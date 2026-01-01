AI Face Swap สำหรับวิดีโอคุณภาพระดับสตูดิโอที่ดูเนียนสมจริง
สลับใบหน้าในวิดีโอได้ทันทีด้วย AI Face Swap ของ HeyGen อัปโหลดรูปใบหน้าใหม่ เลือกคลิปของคุณ แล้วรับวิดีโอที่ดูเป็นธรรมชาติ สีหน้าและการขยับปากตรงกันภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องถ่ายทำ ไม่ต้องคอมโพสิต ไม่ต้องมีประสบการณ์ตัดต่อ ใช้งานได้ทั้งงานมาร์เก็ตติ้ง คอนเทนต์โซเชียล เดโมสินค้า และแคมเปญหลายภาษา
ฟีเจอร์ของ AI Face Swap
สลับใบหน้าจากรูปถ่ายเป็นอวตาร
อัปโหลดรูปถ่ายใบหน้าชัดๆ เพียงรูปเดียว แล้วเอนจิน AI Face Swap ของ HeyGen จะทำการแมปโครงหน้าของคุณเข้ากับอวตารใดก็ได้ในไลบรารี ระบบจะวิเคราะห์โครงกระดูกใบหน้า สีผิว และสัดส่วนต่างๆ เพื่อสร้างการผสานที่แนบเนียนโดยยังคงเอกลักษณ์ของคุณไว้ในทุกเฟรม ไม่ต้องเข้าสตูดิโอ ไม่ต้องถ่ายหลายมุม และไม่ต้องปรับแต่งเองให้ยุ่งยาก ใบหน้าของคุณจะผสานเข้ากับร่างกาย เสื้อผ้า และท่าทางของอวตารได้อย่างเป็นธรรมชาติ ส่งออกวิดีโอที่ให้ความรู้สึกเหมือนตัวคุณจริงๆ ตั้งแต่การเรนเดอร์ครั้งแรก ผลลัพธ์ที่ได้สามารถใช้งานร่วมกับเวิร์กโฟลว์ Text to Video ใดๆ ที่คุณสร้างขึ้นได้
บันทึกใบหน้าของคุณเป็นอวตารที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้
เมื่อคุณสลับใบหน้าของคุณไปอยู่บนอวตารแล้ว ผลลัพธ์จะถูกบันทึกไว้ในไลบรารีอวตารส่วนตัวสำหรับนำกลับมาใช้ซ้ำในวิดีโอถัดไป ไม่ต้องอัปโหลดรูปหรือรันการสลับใหม่ทุกครั้ง ใช้พรีเซนเตอร์แบบปรับให้เป็นส่วนตัวคนเดิมผ่าน AI Avatar Generator ของ HeyGen และเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วยอวตารอื่นๆ ได้เลย ลุคของคุณจะคงเดิมในทุกการเรนเดอร์ สร้างไลบรารีพรีเซนเตอร์พร้อมใช้สำหรับแบรนด์จากรูปเพียงใบเดียว แล้วนำไปใช้ได้ทุกที่ที่ต้องการใบหน้าที่คุ้นเคย
ไลบรารีอวตารสต็อกกว่า 1,000 แบบ
เลือกจากอวตารสต็อกมากกว่า 1,000 แบบ ครอบคลุมความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ อายุ สไตล์มืออาชีพ และลุคสบายๆ นำใบหน้าของคุณไปใส่บนผู้บริหารในชุดสูท ครีเอเตอร์สายชิล หรือพรีเซนเตอร์แบรนด์ แล้วสลับเปลี่ยนไปมาระหว่างอวตารเหล่านี้ได้อย่างอิสระ อวตารแต่ละตัวมาพร้อมท่าทางสำเร็จรูป ตัวเลือกชุดแต่งกาย และการจัดวางท่าทางพร้อมเข้าฉากที่เชื่อมต่อเข้ากับใบหน้าที่สลับของคุณได้ทันที เรียกดูคลังเต็มของ AI Avatar Generator เพื่อหาอวตารลุคที่ใช่สำหรับแบรนด์ แคมเปญ หรือการสื่อสารภายในองค์กรของคุณ โดยไม่ต้องจ้างนักแสดงหรือเสียเวลานัดถ่ายทำ
สลับเป็นวิดีโอเต็มได้ในคลิกเดียว
หลังจากเปลี่ยนใบหน้าของคุณแล้ว ให้แตะ สร้างวิดีโอ เพื่อส่งผลลัพธ์เข้าไปยัง AI Video Generator ของ HeyGen ทันที เขียนสคริปต์ เลือกซีน และสร้างวิดีโอแบบเต็มความยาวด้วยอวตารส่วนตัวของคุณได้เลย โดยไม่ต้องอัปโหลดใหม่หรือตั้งค่าการสลับหน้าใหม่ อวตารที่สลับหน้าแล้วจะมีความสม่ำเสมอของภาพในทุกซีน ช่วยให้คุณไปจากรูปถ่ายเพียงรูปเดียวสู่การสร้างวิดีโอพรีเซนเตอร์ที่เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วในเวิร์กโฟลว์เดียวแบบต่อเนื่อง
