Перекладіть відео з YouTube Вашою мовою
HeyGen спрощує переклад відео з YouTube на зрозумілі субтитри, точні транскрипти або природне озвучення зі ШІ. Вставте посилання на YouTube, оберіть мову — і дозвольте HeyGen створити готову до використання перекладену версію.
Без програмного забезпечення. Без складних робочих процесів. Лише швидкий і надійний переклад для глобальної авдиторії.
Перетворіть будь-яке посилання YouTube на відео будь-якою мовою
Переклад відео на YouTube допомагає людям отримати доступ до контенту, який вони зазвичай пропускають. Чіткі субтитри та природні закадрові голоси утримують увагу глядачів, покращують розуміння й роблять контент доступним для різних культур.
Точне розпізнавання мовлення для акуратних субтитрів.
Природне озвучення для багатомовних відео.
Просте редагування транскриптів і субтитрів.
Переклад у браузері без встановлення програм.
Найкращі практики перекладу відео на YouTube
Щоб отримати максимально точний переклад:
✓ Використовуйте відео з чистим аудіо: чистий звук допомагає HeyGen точно розпізнавати мовлення.
✓ Уникайте пришвидшених або накладених реплік: чіткий темп покращує синхронізацію субтитрів і якість озвучення.
✓ Надавайте контекст за потреби: уточнення імен, абревіатур чи технічних термінів підвищує точність.
✓ Перегляньте відео перед публікацією: швидка перевірка гарантує, що переклад відповідає Вашому тону й задуму.
✓ Перевірте результат на різних пристроях: попередньо перегляньте субтитри й аудіо як на мобільних, так і на комп’ютерах для найкращої читабельності
Чому варто перекладати відео на YouTube за допомогою HeyGen?
✓ Охопіть більше глядачів: перетворіть одне відео на YouTube на кілька мов без створення нового контенту з нуля.
✓ Підвищте доступність: субтитри та перекладене аудіо допомагають глядачам, які говорять різними мовами або мають порушення слуху.
✓ Формуйте глобальну довіру: якісний переклад покращує розуміння, запам’ятовування та довіру до Вас.
✓ Підтримуйте міжнародні команди: ідеально підходить для освіти, навчання, HR, маркетингу та навчального контенту.
✓ Заощаджуйте час і зберігайте простий робочий процес: HeyGen бере на себе транскрипцію, переклад, таймінг і озвучення, щоб Ви могли зосередитися на своєму повідомленні.
Інструменти перекладу на основі ШІ в одній платформі
Точні субтитри: створюйте субтитри безпосередньо з аудіо YouTube та перекладайте їх будь-якою мовою. HeyGen підтримує формати SRT і VTT для YouTube та платформ LMS.
Природні голоси зі ШІ: замініть оригінальне аудіо виразним голосом ШІ Вашою цільовою мовою. Обирайте тон, акцент або регіональні варіації.
Редаговані транскрипти: переглядайте, виправляйте або точно налаштовуйте транскрипти перед експортом.
Автоматична синхронізація губ: перекладене аудіо узгоджується з рухами губ для природного перегляду.
Кілька варіантів експорту: завантажуйте перекладене відео, файли субтитрів або лише аудіодоріжки.
Підтримка багатьох мов: перекладайте з та на англійську, іспанську, французьку, німецьку, португальську, арабську, японську, корейську, гінді та інші мови.
Якщо Ви працюєте з відео європейськими мовами, спробуйте наш німецько-англійський перекладач відео.
Як перекласти Ваше відео хінді за 4 прості кроки
Створюйте придатні до поширення, професійні відео лише за кілька кроків — просто опишіть їх своїми словами.
Завантажте або додайте Ваше вихідне відео
Вставте посилання на YouTube або завантажте свій файл. HeyGen миттєво проаналізує аудіо.
Оберіть свій формат
Виберіть субтитри, озвучення або обидва варіанти. Оберіть цільову мову.
