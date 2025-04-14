Skapa hyllningsvideo för att hedra en älskad

HeyGens kostnadsfria verktyg för hyllningsvideor gör dina bilder, klipp och musik till en färdig hyllningsvideo på några minuter. Lägg till foton och korta klipp, lägg på berättarröst och undertexter och dela sedan en minnesvideo för att hedra en älskad person med familj var ni än är.

HeyGen tribute video maker interface with a memorial slideshow on screen.
147 841 465Videos generated
122 976 794Avatars generated
20 453 074Videos translated
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Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
Stiliserad vit bilikon på blå bakgrund.Viktiga funktioner

Funktioner i Tribute Video Maker

Animera dina kära foton till liv

Statiska bilder kan bara säga så mycket. bild till video‑verktyget lägger till mjuka, livfulla rörelser i ett favoritporträtt, så att ett stillastående foto av en avliden närstående andas, vänder sig om och ser tillbaka mot rummet under ceremonin eller på skärmen hemma.

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A treasured framed portrait gently animating into subtle motion on a laptop screen.

Eleganta minnesvideomallar

Bläddra bland anpassningsbara mallar framtagna för begravningar, minnesstunder, födelsedagar eller pensioneringar. Välj en mall så ordnar layouten scener, timing och titelbilder åt dig. Dra och släpp dina foton och klipp, och skapa sedan en vacker hyllningsvideo utan några designkunskaper.

Kom igång gratis →
A gallery of elegant memorial and celebration video templates in soft, tasteful colors.

AI-berättarröst i din valda röst

Skriv din minnestext eller en kort prompt och låt AI-röstgeneratorn göra dina ord till varm, naturlig berättarröst. Välj en ton som passar personen, lägg till text på skärmen och lägg rösten över foton så att berättelsen blir hörd, inte bara visad.

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A eulogy being turned into warm AI narration with a voice selection panel and waveform.

Skapa rätt känsla med musik och titlar

Välj en låt från mediebiblioteket eller lägg till egna ljudklipp, ställ sedan in titelbilder med ett typsnitt som passar personen. Klipp ner bakgrundsljudet till rätt längd, tona in och ut, och låt varje foto ligga kvar tillräckligt länge för att landa så att tittarna får utrymme att reflektera och minnas.

Kom igång gratis →
A music library and title-card editor setting a gentle mood for a tribute video.

Textning och undertexter på alla språk

Anpassa textremsor på skärmen med undertextgeneratorn, justera typsnittet så att citat, dikter och talade ord är lätta att följa. Editorn är enkel att använda och textremsor gör hyllningen tillgänglig för äldre släktingar och alla som tittar utan ljud på en minnesstund.

Kom igång gratis →
On-screen captions and subtitle options in multiple languages over a tribute clip.
Grön presentaskikon.Användningsområden

Användningsområden

Ett stilfullt bildspel för en begravningsceremoni med mjuka fotografier som visas under minnesstunden.

Begravnings- och minnesshower

Tidigare behövde familjer videoredigeringsprogram eller en redigerare för ett bildspel till en begravning. Skapa ditt eget med bildspelsskaparen, samla foton i rätt ordning, lägg till musik och ha videon redo att visas under ceremonin.

Utforska verktyg
Gäster på en varm minnesstund som tittar på en glädjefylld hyllningsvideo.

Minnesvideo för att hedra livet

En hyllning till livet ska kännas varm, inte dyster. Sätt ihop glada foton, hemmavideor och videohälsningar från vänner till en videohyllning som får människor att både le och gråta, och visa den sedan på minnesstunden för att hedra den som gått bort.

En glad hyllningsmontage för en födelsedagsmilstolpe som spelas upp på skärmen under en fest.

Födelsedagar och milstolpshyllningar

Big birthdays and milestones deserve more than a card. Gather photos and heartfelt messages from friends and family into one of the most personal group video gifts, then surprise the guest of honor with a personalized tribute that makes the perfect gift.

Kollegor på ett kontor som tittar på en varm avtackningsvideo inför pensioneringen.

Pensions- och avskedsvideor

When a colleague retires or moves on, creating a tribute captures years of memories in minutes. Collect messages, photos, and inside jokes from the team, then play the send-off at the goodbye gathering.

En elegant tidslinje med bröllops- och jubileumsfoton som ordnas i en videoredigerare.

Hyllningar till bröllop och bröllopsdagar

Jubileum och bröllop är perfekta tillfällen att blicka tillbaka på er historia. Lägg in foton i AI-videoredigeraren, använd redigeringsverktygen för att ordna scenerna i en tidslinje, lägg till låten från er första dans, förhandsgranska resultatet och spela upp hyllningsvideon under talet.

Explore Tool
Ett stillsamt minnesmontage för ett älskat sällskapsdjur, med mjukt ljus som hedrar dess minne.

