Her video iş akışı için yapay zeka destekli uygulamalar
HeyGen Apps, özel yapay zeka video araçlarına anında erişim sağlar. Metinden klipler oluşturun, 4K’ya yükseltin, UGC reklamları oluşturun, yüz değiştirin, öne çıkan anları çıkarın ve çok daha fazlasını yapın. Her uygulama, herhangi bir yazılım kurmanıza gerek kalmadan doğrudan tarayıcınızda çalışır.
Seedance 2.0
Seedance 2.0 ile sinematik YZ videoları oluşturun. Tek bir prompt ile B-roll, avatar çekimleri ve eksiksiz videolar hazırlayın. Ekip gerekmez.
YZ video öne çıkanları
Uzun videoları paylaşılabilir öne çıkan kliplere dönüştürün. YZ en etkileyici anları otomatik olarak çıkarır.
YZ video yükseltici
Herhangi bir videoyu difüzyon tabanlı YZ ile 4K çözünürlüğe yükseltin. Gürültüyü azaltın, keskinleştirin ve kare hızını 120 fps'ye kadar artırın.
Ürün yerleştirme
Tek bir fotoğraftan ürün yerleştirme video reklamları oluşturun. Gerçekçi YZ ile oluşturulmuş sahneler, stüdyoya gerek yok.
UGC video oluşturucu
1.100'den fazla içerik üreticisi avatarıyla özgün UGC tarzı video reklamlar oluşturun. Influencer işe almadan reklam kreatiflerinizi ölçeklendirin.
Toplu video oluşturucu
Bir CSV hesap tablosundan aynı anda yüzlerce kişiselleştirilmiş video oluşturun. Ölçeklenmiş erişim ve onboarding süreçlerini dakikalar içinde tamamlayın.
YZ video podcast
İki konuşmacılı YZ video podcast’lerini herhangi bir konudan oluşturun. Kayıt ekipmanı yok, programlama derdi yok, montaj yok.
YZ yüz değiştirme
Yüzünüzü ekleyerek 1.000’den fazla avatarı kişiselleştirin. Dakikalar içinde kişiselleştirilmiş video içerikler oluşturun.
YZ görsel oluşturucu
Metin prompt'larıyla video projeleriniz için özel görseller oluşturun. Arka planlar, ürün çekimleri ve sahne görselleri.
Sıkça sorulan sorular
HeyGen Uygulamaları nedir?
HeyGen Apps, doğrudan tarayıcınızda çalışan, uzmanlaşmış YZ video araçlarıdır. Her uygulama, videoları 4K’ya yükseltme, UGC reklamları oluşturma, yapay zeka video klipleri hazırlama veya uzun kayıtların öne çıkan kısımlarını çıkarma gibi belirli bir görevi yerine getirir. Yazılım kurulumuna veya video düzenleme deneyimine gerek yoktur.
HeyGen Uygulamaları ücretsiz mi?
HeyGen, uygulamaları keşfetmeniz ve videolar oluşturmanız için kredi kartı gerektirmeyen bir ücretsiz plan sunar. Aylık 24 $'dan başlayan ücretli planlar ise ek özelliklerin, daha uzun video sürelerinin, ses klonlamanın ve daha yüksek çözünürlüklü dışa aktarmaların kilidini açar.
Video düzenleme deneyimine ihtiyacım var mı?
Hayır. Her uygulama, metin prompt'ları, fotoğraf yüklemeleri veya dosya yüklemeleri gibi basit girdiler etrafında tasarlanmıştır. Yapay zeka, prodüksiyon, render ve biçimlendirme işlemlerini otomatik olarak yönetir. Çoğu kullanıcı, ilk denemesinde profesyonel sonuçlar elde eder.
Birden fazla uygulamayı birlikte kullanabilir miyim?
Evet. Tüm HeyGen Uygulamaları aynı platform içinde çalışır. Bir video klip oluşturabilir, 4K çözünürlüğe yükseltebilir, yüz değiştirme ile kişiselleştirebilir, 175+ dile çevirebilir ve sosyal medya için öne çıkan bölümleri çıkarabilirsiniz; bunların hepsini HeyGen'den ayrılmadan yapabilirsiniz.
Uygulamalar hangi formatları ve çözünürlükleri destekliyor?
Çoğu uygulama, HD veya 4K çözünürlükte MP4 formatında dışa aktarım yapar. YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn ve diğer platformlar için optimize edilmiş en-boy oranlarını seçebilirsiniz. AI Video Upscaler gibi bazı uygulamalar, MP4, MOV ve WEBM dahil olmak üzere çeşitli giriş formatlarını destekler.
HeyGen Uygulamaları bağımsız video araçlarıyla nasıl karşılaştırılır?
Bağımsız araçlar, yazılım indirmenizi, ayrı arayüzler öğrenmenizi ve dosyaları uygulamalar arasında manuel olarak aktarmanızı gerektirir. HeyGen Apps ise tek bir platforma entegredir; böylece oluşturduğunuz klipler, yükseltilmiş görüntüler, çevrilmiş videolar ve öne çıkan kesitlerinizin tümü aynı çalışma alanında bulunur.
HeyGen Apps ile oluşturulan videoları çevirebilir miyim?
Evet. HeyGen Apps ile üretilen tüm videolar, doğal ses klonlama ve doğru dudak senkronizasyonu ile 175’ten fazla dile çevrilebilir. Bu, YZ ile oluşturulan klipler, UGC reklamları, podcast videoları ve platformda oluşturulan diğer tüm içerikler için geçerlidir.
Bir videoyu ne kadar hızlı oluşturabilirim?
Çoğu uygulama, bitmiş videoları beş dakikadan kısa sürede üretir. Metinden videoya oluşturma, öne çıkan anları çıkarma, yüz değiştirme ve toplu video oluşturma gibi işlemlerin tümü, geleneksel video prodüksiyonunda saatler veya günler gerektiren işleri dakikalar içinde tamamlar.
Dakikalar içinde profesyonel içerik oluşturan, geliştiren ve düzenleyen YZ destekli video uygulamalarına erişin. Kamera yok, kurgu becerisi yok, kurulum gerektiren yazılım yok.