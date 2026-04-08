แอปสร้างวิดีโอ AI Seedance 2.0
โมเดลวิดีโอ AI ที่มีความเป็นภาพยนตร์มากที่สุดในโลกทำงานอยู่ใน HeyGen แล้ว สร้างวิดีโอ b-roll สไตล์ภาพยนตร์จากพรอมต์ วางตัวคุณเองลงในฟุตเทจ Seedance หรือเปลี่ยนไอเดียเดียวให้กลายเป็นวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วน สามเครื่องมือบนแพลตฟอร์มเดียว ไม่ต้องใช้ทีมถ่ายทำ
ฟีเจอร์ของ Seedance 2.0 บน HeyGen
สร้างวิดีโอมัลติโหมดสไตล์ภาพยนตร์ได้จากพรอมต์เดียว
เปิด AI Video Generator เลือกโมเดล Seedance 2 แล้วพิมพ์คำอธิบายซีนของคุณ แนบรูปอ้างอิง เลือกตัวละคร เพิ่มเสียง และตั้งค่าอัตราส่วนภาพกับความยาววิดีโอได้จากพรอมต์บาร์เดียว เลือกพรีเซ็ตอย่างเช่น Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move หรือ Multi-Character Scene เพื่อเริ่มต้นได้ทันที
สร้างวิดีโอจากข้อความพร้อมควบคุมมุมกล้องแบบภาพยนตร์
อธิบายซีนที่ต้องการแล้ว Seedance 2.0 จะสร้างฟุตเทจที่มีการเคลื่อนไหวสมจริงตามหลักฟิสิกส์ แสงเงาเป็นธรรมชาติ และระยะชัดลึกระดับโปรดักชันผ่านเครื่องมือ Text to Video โมเดลจะตีความการเคลื่อนกล้องจากพรอมต์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นดอลลี่เครนช็อต FPV หรือคลोजอัปก็สั่งได้ด้วยภาษาธรรมชาติ ทำให้ฟุตเทจ b-roll ดูเหมือนถูกกำกับจริงไม่ใช่แค่สร้างด้วย AI
อัปโหลดรูปอ้างอิงและวิดีโออินพุต
อัปโหลดภาพสินค้า แอสเซทของแบรนด์ หรือคลิปที่มีอยู่แล้วแล้วสลับไปใช้โหมด Ref to Video Seedance 2.0 จะสร้างฟุตเทจสไตล์ภาพยนตร์จากไฟล์อ้างอิงของคุณImage to Videoเวิร์กโฟลว์โดยคงโทนสี องค์ประกอบภาพ และอัตลักษณ์ภาพของแบรนด์ไว้พร้อมเพิ่มการเคลื่อนที่ของกล้องแบบไดนามิกและการเคลื่อนไหวที่สมจริงตามหลักฟิสิกส์เพื่อทำให้คอนเทนต์นิ่งมีชีวิตขึ้นมา
การโคลนเสียงแบบเนทีฟและลิปซิงก์หลายภาษา
ฟุตเทจ Seedance 2.0 บน HeyGen มาพร้อมการผสานเสียงแบบครบถ้วน สามารถเล่าเรื่องทับชั้นเสียงด้วย AI Voice Cloning ได้มากกว่า 175 ภาษา พร้อม Lip Sync ที่ซิงก์ทุกคำพูดให้ตรงกับการเคลื่อนไหวบนหน้าจอ แพลตฟอร์มอื่นที่ให้บริการ Seedance จะส่งออกเป็นคลิปดิบแบบไม่มีเสียง แต่ HeyGen มอบวิดีโอโลคัลไลซ์ที่สมบูรณ์
ใบหน้ามนุษย์ที่ผ่านการยืนยันแล้วในฟุตเทจ Seedance
Seedance 2.0 ไม่อนุญาตให้ใช้ใบหน้ามนุษย์จริงบน Public API โครงสร้างพื้นฐานการยินยอมโดยตรงและการยืนยันตัวตนของ HeyGen เข้ามาเปลี่ยนสิ่งนี้โคลน AI ตัวเองได้ภายในไม่กี่นาที และภาพเหมือนที่ผ่านการยืนยันของคุณจะปรากฏในฟุตเทจ Seedance ระดับภาพยนตร์ผ่าน Avatar IV โดยมีการล็อกตัวตน เสื้อผ้า และความสม่ำเสมอของภาพในทุกช็อต ซึ่งไม่มีแพลตฟอร์มอื่นทำได้
กรณีการใช้งาน
วิดีโอสำหรับแบรนด์และแคมเปญการตลาด
Traditional branded video takes weeks of scheduling, filming, and post-production. Seedance 2.0 on HeyGen generates cinematic scenes with consistent lighting, framing, and identity so you can publish marketing videos at the quality your brand demands in minutes, not months.
คอนเทนต์โซเชียลและโฆษณาแบบ UGC
Select the UGC-Style Ad preset, drop in a product reference, and generate scroll-stopping Seedance 2.0 promo video footage optimized for Reels, TikToks, and Shorts. Cinematic quality at social speed, without filming a single take.