Minnesvideor för husdjur

Att förlora ett husdjur är en verklig förlust som förtjänar sin egen hyllning. Förvandla foton och korta klipp av din följeslagare till en berörande hyllningsvideo med stillsam musik, lägg till en ”in memoriam”-titel och behåll den som en bestående påminnelse om den glädje de gav.

Blurred white document icon with a play button on a light blue background.How it works

Så fungerar vår skapare för hyllningsvideor

Skapa en hyllningsvideo online i fyra steg. Den här webbaserade skaparen för hyllningsvideor körs direkt i din webbläsare, så du behöver inte ladda ner något datorprogram.

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Step 1: Upload your photos

Lägg till dina foton och videoklipp, eller spela in ett nytt meddelande med den inbyggda inspelaren.

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Steg 2: Välj en mall

Choose a memorial or celebration template, or start from a blank timeline and arrange each scene.

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Steg 3: Lägg till musik och text

Trimma en låt och lägg sedan på berättarröst, undertexter, datum och citat för att berätta hela historien.

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Steg 4: Exportera och dela

Förhandsgranska den färdiga videon, exportera en MP4- eller MOV-fil i det format du behöver och dela sedan din hyllning som en onlinevideolänk med familjen var som helst.

Vanliga frågor om verktyget för hyllningsvideor (FAQ)

What is a tribute video and how does a tribute video maker work?

En hyllningsvideo är en kort video som hedrar en person med hjälp av deras foton, videoklipp, musik och ord. Ett verktyg för att skapa hyllningsvideor låter dig skapa personliga hyllningsvideor genom att ladda upp dessa minnen, lägga in dem i en mall, lägga till berättarröst och undertexter och sedan exportera en färdig video att dela.

Hur skapar jag en hyllningsvideo av foton och musik?

Samla 25 till 40 favoritbilder och korta klipp och ladda sedan upp dem i den ordning du vill ha dem. Välj en mall, lägg till en låt och titelrutor för namn och datum, spela in eller skapa berättarröst och exportera videon för ceremonin eller för att dela den online. Du behöver ingen erfarenhet av videoredigering för att bli klar med en på en eftermiddag.

Hur lång bör en hyllningsvideo vara vid en begravningsceremoni?

För en begravning eller minnesstund är fem till tio minuter lagom, så att tittarna hinner reflektera utan att tappa fokus. För sociala medier eller en gruppchatt fungerar ofta en längd på omkring en till tre minuter bättre för att hålla kvar uppmärksamheten.

Can I recreate a loved one's voice for the narration?

Med samtycke och ett rent ljudprov kan AI-röstkloning återskapa en röst för att läsa upp ett meddelande eller en dikt i hyllningen. Använd det med eftertanke, och bara när familjen tycker att det känns rätt och respektfullt.

Kan jag få ett gammalt foto att röra sig eller komma till liv på skärmen?

Ja. Avatar IV animerar ett stillastående porträtt till subtil, naturtrogen rörelse, så att ett enda kärt foto försiktigt kan röra sig på skärmen. Det fungerar bra som avslutande bild eller titelbild som håller rummets uppmärksamhet.

Why choose HeyGen over other tribute video makers?

Många verktyg sätter bara ihop foton till ett bildspel. HeyGen animerar också stillbilder till rörelse, lägger till naturlig berättarröst i en röst du väljer och kan bygga om hela hyllningen på ett annat språk, så att släktingar var som helst kan se den på sitt eget språk. Samma kvalitet följer med i varje video du skapar.

Kan jag dela hyllningsvideon med familjemedlemmar som talar andra språk?

Yes. The AI video translator can recreate your tribute in 175+ languages with translated captions and voice, so grandparents and relatives abroad can watch it in their own language without a separate edit.

Can I add my own music or a favorite song to the tribute video?

Du kan ladda upp en låt som betyder något för dig eller välja från det inbyggda musikbiblioteket. Om du planerar att publicera videon offentligt på sociala plattformar, kontrollera att du har rättigheterna till låten, eftersom upphovsrättsskyddade spår kan tystas eller blockeras på vissa sajter.

Can one person create a professional tribute video without an editor?

Ja, och till en bråkdel av kostnaden för en traditionell Studio. Utbildaren Anton Voroniuk rapporterade att produktionen blev upp till 40 gånger billigare och att han sparade 15,5 timmar varje vecka med HeyGen, vilket visar hur långt en person kan komma utan ett helt innehållsteam.

Is the tribute video maker free, and what do paid plans add?

Ja, det är gratis att komma igång, så du kan skapa en hyllningsvideo utan någon startkostnad. Betalda paket, från cirka 24 USD per månad, ger längre exporter, 4K-nedladdningar och fler kreativa möjligheter – bra om du vill ha ett minne att visa upp eller spara.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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