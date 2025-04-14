Samla 25 till 40 favoritbilder och korta klipp och ladda sedan upp dem i den ordning du vill ha dem. Välj en mall, lägg till en låt och titelrutor för namn och datum, spela in eller skapa berättarröst och exportera videon för ceremonin eller för att dela den online. Du behöver ingen erfarenhet av videoredigering för att bli klar med en på en eftermiddag.