สลับใบหน้าในคลิปวิดีโอสั้น
สำหรับการสลับใบหน้าแบบวิดีโอต่อวิดีโอโดยตรง ให้อัปโหลดคลิปสั้นความยาวไม่เกิน 15 วินาทีและรูปใบหน้าเป้าหมาย ด้วยพลังจาก Seedance เอนจินจะเปลี่ยนใบหน้าในคลิปโดยคงการเคลื่อนไหว แสง และองค์ประกอบฉากดั้งเดิมไว้ ใช้โฟลว์นี้สำหรับช็อตรีแอคชั่น โฆษณาสั้น คลิปโซเชียล และทุกโมเมนต์ที่ต้องการสลับใบหน้าในวิดีโอจริงแทนการเรนเดอร์อวตาร รูปเดียว คลิปเดียว สลับหน้าเนียนจบในไม่กี่นาที
กรณีการใช้งาน
วิดีโอการตลาดแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
Sending generic emails with text-only introductions fails to capture attention. Recording individual videos for every prospect is impossible at volume. With AI Face Swap, apply your face to a professional avatar, write a custom script per prospect, and generate personalized AI Video Ad messages that feel one-to-one without filming a single take.
โฆษณาแบบ UGC ในปริมาณมาก
Producing instructor-led training content requires scheduling, filming, and re-recording for every update. That slows rollout and inflates costs. With AI Face Swap, your L&D team applies the instructor's face to an avatar, types the lesson script, and produces updated training video modules instantly in any language.
เดโมสินค้าโดยผู้บรรยายคนเดิมอย่างสม่ำเสมอ
Leadership messages need a personal touch, but executives rarely have time for repeated filming sessions. Coordinating schedules and studios creates delays. With AI Face Swap, executives upload one photo, and the team generates polished announcements, quarterly updates, and town hall recaps using their likeness and an AI Spokesperson avatar.
อัปเดตการเทรนนิงและการออนบอร์ดิง
Content creators need to publish across TikTok, YouTube, Instagram, and LinkedIn with consistent branding. Filming for each platform is time-consuming and repetitive. With AI Face Swap, creators apply their face to different avatar styles, generate platform-specific clips using a Reel Generator, and maintain a personal presence everywhere.
คอนเทนต์โซเชียลแบบโลคัลไลซ์
Expanding campaigns into new markets traditionally means reshooting with local talent or producing separate assets per region. That multiplies cost and production time. With AI Face Swap, your branded presenter appears in every language using one face, one photo, and HeyGen's AI Dubbing to deliver localized versions in an afternoon.
ข้อความจากผู้บริหารและผู้นำองค์กร
Producing product demo video content requires a consistent on-camera host who may not always be available. Scheduling conflicts and reshoots slow the release cycle. With AI Face Swap, your product team applies the designated presenter's face to an avatar, writes the demo script, and ships polished walkthroughs on demand.
