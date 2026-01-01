แอปสร้างวิดีโอ UGC สำหรับโฆษณาที่สเกลได้
สร้างโฆษณาวิดีโอสไตล์ UGC ที่สะดุดตาได้โดยตรงจากข้อความด้วย HeyGen's ugc video generator สร้างวิดีโอเทสติโมเนียล รีวิวสินค้า และวิดีโอ social proof ที่ดูสมจริงได้โดยไม่ต้องจ้างครีเอเตอร์หรือวางแผนกองถ่าย เขียนสคริปต์ เลือกผู้พูดสไตล์ครีเอเตอร์ แล้วสร้างโฆษณา UGC คุณภาพสูงที่ดูเป็นธรรมชาติบนทุกแพลตฟอร์ม
ฟีเจอร์ของ UGC Video Generator
ผู้บรรยายสไตล์ครีเอเตอร์ที่ให้ความรู้สึกสมจริง
เลือกจากผู้บรรยายกว่า 1,100+ วิดีโอ AI UGC ที่ออกแบบให้ดูเหมือนครีเอเตอร์ทั่วไป ไม่ใช่โฆษกองค์กร แต่ละคนถ่ายทอดสคริปต์ของคุณด้วยสีหน้าธรรมชาติ ท่าทางสบายๆ และการพูดที่จริงใจในสไตล์ดิบๆ เข้าถึงง่ายแบบคอนเทนต์ UGC ที่ผู้ชมคาดหวัง จับคู่ผู้บรรยายคนไหนก็ได้กับ การโคลนเสียง AI เพื่อรักษาโทนเสียงแบรนด์ให้สม่ำเสมอในโฆษณาหลายสิบเวอร์ชันโดยไม่ต้องอัดเสียงแม้แต่ครั้งเดียว
ทดสอบเวอร์ชันโฆษณาหลากหลายแบบได้ทันทีในระดับใหญ่
สร้างโฆษณา UGC หลายสิบเวอร์ชันจากสคริปต์เดียวได้ภายในไม่กี่นาทีแทนที่จะต้องรอเป็นสัปดาห์ สลับผู้พูด ฉากหลัง ฮุก และคำกระตุ้นให้ดำเนินการเพื่อทำ A/B test ครีเอทีฟข้ามแพลตฟอร์ม HeyGen's Text to Video engine ช่วยให้นักการตลาดสาย Performance ปรับแต่งไอเดียที่เวิร์กและผลิตครีเอทีฟใหม่ๆ ได้ก่อนที่กลุ่มเป้าหมายจะเริ่มเบื่อ โดยไม่ต้องบรีฟครีเอเตอร์ซ้ำแม้แต่คนเดียว
โฆษณา UGC หลายภาษาที่ไม่ต้องถ่ายทำใหม่
ขยายโฆษณา UGC ที่ทำผลงานดีที่สุดของคุณสู่ตลาดใหม่ได้ทันที HeyGen AI Video Translator ช่วยโลคัลไลซ์วิดีโอใดๆ เป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมการ AI Lip Sync ที่แม่นยำและคงโทนเสียงเดิม ทำให้โฆษณาที่แปลแล้วฟังดูเป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย ใช้ครีเอทีฟตัวเดิมที่เวิร์กอยู่แล้วรันได้ทั้งภาษาสเปน ญี่ปุ่น โปรตุเกส และอีกหลายสิบภาษาได้จากวิดีโอต้นฉบับเพียงไฟล์เดียว
การผลิตด้วยสคริปต์พร้อมการควบคุมแบบเต็มรูปแบบ
เขียนหรือวางสคริปต์โฆษณาของคุณแล้วให้ HeyGen จัดการทุกอย่างต่อให้ ใช้ AI Video Generator เพื่อควบคุมจังหวะ น้ำเสียง การเปลี่ยนฉาก และการเน้นภาพได้โดยตรงจากข้อความของคุณ ผสาน AI Product Placement เพื่อใส่สินค้าเข้าไปในเฟรมอย่างเป็นธรรมชาติ เพิ่มฉากหลังที่มีแบรนด์ของคุณ และใส่ผลลัพธ์จาก Subtitle Generator สำหรับการรับชมแบบปิดเสียงบนโซเชียลมีเดีย
ส่งออกพร้อมใช้บนทุกแพลตฟอร์มโฆษณา
เรนเดอร์วิดีโอ UGC สำหรับโฆษณาให้ตรงตามรูปแบบที่แต่ละแพลตฟอร์มต้องการ ส่งออกเป็นแนวตั้งสำหรับ TikTok และ Reels แนวสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับโฆษณาในฟีด และแนวนอนสำหรับ YouTube pre-roll HeyGen สร้างวิดีโอความละเอียด HD และ 4K พร้อมซับไตเติลฝังในไฟล์ เสียงคมชัด และขนาดไฟล์ที่ปรับให้เหมาะสม เพื่อให้คอนเทนต์ของคุณพร้อมอัปโหลดตรงเข้าสู่ตัวจัดการโฆษณาได้ทันทีโดยไม่ต้องทำโพสต์โปรดักชันหรือแปลงฟอร์แมตเพิ่มเติม
