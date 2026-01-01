Генератор AI-інфлюенсерів – Створюйте віртуальних інфлюенсерів за лічені хвилини
Перестаньте чекати на партнерства з інфлюенсерами чи продакшн-командами. Завдяки HeyGen’s AI Influencer Generator Ви можете створювати кілька варіацій у стилі інфлюенсерів без найму додаткових талантів.
Тестуйте гіпотези, змінюйте креативні підходи та масштабуйте кампанії швидше, ніж будь-коли, завдяки реалістичним AI-аватарам, які виступають цифровими інфлюенсерами.
Створюйте відео з інфлюенсерами, від яких неможливо відвести погляд, за допомогою AI-аватарів
Створюйте контент у стилі інфлюенсерів за частку вартості, використовуючи силу залучення від креаторів, щоб підвищити ефективність разом із нашим AI-відео генератором.
Масштабуйте свої інфлюенсерські кампанії за допомогою ШІ
Легко створюйте контент у стилі креаторів та інфлюенсерів за допомогою AI-аватарів. Завантажуйте скрипти й створюйте автентичні інфлюенсерські відео, які показують високі результати в TikTok, Reels та YouTube, за допомогою нашого AI-відео генератора.
Тестові нескінченні сценарії для інфлюенсерів
Проведіть A/B-тестування ваших інфлюенсерських повідомлень із різними голосами та персонами. Оптимізуйте кампанії за допомогою багатьох варіацій AI-аватарів, швидко досліджуючи вплив цифрових інфлюенсерів у масштабі.
Створюйте сотні AI-інфлюенсерів
Запускайте сотні AI-інфлюенсерів без контрактів, планування чи перемовин. Тестуйте обличчя, голоси та тон, щоб визначити найрезультативніші поєднання для Вашого бренду.
Замініть партнерства з інфлюенсерами без ризику
Створюйте надійні відео в стилі інфлюенсерів без залежності від креаторів, контрактів чи жорстких дедлайнів. Зберігайте повний контроль над повідомленнями, безпекою бренду та доставкою, створюючи послідовний контент на вимогу з інфлюенсерами на базі ШІ.
Створюйте відео з AI-інфлюенсерами за лічені хвилини
Обирайте з різноманітної колекції AI-аватарів‑інфлюенсерів або створіть власний аватар, схожий на Вас. Ідеально підходить для брендів, агенцій та маркетологів, які хочуть створювати залучальні відео з інфлюенсерами без найму акторів.
Чому команди обирають HeyGen Генератор AI-інфлюенсерів
Створюйте контент у стилі інфлюенсерів за частку вартості, використовуючи силу залучення від креаторів, щоб підвищити ефективність. Формуйте довіру, тестуйте ідеї та масштабуйте кампанії за допомогою нашого AI-генератора інфлюенсер-відео, не покладаючись на традиційні продакшн-команди.
Універсальна бібліотека AI-аватарів‑інфлюенсерів
Обирайте з понад 1100 реалістичних AI-аватарів‑інфлюенсерів, створених для різних авдиторій, естетик і форматів кампаній. Знайдіть обличчя, голос і настрій, що відповідають Вашому бренду, та запускайте контент, який виглядає органічно в TikTok, Reels і Shorts.
Галузеві варіанти
Створюйте відео в стилі інфлюенсерів саме для Вашої ніші — чи Ви у сфері моди, ритейлу, e-commerce, корпоративного бізнесу чи креативу. Швидко налаштовуйте тон, візуальний стиль і подачу під Вашу авдиторію, щоб досягати кращих результатів.
Рішення, що заощаджує час
Забудьте про узгодження, пересйомки та затримки на монтажі. Завдяки готовим до використання AI-аватарам інфлюенсерів Ви зможете за лічені хвилини пройти шлях від сценарію до відео, яке зупиняє стрічку, тож Вам буде легко тестувати різні підходи A/B, масштабувати варіації та стабільно випускати контент.
Створюйте відео з AI-інфлюенсерамимиттєво
Створюйте відео в стилі інфлюенсерів за лічені хвилини за допомогою ШІ, генератора аватарів та наших інструментів ШІ. Від вибору аватара до багатомовного результату — кожен крок створений для швидкості та масштабування.
