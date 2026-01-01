สร้างวิดีโอแบบแบตช์สำหรับปรับสคริปต์และอวตารได้หลากหลายระดับจำนวนมาก
ขยายสคริปต์ไปยังอวตาร HeyGen หลายตัวและเรนเดอร์ทุกเวอร์ชันได้ในครั้งเดียว เขียนสคริปต์ 10 สคริปต์ เลือกผู้พูด 5 คน รับวิดีโอ 50 วิดีโอ ไม่ต้องถ่ายทำหรือเซ็ตอัปแยกต่อวิดีโอ เหมาะสำหรับการทดสอบ A/B แคมเปญหลายอวตาร และการปรับแก้เวอร์ชันอย่างรวดเร็ว
ฟีเจอร์ของเครื่องมือสร้างวิดีโอแบบแบตช์
ตัวคูณเวลา Script ต่ออวตาร
ใส่สคริปต์หลายชุดและเลือกอวตารหลายตัว เอนจินแบบแบตช์ของ HeyGen จะคูณทั้งหมดให้กลายเป็นเมทริกซ์วิดีโอแบบเต็มชุดในครั้งเดียว เรนเดอร์ทุกคอมบิเนชันแบบขนานผ่านAI Video Generatorข้ามการจัดการคิวแบบแมนนวลและการทำวิดีโอทีละคลิป ทุกเซลล์ในเมทริกซ์ของคุณจะถูกเรนเดอร์แยกกัน พร้อมติดป้ายและจัดระเบียบให้เรียบร้อย เพื่อให้คุณจับคู่ผลลัพธ์กลับไปยังสคริปต์และผู้นำเสนอที่สร้างวิดีโอนั้นได้อย่างง่ายดาย
ทดสอบวิดีโอหลายเวอร์ชันข้ามอวตารและสคริปต์
สร้างเวอร์ชันหลากหลายของข้อความเดียวกันได้ง่ายๆ ด้วยการจับคู่สคริปต์ต่างๆ เข้ากับอวตารที่ต่างกัน แต่ละคอมบิเนชันจะเรนเดอร์ออกมาเป็นวิดีโอที่มีป้ายกำกับของตัวเอง เพื่อให้คุณรีวิว เปรียบเทียบ และเลือกส่งเวอร์ชันที่ใช่ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ใช้ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นการทดสอบครีเอทีฟข้ามหลายช่องทางได้โดยไม่ต้องอัดวิดีโอใหม่ด้วยตัวเอง
ชื่อโปรเจกต์และการควบคุมอัตราส่วนภาพ
ตั้งชื่อโปรเจกต์เพื่อจัดระเบียบงานแบบแบตช์ในไลบรารี HeyGen ของคุณ และเลือกอัตราส่วนภาพแบบแนวตั้ง (9:16) สำหรับโซเชียล หรือแนวนอน (16:9) สำหรับพรีเซนเทชันและโฆษณา วิดีโอทุกชิ้นในแบตช์จะเรนเดอร์ในรูปแบบที่เลือกไว้ ทำให้ไฟล์เอาต์พุตพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มต่างๆ โดยไม่ต้องทำโพสต์โปรเซสซิงเพิ่มเติม
เลือกอวตาร AI และเสียงได้ตามแต่ละคอมบิเนชัน
เลือกจากคลังอวตาร AI ของ HeyGen ที่มาพร้อมเสียงและสไตล์การพรีเซนต์ในตัว เพิ่มอวตารหลายตัวลงในงานแบบแบตช์แล้วจับคู่แต่ละตัวกับสคริปต์ที่ต้องการ แต่ละอวตารจะเรนเดอร์สคริปต์ที่ได้รับมอบหมายแยกกัน ทำให้ได้ชุดวิดีโอผู้พรีเซนต์หลายเวอร์ชันจากการรันแบตช์ครั้งเดียว
เรนเดอร์แบบแบตช์และจัดระเบียบผลลัพธ์
วิดีโอที่สร้างเสร็จทุกชิ้นจะถูกเก็บไว้ในไลบรารีของคุณบน HeyGen พร้อมป้ายกำกับสคริปต์และอวตารที่ใช้สร้าง เพื่อให้ค้นหาและแชร์เวอร์ชันที่ใช่ได้ทันที ทดลองรันได้หลายคอมบิเนชันตามจำนวนที่แพ็กเกจของคุณรองรับในครั้งเดียว ไม่ต้องต่อคิวเอง ไม่ต้องรอเรนเดอร์ทีละรอบ
กรณีการใช้งาน
ทดสอบครีเอทีฟโฆษณาแบบชำระเงินในปริมาณมาก
Traditional creative testing means studio time, casting presenters, and editing each variant by hand. With the batch video creator, write your script variants, pair them with different avatars, and ship a full creative test to Meta or TikTok in an afternoon instead of a month.
