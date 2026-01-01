Додатки на основі ШІ для кожного відео робочого процесу

HeyGen Apps надають Вам миттєвий доступ до спеціалізованих інструментів для відео зі ШІ. Створюйте кліпи з тексту, підвищуйте роздільну здатність до 4K, створюйте UGC-рекламу, змінюйте обличчя, виокремлюйте найцікавіші моменти та багато іншого. Кожен застосунок працює безпосередньо у Вашому браузері, без потреби встановлювати програмне забезпечення.

Почніть безкоштовно →
131 883 550Створено відео
106 241 675Створено аватарів
18 133 955Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Усі застосунки

Seedance 2.0
Seedance 2.0
Створити

Seedance 2.0

Створюйте кінематографічні відео зі ШІ з Seedance 2.0. B-roll, кадри з аватаром і повні відео з одного промпту. Жодної знімальної команди не потрібно.

Спробуйте Seedance 2.0 →
AI-відео хайлайти
AI-відео хайлайти
РедагуватиПокращення

AI-відео хайлайти

Перетворюйте довгі відео на придатні для поширення хайлайт-кліпи. ШІ автоматично виокремлює найважливіші моменти.

Спробуйте AI-відео хайлайти →
AI-апскейлер відео
AI-апскейлер відео
Покращення

AI-апскейлер відео

Покращуйте будь-яке відео до 4K за допомогою дифузійного ШІ: зменшуйте шум, підвищуйте різкість і збільшуйте частоту кадрів до 120fps.

Спробуйте AI Video Upscaler →
Продакт-плейсмент
Продакт-плейсмент
Створіть

Продакт-плейсмент

Створюйте відеорекламу з продакт-плейсментом з однієї фотографії. Реалістичні сцени, створені ШІ, без потреби у студії.

Спробуйте Product Placement →
Генератор UGC-відео
Генератор UGC-відео
Створіть

Генератор UGC-відео

Створюйте автентичні UGC-відеореклами у стилі креаторів з понад 1 100 аватарами. Масштабуйте креативи для реклами без найму інфлюенсерів.

Спробуйте генератор UGC-відео →
Пакетне створення відео
Пакетне створення відео
Створіть

Пакетне створення відео

Створюйте сотні персоналізованих відео одночасно з CSV-таблиці. Масштабовані комунікації та онбординг за лічені хвилини.

Спробуйте Batch Video Creator →
AI-відеоподкаст
AI-відеоподкаст
Створіть

AI-відеоподкаст

Створюйте двоголосі подкасти у форматі відео зі ШІ на будь-яку тему. Без записувального обладнання, без узгодження графіків, без монтажу.

Спробуйте AI-відеоподкаст →
Заміна обличчя зі ШІ
Заміна обличчя зі ШІ
Редагувати

Заміна обличчя зі ШІ

Зробіть будь-який із понад 1 000 аватарів своїм, підставивши власне обличчя. Персоналізований відеоконтент за лічені хвилини.

Спробуйте AI Face Swap →
Генератор зображень зі ШІ
Генератор зображень зі ШІ
Створити

Генератор зображень зі ШІ

Створюйте унікальні зображення для Ваших відеопроєктів за текстовими промптами: фони, знімки продуктів і візуали сцен.

Спробуйте AI Image Generator →

Нам довіряють мільйони креаторів по всьому світу

From global training to video ads, HeyGen empowers anyone (yes, you) to create high-quality, scalable video content for every need. Here are some of the benefits our customers love most:

10Xincrease in video production speed
5Xincrease in video creation
100%increase in video capacity
30markets localized in three months
80%reduction in video translation costs
5Xreturn on ad spend
G24.8Понад 1 000 відгуків
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Поширені запитання

Що таке HeyGen Apps?

HeyGen Apps — це спеціалізовані інструменти для відео зі ШІ, які працюють безпосередньо у Вашому браузері. Кожен застосунок виконує окреме завдання, наприклад, підвищує роздільну здатність відео до 4K, створює UGC-рекламу, генерує AI-відеокліпи або виокремлює найцікавіші моменти з довгих записів. Не потрібно встановлювати програмне забезпечення чи мати досвід відеомонтажу.

Чи додатки HeyGen безкоштовні у використанні?

HeyGen пропонує безкоштовний тариф без потреби в банківській картці, який дає Вам змогу ознайомитися з застосунками та створювати відео. Платні тарифи, що починаються від $24 на місяць, відкривають додаткові можливості, довшу тривалість відео, клонування голосу та експорт у вищій роздільній здатності.

Чи потрібен мені досвід відеомонтажу?

Ні. Кожен застосунок створений так, щоб працювати з простими вхідними даними — текстовими промптами, завантаженням фото або файлів. ШІ автоматично бере на себе продакшн, рендеринг і форматування. Більшість користувачів отримують професійний результат уже з першої спроби.

Чи можу я використовувати кілька застосунків одночасно?

Так. Усі додатки HeyGen працюють в одній платформі. Ви можете створити відеокліп, покращити його до 4K, додати персоналізацію з підміною обличчя, перекласти його більш ніж 175 мовами та виокремити найцікавіші моменти для соцмереж — і все це, не виходячи з HeyGen.

Які формати та роздільні здатності підтримують застосунки?

Більшість застосунків експортують відео у форматі MP4 з роздільною здатністю HD або 4K. Ви можете обрати співвідношення сторін, оптимізовані для YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn та інших платформ. Деякі застосунки, як-от AI Video Upscaler, підтримують вхідні формати MP4, MOV і WEBM.

Чим HeyGen Apps відрізняються від окремих інструментів для роботи з відео?

Окремі інструменти вимагають завантаження програм, вивчення різних інтерфейсів і ручного перенесення файлів між застосунками. HeyGen Apps інтегровані в єдину платформу, тож усі Ваші створені кліпи, покращені відео, перекладені ролики та хайлайти зберігаються в одному робочому просторі.

Чи можу Я перекладати відео, створені в HeyGen Apps?

Так. Будь-яке відео, створене в HeyGen Apps, можна перекласти більш ніж 175 мовами з природним клонуванням голосу та точною синхронізацією губ. Це стосується AI-створених кліпів, UGC-реклами, відеоподкастів та будь-якого іншого контенту, створеного на платформі.

Як швидко я можу створити відео?

Більшість застосунків створюють готові відео менш ніж за п’ять хвилин. Створення відео з тексту, виокремлення хайлайтів, заміна обличчя та пакетне створення відео виконуються за лічені хвилини, а не за години чи дні, як у разі традиційного відеовиробництва.

Почніть створювати з HeyGen

Отримуйте доступ до відеододатків на базі ШІ, які за лічені хвилини створюють, покращують і редагують професійний контент. Без камер, без навичок монтажу, без встановлення програм.

Почніть безкоштовно →
CTA background