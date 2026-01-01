Videoya hazır görseller için YZ görsel oluşturucu
HeyGen'in YZ Görsel Oluşturucu aracıyla her türlü video projesi için dikkat çeken görseller oluşturun. Sahneyi tarif edin, bir stil seçin ve motor, slaytlara, storyboard'lara ve final montajlara doğrudan eklemeye hazır yüksek çözünürlüklü görseller üretsin. Tasarım deneyimi yok, stok site arama derdi yok, lisanslama sorunları yok. Pazarlama, eğitim, ürün ve sosyal medya içerikleri için mükemmel çalışır.
YZ görsel oluşturucunun özellikleri
Prompt ile yüksek çözünürlüklü görsel
İhtiyacınız olan görseli tarif edin, anında oluşturun. HeyGen'in YZ Görsel Oluşturucusu, metin prompt'larını video kullanımı için tasarlanmış yüksek kaliteli görsellere dönüştürür; ortamlar, ürün çekimleri, soyut arka planlar ve illüstrasyon sahneleri dahil. Bağımsız görsel araçlarının aksine, her çıktı videonuzun zaman çizelgesine bırakmaya hazır şekilde boyutlandırılmış, formatlanmış ve kullanıma hazırdır. Oluşturulan görselleri anlatım için bir AI Voice Generator ve sahne geçişleriyle eşleştirerek stok fotoğraf aramadan veya bir tasarımcı tutmadan eksiksiz videolar oluşturun.
Stil hazır ayarları ve marka kitleri
Konuma özel veya markalı arka planları bir fotoğraf kütüphanesine ihtiyaç duymadan oluşturun. Bir konferans odasını, şehir manzarasını, stüdyo ortamını veya perakende alanını tarif edin ve videonuzun tonuna uygun özel bir arka plan elde edin. Bu arka planları sunucunuzun arkasında bir Metinden Videoya projesinde kullanın veya çok sahneli açıklayıcı videolara ve ürün tanıtım videosu içeriklerine katman olarak ekleyin. Oluşturulan her arka plan, kareler boyunca tutarlı ışıklandırma ve stile sahip olur; böylece herhangi bir post-prodüksiyon compositing işlemi olmadan çıktınıza bütünlüklü, profesyonel bir görünüm kazandırır.
Görüntüden videoya hareket
Yalnızca bir açıklamadan kusursuz ürün görselleri oluşturun. Fiziksel bir fotoğraf çekimi ayarlamadan, ürününüzü veya konseptinizi öne çıkaran kahraman görselleri, yaşam tarzı yerleşimleri ve bağlamsal sahneler oluşturun. Bu görseller, HeyGen'in AI Product Placement yetenekleriyle entegre çalışarak, oluşturulmuş görselleri, anlatımı ve ekrandaki sunucuları tek bir iş akışında birleştiren tam kapsamlı ürün videosu kampanyaları oluşturmanızı sağlar. Tek bir görselden, kampanyalar ve kanallar genelinde yüzlercesine ölçekleyin.
Yerleşik düzenleyici ve yineleme araçları
HeyGen içinde oluşturulan her görsel, anında video editörünüzde kullanıma hazırdır. Dışa aktarma, yeniden yükleme veya dosya dönüştürme adımı yoktur. Oluşturulan bir görseli seçin, bir sahneye atayın ve videonuzu YZ dudak senkronizasyonu (AI Lip Sync), seslendirmeler ve altyazılarla birlikte oluşturmaya devam edin. Bu sıkı entegrasyon sayesinde görsel varlıklarınız ve video prodüksiyonunuz aynı zaman çizelgesini paylaşır, böylece yaratıcı iterasyon hızlı kalır. pazarlama videoları veya eğitim videoları içeriği üreten ekipler, editörden çıkmadan görselleri oluşturup yerleştirebilir.
API ve toplu çıktı
A/B testleri, bölgesel kampanyalar veya çoklu platform yayıncılığı için aynı prompt'u birden fazla kez çalıştırarak görsel varyasyonları oluşturun. Mevsimsel arka planları, yerelleştirilmiş ürün çekimlerini veya tematik sahne görsellerini toplu olarak üretin, ardından her bir varyasyonu çevrilmiş anlatımla eşleştirerek yerelleştirilmiş video varlıkları oluşturmak için Video Çevirici özelliğini kullanın. Bu iş akışı, tek bir yaratıcı brief'i onlarca benzersiz video varyasyonuna dönüştürür; her biri özel görseller ve çok dilli seslendirme içerir ve tümü, YZ Video Oluşturucu projeleriniz için kullandığınız aynı editörden üretilir.