กรณีการใช้งาน
วิดีโอรีวิวสินค้าเพื่ออีคอมเมิร์ซ
Need authentic product reviews to drive conversions? Write the review script, select a relatable presenter, and produce convincing product video reviews ready for product pages and paid social in minutes.
โฆษณา Social Proof สำหรับแคมเปญแบบชำระเงิน
Need testimonial-style ads that build trust at scale? Create polished social proof videos using diverse AI Actors and authentic scripts, then generate dozens of variations to test across Facebook ad and Instagram Ad Maker campaigns.
ครีเอทีฟโฆษณา TikTok และ Reels
Need native-feeling short-form ads for social platforms? Write hook-driven scripts, pair them with casual creator-style presenters, and produce vertical TikTok video and Reel Generator content optimized for engagement.
โปรโมชันแนะนำการใช้งานแอปและ SaaS
Need relatable walkthrough videos that drive signups? Create approachable product demo video content where a friendly presenter walks viewers through your product using the authentic tone that converts.
คอนเทนต์แบรนด์สไตล์อินฟลูเอนเซอร์
Need creator-led brand content without influencer budgets? Produce AI Influencer Generator content at scale, choosing from diverse virtual presenters who deliver your brand message with the personality and relatability your audience expects.
ครีเอทีฟโฆษณาแบบโลคัลไลซ์สำหรับตลาดทั่วโลก
Need UGC-style ads that resonate across regions? Translate your best-performing UGC ads into 175+ languages with AI Dubbing while preserving authentic delivery, enabling one winning creative to perform globally.
วิธีการทำงาน
สร้างโฆษณาวิดีโอสไตล์ UGC ใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ไอเดียโฆษณาจนเป็นครีเอทีฟพร้อมลงแพลตฟอร์มได้ในไม่กี่นาที
เลือกฟอร์แมตของคุณ
เลือกเทมเพลตโฆษณา UGC หรือเริ่มต้นจากศูนย์ กำหนดอัตราส่วนภาพ สไตล์ภาพ และประเภทโฆษณาที่ต้องการสร้าง ระบบจะเตรียมมุมกล้องแบบเป็นกันเอง แสงธรรมชาติ และการนำเสนอในสไตล์ครีเอเตอร์ให้พร้อม
เขียนสคริปต์ของคุณ
เขียนหรือวางสคริปต์โฆษณาของคุณ กำหนด Hook จุดขายสำคัญ และคำกระตุ้นให้ดำเนินการ HeyGen จะวิเคราะห์ข้อความของคุณทั้งโทนเสียง จังหวะ และโครงสร้างซีน เพื่อปรับการนำเสนอให้เหมาะกับสไตล์ UGC ที่ดูเป็นธรรมชาติ
เลือกผู้นำเสนอของคุณ
เลือกจากผู้บรรยายสไตล์ครีเอเตอร์กว่า 1,100 คนและเลือกคนที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ปรับเสียง สไตล์การพูด และพื้นหลังเพื่อให้โฆษณาดูเป็นธรรมชาติและเข้าถึงผู้ชมได้จริง
สร้างและส่งออก
เรนเดอร์วิดีโอแอด UGC ฉบับสมบูรณ์ HeyGen ซิงก์การพูดของผู้พรีเซนต์ ภาพประกอบ คำบรรยาย และทรานซิชัน จากนั้นส่งออกไฟล์พร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มสำหรับ TikTok, Instagram, Facebook, YouTube หรือ ad manager ใดๆ