เปิดตัวแคมเปญแบรนด์แบบหลายอวตาร
Global campaigns need different presenters for different markets or audience segments. Filming localized versions kills budget and calendar. With text-to-video batching, one script becomes five presenter-matched videos in a single run, launching every market on day one.
รูปแบบการเริ่มต้นใช้งานตามแต่ละบทบาท
New hires across departments need tailored onboarding content, but filming one clip per role does not scale. With script and avatar variation, HR writes a base script, adds role callouts, pairs each with a different presenter, and ships the full library in hours.
ทดสอบและปรับกลยุทธ์อย่างรวดเร็วสำหรับทีมเติบโต
Growth teams need new creative every week for paid and organic channels. Traditional production cannot keep that cadence. With the batch video creator, generate a dozen variants each sprint, test them in-market, and feed winners into the next batch on repeat.
วิดีโอขายแบบเจาะจงบุคคล
Sales reps who send video messages close more meetings, but recording a personalized clip per prospect does not scale. With script and avatar batching, sales ops writes templates with swappable variables, picks avatars, and ships a library that reps can send on demand.
คอนเทนต์โซเชียลอย่างสม่ำเสมอ
Brand social accounts need consistent content to stay relevant, but filming daily is unsustainable. Text-to-video batching turns one content calendar into a week of clips in a single run, freeing your social team to focus on strategy and distribution instead of filming.
วิธีการทำงาน
รันแบตช์แรกของคุณใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่ชุดสคริปต์ไปจนถึงไลบรารีวิดีโอเวอร์ชันหลากหลายที่ปรับแต่งอย่างมืออาชีพ
เขียนสคริปต์ของคุณ
เขียนหรือวางสคริปต์ของคุณ จากนั้นกำหนดตัวแปรที่ต้องการให้เปลี่ยนตามแต่ละแถวของงานแบบแบตช์
เลือกอวตารและเสียง
เลือกผู้นำเสนอจากไลบรารีอวตารและจับคู่เสียงจากตัวเลือกกว่า 300 แบบหรือโคลนเสียงของตัวเอง
ตั้งค่าแบรนด์และรูปแบบผลลัพธ์
ล็อกเทมเพลตแบรนด์ อัตราส่วนภาพ และรูปแบบไฟล์เอาต์พุตของคุณ แล้วพรีวิว 1 แถวก่อนรันจริง
รันแบบกลุ่ม
เริ่มรันแบบแบตช์ วิดีโอทุกไฟล์จะถูกจัดเก็บพร้อมป้ายกำกับในไลบรารี HeyGen ของคุณ พร้อมให้ดาวน์โหลดหรือนำไปเผยแพร่ได้ทันที
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องมือสร้างวิดีโอแบบแบตช์ของ HeyGen ในหน้า UI แพลตฟอร์มทำงานอย่างไร
UI จะนำสคริปต์และอวตารที่เลือกไว้ของคุณมาสร้างวิดีโอให้ครบทุกคอมบิเนชันในครั้งเดียว เป็นตัวคูณสคริปต์ x อวตารสำหรับสร้างคอนเทนต์หลากหลายแบบรวดเร็ว การปรับแต่งแบบรายแถวด้วย CSV จะทำงานผ่าน HeyGen's API ไม่ใช่ผ่าน UI
สามารถสร้างวิดีโอได้กี่รายการต่อการรันแบบแบตช์หนึ่งครั้ง?