Kullanım alanları
Küçük resimler ve ana görseller
Need unique visuals for every ad variation without a photoshoot? Sourcing and licensing stock images across campaigns is slow and repetitive. With an AI Image Generator built into your video editor, describe the scene and produce on-brand visuals instantly for promo video and AI Ad Maker projects.
Storyboard ve sahne planlama
Need lifestyle product shots without a studio? Traditional product photography requires staging, lighting, and editing for every angle. With AI-generated images inside HeyGen, describe the setting and generate contextual product visuals that feed directly into shoppable video content.
Eğitim ve e-öğrenme görselleri
Need scenario illustrations for compliance or process training? Hiring illustrators or searching stock libraries delays course production. With an AI Image Generator, produce custom diagrams, environment visuals, and step-by-step scene images that drop into educational video projects.
Ürün pazarlama görselleri
Need fresh visuals for daily posts across platforms? Recycling the same assets leads to audience fatigue and lower engagement. With AI-generated images, produce unique scene visuals for every Reel Generator or TikTok video project without repeating backgrounds.
Sosyal medya akışları
Need personalized visuals for prospect-specific pitches? Generic slides fail to capture attention in competitive deals. With AI-generated product shots and scenario images, create targeted visual narratives that integrate into Script to Video outreach for higher engagement.
Blog kapakları ve editoryal içerik
Need custom visuals for company announcements without design resources? Waiting for the creative team to produce supporting graphics slows executive messaging. With an AI Image Generator, produce relevant scene images and branded backgrounds that enrich intro video and update content instantly.
Nasıl çalışır
Özel görseller oluşturun ve bunları prompt’tan yayına hazır içeriğe kadar dört adımda videolarınızda kullanın.
Görseli açıklayın
Kısa bir prompt yazın. Sonuçta uygulanmasını istediğiniz en-boy oranını, stil ön ayarını ve marka ayrıntılarını seçin.
Oluşturun ve seçin
Oluşturulan görseli inceleyin. İstediğiniz görünüme tam olarak ulaşmak için ifadeyi, stili veya rengi değiştirip yeniden oluşturun.
Düzenleyin ve inceleyin
Bölgeleri büyütün, inpaint uygulayın veya yeniden stillendirin. Rengi, kırpmayı veya kompozisyonu projeden çıkmadan doğrudan editörde ayarlayın.
Dışa aktarın veya animasyon oluşturun
Görseli indirin veya doğrudan videoya gönderin. Markanıza sadık kalmak için prompt'u ve hazır ayarları gelecekteki oluşturmalarda yeniden kullanın.
Sıkça sorulan sorular
YZ Görüntü Oluşturucu nedir ve stok fotoğraflardan nasıl farklıdır?
Video için bir YZ Görsel Oluşturucu, metin açıklamalarından özel görseller oluşturan ve doğrudan bir video prodüksiyon iş akışı içinde kullanılmak üzere tasarlanmış bir araçtır. HeyGen'de ihtiyacınız olan görseli tarif eden bir prompt yazarsınız, yapay zeka bu görseli oluşturur ve sonuç anında video editörünüzde kullanıma hazır olur. Herhangi bir dosya indirme veya yeniden yükleme gerekmez. Bu araç, video içeriğinizi tamamlayan arka planlar, sahne görselleri ve ürün çekimleri üretmek için özel olarak tasarlanmıştır.
Marka renklerime ve stilime uygun görseller oluşturabilir miyim?
Evet. YZ Görsel Oluşturucu, HD video çıktısına uygun yüksek çözünürlüklü görseller üretir. Metin prompt’unuzla stil, kompozisyon ve rengi siz kontrol edersiniz; böylece çıktılar marka standartlarınıza tam uyum sağlar. PepsiCo ve Samsung gibi şirketlerdeki ekipler, markalı içerik için HeyGen'in prodüksiyon iş akışını kullanır ve oluşturulan görseller, platformun diğer video çıktılarıyla aynı kalite seviyesini korur.
Çıktı çözünürlüğü ne kadar yüksek?
Ürününüzü, kullanım bağlamını ve istediğiniz görsel stili tarif edebilirsiniz; yapay zeka da buna uygun, bağlamsal bir ürün görseli oluşturur. Bu görseller, YZ Video Reklam kampanyaları, e-ticaret vitrinleri ve stüdyo çekimi ayarlamadan birden fazla açıya veya ortama ihtiyaç duyduğunuz YZ Sosyal Medya içerikleri için son derece uygundur.