Виберіть свій аватар
Оберіть аватар інфлюенсера зі ШІ з бібліотеки або створіть власний аватар, який буде схожий на Вас.
Налаштуйте за допомогою промптів
Налаштуйте зовнішність, голос, тло та стиль відповідно до цілей Вашої кампанії.
Говоріть будь-якою мовою
Перекладайте відео з інфлюенсерами кількома мовами з природним голосом і синхронізацією губ.
Створюйте та діліться
Створюйте та експортуйте відео в стилі інфлюенсерів для TikTok, Reels, YouTube Shorts та реклами.
Поширені запитання (FAQ)
Що таке генератор AI-інфлюенсерів?
Це платформа, яка створює реалістичні відео в стилі інфлюенсерів за допомогою AI-аватарів. HeyGen дає змогу Вам прописувати сценарій, налаштовувати та створювати такі відео у великому масштабі.
Як працює генератор AI Influencer від HeyGen разом з інструментами ШІ?
Ви завантажуєте сценарій, обираєте аватара з бібліотеки або створюєте власного, і HeyGen створює відео. Аватари повністю анімовані з реалістичною синхронізацією губ і природними жестами, тож це послідовні AI-інфлюенсери, які виглядають як справжні інфлюенсери, що промовляють Ваш текст.
Чи можу я створити безкоштовний AI-аватар інфлюенсера?
Так, HeyGen пропонує безкоштовну можливість, щоб Ви могли почати. Ви можете спробувати різні аватари, створити тестові відео з AI-інфлюенсерами та подивитися, як вони працюють, перш ніж обрати тарифний план для масштабування Ваших кампаній.
Чи можна використовувати HeyGen AI Talking Avatars як інфлюенсерів?
Так, можуть. Аватари створені для того, щоб поводитися як інфлюенсери в рекламі, продуктових демо, відгуках і дописах у соцмережах. Ви можете використовувати їх, щоб замінити або підсилити реальних інфлюенсерів, зберігаючи повний контроль над своїм контентом і створюючи AI-інфлюенсерів, які відповідають Вашому бренду.
Чи можу я створювати відео з AI-інфлюенсерами різними мовами?
Так, Ви можете створити AI-інфлюенсера за допомогою наших інструментів. З HeyGen Ви можете перекладати відео багатьма мовами. Голос і синхронізація губ залишаються природними, тож Ваш аватар виглядає як носій мови. Це спрощує глобальні інфлюенсерські кампанії та робить їх економічно вигідними, дозволяючи Вам створити AI-інфлюенсера, який відгукується авдиторії.
Наскільки можна налаштовувати AI-інфлюенсерів?
Вони дуже гнучкі. Ви можете змінювати їхню зовнішність, стиль, голос і фон. Хочете ділового спікера, lifestyle-креатора чи молодого інфлюенсера в стилі TikTok — Ви можете налаштувати такого інфлюенсера під свій бренд.
Хто використовує AI-інфлюенсерів?
Бренди, агенції, маркетологи та продавці використовують AI-інфлюенсерів, щоб створювати швидкий і масштабований контент. Вони корисні для всіх, кому потрібні стабільні інфлюенсер-відео без залежності від дорогих або складних у керуванні партнерств, завдяки нашим індивідуальним AI-рішенням.
Як додати рух до мого інфлюенсер-аватара?
Рух є автоматичним, тож Ви можете швидко створювати надреалістичних AI-інфлюенсерів. Аватар рухає обличчям, ротом і тілом відповідно до сценарію. Ви також можете обирати різні стилі та тони, щоб інфлюенсер виглядав більш виразним, використовуючи наші інструменти ШІ.
Де я можу знайти готові стилі AI-інфлюенсерів для використання з текстовими промптами?
HeyGen має велику бібліотеку готових аватарів, які виглядають як інфлюенсери з різних ніш, що дає змогу створювати надреалістичних AI-інфлюенсерів. Ви можете обрати того, хто відповідає Вашому бренду, або розробити власний унікальний образ інфлюенсера.
