AI Video Podcast สำหรับตอนที่ดูมืออาชีพพร้อมเผยแพร่ทันที
เปลี่ยนทุกหัวข้อให้กลายเป็นเอพิโสดวิดีโอพอดแคสต์สุดเนี้ยบด้วยเอนจิน AI Video Podcast ของ HeyGen แค่ส่ง URL หรือไฟล์ PDF เลือกสไตล์ภาพที่ต้องการ แล้วรับวิดีโอแบบสองผู้พูดที่ตัดต่อเสร็จพร้อมเสียงซิงก์กับภาพ ซับไตเติล และ B-roll ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องตั้งสตูดิโอ ไม่ต้องนั่งไทม์ไลน์ตัดต่อ ใช้ได้ทั้งพอดแคสต์เดี่ยว รายการแบรนด์ และคอนเทนต์เสียงภายในองค์กร
ฟีเจอร์ของวิดีโอพอดแคสต์ AI
แปลงเสียงเป็นวิดีโอ
เปลี่ยนหัวข้อใดๆ ให้กลายเป็นพอดแคสต์สนทนาแบบ 2 พิธีกรที่มีโครงสร้างชัดเจนได้ง่ายๆ เพียงใส่หัวข้อ URL หรือไฟล์ PDF ระบบ AI ของ HeyGen จะเขียนสคริปต์บทสนทนา กำหนดบทบาทผู้พูด และสร้างวิดีโอพอดแคสต์แบบสมบูรณ์ที่มีการโต้ตอบไปมาดูเป็นธรรมชาติ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจังหวะและโฟลว์เหมือนรายการทอล์กโชว์ที่โปรดิวซ์มาอย่างดี โดยแต่ละโฮสต์มีมุมมองที่แตกต่างกันชัดเจน ใช้งานได้เป็นเวิร์กโฟลว์Text to Videoแบบครบวงจร ทำให้ได้พอดแคสต์พร้อมแชร์โดยไม่ต้องจับไมค์หรือเชิญแขกรับเชิญแม้แต่คนเดียว
เลย์เอาต์หลายผู้พูดและการตัดต่อ
แต่ละพอดแคสต์มีผู้พูด AI สองคนที่มีโทนเสียง รูปแบบการพูด และจังหวะการสนทนาที่แตกต่างกัน HeyGen ซิงก์ลำดับการพูด ช่วงหยุด และปฏิกิริยาโต้ตอบให้สอดคล้องกัน ทำให้บทสนทนาดูเป็นธรรมชาติไม่เหมือนการอ่านสคริปต์ พิธีกรโต้ตอบกันด้วยน้ำเสียงและการเน้นคำที่สมจริง ขับเคลื่อนด้วย AI Lip Sync ขั้นสูงที่ซิงก์ทุกคำเข้ากับการขยับปากอย่างแม่นยำ ผลลัพธ์คือบทสนทนาในพอดแคสต์ที่ดึงดูดความสนใจได้เหมือนการอัดสด โดยไม่ต้องมีใครยืนอยู่หน้ากล้อง
คำบรรยายอัตโนมัติและบทวิดีโออัตโนมัติ
เริ่มต้นจาก URL หรือ PDF แล้วให้ HeyGen สร้างบทสนทนาทั้งหมดให้อัตโนมัติ แก้ไขสคริปต์ที่สร้างอัตโนมัติทีละบรรทัดเพื่อควบคุมบทพูด ปรับเปลี่ยนผู้พูด ปรับโทน ปรับประเด็นสำคัญ และจัดโครงสร้างลำดับการสนทนาใหม่ได้อย่างเป็นระเบียบด้วย AI Video Editor อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพิ่มคอนเทนต์ประกอบอย่างสถิติ คำคม หรือข้อมูลสินค้าเพื่อกำหนดทิศทางการสนทนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ Video Script Generator ช่วยร่างหรือปรับแต่งสคริปต์ให้กลายเป็นบทสนทนาพอดแคสต์ที่น่าสนใจ
ฟุตเทจ B-roll ไตเติล และภาพสร้างสรรค์จาก AI
Produce the same podcast episode in 175+ languages and dialects without re-recording or re-scripting. HeyGen's Video Translator preserves each host's vocal characteristics while adapting the dialogue to a new language with accurate lip-sync. Reach global audiences by localizing a single episode across dozens of markets in one session. This is especially effective for teams publishing thought leadership content internationally or creating training video material that must resonate across regions.
พากย์เสียงหลายภาษา ขยายการเข้าถึงทั่วโลก
ทุก AI Video Podcast จะเรนเดอร์เป็นความละเอียดระดับ HD พร้อมแสงมืออาชีพ มุมกล้อง และองค์ประกอบภาพที่ลงตัว สามารถปรับฉากหลัง โทนสี และเลย์เอาต์ให้ตรงกับอัตลักษณ์แบรนด์หรือหมวดหมู่คอนเทนต์ของคุณได้ เอาต์พุตเสียงถูกปรับระดับให้สมดุล แยกเสียงพูดของแต่ละคนได้อย่างคมชัด และเพิ่มดนตรีประกอบได้ตามต้องการ คุณภาพงานโปรดักชันเทียบเท่าสตูดิโอพอดแคสต์ครบชุด แต่ส่งมอบผ่านAI Video Generatorตัวเดียวกับที่ขับเคลื่อนแพลตฟอร์มวิดีโอระดับองค์กรของ HeyGen
กรณีการใช้งาน
พอดแคสเตอร์เดี่ยวขยายการผลิตโดยไม่ต้องถ่ายทำ
Need to publish regular expert commentary on industry topics? Recording interviews with executives requires scheduling, studio time, and post-production. With AI Video Podcast, enter your topic or talking points and generate a polished two-host discussion in minutes, building your brand's authority without pulling anyone away from their work.