Створіть свій переклад
ШІ від HeyGen транскрибує Ваше аудіо, перекладає текст, синхронізує таймінг і створює нову версію відео.
Перегляньте та експортуйте
Внесіть невеликі правки до субтитрів, сценарію, вимови чи таймінгу, а потім експортуйте перекладене відео або файли.
Хто використовує для перекладу відео на YouTube?
Наш інструмент зі ШІ допомагає креаторам перекладати навчальні відео та влоги, викладачам — адаптувати уроки для багатомовних класів, а бізнесу — локалізувати навчальні та продуктові відео. Студенти можуть без зусиль перекладати академічний контент, а звичайні глядачі — миттєво перетворювати будь-яке відео на YouTube на свою бажану мову.
Поширені запитання
Як перекласти відео з YouTube за допомогою HeyGen?
Ви можете перекласти будь-яке відео з YouTube, вставивши його посилання в інструмент, обравши цільову мову та дозволивши ШІ створити субтитри або повний озвучення. Система бере на себе транскрипцію, транс
Чи може HeyGen перекладати відео, у яких ще немає субтитрів?
Так. ШІ створює субтитри безпосередньо з аудіо у відео, навіть якщо початкових субтитрів немає. Він аналізує мовлення, створює чистий текст і дає Вам змогу відкоригувати таймінг або термінологію перед експортом, забезпечуючи точність для навчальних матеріалів, влогів, уроків чи багатомовного контенту.
Чи підтримує HeyGen озвучення зі ШІ для перекладених відео на YouTube?
Так. Ви можете замінити оригінальне аудіо природним, виразним закадровим голосом, який відповідає темпу й тону. Для робочих процесів іспанською мовою Ви можете спростити багатомовні проєкти за допомогою перекладача відео з англійської на іспанську.
Наскільки точним є переклад YouTube у HeyGen?
Точність висока, коли завантажене аудіо є чітким і рівномірним. Система навчена на глобальних мовленнєвих зразках, що забезпечує природне формулювання фраз і правильний таймінг. Ви можете переглядати субтитри, редагувати переклади або коригувати вимову, щоб фінальна версія звучала природно й доречно в контексті.
Скільки часу займає переклад відео на YouTube?
Більшість відео перекладаються всього за кілька хвилин, оскільки платформа автоматизує транскрипцію, переклад, синхронізацію та створення озвучування. Така швидкість допомагає контентмейкерам, викладачам і командам ефективно створювати багатомовні матеріали, навіть коли вони працюють з великими бібліотеками або регулярними завданнями з локалізації
Чи впливає переклад на якість мого відео?
Ні. HeyGen зберігає оригінальну роздільну здатність Вашого відео протягом усього процесу перекладу. Система створює нові аудіо- або субтитрові доріжки без погіршення якості, що дає змогу авторам підтримувати візуальну цілісність у завантаженнях на YouTube, коротких кліпах для соцмереж або професійно відзнятих відео.
Щоб усе відповідало Вашому бренду, Ви можете використати свій брендбук із логотипами, кольорами та шрифтами, щоб кожне відео виглядало послідовним і професійним.
Чи можу я відредагувати субтитри або транскрипти перед завантаженням?
Так. Ви можете виправити таймінг, відкоригувати граматику, налаштувати розриви рядків або оновити термінологію за допомогою вбудованого редактора. Для робочих процесів, які потребують персоналізації у великому масштабі,платформа персоналізованого відеозабезпечує безпечну, масштабну кастомізацію:
Чи буде моє відео на YouTube захищеним під час перекладу?
Так. Ваше відео обробляється безпечно й зберігається лише протягом часу, необхідного для завершення перекладу. Ви також можете завантажувати приватні файли замість URL-адрес, що допомагає зберігати конфіденційність чутливого контенту, який використовується для навчання, в корпоративних або внутрішніх комунікаційних сценаріях.