Bir görseli baştan oluşturmak zorunda kalmadan belirli kısımlarını düzenleyebilir miyim?
Oluşturulan görseller, videolarınızı hazırladığınız aynı editörün içinde yer alır. Bir görsel oluşturduktan sonra, onu bir sahneye arka plan veya görsel öğe olarak atar, ardından üzerine anlatım, Altyazı Oluşturucu çıktısı ve sunucu görüntüsünü eklersiniz. Böylece görsellerden seslendirmeye kadar tüm videonuz, ayrı görsel ve video araçları arasında geçiş yapmadan tek bir platformda üretilmiş olur.
Oluşturulan görselleri videoya dönüştürebilir miyim?
Evet. Aynı prompt'u küçük ayarlamalarla farklı üretimlerde çalıştırarak bir görsel seçenek seti oluşturun, ardından her birini farklı metinler veya çevrilmiş anlatımlarla eşleştirerek farklı kampanya versiyonları hazırlayın. Bu, hızlı Görselden Videoya testlerini kitleler, bölgeler ve platformlar arasında, prodüksiyon süresini katlamadan yapmanızı sağlar.
Tek bir görsel oluşturma ne kadar hızlıdır?
Bağımsız görsel oluşturucular, önce indirmeniz, yeniden boyutlandırmanız ve ayrı bir video düzenleyiciye aktarmanız gereken görseller üretir. HeyGen'in YZ Görsel Oluşturucusu, görselleri doğrudan video iş akışının içinde oluşturur; böylece üretilen görseller avatarlar, seslendirmeler ve geçişlerle birlikte doğrudan zaman çizelgenize eklenir. Sonuç, daha hızlı bir prodüksiyon döngüsü ve araçlar arasında daha az el değiştirme olur; bu da ölçekli video içerik ürettiğinizde büyük önem taşır.
Oluşturulan görselleri ücretli reklamlarda ve ticari çalışmalarda kullanabilir miyim?
HeyGen, kredi kartı gerektirmeyen ve görsel oluşturma dahil olmak üzere temel platform özelliklerine erişim sunan ücretsiz bir plan sağlar. Aracı keşfedebilir, görseller oluşturabilir ve iş akışını değerlendirmek için videolar hazırlayabilirsiniz. Aylık 24 $'dan başlayan ücretli planlar, daha yüksek çözünürlüklü çıktıları, ek oluşturma kredilerini ve tam kapsamlı video oluşturma araçlarına erişimi açar.
YZ Görüntü Oluşturucu için fiyatlandırma nasıl işliyor?
Oluşturucu; arka planlar, çevresel sahneler, ürün bağlamları, soyut dokular ve illüstratif konseptlerde son derece başarılıdır. Bunlar, video prodüksiyonunda en sık ihtiyaç duyulan görsel yapı taşlarıdır. Konuşmacı videoları için, oluşturulan arka planları HeyGen'in AI Face Swap özelliği veya sunucu çekimleriyle eşleştirin. Açıklayıcı videolar için, adım adım sahne görselleri oluşturun ve bunları anlatımla birlikte AI Video Explainer iş akışını kullanarak sıralayın.
Bir kampanya için toplu olarak görsel oluşturabilir miyim?
Evet. Oluşturulan görsel, dilden bağımsız bir görsel varlık olduğu için videonuzun tüm yerelleştirilmiş sürümlerinde çalışır. Tek bir sahne görseli seti oluşturun, ardından aynı görselleri koruyarak 175+ dilde anlatım üretmek için AI Dubbing özelliğini kullanın. Bu, küresel kampanyaları daha verimli hale getirir çünkü görsellerin yalnızca bir kez oluşturulması yeterlidir.
Güvenli ve uyumlu çıktı için koruma önlemleri var mı?
Çoğu kullanıcı bir dakikadan kısa sürede bir görsel oluşturur ve anlatım, altyazılar ve geçişler içeren tam bir videoyu on dakikadan kısa sürede tamamlar. Bu hız, her şeyin tek bir editör içinde tutulmasından gelir. Dosya yönetimi yükü yoktur, format dönüştürme yoktur ve uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacı yoktur. Clip Generator içeriği veya günlük sosyal medya videoları üreten ekipler, darboğazlar olmadan tutarlı bir üretim temposu sürdürebilir.
HeyGen ile oluşturmaya başlayın
Metin prompt'larıyla video projeleriniz için özel görseller oluşturun. Arka planlar, ürün çekimleri ve sahne görsellerinin tümü HeyGen içinde.