พอดแคสต์บริษัทแบบมีแบรนด์
Need podcast-style content to fuel your marketing funnel? Traditional podcast production demands hosts, guests, equipment, and editing cycles. With AI Video Podcast, describe your product angle or campaign theme and produce an engaging marketing videos asset that drives awareness and nurtures leads across channels.
รายการสัมภาษณ์และตอนที่มีแขกร่วมหลายคน
Need to train distributed teams on new processes or policies? Filming instructional content across offices and time zones is costly and slow. With AI Video Podcast, convert internal documentation or PDF to Video podcast format, delivering complex topics as digestible two-speaker conversations that boost comprehension and completion rates.
คลิปพอดแคสต์สั้นสำหรับโซเชียล
Need to create engaging lessons for students or online learners? Producing lecture-style content with multiple presenters requires coordination and expensive setups. With AI Video Podcast, turn lesson plans into dynamic discussions using HeyGen's Course Builder, making subjects more approachable and increasing learner retention through conversational delivery.
เสียงสำหรับประชุมภายในองค์กรและการเรียนรู้
Need a stream of engaging clips for YouTube, TikTok, or LinkedIn? Recording and editing short podcast segments consistently drains time and creative energy. With AI Video Podcast, generate full episodes and extract highlights using the Clip Generator to produce scroll-stopping social content on a regular schedule without production delays.
กระจายพอดแคสต์หลายภาษา
Need to announce new products or updates in an engaging format? Press releases and blog posts lack the energy of a live conversation. With AI Video Podcast, frame your announcement as a two-host discussion that walks viewers through features, benefits, and use cases, then distribute across email, social, and your website as a product demo video.
วิธีการทำงาน
สร้างวิดีโอพอดแคสต์ AI ของคุณใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ไอเดียหรือสคริปต์ไปจนถึงตอนพอดแคสต์ที่ขัดเกลาและพร้อมแชร์
อัปโหลดไฟล์เสียงของคุณ
ส่ง URL หรืออัปโหลดไฟล์ PDF จากนั้นยืนยันจำนวนผู้พูด ชื่อตอน และเลือกเทมเพลตสไตล์ที่ต้องการให้ระบบนำไปใช้
กำหนดผู้พูด
ใส่ป้ายกำกับให้แต่ละเสียงและเลือกสไตล์การแสดงผลบนหน้าจอ การจัดเฟรม และกราฟิกชื่อด้านล่าง เพิ่มอวตารหรือรูปภาพของแขกรับเชิญหากต้องการ
ตรวจสอบและปรับแต่ง
ตรวจดูคลิปที่ตัดอัตโนมัติ คำบรรยาย และแต่ละบท ปรับจังหวะวิดีโอ แทรก B-roll และอนุมัติเลย์เอาต์ของตอน
เรนเดอร์และเผยแพร่
เรนเดอร์เอพิโสดแบบ 16:9 สองผู้พูดที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณ ส่งออกไปยัง YouTube เว็บไซต์ของคุณ หรือไลบรารีภายในได้ในขั้นตอนเดียว
คำถามที่พบบ่อย
AI Video Podcast คืออะไร และใครจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้บ้าง?
AI Video Podcast คือวิดีโอพอดแคสต์ที่สร้างขึ้นทั้งหมดโดยให้โฮสต์ AI สองคนมาพูดคุยกันในหัวข้อที่คุณกำหนด คุณเพียงส่ง URL หรือไฟล์ PDF เป็นแหล่งข้อมูล จากนั้น HeyGen จะเขียนสคริปต์บทสนทนา กำหนดบทบาทผู้พูด ซิงก์ภาพและเสียง และเรนเดอร์ออกมาเป็นตอนวิดีโอที่สมบูรณ์ ไม่ต้องมีโฮสต์ตัวจริง ไม่ต้องมีการอัดรายการ และไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อ
สามารถใช้ไฟล์เสียงพอดแคสต์ที่มีอยู่แล้วได้เลยหรือจำเป็นต้องอัดใหม่?
ได้แน่นอน HeyGen สร้างบทสนทนาที่มีการสลับพูดอย่างเป็นธรรมชาติ น้ำเสียงหลากหลาย และจังหวะหยุดระหว่างผู้พูดที่สมจริง ทำให้บทสนทนาไหลลื่นเหมือนคุยกันจริงๆ แต่ละโฮสต์มีเอกลักษณ์เสียงและสไตล์การพูดของตัวเอง และระบบยังใช้เทคโนโลยีลิปซิงก์ขั้นสูงเพื่อซิงก์ทุกคำพูดให้ตรงกับการขยับใบหน้าอย่างแม่นยำ ลดความรู้สึกเหมือนเสียงหุ่นยนต์ที่มักพบในเสียงสังเคราะห์ทั่วไป
พอดแคสต์วิดีโอแบบหลายผู้พูดดูสมจริงแค่ไหน?
