اپنے وژن کو دلکش، پروفیشنل کمپنی کی کی نوٹس میں ویڈیو کی صورت بدلیں۔ HeyGen کے ساتھ آپ اپنی ایگزیکٹو ٹیم کو نمایاں کرتے ہوئے اسٹوڈیو کوالٹی کی کی نوٹس بنا سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کیمرے کے سامنے آئے۔ نہ شیڈولنگ کی جھنجھٹ، نہ پروڈکشن میں تاخیر، نہ دوبارہ شوٹنگ کی ضرورت۔ آپ آخری لمحے تک بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں۔
Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.
Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.
Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.
جی ہاں۔ HeyGen آپ کو اپنی ٹیم کے کسٹم اواتار بنانے کی سہولت دیتا ہے، جن میں ایگزیکٹوز بھی شامل ہیں۔ صرف ایک مختصر ویڈیو اور آواز کے نمونے سے ہم ایسے حقیقی محسوس ہونے والے ڈیجیٹل پریزنٹر بنا سکتے ہیں جو آپ کے برانڈ کی آواز اور اتھارٹی کے ساتھ مواد پیش کر سکیں۔
AI Studio، HeyGen کا اسکرپٹ پر مبنی ایڈیٹر، آپ کو کسی بھی وقت ویڈیو میں ترمیم کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ بس اسکرپٹ میں تبدیلی کریں اور ویڈیو انہی تبدیلیوں کے ساتھ دوبارہ بن جائے گی—دوبارہ شوٹ یا ری ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔
HeyGen 170 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں قدرتی انداز کی وائس اوور اور خودکار سب ٹائٹلز فراہم کرتا ہے۔ آپ ہر مارکیٹ کے لیے اپنی کی نوٹ کی مقامی (localized) ورژنز بنا سکتے ہیں، وہ بھی بغیر دوبارہ ریکارڈنگ کے۔
HeyGen سے بنی کی نوٹ ویڈیوز آن ڈیمانڈ ڈسٹری بیوشن (ای میل، سوشل، لینڈنگ پیجز) کے لیے بہترین ہیں، اور لائیو ایونٹس یا اندرونی ٹاؤن ہالز کے لیے پہلے سے ریکارڈ کی گئی سیشنز کے طور پر بھی استعمال کی جا سکتی ہیں۔
برانڈ کِٹ کے ساتھ، آپ ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں—اواتار کے کپڑوں اور بیک گراؤنڈ سے لے کر فونٹس اور رنگوں تک۔ اپنی خود کی ویژول فائلیں اپ لوڈ کریں یا برانڈڈ ٹیمپلیٹس استعمال کریں تاکہ مختلف ٹیموں اور مہمات میں مستقل مزاجی برقرار رہے۔
بالکل۔ HeyGen ٹیم کی بنیاد پر ایڈیٹنگ اور ریویو کے ورک فلو کو سپورٹ کرتا ہے تاکہ مارکیٹرز، ایگزیکٹوز اور ڈیزائنرز بغیر بار بار پیچھے آگے کیے ایک ہی جگہ پر مل کر کام کر سکیں۔
جی ہاں۔ آپ سلائیڈز، ویڈیوز، چارٹس اور دیگر میڈیا براہِ راست اپنی ویڈیو میں اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔ HeyGen آپ کو آپ کے اسکرپٹ کے ساتھ ویژولز کو ہم آہنگ کرنے کی سہولت دیتا ہے تاکہ آپ کو ایک پروفیشنل، پریزنٹیشن اسٹائل فلو مل سکے۔
AI کی نوٹ ویڈیو کو لینڈنگ پیجز پر ایمبیڈ کیا جا سکتا ہے، ای میل کیمپینز کے ذریعے شیئر کیا جا سکتا ہے، سوشل چینلز پر شائع کیا جا سکتا ہے، یا ویبینارز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت سی مارکیٹنگ ٹیمیں انہیں پارٹنر اینیبلمنٹ یا اندرونی بریفنگز کے لیے بھی دوبارہ استعمال کرتی ہیں۔
شروع کرنا بہت آسان ہے۔ آپ مفت آزمائش کے لیے سائن اپ کر سکتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد، آپ ایک اواتار منتخب کریں، اپنی اسکرپٹ اپ لوڈ کریں، اور چند منٹوں میں اپنی ویڈیو بنانا شروع کریں۔ ہماری آن بورڈنگ ٹیم ایگزیکٹو ویڈیوز، لوکلائزیشن، اور برانڈنگ کے بہترین طریقوں میں آپ کی رہنمائی کے لیے دستیاب ہے۔
