วิดีโอ AI สำหรับการจัดวางสินค้าในคอนเทนต์ พร้อมตัดต่อเป็นเวอร์ชันสำหรับแบรนด์และขึ้นชั้นวางได้ทันที
เปลี่ยนแอสเซ็ตสินค้าทุกชิ้นให้กลายเป็นวิดีโอคุณภาพสูงในสไตล์แบรนด์ของคุณด้วย AI Product Placement Video จาก HeyGen อัปโหลดภาพแพ็กช็อต เลือกซีน แล้วแพลตฟอร์มจะวางสินค้าของคุณลงในฉากเสมือนจริงพร้อมแสง เงา ขนาด และการเคลื่อนไหวที่สมจริง ไม่ต้องถ่ายภาพ ไม่ต้องมีขั้นตอน CGI ไม่ต้องมีทักษะตัดต่อ ใช้ได้กับอีคอมเมิร์ซ โฆษณา UGC คอนเทนต์โซเชียล และแคมเปญเปิดตัวหลายประเทศ
ฟีเจอร์ของวิดีโอ AI สำหรับการวางผลิตภัณฑ์
อัปโหลดรูปผลิตภัณฑ์และอวตาร
อัปโหลดรูปสินค้ากับรูปใบหน้า ไม่ว่าจะเป็นของคุณเองหรือรูปตัวอย่าง แล้ว HeyGen จะผสานเข้าด้วยกันเป็นวิดีโอนำเสนอที่โชว์จุดเด่นของสินค้า รูปสินค้าควรมีความละเอียดอย่างน้อย 720p โดยให้ตัวสินค้าอยู่ด้านหน้าและกึ่งกลางภาพ รูปอวตารต้องเห็นใบหน้าอย่างชัดเจน ไม่ต้องมีสตูดิโอ ไม่ต้องใช้ฉากเขียว ไม่ต้องถ่ายทำเอง
บรรยายสินค้าแบบใช้สคริปต์กำหนด
เพิ่มสคริปต์ให้วิดีโอผลิตภัณฑ์ของคุณ แล้ว HeyGen จะสร้างเสียงบรรยายที่ซิงก์ตรงกับเสียงของอวตารให้โดยอัตโนมัติ เขียนหรือวางข้อความที่อธิบายฟีเจอร์ ประโยชน์ หรือคำกระตุ้นให้ดำเนินการของผลิตภัณฑ์ แล้ว AI จะจับคู่ออดิโอกับการนำเสนอของผู้พูดบนหน้าจออย่างแม่นยำ รองรับมากกว่า 175 ภาษา พร้อมการโคลนเสียงด้วย AI และลิปซิงก์สำหรับแคมเปญระดับโลก
การสร้างรูปภาพแบบผสมผสาน
หลังจากอัปโหลดรูปผลิตภัณฑ์และรูปอวตารของคุณแล้ว HeyGen จะสร้างภาพรวมที่ผสานทั้งผู้นำเสนอและผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยกัน ตรวจสอบภาพคอมโพสิตให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการเรนเดอร์วิดีโอฉบับเต็ม ขั้นตอนนี้ช่วยให้ตรวจเช็กได้ว่าการจับคู่ภาพถูกต้องก่อนเริ่มการผลิตวิดีโอเต็มรูปแบบ
วิดีโอคุณภาพสูงสำหรับการทำการตลาดสินค้า
กรณีการใช้งาน
เปิดตัวสินค้าอีคอมเมิร์ซ
Need scroll-stopping product ads for your online store? Upload your product photo, select an environment that resonates with your target customer, and generate a polished promo video ad ready to publish on your storefront or paid channels within minutes.
โฆษณาแบบ UGC โดยไม่ต้องมีบรีฟให้ครีเอเตอร์
Need consistent product content across channels? Generate variations from a single photo and choose the resolution that fits each destination, creating a steady pipeline of AI Social Media content that keeps your feed active.
รีเฟรชแคมเปญตามฤดูกาล
Need to build hype around a new release before the physical product is widely available? Generate aspirational lifestyle scenes showcasing your product in use before it ships, creating marketing videos that drive pre-orders and waitlist signups.
โซเชียลชอร์ตสำหรับ TikTok และ Reels
Need video content for Amazon, Shopify, or retail partner pages? Produce listing videos for your entire catalog from product photos alone, boosting conversion rates with engaging visuals that highlight features in realistic settings.
ค้าปลีกและดิสเพลย์ในร้าน
Need authentic-looking content without hiring creators? Generate lifestyle scenes that place your product in relatable environments, pairing them with AI UGC Video presenters who deliver scripted reviews with the look and feel of organic creator content.