คุณควบคุมได้เต็มที่ ส่ง URL หรือ PDF แล้ว HeyGen จะสร้างบทสนทนาให้ จากนั้นใช้ตัวแก้ไขเพื่อปรับประโยคของผู้พูดแต่ละคน จัดลำดับเซกเมนต์ใหม่ เปลี่ยนโทนเสียง และแทรกประเด็นสำคัญหรือข้อมูลเฉพาะที่ต้องการก่อนเรนเดอร์วิดีโอ
สามารถสร้างคลิปสั้นจากตอนเต็มแบบอัตโนมัติได้ไหม
ความยาวของเอพิโสดขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ใช้งาน บัญชีฟรีสามารถสร้างคลิปพอดแคสต์สั้นๆ เพื่อทดลองรูปแบบได้ แพ็กเกจแบบชำระเงินจะปลดล็อกเอพิโสดที่ยาวขึ้น เหมาะสำหรับคอนเทนต์พอดแคสต์แบบเต็มตอน โดยใช้เวลาเรนเดอร์เพียงไม่กี่นาทีไม่ว่าจะยาวแค่ไหน
ใช้เวลานานแค่ไหนในการผลิตตอนเต็มหนึ่งตอน?
ได้แน่นอน HeyGen รองรับมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง คุณสามารถสร้างพอดแคสต์เป็นภาษาใดภาษาหนึ่งแล้วทำโลคัลไลซ์เป็นภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมได้ โดยยังคงโทนเสียงของโฮสต์แต่ละคนและความแม่นยำของการลิปซิงก์เอาไว้ ทำให้เผยแพร่เอพิโสดเดียวกันไปยังหลายตลาดทั่วโลกได้โดยไม่ต้องอัดเสียงใหม่
สามารถแปลพอดแคสต์ของฉันเป็นภาษาอื่นได้ไหม
พอดแคสต์แบบดั้งเดิมต้องนัดหมายแขกรับเชิญ จองสตูดิโอ ซื้ออุปกรณ์บันทึกเสียงและวิดีโอ และใช้เวลาหลายชั่วโมงกับการตัดต่อหลังถ่ายทำ วิดีโอพอดแคสต์ด้วย AI ตัดทุกขั้นตอนเหล่านี้ออกไปทั้งหมด จากแค่หัวข้อไปจนถึงตอนที่เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาที ด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อย พร้อมคุณภาพงานโปรดักชันระดับสตูดิโอมืออาชีพ
สามารถนำรูปภาพหรืออวตารของตัวเองมาใช้ในพอดแคสต์ได้ไหม
HeyGen มีแพลนฟรีให้สร้างคอนเทนต์วิดีโอพอดแคสต์ AI และทดลองใช้ฟีเจอร์หลักได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต แพลนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน ปลดล็อกการสร้างตอนที่ยาวขึ้น ตัวเลือกเสียงเพิ่มเติม การส่งออกความละเอียดสูงขึ้น และการเข้าถึงไลบรารีโฮสต์ AI และสไตล์ภาพแบบครบถ้วน
AI Video Podcast บน HeyGen มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
ได้ วิดีโอที่สร้างจะเป็นไฟล์วิดีโอมาตรฐานที่อัปโหลดขึ้น YouTube ได้โดยตรง ฝังบนเว็บไซต์ได้ หรือกระจายต่อไปยังโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆ ได้
จะรักษาสไตล์ภาพให้สม่ำเสมอในหลายตอนอย่างไร?
หัวข้อใดก็ตามที่เหมาะกับการเล่าเรื่องแบบสนทนาจะเวิร์กมาก เช่น เทรนด์ในอุตสาหกรรม การสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ ข่าวและการวิเคราะห์ วิธีใช้งานแบบทีละขั้นตอน Q&A สไตล์สัมภาษณ์ และคอนเทนต์เชิงลึกด้านการศึกษา ฟอร์แมตผู้พูด 2 คนช่วยให้เนื้อหาที่แน่นหรือเทคนิคัลเข้าถึงง่ายขึ้น โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นการโต้ตอบไปมาที่เป็นธรรมชาติ
สามารถเผยแพร่ไปยัง YouTube หรือโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆ ได้โดยตรงหรือไม่?
ได้ คุณสามารถปรับแต่งพื้นหลัง โทนสี และเลย์เอาต์ภาพให้สอดคล้องกับคู่มือแบรนด์ของคุณ เมื่อผสานกับการเลือกโฮสต์และสไตล์เสียงที่สม่ำเสมอ คุณจะสามารถสร้างซีรีส์พอดแคสต์แบบมีแบรนด์ที่รักษาความสม่ำเสมอทั้งด้านภาพและโทนเสียงในทุกตอน