การประมวลผลแบบชุดรองรับการผสมผสานได้หลายร้อยรูปแบบต่อการรันหนึ่งครั้ง ขีดจำกัดขึ้นอยู่กับระดับแพ็กเกจของคุณ โดยแพ็กเกจแบบชำระเงินถูกออกแบบมาสำหรับการทดสอบครีเอทีฟปริมาณสูง ไม่ว่าจะเป็น 20 เวอร์ชันสำหรับ A/B test หรือ 200 เวอร์ชันสำหรับแคมเปญเต็มรูปแบบ ระบบจะเรนเดอร์แบบชุดทั้งหมดแบบขนานพร้อมกัน
สามารถทำการปรับแต่งแบบใช้ไฟล์ CSV ได้เหมือน merge fields ใน mail merge ได้ไหม
การปรับแต่งแบบแถวต่อแถวจากไฟล์ CSV ด้วย merge fields จะทำงานผ่าน API ของ HeyGen ไม่ได้ทำผ่าน UI บนแพลตฟอร์ม โดย UI ใช้จัดการสคริปต์และอวตารหลายเวอร์ชันสำหรับการทดสอบครีเอทีฟ ทีมที่ต้องการสร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับผู้รับแต่ละรายจะพัฒนาบน API โดยตรง นอกเหนือจาก batch UI
สิ่งนี้แตกต่างจาก AI Video Generator อย่างไร
เครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ทั่วไปจะสร้างวิดีโอได้เพียงหนึ่งวิดีโอต่อหนึ่งพรอมต์ ในขณะที่ตัวสร้างวิดีโอแบบแบตช์จะรันสคริปต์จำนวนมากกับอวตารหลายตัวแบบขนานกัน ทำให้คุณกำหนดชุดครีเอทีฟเพียงครั้งเดียวแล้วเรนเดอร์ทั้งหมดได้ในการทำงานครั้งเดียว แทนที่จะต้องสร้างแต่ละเวอร์ชันด้วยมือทีละชิ้น
สามารถโคลนเสียงของตัวเองแล้วใช้กับทุกวิดีโอในชุดได้ไหม
โคลนเสียงของคุณจากตัวอย่างสั้นๆ แล้วนำไปใช้กับทุกวิดีโอในชุดเดียวกัน สคริปต์แต่ละเวอร์ชันจะเรนเดอร์ด้วยเสียงของคุณเอง ทำให้ชุดคอนเทนต์ทั้งหมดคงความสอดคล้องของแบรนด์แม้จะเปลี่ยนอวตารในแต่ละแถว การโคลนเสียงรองรับมากกว่า 175 ภาษา
การเรนเดอร์วิดีโอแบบแบตช์ 50 วิดีโอใช้เวลานานแค่ไหน?
ระบบเรนเดอร์แบบแบตช์ทำงานแบบขนาน ดังนั้นวิดีโอ 50 รายการมักจะเสร็จในเวลาพอๆ กับการเรนเดอร์วิดีโอเดียว ขึ้นอยู่กับความยาวสคริปต์และการตั้งค่าการส่งออก คุณไม่ต้องรอแบบนาทีต่อวิดีโอในคิว ระบบเอนจินจะประมวลผลแบบขนานทั้งชุด
สามารถใช้เทมเพลตแบรนด์เดิมซ้ำกับหลายๆชุดงานได้ไหม
สร้างเทมเพลตแบรนด์ครั้งเดียวด้วยโลโก้ สี เลย์เอาต์บนหน้าจอ การ์ดอินโทรและเอาต์โทร และเพลง ทุกชุดงานที่คุณรันจะใช้เทมเพลตนี้โดยอัตโนมัติ และการอัปเดตจะถูกส่งต่อไปยังการเรนเดอร์ใหม่ ระบบเดียวกันนี้รองรับได้ทั้งวิดีโอไม่กี่เวอร์ชันไปจนถึงหลายร้อยเวอร์ชัน
สามารถส่งวิดีโอที่เสร็จแล้วไปยัง CRM หรือแพลตฟอร์มโฆษณาได้โดยตรงหรือไม่
วิดีโอจะถูกส่งออกเป็นไฟล์ MP4 มาตรฐานพร้อมชื่อไฟล์ตามสคริปต์และอวตารที่ใช้สร้าง ทำให้ส่งต่อไปยัง DAM, CRM หรือแพลตฟอร์มโฆษณาได้ทันทีเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ สำหรับแพลป์ไลน์อัตโนมัติ HeyGen API จะเชื่อมต่อผลลัพธ์แบบแบตช์เข้ากับเครื่องมือภายนอกได้แบบโปรแกรมมิง
มีวิธีทดลองใช้ฟรีสำหรับใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอแบบแบตช์ของ HeyGen ไหม
HeyGen มีแพ็กเกจฟรีไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ให้คุณสร้างวิดีโอและทดสอบเวิร์กโฟลว์ได้ทันที ฟีเจอร์ Batch Mode และการโคลนเสียงจะปลดล็อกในแพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน พร้อมโควตาการใช้งานที่สูงขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการรันทดสอบคอนเทนต์ในระดับโปรดักชัน
ใครคือผู้ใช้เครื่องมือสร้างวิดีโอแบบแบตช์ในทุกๆวันจริงๆ?
ทีมครีเอทีฟที่รันทดสอบโฆษณาแบบจ่ายเงิน ทีมการตลาดที่ปล่อยแคมเปญหลายประเทศ ทีมกรุ๊ธที่ต้องการลองไอเดียครีเอทีฟใหม่อย่างรวดเร็ว และทีมเซลส์ออปส์ที่ต้องส่งมอบไลบรารีวิดีโอที่มีผู้นำเสนอ ล้วนใช้ฟีเจอร์ batch เหมือนกัน เหมาะกับทุกทีมที่ต้องการปริมาณการผลิตสูงโดยไม่เพิ่มภาระงานเบื้องหลัง