เดโมและเด็คผลิตภัณฑ์ B2B
Need to localize product ads for international markets? Generate one master product video and translate the narration and on-screen text into 175+ languages using HeyGen's AI Dubbing engine, delivering localized ads to every market simultaneously.
วิธีการทำงาน
สร้างวิดีโอโฆษณา AI Product Placement ได้ใน 4 ขั้นตอนชัดเจน ตั้งแต่รูปภาพสินค้าไปจนถึงวิดีโอโฆษณาที่ปรับแต่งเรียบร้อยพร้อมลงทุกแพลตฟอร์ม
อัปโหลดผลิตภัณฑ์ของคุณ
อัปโหลดภาพแพ็กช็อต โมเดล 3D หรือภาพสินค้าที่พื้นหลังสะอาด ระบุหมวดหมู่ ขนาด และรายละเอียดแบรนด์ที่ต้องการให้ระบบคงไว้
เลือกฉาก
เลือกเทมเพลตหรือพิมพ์คำอธิบายฉาก ตรวจดูแสงและองค์ประกอบภาพให้เรียบร้อยก่อนยืนยัน
ปรับตำแหน่งให้เหมาะสม
ปรับตำแหน่งและขนาด เพิ่มคำบรรยาย เสียงบรรยาย และข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ จากนั้นพรีวิววิดีโอฉบับเต็มก่อนเรนเดอร์
เรนเดอร์และเผยแพร่
สร้างวิดีโอความละเอียดสูงและส่งออกไปยัง DAM แพลตฟอร์มโฆษณา หรือหน้าร้านออนไลน์ของคุณ ใช้เทมเพลตเดิมซ้ำได้ทุกครั้งเมื่อสร้างเวอร์ชันใหม่ในอนาคต
คำถามที่พบบ่อย
วิดีโอ Product Placement ด้วย AI คืออะไร และแตกต่างจาก CGI อย่างไร?
วิดีโอ AI Product Placement คือวิดีโอโฆษณาที่นำสินค้าของคุณไปวางไว้ในฉากสมจริงที่สร้างด้วย AI แบบดิจิทัล แทนการถ่ายทำจริงในสตูดิโอ คุณเพียงอัปโหลดรูปสินค้า จากนั้น AI ของ HeyGen จะสร้างสภาพแวดล้อมรอบๆ ให้สมจริงทั้งแสงและมิติ เพิ่มการเคลื่อนไหวและเสียงบรรยาย แล้วเรนเดอร์ออกมาเป็นวิดีโอสำเร็จรูป ผลลัพธ์ที่ได้จะดูเหมือนโฆษณาสินค้าที่ถ่ายทำโดยมืออาชีพโดยไม่ต้องมีการโปรดักชันจริงเลย
ภาพสุดท้ายสมจริงแค่ไหนเมื่อเทียบกับการถ่ายภาพจริง?
เอนจินเรนเดอร์ของ HeyGen จะจับคู่ทิศทางแสง การวางเงา การสะท้อนบนพื้นผิว และสเกลของพื้นที่ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น ผลิตภัณฑ์ถูกผสานเข้าไปในฉากในระดับพิกเซล ไม่ใช่แค่ซ้อนทับด้านบน เอาต์พุตถูกออกแบบมาให้ผ่านมาตรฐานคุณภาพของแพลตฟอร์มโฆษณาแบบชำระเงินและหน้ารายการสินค้า ที่ซึ่งผู้ชมคาดหวังงานภาพระดับสตูดิโอที่เนี้ยบและสมบูรณ์แบบ
สามารถใช้ฉากของตัวเองได้ไหม หรือใช้ได้แค่ฉากจากสต็อกไลบรารี?
ได้แน่นอน คุณแค่มีรูปภาพสินค้าเพียงรูปเดียว ซึ่งอาจมาจากภาพเรนเดอร์ ภาพตัวอย่างจากผู้ผลิต หรือภาพม็อกอัป 3D ก็ได้ สิ่งนี้ทำให้วิดีโอ AI Product Placement มีประโยชน์มากเป็นพิเศษสำหรับแคมเปญก่อนเปิดตัว การโปรโมตบนแพลตฟอร์มระดมทุน และการประกาศเปิดตัวสินค้าในช่วงที่ยังไม่มีสต็อกสินค้าจริงสำหรับการถ่ายทำแบบดั้งเดิม
สามารถจัดการหลายสินค้าในวิดีโอเดียวได้ไหม
ไม่มีจำนวนจำกัดตายตัว คุณสามารถสร้างเวอร์ชันได้หลายสิบแบบด้วยการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของฉาก ภาษาบรรยาย และสไตล์ภาพ ทำให้สามารถผลิตชุดครีเอทีฟโฆษณาสำหรับทดสอบ A/B ได้ครบจากรูปสินค้าเพียงรูปเดียว ภายในเซสชันเดียว
สามารถสร้างวิดีโอสินค้าได้หลายภาษาหรือไม่?
