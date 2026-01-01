پیچیدہ خیالات کو سادہ بنائیں اور HeyGen کے ساتھ کسٹمر انگیجمنٹ میں اضافہ کریں۔ چاہے آپ نیا پروڈکٹ لانچ کر رہے ہوں یا صارفین کو کسی ورک فلو کے ذریعے گائیڈ کر رہے ہوں، HeyGen آپ کو چند منٹوں میں بغیر کسی پروڈکشن ٹیم یا پیچیدہ ایڈیٹنگ کے، پروفیشنل اور آپ کے برانڈ کے مطابق explainer ویڈیوز بنانے میں مدد دیتا ہے۔
Your products deserve an elevated first impression. Traditional video production is expensive and time-intensive. HeyGen automates the process, enabling teams to produce high-quality product videos faster and at a fraction of the cost.
Turn dry, technical manuals into captivating how-to guides by learning how to use HeyGen for how-to videos. Use the most lifelike avatars in the market, motion graphics, and crisp narration to simplify learning and ensure your audience quickly grasps even the most intricate processes.
Quickly update messaging, swap visuals, and personalize your product videos with HeyGen’s AI-powered platform. Test, optimize, and tailor content for any audience in over 170 languages and dialec without reshoots or expensive edits.
“ہم مختلف قسم کی بزنس یونٹس کو سروس دیتے ہیں۔ ہمیں، ہر مارکیٹنگ ٹیم کی طرح، نمایاں ہونا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے سائز کو دیکھتے ہوئے ہمیں خاص طور پر بہت چُست اور کم وسائل میں کام کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے ہم نے AI کو صرف ردِعمل دینے کے بجائے بھرپور انداز میں اپنایا اور اس پر انحصار کیا۔”
Kelly Peters
Tomorrow.io میں VP آف مارکیٹنگ
HeyGen کے ساتھ پروڈکٹ ویڈیوز کیسے بنائیں
HeyGen میں لاگ ان کریں اور سیکھ کر چند منٹوں میں شاندار، پروفیشنل معیار کی پروڈکٹ ویڈیوز بنانے کے لیے تیار ہو جائیں کہ پروڈکٹ ایکسپلینر ویڈیو کیسے بنائیں۔
HeyGen ایک AI ویڈیو جنریشن پلیٹ فارم ہے جو AI اواتارز کی مدد سے پروفیشنل، حسبِ ضرورت ویڈیوز بناتا ہے۔ یہ پروڈکٹ ایکسپلینر ویڈیوز بنانے کے عمل کو آسان بناتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے آپ بغیر کسی مکمل پروڈکشن ٹیم کے دل چسپ اور معلوماتی مواد تیار کر سکتے ہیں۔
HeyGen مصنوعی ذہانت پر مبنی اواتارز استعمال کرتا ہے، جس سے لائیو اداکاروں، پیچیدہ آلات یا طویل پروڈکشن سائیکلز کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پلیٹ فارم تیزی سے ویڈیو بنانے، آسانی سے اپ ڈیٹس کرنے اور عالمی ناظرین کے لیے لوکلائزیشن کی سہولت فراہم کرتا ہے۔
جی ہاں! HeyGen آپ کو اواتارز کو اپنی برانڈ کی شخصیت کے مطابق حسبِ ضرورت بنانے کی سہولت دیتا ہے۔ آپ مختلف اواتارز میں سے انتخاب کر سکتے ہیں، ان کی شکل و صورت کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے مکالمے کو اس طرح اسکرپٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے پیغام کے عین مطابق ہوں۔
بالکل۔ HeyGen متعدد زبانوں کو سپورٹ کرتا ہے، جس کی مدد سے آپ ایسی explainer ویڈیوز بنا سکتے ہیں جو مختلف مارکیٹس کے لیے موزوں ہوں۔ آپ اپنی پسند کی زبان میں اعلیٰ معیار کے voiceover کے ساتھ مقامی نوعیت کا مواد فراہم کر سکتے ہیں۔
HeyGen کے ساتھ ویڈیوز کو اپ ڈیٹ کرنا تیز اور بالکل آسان ہے۔ بس پلیٹ فارم پر اسکرپٹ یا ویژولز میں تبدیلی کریں، اور چند منٹوں میں آپ کی اپ ڈیٹ شدہ ویڈیو تیار ہو جائے گی۔
جی ہاں، HeyGen کی پروڈکٹ ویڈیوز بہت لچکدار ہیں اور انہیں ویب سائٹس، سوشل میڈیا، ای میل مہمات یا اندرونی ٹریننگ پلیٹ فارمز پر استعمال کے لیے بہترین انداز میں تیار کیا جا سکتا ہے۔
HeyGen کے ساتھ، آپ صرف چند گھنٹوں میں پروفیشنل معیار کی پروڈکٹ ویڈیو بنا سکتے ہیں، یہ آپ کے اسکرپٹ کی پیچیدگی اور بصری ضروریات پر منحصر ہے۔
بالکل نہیں۔ HeyGen کا صارف دوست انٹرفیس خاص طور پر مارکیٹرز، اساتذہ اور ایسے کاروبار کے لیے بنایا گیا ہے جن کے پاس تکنیکی مہارت نہیں ہوتی۔ پلیٹ فارم آپ کو ویڈیو بنانے کے پورے عمل میں مرحلہ وار رہنمائی فراہم کرتا ہے۔
HeyGen ایسے شعبوں کے لیے بہترین ہے جیسے SaaS، ای کامرس، تعلیم، ہیلتھ کیئر اور مزید — جہاں بھی پروڈکٹ کی واضح وضاحت اور کسٹمر انگیجمنٹ ترجیح ہو۔
شروع کرنا بہت آسان ہے! HeyGen پر سائن اپ کریں، اس کے ویڈیو بنانے کے ٹولز کو ایکسپلور کریں، اور آج ہی اپنی پہلی AI سے چلنے والی پروڈکٹ ویڈیو بنانا شروع کریں۔