เดโมและโชว์เคสสินค้า
Upload a product photo and Seedance 2.0 generates cinematic footage with dynamic lighting, realistic motion, and multiple angles through the product demo video workflow. Studio-quality product content without a studio, a photographer, or a production budget.
ฉากภาพยนตร์แบบหลายตัวละคร
Select the Multi-Character Scene preset and place multiple characters in a single cinematic shot with synchronized motion using AI Face Swap. Conversations, interviews, and panel-style content with consistent likeness across every person in frame.
การฝึกอบรมและการศึกษา
Build complete training video modules with cinematic Seedance 2.0 footage and presenter narration. Video Agent generates structured, fully edited content up to three minutes long, ready for any LMS. Update content by editing the script and regenerating without reshooting.
ภาวะผู้นำทางความคิดและการสร้างแบรนด์บุคคล
Seedance 2.0 generates cinematic settings for your message while the Reel Generator formats and publishes to every platform. Publish consistently without being on camera every time, with the production value your audience expects.
วิธีการทำงาน
Seedance 2.0 ถูกผสานอยู่ใน 3 เครื่องมือภายใน HeyGen โดยแต่ละตัวออกแบบมาสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่แตกต่างกัน เลือกใช้เครื่องมือเดียวหรือผสมผสานทั้งสามได้ตามต้องการ
เปิด AI Video Generator
เปิดใช้งาน AI Video Generator ใน HeyGen โดย Seedance 2 จะถูกเลือกเป็นค่าเริ่มต้น พร้อมโหมด Ref to Video สำหรับการสร้างวิดีโอตามวิดีโออ้างอิง
พิมพ์พรอมต์ของคุณหรือเลือกพรีเซ็ต
พิมพ์คำอธิบายซีนของคุณหรือเลือก Multi-Scene Cut, UGC-Style Ad, Dynamic Camera Move หรือ Multi-Character Scene กำหนดความยาวได้สูงสุด 15 วินาทีและเลือกอัตราส่วนภาพ 16:9 หรืออัตราส่วนอื่นตามต้องการ
แนบข้อมูลอ้างอิงและสร้าง
เพิ่มรูปอ้างอิง เลือกตัวละคร เลือกภาษา หรือแนบไฟล์เสียงจากแถบอินพุต จากนั้นกดสร้าง Seedance 2.0 จะสร้างฟุตเทจสไตล์ภาพยนตร์ให้ในครั้งเดียว
ตรวจสอบ แก้ไข และเผยแพร่
ดูตัวอย่างวิดีโอที่สร้างใน Recent Creations ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ MP4 ส่งไปยัง Avatar Shots หรือ Video Agent เพื่อแก้ไขต่อ หรือเผยแพร่ไปยังแพลตฟอร์มใดก็ได้โดยตรง
คำถามที่พบบ่อย
Seedance 2.0 คืออะไร และทำไมจึงอยู่ภายใน HeyGen?
Seedance 2.0 คือโมเดลสร้างวิดีโอ AI ระดับภาพยนตร์ที่โดดเด่นด้านการเคลื่อนไหวสมจริงตามหลักฟิสิกส์ รองรับอินพุตหลายรูปแบบ และรักษาความคงเส้นคงวาของตัวละคร HeyGen ได้นำโมเดลนี้มาเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องมือ 3 ตัว เพื่อให้คุณทำได้มากกว่าการสร้างคลิปดิบ สร้างวิดีโอฉบับสมบูรณ์พร้อมใบหน้าที่ตรวจสอบแล้ว เสียงบรรยายหลายภาษา เอาต์พุตหลายภาษา และการควบคุมงานตัดต่อที่แพลตฟอร์ม Seedance แบบสแตนด์อโลนไม่สามารถให้ได้
สามารถสร้างอะไรด้วย Seedance 2.0 บน HeyGen ที่แพลตฟอร์มอื่นทำไม่ได้บ้าง?
