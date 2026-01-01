Додатки на основі ШІ для кожного відео робочого процесу
HeyGen Apps надають Вам миттєвий доступ до спеціалізованих інструментів для відео зі ШІ. Створюйте кліпи з тексту, підвищуйте роздільну здатність до 4K, створюйте UGC-рекламу, змінюйте обличчя, виокремлюйте найцікавіші моменти та багато іншого. Кожен застосунок працює безпосередньо у Вашому браузері, без потреби встановлювати програмне забезпечення.
Seedance 2.0
Створюйте кінематографічні відео зі ШІ з Seedance 2.0. B-roll, кадри з аватаром і повні відео з одного промпту. Жодної знімальної команди не потрібно.
AI-відео хайлайти
Перетворюйте довгі відео на придатні для поширення хайлайт-кліпи. ШІ автоматично виокремлює найважливіші моменти.
AI-апскейлер відео
Покращуйте будь-яке відео до 4K за допомогою дифузійного ШІ: зменшуйте шум, підвищуйте різкість і збільшуйте частоту кадрів до 120fps.
Продакт-плейсмент
Створюйте відеорекламу з продакт-плейсментом з однієї фотографії. Реалістичні сцени, створені ШІ, без потреби у студії.
Генератор UGC-відео
Створюйте автентичні UGC-відеореклами у стилі креаторів з понад 1 100 аватарами. Масштабуйте креативи для реклами без найму інфлюенсерів.
Пакетне створення відео
Створюйте сотні персоналізованих відео одночасно з CSV-таблиці. Масштабовані комунікації та онбординг за лічені хвилини.
AI-відеоподкаст
Створюйте двоголосі подкасти у форматі відео зі ШІ на будь-яку тему. Без записувального обладнання, без узгодження графіків, без монтажу.
Заміна обличчя зі ШІ
Зробіть будь-який із понад 1 000 аватарів своїм, підставивши власне обличчя. Персоналізований відеоконтент за лічені хвилини.
Генератор зображень зі ШІ
Створюйте унікальні зображення для Ваших відеопроєктів за текстовими промптами: фони, знімки продуктів і візуали сцен.
Поширені запитання
Що таке HeyGen Apps?
HeyGen Apps — це спеціалізовані інструменти для відео зі ШІ, які працюють безпосередньо у Вашому браузері. Кожен застосунок виконує окреме завдання, наприклад, підвищує роздільну здатність відео до 4K, створює UGC-рекламу, генерує AI-відеокліпи або виокремлює найцікавіші моменти з довгих записів. Не потрібно встановлювати програмне забезпечення чи мати досвід відеомонтажу.
Чи додатки HeyGen безкоштовні у використанні?
HeyGen пропонує безкоштовний тариф без потреби в банківській картці, який дає Вам змогу ознайомитися з застосунками та створювати відео. Платні тарифи, що починаються від $24 на місяць, відкривають додаткові можливості, довшу тривалість відео, клонування голосу та експорт у вищій роздільній здатності.
Чи потрібен мені досвід відеомонтажу?
Ні. Кожен застосунок створений так, щоб працювати з простими вхідними даними — текстовими промптами, завантаженням фото або файлів. ШІ автоматично бере на себе продакшн, рендеринг і форматування. Більшість користувачів отримують професійний результат уже з першої спроби.
Чи можу я використовувати кілька застосунків одночасно?
Так. Усі додатки HeyGen працюють в одній платформі. Ви можете створити відеокліп, покращити його до 4K, додати персоналізацію з підміною обличчя, перекласти його більш ніж 175 мовами та виокремити найцікавіші моменти для соцмереж — і все це, не виходячи з HeyGen.
Які формати та роздільні здатності підтримують застосунки?
Більшість застосунків експортують відео у форматі MP4 з роздільною здатністю HD або 4K. Ви можете обрати співвідношення сторін, оптимізовані для YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn та інших платформ. Деякі застосунки, як-от AI Video Upscaler, підтримують вхідні формати MP4, MOV і WEBM.
Чим HeyGen Apps відрізняються від окремих інструментів для роботи з відео?
Окремі інструменти вимагають завантаження програм, вивчення різних інтерфейсів і ручного перенесення файлів між застосунками. HeyGen Apps інтегровані в єдину платформу, тож усі Ваші створені кліпи, покращені відео, перекладені ролики та хайлайти зберігаються в одному робочому просторі.
Чи можу Я перекладати відео, створені в HeyGen Apps?
Так. Будь-яке відео, створене в HeyGen Apps, можна перекласти більш ніж 175 мовами з природним клонуванням голосу та точною синхронізацією губ. Це стосується AI-створених кліпів, UGC-реклами, відеоподкастів та будь-якого іншого контенту, створеного на платформі.
Як швидко я можу створити відео?
Більшість застосунків створюють готові відео менш ніж за п’ять хвилин. Створення відео з тексту, виокремлення хайлайтів, заміна обличчя та пакетне створення відео виконуються за лічені хвилини, а не за години чи дні, як у разі традиційного відеовиробництва.