คำถามที่พบบ่อย
UGC video generator คืออะไรและสร้างโฆษณาได้อย่างไร
เครื่องมือสร้างวิดีโอ UGC ใช้ AI เพื่อสร้างวิดีโอโฆษณาที่มีหน้าตาและบรรยากาศเหมือนคอนเทนต์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นจริงจากครีเอเตอร์ตัวจริง เวอร์ชันของ HeyGen ให้คุณเขียนสคริปต์ เลือกผู้พูดสไตล์ครีเอเตอร์มากกว่า 1,100 คน และสร้างวิดีโอเทสติโมเนียล รีวิว และโฆษณา Social Proof ที่ดูสมจริงได้ โดยไม่ต้องจ้างใครหรือถ่ายทำเองเลย
โฆษณา UGC จะดูสมจริงพอที่จะทำผลงานบนโซเชียลมีเดียได้ไหม
ใช่ อวตารของ HeyGen ถูกออกแบบมาสำหรับคอนเทนต์ UGC โดยเฉพาะ ด้วยท่าทางสบายๆ สีหน้าธรรมชาติ และสไตล์การพูดที่ใกล้เคียงกับครีเอเตอร์ตัวจริงบนกล้อง เมื่อนำมารวมกับฉากหลังแบบชิลๆ และสคริปต์สไตล์สนทนา วิดีโอที่ได้จะมีลุคแบบออร์แกนิกที่ผู้ชมคุ้นเคยและมีส่วนร่วมบน TikTok, Instagram และ Facebook
สามารถสร้างโฆษณาหลายเวอร์ชันจากสคริปต์เดียวได้กี่แบบ?
ไม่มีจำนวนจำกัดตายตัว คุณสามารถสลับผู้พูด พื้นหลัง ฮุก และคำกระตุ้นการตัดสินใจ เพื่อสร้างวิดีโอหลากหลายเวอร์ชันได้ตามต้องการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การทดสอบของคุณ โดยส่วนใหญ่แต่ละทีมจะสร้าง 10 ถึง 50 เวอร์ชันต่อคอนเซ็ปต์ภายในเซสชันเดียว และแต่ละเวอร์ชันพร้อมสำหรับการทำ A/B testing บนแพลตฟอร์มโฆษณาต่างๆ ได้ภายในไม่กี่นาที แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์เหมือนการผลิต UGC แบบดั้งเดิม
สามารถเพิ่มสินค้าแบรนด์ของตัวเองลงในวิดีโอโฆษณา UGC ได้หรือไม่
ได้ HeyGen รองรับ AI Product Placement ที่ช่วยให้คุณนำเสนอสินค้าอย่างเป็นธรรมชาติภายในเฟรมวิดีโอ นอกจากนี้ยังสามารถใส่โอเวอร์เลย์แบรนด์ โลโก้ และภาพพื้นหลังแบบกำหนดเองเพื่อให้สินค้ามีความโดดเด่น พร้อมคงบรรยากาศคอนเทนต์ที่ขับเคลื่อนโดยครีเอเตอร์ไว้อย่างเป็นธรรมชาติ
การสร้างวิดีโอ UGC ด้วย AI เทียบกับการจ้างครีเอเตอร์ตัวจริงเป็นอย่างไร
การจ้างครีเอเตอร์โดยทั่วไปมีค่าใช้จ่ายประมาณ $200 ถึงมากกว่า $2,000 ต่อวิดีโอหนึ่งชิ้น ต้องมีสัญญา ส่งสินค้าให้ทดลอง ใช้เวลารอบแก้ไขหลายครั้ง และใช้เวลาทำงานรวม 2 ถึง 4 สัปดาห์ HeyGen สร้างคอนเทนต์สไตล์ UGC ที่คุณภาพใกล้เคียงกันได้ภายในไม่กี่นาที ด้วยต้นทุนเพียงเศษเสี้ยว แก้ไขได้ไม่จำกัด และขยายสเกลเป็นหลายสิบเวอร์ชันได้ทันที โดยที่คุณยังคงควบคุมงานสร้างสรรค์ได้เต็มที่โดยไม่ต้องบริหารจัดการคู่ค้าภายนอก
สามารถแปลโฆษณา UGC ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของฉันเป็นภาษาอื่นได้ไหม
ได้อย่างแน่นอน HeyGen Video Translator สามารถทำโลคัลไลซ์โฆษณา UGC ใดๆ เป็นมากกว่า 175 ภาษา ด้วยการโคลนเสียงที่เป็นธรรมชาติและการซิงก์ปากอย่างแม่นยำ โฆษณาภาษาอังกฤษที่ทำผลงานได้ดีที่สุดของคุณสามารถรันเป็นภาษาสเปน เยอรมัน ญี่ปุ่น โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ ได้โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่หรือจ้างครีเอเตอร์ท้องถิ่นในแต่ละตลาด
เครื่องมือสร้างวิดีโอ UGC รองรับแพลตฟอร์มโฆษณาและรูปแบบโฆษณาใดบ้าง?