วิธีการทำงาน
สร้างวิดีโอสลับใบหน้าแบบเฉพาะตัวได้ใน 4 ขั้นตอน จากรูปถ่ายเพียงใบเดียวไปจนถึงวิดีโอคุณภาพพร้อมแชร์ที่ใช้ใบหน้าของคุณเอง
อัปโหลดคลิปของคุณ
อัปโหลดวิดีโอหรือเลือกเทมเพลต กำหนดอัตราส่วนภาพ ตัดช่วงวิดีโอ และยืนยันซีนที่ต้องการให้เปลี่ยนใบหน้า
เพิ่มใบหน้าใหม่
อัปโหลดรูปใบหน้าของเป้าหมายที่คมชัด เอนจินจะตรวจจับบุคคลในภาพ ล็อกจุดสำคัญบนใบหน้า และเตรียมพร้อมสำหรับการสลับใบหน้า
ปรับและพรีวิว
ปรับระดับอารมณ์ การลิปซิงก์ และการผสมแสงให้ลงตัว พรีวิวทุกซีนเทียบกับต้นฉบับแบบเคียงข้างกันก่อนเรนเดอร์
เรนเดอร์และแชร์
สร้างวิดีโอเวอร์ชันสุดท้ายแบบ HD จากนั้นดาวน์โหลด เผยแพร่ หรือส่งต่อไปยังเวิร์กโฟลว์การแปล
คำถามที่พบบ่อย
AI Face Swap คืออะไร และแตกต่างจากฟิลเตอร์อย่างไร
AI Face Swap บน HeyGen มีให้เลือกใช้งาน 2 รูปแบบ คุณสามารถนำใบหน้าของตัวเองไปใช้กับอวตารมืออาชีพกว่า 1,000+ แบบของ HeyGen เพื่อสร้างผู้บรรยายแบบส่วนตัวที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ หรือสลับใบหน้าโดยตรงในคลิปวิดีโอสั้น (ยาวได้ถึง 15 วินาที ขับเคลื่อนด้วย Seedance) สำหรับทำรีแอ็กชันและคอนเทนต์โซเชียล ทั้งสองเวิร์กโฟลว์ให้ผลงานคุณภาพระดับโปรดักชัน เหมาะสำหรับการใช้งานในธุรกิจ ไม่ใช่คลิปเพื่อความบันเทิงเล่นๆ
สามารถใช้รูปภาพของตัวเองเป็นใบหน้าต้นฉบับได้ไหม
ได้ HeyGen ใช้เอนจินเรนเดอร์ที่คงโครงหน้า โทนสีผิว และสัดส่วนของคุณไว้ พร้อมจับคู่ท่าทางและสีหน้าของอวตารแบบเฟรมต่อเฟรม วิดีโอที่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ การขาย และคอนเทนต์แบรนด์ที่ต้องการความน่าเชื่อถือด้านภาพLip Syncและการจับคู่เสียง ทำให้ผลลัพธ์แทบแยกไม่ออกจากวิดีโอผู้บรรยายที่ถ่ายทำแบบดั้งเดิม
ผลลัพธ์สุดท้ายสมจริงแค่ไหนเมื่อเทียบกับวิดีโอที่ถ่ายทำจริง?
ได้แน่นอน คุณสามารถโคลนเสียงของคุณจากตัวอย่างเสียงสั้นๆ แล้วนำไปใช้กับทุกวิดีโอที่คุณสร้างได้ ซึ่งหมายความว่าอวตารที่สลับใบหน้าของคุณจะไม่เพียงดูเหมือนคุณเท่านั้น แต่ยังฟังดูเหมือนคุณด้วย เสียงที่โคลนสามารถใช้ได้กับทุกภาษาที่รองรับกว่า 175 ภาษา ทำให้คุณส่งมอบคอนเทนต์แบบโลคัลไลซ์ด้วยโทนเสียงของตัวเองได้โดยไม่ต้องอัดเสียงใหม่
ฉันสามารถสลับใบหน้าวิดีโอในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษได้ไหม?
คุณสามารถนำใบหน้าของคุณไปใช้กับอวตารใดก็ได้ในคลังอวตารของ HeyGen ที่มีตัวเลือกสต็อกมากกว่า 1,000 แบบ โดยไม่มีการจำกัดจำนวนอวตารที่ใช้ และสามารถสลับเปลี่ยนอวตารได้อย่างอิสระในทุกโปรเจกต์ อวตารแต่ละตัวมีตัวเลือกด้านเสื้อผ้า ท่าทาง และสไตล์ที่แตกต่างกัน ช่วยให้คุณปรับแต่งงานสร้างสรรค์ได้เต็มที่ให้เหมาะกับรูปแบบคอนเทนต์และกลุ่มผู้ชมที่หลากหลาย
การสลับใบหน้าใช้เวลาประมวลผลนานแค่ไหน?