แพลตฟอร์ม Standalone Seedance สร้างคลิปเงียบความยาว 15 วินาทีโดยไม่มีใบหน้ามนุษย์จริง HeyGen เพิ่มการยืนยันตัวตนที่เชื่อถือได้ผ่าน AI Avatar Generator พร้อมการประกอบวิดีโอแบบครบจบในที่เดียวด้วย Video Agent เสียงพากย์มากกว่า 175 ภาษา ลิปซิงก์ และฟุตเทจสไตล์ภาพยนตร์ยาวได้ถึงสามนาที การผสานรวมนี้เปลี่ยนโมเดลดิบให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์การโปรดักชันวิดีโอแบบเต็มรูปแบบ
จะสร้างวิดีโอ b-roll แบบภาพยนตร์ด้วย Seedance 2.0 ได้อย่างไร
เปิด AI Video Generator เลือก Seedance 2 แล้วพิมพ์คำอธิบายซีนของคุณหรืออัปโหลดรูปอ้างอิงในโหมด Ref to Video จากนั้นเลือกพรีเซ็ต กำหนดความยาววิดีโอและอัตราส่วนภาพ แล้วโมเดลจะสร้างฟุตเทจสไตล์ภาพยนตร์ที่มีแสงและการเคลื่อนกล้องสมจริง ใช้ Video Script Generator หากต้องการตัวช่วยเขียนพรอมต์
สามารถใส่ใบหน้าของตัวเองลงในฟุตเทจ Seedance 2.0 ได้ไหม
Seedance 2.0’s public API จะบล็อกใบหน้ามนุษย์จริงทั้งหมด HeyGen เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถแสดงใบหน้าที่ได้รับการยืนยันตัวตนในฟุตเทจ Seedance ได้ โดยอาศัยการยินยอมโดยตรงและการยืนยันตัวตนจากเจ้าของใบหน้า โคลนตัวคุณเพียงครั้งเดียวแล้วภาพลักษณ์ของคุณจะถูกล็อกและปกป้องในทุกซีนภาพยนตร์ที่คุณสร้างขึ้น
Presets ใน AI Video Generator คืออะไร?
แถบพรอมต์มี Seedance 2.0 พรีเซ็ตให้เลือก 4 แบบ ได้แก่ Multi-Scene Cut สำหรับลำดับช็อตหลายฉาก UGC-Style Ad สำหรับคอนเทนต์สายโซเชียล Dynamic Camera Move สำหรับภาษากล้องแบบภาพยนตร์ และ Multi-Character Scene สำหรับใส่หลายคนในช็อตเดียว แต่ละพรีเซ็ตจะตั้งค่ารูปแบบโมเดลให้เหมาะกับเวิร์กโฟลว์งานครีเอทีฟเฉพาะทาง
ฉันสามารถแปลวิดีโอ Seedance 2.0 เป็นภาษาอื่นได้ไหม
วิดีโอ Seedance 2.0 ทุกชิ้นบน HeyGen รองรับการแปลแบบครบถ้วนผ่าน AI Video Translator พร้อม AI Dubbing ได้มากกว่า 175 ภาษา เสียงบรรยายของคุณจะถูกโคลนเป็นแต่ละภาษาปลายทางพร้อมลิปซิงก์ตรงกับเฟรม ทำให้วิดีโอหนึ่งชิ้นกลายเป็นคอนเทนต์ระดับโลกได้โดยไม่ต้องอัดใหม่
คุณภาพวิดีโอสูงพอสำหรับใช้ในโฆษณาแบบจ่ายเงินและออกอากาศหรือไม่
Seedance 2.0 สร้างฟุตเทจระดับภาพยนตร์ที่ได้คะแนนอันดับ 1 ด้านความสมจริงบน G2 พร้อมการเคลื่อนไหวที่แม่นยำตามหลักฟิสิกส์และเอกลักษณ์ภาพที่สม่ำเสมอ ปรับแต่งทุกซีนได้อย่างละเอียดด้วย AI Video Editor และส่งออกไฟล์ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานสำหรับออกอากาศ โฆษณาโซเชียลแบบชำระเงิน หรือฝังบนเว็บไซต์
ทีมโปรดักชันเห็นผลลัพธ์ที่วัดได้จริงหรือไม่?
Vision Creative Labs ขยายการผลิตจากวิดีโอปีละ 1-2 ชิ้นเป็นวันละ 50-60 ชิ้นด้วย HeyGen การเพิ่มฟุตเทจ Seedance 2.0 ช่วยยกระดับคุณภาพให้ดูเหมือนภาพยนตร์ในปริมาณระดับนี้ได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนทีมงาน จองสตูดิโอ หรือจัดการงานโปรดักชันเพิ่มเติม
Seedance 2.0 บน HeyGen มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
HeyGen มีแพ็กเกจฟรีที่รวมการเข้าถึง Seedance 2.0 ได้ครบทั้ง 3 เครื่องมือ ทดลองใช้ Avatar Shots, Video Agent และ AI Video Generator ได้ก่อนตัดสินใจอัปเกรด แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24/เดือนสำหรับครีเอเตอร์ และมีราคาแบบกำหนดเองสำหรับทีมระดับองค์กร
Ref to Video mode คืออะไรและควรใช้เมื่อไร?
โหมด Ref to Video ให้คุณอัปโหลดฟุตเทจหรือคลิปที่มีอยู่เป็นวิดีโออ้างอิงควบคู่ไปกับพรอมต์ข้อความของคุณ Seedance 2.0 จะวิเคราะห์การเคลื่อนไหว สไตล์ และจังหวะของวิดีโออ้างอิง แล้วสร้างฟุตเทจแบบภาพยนตร์ใหม่ที่สอดคล้องกัน ใช้เมื่อต้องการทำซ้ำการเคลื่อนกล้อง ให้ภาพตรงกับสไตล์ภาพที่มีอยู่ หรือขยายฉากจากวิดีโอที่ถ่ายไว้แล้ว