HeyGen ส่งออกโฆษณา UGC ได้ทุกฟอร์แมตหลัก: แนวตั้ง 9:16 สำหรับ TikTok และ Instagram Reels, สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1:1 สำหรับตำแหน่งโฆษณาในฟีด และแนวนอน 16:9 สำหรับ YouTube และโฆษณาแบบดิสเพลย์ ไฟล์เอาต์พุตมีทั้งแบบ HD และ 4K พร้อมซับไตเติลฝังในไฟล์ เสียงคมชัด และขนาดไฟล์ที่ปรับให้เหมาะสม พร้อมอัปโหลดตรงไปยัง Meta Ads Manager, TikTok Ads, Google Ads และแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ทันที
HeyGen ใช้สร้างโฆษณาวิดีโอ UGC ได้ฟรีหรือไม่
HeyGen มีแพ็กเกจฟรีไม่ต้องใช้บัตรเครดิตให้คุณสร้างโฆษณาวิดีโอ UGC และทดลองใช้ฟีเจอร์หลักได้ แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนจะปลดล็อกผู้นำเสนอแบบครีเอเตอร์เพิ่มเติม ความยาววิดีโอที่มากขึ้น AI Voice Cloning และการเข้าถึงไลบรารีเทมเพลต UGC และตัวเลือกการปรับแต่งแบบครบถ้วน
สามารถใช้ตัวสร้างวิดีโอ UGC ทำโฆษณาคำรับรองได้โดยไม่ต้องมีลูกค้าจริงได้ไหม
ได้ คุณสามารถเขียนสคริปต์รีวิวจากจุดขายและคุณค่าของผลิตภัณฑ์ แล้วจับคู่กับผู้พูดสไตล์ครีเอเตอร์ที่หลากหลายเพื่อสร้างโฆษณา Social Proof ทีม Performance Marketing จำนวนมากใช้วิธีนี้เพื่อทดสอบมุมการสื่อสารต่างๆ ก่อนลงทุนถ่ายทำวิดีโอรีวิวจากลูกค้าจริง แล้วค่อยนำคอนเซ็ปต์ที่ทำผลงานดีที่สุดไปขยายผลในหลายแคมเปญ
จะทำอย่างไรให้โฆษณา UGC จาก AI โดดเด่นกว่าคู่แข่ง?
โฟกัสที่ฮุกให้ดึงดูดใน 2 วินาทีแรก ใช้สคริปต์ที่สะท้อนวิธีที่ลูกค้าจริงพูดถึงผลิตภัณฑ์ของคุณ และทดสอบสไตล์ผู้พรีเซนต์หลายแบบกับกลุ่มเป้าหมายของคุณAI Video Editorของ HeyGen ช่วยให้ปรับจังหวะวิดีโอ เพิ่มสไตล์เสียงยอดนิยม และปรับองค์ประกอบภาพ เพื่อให้แต่ละโฆษณาดูเป็นเนื้อเดียวกับแพลตฟอร์มที่ใช้งาน