ได้ หลังจากสร้างวิดีโอแรกของคุณแล้ว สามารถแปลเป็นมากกว่า 175 ภาษาได้ด้วย Video Translator ของ HeyGen พร้อมลิปซิงก์ที่แม่นยำและโทนเสียงที่คงเดิม ใบหน้าของคุณจะเหมือนกันทุกเวอร์ชันท้องถิ่น และเสียงบรรยายจะปรับจังหวะและการออกเสียงให้เหมาะกับแต่ละภาษาโดยอัตโนมัติ
สามารถสลับหลายใบหน้าในฉากเดียวกันได้ไหม
วิดีโอส่วนใหญ่จะเรนเดอร์เสร็จภายในไม่ถึง 5 นาทีหลังจากที่คุณจัดการสคริปต์และเลือกอวตารเรียบร้อยแล้ว HeyGen ประมวลผลการแมปใบหน้า การสังเคราะห์เสียง การลิปซิงก์ และการเรนเดอร์ภาพไปพร้อมกัน วิดีโอหลายซีนที่ยาวขึ้นอาจใช้เวลามากขึ้นเล็กน้อย แต่เวิร์กโฟลว์ทั้งหมดตั้งแต่การอัปโหลดรูปภาพจนถึงวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์มักจะจบได้ภายในเซสชันเดียว
การสลับใบหน้าปลอดภัยและสอดคล้องกับการให้ความยินยอมหรือไม่?
ใช้รูปถ่ายหน้าตรงเพียงรูปเดียวที่มีแสงสว่างชัดเจน สีหน้าปกติ และไม่มีสิ่งบดบังอย่างแว่นกันแดดหรือเงามืดจัดจะให้ผลลัพธ์ดีที่สุด รูปควรเป็นรูปปัจจุบันและมีความละเอียดสูง จากนั้น AI ของ HeyGen จะจัดการส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด รวมถึงการจับคู่ใบหน้าของคุณกับการเคลื่อนไหวและช่วงอารมณ์ของอวตาร จึงไม่จำเป็นต้องมีมุมภาพเพิ่มเติมหรือไฟล์วิดีโอ
ทดลองใช้ AI Face Swap มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
HeyGen มีแพ็กเกจฟรีไม่ต้องใช้บัตรเครดิตให้ทดลองใช้แพลตฟอร์มและสร้างวิดีโอได้ ฟีเจอร์สลับใบหน้ามีให้ใช้ในทุกแพ็กเกจ โดยแพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนจะปลดล็อกการสร้างวิดีโอที่ยาวขึ้น การโคลนเสียง และการเข้าถึงไลบรารีอวตารแบบครบถ้วน แพ็กเกจสำหรับองค์กรจะรวมการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการเข้าถึง API ของ HeyGen สำหรับฟีเจอร์ที่รองรับ
สามารถใช้ฟีเจอร์สลับใบหน้าร่วมกับสคริปต์ที่สร้างด้วย AI ได้ไหม
การจ้างพิธีกรตัวจริงต้องมีการคัดเลือก นัดเวลา เช่าสตูดิโอ ถ่ายทำ ตัดต่อ และถ่ายซ่อมทุกครั้งที่มีการอัปเดตหรือเพิ่มภาษาใหม่ ขั้นตอนทั้งหมดนี้มักใช้เวลาหลายวันและมีค่าใช้จ่ายหลักพันดอลลาร์ต่อวิดีโอหนึ่งชิ้น แต่ด้วย AI Face Swap แค่อัปโหลดรูปภาพหนึ่งใบ พิมพ์สคริปต์ แล้วสร้างวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาทีด้วยต้นทุนเพียงเล็กน้อย การอัปเดตทำได้แค่แก้ไขข้อความแล้วเรนเดอร์ใหม่ โดยไม่ต้องถ่ายทำซ้ำ
