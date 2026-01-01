Додаток для створення UGC-відео для масштабованої рекламної креативи
Створюйте UGC-відеорекламу, від якої неможливо відвести погляд, безпосередньо з тексту за допомогою HeyGen's ugc video generator. Отримуйте автентичні на вигляд відгуки, огляди продуктів і відео з соціальним доказом без найму креаторів чи організації зйомок. Напишіть свій сценарій, оберіть ведучого в стилі креатора та створіть відшліфовані UGC-оголошення, які виглядають і сприймаються природно на будь-якій платформі.
Можливості генератора UGC-відео
Ведучі в стилі креаторів, які здаються справжніми
Обирайте з понад 1 100 AI UGC-відео ведучих, створених так, щоб виглядати як звичайні креатори, а не корпоративні спікери. Кожен ведучий озвучує Ваш сценарій з природною мімікою, невимушеними жестами та автентичною подачею, що відповідає «неполірованому», близькому стилю, якого авдиторія очікує від UGC-контенту. Поєднайте будь-якого ведучого з клонуванням голосу зі ШІ, щоб зберегти послідовний голос бренду в десятках варіацій реклами, не записуючи жодного дубля.
Миттєве масштабоване тестування варіацій реклами
Створюйте десятки варіацій UGC-реклами з одного сценарію за лічені хвилини замість тижнів. Змінюйте ведучих, фони, хук-репліки та заклики до дії, щоб проводити A/B-тестування креативів на різних платформах. HeyGen Text to Video дає performance-маркетологам змогу швидко вдосконалювати вдалі концепції та постійно створювати нові креативи ще до того, як авдиторія втомиться, і все це без повторних брифів для жодного креатора.
Багатомовні UGC-реклами без повторних зйомок
Масштабуйте свої найефективніші UGC-реклами на нові ринки миттєво. HeyGen AI Video Translator локалізує будь-яке відео понад 175 мовами з точною AI Lip Sync і збереженим тембром голосу, тож Ваші перекладені оголошення звучать природно для будь-якої авдиторії. Запускайте той самий успішний креатив іспанською, японською, португальською та ще десятками мов з одного оригіналу.
Створення відео за сценарієм із повним контролем
Напишіть або вставте свій рекламний сценарій, і HeyGen зробить усе інше. Використовуйте AI Video Generator, щоб керувати темпом, тоном, переходами між сценами та візуальними акцентами прямо з тексту. Додайте AI Product Placement, щоб природно показувати товари в кадрі, використовувати брендовані фони та включати результат роботи Subtitle Generator для перегляду без звуку в соціальних мережах.
Експорт, готовий до платформи, для кожного рекламного каналу
Створюйте UGC-відеорекламу точно у тому форматі, який вимагає кожна платформа. Експортуйте вертикальне відео для TikTok і Reels, квадратне — для реклами у стрічці, та горизонтальне — для преролів на YouTube. HeyGen створює HD та 4K-відео з вбудованими субтитрами, чистим аудіо та оптимізованим розміром файлів, тож Ваш креатив одразу готовий до завантаження безпосередньо в рекламні кабінети без додаткового постпродакшну чи конвертації формату.
Сфери використання
Відеоогляди товарів для e-commerce
Need authentic product reviews to drive conversions? Write the review script, select a relatable presenter, and produce convincing product video reviews ready for product pages and paid social in minutes.
Рекламні оголошення з соціальним доказом для платних кампаній
Need testimonial-style ads that build trust at scale? Create polished social proof videos using diverse AI Actors and authentic scripts, then generate dozens of variations to test across Facebook ad and Instagram Ad Maker campaigns.
Креатив для реклами в TikTok та Reels
Need native-feeling short-form ads for social platforms? Write hook-driven scripts, pair them with casual creator-style presenters, and produce vertical TikTok video and Reel Generator content optimized for engagement.
Промо для онбордингу застосунків та SaaS
Need relatable walkthrough videos that drive signups? Create approachable product demo video content where a friendly presenter walks viewers through your product using the authentic tone that converts.
Брендовий контент у стилі інфлюенсерів
Need creator-led brand content without influencer budgets? Produce AI Influencer Generator content at scale, choosing from diverse virtual presenters who deliver your brand message with the personality and relatability your audience expects.
Локалізована рекламна креативність для глобальних ринків
Need UGC-style ads that resonate across regions? Translate your best-performing UGC ads into 175+ languages with AI Dubbing while preserving authentic delivery, enabling one winning creative to perform globally.
Як це працює
Створюйте UGC-стиль відеореклами у чотири кроки — від ідеї оголошення до креативу, готового до публікації на платформі, за лічені хвилини.
Оберіть формат
Виберіть шаблон UGC‑реклами або почніть з нуля. Налаштуйте співвідношення сторін, візуальний стиль і тип реклами, яку Ви хочете створити. Система підготує невимушене кадрування, природне освітлення та параметри подачі у стилі креатора.
Напишіть свій сценарій
Напишіть або вставте свій рекламний сценарій. Продумайте хук, ключові переваги та заклик до дії. HeyGen проаналізує Ваш текст на тон, темп і структуру сцен, щоб оптимізувати подачу для автентичного UGC-стилю.