ได้แน่นอน เขียนสคริปต์เพียงครั้งเดียวแล้วให้ HeyGen สร้างเสียงบรรยายในมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียงด้วยจังหวะและการออกเสียงที่เป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังสามารถโคลนเสียงประจำแบรนด์เฉพาะและใช้กับทุกเวอร์ชันภาษาที่ต้องการได้ เมื่อผสานกับคำบรรยายแบบโลคัลไลซ์ วิดีโอโปรดักต์เพลสเมนต์เพียงชิ้นเดียวก็กลายเป็นแอสเซ็ตโฆษณาระดับโลกครบชุดได้โดยไม่ต้องอัดเสียงหรือถ่ายทำใหม่เลย
ใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างวิดีโอโปรดักต์เพลสเมนต์หนึ่งชิ้น?
การถ่ายทำวิดีโอโปรดักต์แบบดั้งเดิมต้องเช่าสตูดิโอ จ้างช่างภาพและทีมงาน หาอุปกรณ์ประกอบฉากและออกแบบเซ็ต ถ่ายทำหลายมุมกล้อง และตัดต่อในขั้นตอนโพสต์โปรดักชัน กระบวนการทั้งหมดนี้มักใช้เงินหลายพันดอลลาร์และใช้เวลาหลายวันหรือเป็นสัปดาห์ AI Product Placement มอบคุณภาพภาพระดับใกล้เคียงกันได้จากรูปภาพสินค้าเพียงรูปเดียวภายในไม่กี่นาที ด้วยต้นทุนเพียงเศษเสี้ยว และทุกเวอร์ชันหรือการอัปเดตสามารถทำได้โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่
สามารถสร้างวิดีโอสินค้าแบบแบตช์จำนวนมากสำหรับแคตตาล็อกได้ไหม
HeyGen ส่งออกวิดีโอโปรดักต์เพลสเมนต์เป็นไฟล์ MP4 อัตราส่วนภาพของวิดีโอที่ได้จะตรงกับรูปภาพสินค้าแหล่งต้นฉบับของคุณ และสามารถปรับความละเอียดได้ในแต่ละการเรนเดอร์ ซับไตเติลสามารถส่งออกเป็นไฟล์ SRT เพื่อรองรับการเข้าถึงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์ม
AI Product Placement Video บน HeyGen มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
HeyGen มีแพ็กเกจฟรีไม่ต้องใช้บัตรเครดิตให้ทดลองเวิร์กโฟลว์การทำ Product Placement และสร้างวิดีโอได้ แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน ปลดล็อกการส่งออกความละเอียดสูงขึ้น วิดีโอความยาวมากขึ้น การโคลนเสียง และการเข้าถึงไลบรารีเทมเพลตซีนและสไตล์ภาพแบบครบถ้วน
จะรักษาให้ทุกเวอร์ชันสอดคล้องกับแบรนด์อย่างชัดเจนได้อย่างไร?
ได้ วิดีโอที่ HeyGen สร้างขึ้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้เชิงพาณิชย์บนแพลตฟอร์มโฆษณาหลักทั้งหมด ไฟล์วิดีโอตรงตามสเปกทางเทคนิคของ Meta Ads, Google Ads และ TikTok Ads Manager ทั้งในด้านความละเอียด อัตราส่วนภาพ และขนาดไฟล์ คุณเป็นเจ้าของผลงานที่สร้างขึ้นและสามารถเผยแพร่ไปยังบัญชีโฆษณาของคุณได้โดยตรง
สามารถใช้วิดีโอสินค้าแบบสร้างด้วย AI ในโฆษณาแบบจ่ายเงินและช่องทางค้าปลีกได้หรือไม่
ตั้งค่าเทมเพลตแบรนด์ด้วยโลโก้ ชุดสี ฟอนต์ อินโทรและเอาต์โทรการ์ด และสไตล์ภาพที่ต้องการ HeyGen จะใช้การตั้งค่าเหล่านี้กับทุกวิดีโอที่คุณสร้าง เพื่อให้ได้ลุคที่สอดคล้องกันทั่วทั้งแคตตาล็อกสินค้าและแคมเปญของคุณ การอัปเดตเทมเพลตจะถูกนำไปใช้กับการเรนเดอร์ใหม่โดยไม่ต้องสร้างวิดีโอเดิมขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น
สร้างวิดีโอโปรดักต์เพลสเมนต์วันนี้เลย
สร้างวิดีโอโฆษณาโปรดักต์เพลสเมนต์แบบมืออาชีพจากภาพเดียว ไม่ต้องใช้สตูดิโอ ไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องตัดต่อ