹوں میں دلکش AI سے بنی آن بورڈنگ ٹریننگ ویڈیوز بنانا شروع کریں۔
HeyGen ایک AI ویڈیو تخلیق پلیٹ فارم ہے جو کمپنیوں کو آن بورڈنگ ویڈیوز تیزی سے بنانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ نئے ملازمین کی ٹریننگ کو آسان بناتا ہے، کیونکہ یہ بڑے پیمانے پر، متحرک ویڈیو مواد فراہم کرتا ہے۔
HeyGen مہنگی پروڈکشن، کیمرے کے سامنے پریزنٹرز اور طویل ایڈیٹنگ کی ضرورت ختم کر دیتا ہے۔ ایک AI اواتار پروفیشنل انداز میں اوریئنٹیشن مواد پیش کرتا ہے، جس سے پروڈکشن کا وقت کم ہوتا ہے اور مجموعی ٹریننگ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔
بالکل۔ HeyGen آپ کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ اپنے ورچوئل ہوسٹ کو اپنی مخصوص برانڈنگ کے مطابق حسبِ ضرورت ڈھال سکیں۔ اس کی شکل و صورت، لہجہ اور اسکرپٹ تبدیل کریں تاکہ آپ کے آن بورڈنگ کے تجربے میں مکمل یکسانیت برقرار رہے۔
بالکل۔ HeyGen آپ کی تنظیم کو یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ مخصوص ٹیموں، عہدوں یا ڈیپارٹمنٹس کے لیے حسبِ ضرورت آن بورڈنگ ویڈیوز بنائیں، تاکہ نئے ملازمین کو ان کی ضرورت کے مطابق تربیتی مواد مل سکے۔
HeyGen ویڈیوز کو ایڈٹ کرنا تیز اور آسان بنا دیتا ہے۔ اسکرپٹس یا ویژولز بدلیں اور چند منٹوں میں مواد دوبارہ تخلیق کریں—کسی دوبارہ شوٹ کی ضرورت نہیں۔
جی ہاں، آپ HeyGen ویڈیوز کو HR پورٹلز، لرننگ پلیٹ فارمز یا انٹرانیٹس کے لیے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سے نئے ملازمین کو کہیں سے بھی ٹریننگ تک آسان رسائی یقینی بنتی ہے۔
مواد اور کسٹمائزیشن پر منحصر ہے، HeyGen آپ کو چند گھنٹوں کے اندر آن بورڈنگ ویڈیوز تیار کرنے میں مدد دے سکتا ہے، جس سے عام طور پر درکار پروڈکشن وقت میں نمایاں کمی آتی ہے۔
بالکل نہیں۔ HeyGen کے آسان اور ابتدائی صارف کے لیے موزوں ڈیزائن کی بدولت HR عملہ، مینیجرز اور ٹرینرز بغیر کسی اعلیٰ تکنیکی مہارت کے آسانی سے آن بورڈنگ ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔
نئے ملازمین کی اورینٹیشن، ادارہ جاتی ثقافت بنانے، کردار کے مطابق مرحلہ وار رہنمائی، یا کمپلائنس ٹریننگ کے لیے نہایت موزوں۔ بنیادی طور پر جہاں کہیں بھی آپ کو نئے ملازمین کے لیے واضح اور دل چسپ مواد کی ضرورت ہو، HeyGen آپ کے لیے موجود ہے۔
HeyGen کے لیے سائن اپ کریں، اس کی AI سے چلنے والی ویڈیو صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور فوراً ہی اپنی ورک فورس کے لیے مؤثر آن بورڈنگ ویڈیوز بنانا شروع کریں۔