Оберіть свого ведучого
Перегляньте понад 1 100 ведучих у стилі креаторів і оберіть того, хто найкраще відповідає Вашій цільовій авдиторії. Налаштуйте голос, манеру подачі та фон, щоб реклама сприймалася природно й викликала довіру.
Створюйте та експортуйте
Створіть фінальний UGC‑відеоролик для реклами. HeyGen синхронізує виступ ведучого, візуальні елементи, субтитри та переходи, а потім експортує файл, повністю готовий до публікації на TikTok, Instagram, Facebook, YouTube або в будь-якому рекламному кабінеті.
Поширені запитання
Що таке генератор UGC-відео і як він створює рекламу?
UGC-відеогенератор використовує ШІ, щоб створювати відеорекламу, яка виглядає й сприймається як контент, знятий реальними користувачами. Версія HeyGen дає змогу написати сценарій, обрати одного з понад 1 100 ведучих у стилі креаторів і створити правдоподібні відгуки, огляди та рекламні відео з соціальним доказом — без найму людей і без зйомок.
Чи виглядатиме UGC-реклама достатньо автентично, щоб ефективно працювати в соцмережах?
Так. Ведучі HeyGen спеціально створені для формату UGC: з невимушеними жестами, природною мімікою та живою подачею, яка відтворює те, як справжні креатори говорять на камеру. У поєднанні з невимушеними фонами та розмовними сценаріями результат відповідає органічній естетиці, до якої звикла авдиторія в TikTok, Instagram та Facebook.
Скільки варіантів реклами я можу створити з одного сценарію?
Фіксованого ліміту немає. Ви можете змінювати ведучих, фони, зачіпки та заклики до дії, щоб створити стільки варіацій, скільки потрібно для Вашої стратегії тестування. Більшість команд створюють від 10 до 50 варіацій на одну концепцію за одну сесію, і кожна з них готова до A/B‑тестування на рекламних платформах за лічені хвилини, а не за тижні, яких вимагає традиційне виробництво UGC.
Чи можу я додати свій продукт до UGC-відеореклами?
Так. HeyGen підтримує AI Product Placement, який дає змогу природно розміщувати Ваш продукт у кадрі відео. Ви також можете додавати брендовані оверлеї, логотипи та власні фони, щоб зберігати високу помітність продукту й водночас підтримувати автентичне, орієнтоване на креаторів подання.
Чим створення UGC-відео відрізняється від залучення реальних креаторів?
Найм креаторів зазвичай коштує від $200 до $2,000+ за одне відео, вимагає укладання контрактів, відправлення продукту, кількох раундів правок і займає від 2 до 4 тижнів. HeyGen створює порівнюваний UGC‑контент за лічені хвилини за частку цієї вартості, з необмеженою кількістю правок і можливістю миттєво масштабуватися до десятків варіацій. Ви зберігаєте повний креативний контроль без необхідності керувати зовнішніми підрядниками.
Чи можу я перекласти свої найефективніші UGC‑оголошення іншими мовами?
Абсолютно. HeyGen Video Translator локалізує будь-яку UGC-рекламу на понад 175 мов із природним клонуванням голосу та синхронізованими рухами губ. Ваша найефективніша англомовна реклама може запускатися іспанською, німецькою, японською, португальською та іншими мовами без повторних зйомок і без найму локальних креаторів для кожного ринку.
Які рекламні платформи та формати підтримує генератор UGC-відео?
HeyGen експортує UGC-рекламу в усіх основних форматах: вертикальний 9:16 для TikTok та Instagram Reels, квадратний 1:1 для розміщення у стрічці та горизонтальний 16:9 для YouTube і банерної реклами. Вивід доступний у HD та 4K з вбудованими субтитрами, чистим аудіо та оптимізованим розміром файлів, готових до прямого завантаження в Meta Ads Manager, TikTok Ads, Google Ads та інші платформи.
Чи можна безкоштовно користуватися HeyGen для створення UGC-відеореклами?
HeyGen пропонує безкоштовний тариф без потреби в банківській картці, який дає змогу створювати UGC‑відеорекламу та ознайомитися з основними можливостями. Платні тарифи від $24 на місяць відкривають доступ до додаткових ведучих у стилі креаторів, довших відео, клонування голосу зі ШІ, а також до повної бібліотеки UGC‑шаблонів і розширених параметрів кастомізації.
Чи можу я використовувати генератор UGC-відео для рекламних відгуків без реальних клієнтів?
Так. Ви можете писати сценарії відгуків на основі ціннісних пропозицій Вашого продукту й поєднувати їх із різноманітними ведучими в стилі креаторів, щоб створювати рекламні оголошення з елементами соціального доказу. Багато команд з performance‑маркетингу використовують цей підхід, щоб протестувати різні варіанти меседжів до того, як інвестувати у зйомку відеовідгуків клієнтів, а потім масштабують найуспішніші концепції в межах кампаній.
Як зробити так, щоб мої UGC-реклами, створені за допомогою ШІ, вирізнялися серед конкурентів?
Зосередьтеся на сильних зачіпках у перші дві секунди, використовуйте сценарії, які відображають, як реальні клієнти говорять про Ваш продукт, і тестуйте кілька стилів ведучих на Вашій цільовій авдиторії. HeyGen AI Video Editor дає змогу відточити темп, додати трендові стилі аудіо та налаштувати візуальні елементи, щоб кожна реклама виглядала органічно на платформі, де вона показується.
