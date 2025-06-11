AI-textningsgenerator: skapa undertexter direkt

Gör varje video till en upplevelse som ses ända till slutet med AI-undertexter som synkar perfekt med ditt ljud. HeyGen transkriberar, tidsstämplar och formger automatiskt dina undertexter så att fler tittare kan hänga med, även med ljudet avstängt. Inget manuellt skrivande, inga krångliga verktyg – bara tydliga, engagerande undertexter som matchar ditt varumärke.

Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Shorts och Reels för sociala medier

Shorts och Reels för sociala medier

Turn fast-paced clips into thumb-stopping content with large, animated captions tuned for mobile. Highlight key phrases so your message lands even when the sound is off.

YouTube-videor och podcastklipp

YouTube-videor och podcastklipp

Auto-generate subtitles for long-form content and cut it into captioned clips in one flow. Boost retention, watch time, and searchability with clear, searchable on-screen text.

Utbildning, onboarding och lärande och utveckling

Utbildning, onboarding och lärande och utveckling

Make internal videos easier to follow for global teams and noisy environments. Add subtitles in multiple languages so everyone can learn at their own pace and in their preferred language.

Marknadsföring, annonser och kampanjer

Marknadsföring, annonser och kampanjer

Pair powerful visuals with high-impact kinetic captions for your TikTok videos. Use bold fonts, color blocks, and animated word-by-word reveals to emphasize hooks, offers, and calls to action.

Webbinarier, evenemang och produktdemonstrationer

Webbinarier, evenemang och produktdemonstrationer

Upload recordings and generate subtitles in a few clicks. Export captioned versions or download subtitle files to embed on your website, LMS, or video platform.

Kurs skapare och utbildare

Kurs skapare och utbildare

Turn lessons and explainer videos into highly digestible, captioned learning experiences. Subtitles help students stay focused, take notes, and revisit key concepts quickly.

Varför välja HeyGens AI-textningsgenerator

Få varje sekund i din video att räknas med undertexter som är träffsäkra, följer din grafiska profil och är klara för alla kanaler. HeyGen sköter transkribering, timing, översättning och styling i ett enkelt arbetsflöde.


Oavsett om du återanvänder befintligt innehåll eller skapar nya videor i HeyGen genereras och synkas undertexter med ett enda klick. Lägg din tid på berättelse och strategi, inte bildruta-för-bildruta-redigering, med vår kostnadsfria AI-undertextgenerator.

Exakta undertexter på några minuter, inte timmar

Ladda upp din video eller skapa den, klicka på generera och låt AI automatiskt skapa transkript och timing. Skumma snabbt igenom och justera valfri rad i en ren editor så att du behåller full kontroll över slutresultatet.

Varumärkesanpassade stilar som matchar ditt innehåll

Lägg till tydliga, sociala textningar, rena företagsundertexter eller karaoke-liknande ordmarkeringar på några sekunder. Spara dina favoritinställningar för undertexter så att varje video ser ut och känns konsekvent i all din videokommunikation.

Byggd för global, tillgänglig video

Skapa undertexter och översättningar för flera språk i en och samma arbetsyta med vår automatiska undertextgenerator. Gör ditt innehåll tillgängligt för döva, hörselskadade, personer som inte har språket som modersmål och alla som tittar utan ljud.

Automatiska undertexter med ett klick

Identifiera tal, transkribera ljud och synka undertexter automatiskt till varje scen. Ingen manuell tidskodning eller kopiering och klistring från separata transkriptionsverktyg.

Avancerad design och animering

Välj mellan rena undertexter i nederkant, tydliga sociala bildtexter, ”talking head”-format och karaoke-liknande ordmarkeringar. Justera typsnitt, storlek, färger, bakgrunder och timing med några få klick.

Översättning till flera språk

Skapa undertexter på ditt primära språk med vår automatiska undertextgenerator och översätt dem direkt till över 50 språk. Perfekt för globala varumärken, internationella team och kreatörer som lokaliserar innehåll i stor skala.

Flexibla exportalternativ

Bränn in undertexter direkt i din video för sociala plattformar eller ladda ner textningsfiler (som SRT) att ladda upp där du publicerar. Skapa olika språkversioner utan att redigera om videon.

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Så fungerar det

Så använder du AI-textningsgeneratorn

Du behöver inte vara ljudtekniker eller professionell textare för att få undertexter av hög kvalitet. HeyGen automatiserar det tunga arbetet och ger dig enkla kontroller för att finjustera detaljerna.

Steg 1

Ladda upp eller skapa din video

Börja med valfri video: spela in i HeyGen, ladda upp en befintlig fil eller hämta en video du redan har skapat. Vår motor känner av tal och förbereder spåret för textning.

Steg 2

Skapa undertexter automatiskt med AI

Öppna panelen för undertexter och klicka för att skapa automatiskt. HeyGen transkriberar ljudet, delar upp talade fraser i läsbara delar och synkar undertexterna med din tidslinje.

Steg 3

Redigera och utforma dina undertexter

Gå igenom transkriptionen, justera formuleringar och välj din undertextstil. Anpassa typsnitt, färger och effekter, eller använd en sparad förinställning så att dina undertexter matchar resten av ditt varumärke.

Steg 4

Översätt, exportera och publicera

Lägg till översatta undertextspår vid behov och exportera sedan din video med inbrända undertexter eller ladda ner undertextfiler. Publicera på dina favoritplattformar och håll din publik engagerad oavsett var de tittar.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en AI-textningsgenerator?

En AI-undertextgenerator transkriberar automatiskt ljudet i din video, omvandlar det till läsbara undertexter och synkar texten med rätt tidskoder. I stället för att skriva varje rad manuellt kan du automatiskt skapa ett komplett undertextspår på några minuter.

Hur exakta är HeyGens undertexter?

HeyGen använder avancerad röstigenkänning för att skapa mycket träffsäkra transkriptioner för en rad olika inspelningsmiljöer. Du kan snabbt skanna och redigera varje rad i undertextredigeraren så att dina slutliga undertexter stämmer med ditt varumärkes tonalitet och terminologi.

Kan jag anpassa hur mina undertexter ser ut?

Ja, du kan anpassa stilen på dina undertexter helt och hållet. Välj typsnitt, storlek, färger, bakgrunder och animationer, och spara sedan dina favoritkombinationer som förinställningar som du kan återanvända i allt ditt videoinnehåll för ett enhetligt utseende.

Stöder AI-textningsverktyget flera språk?

Generatorn kan arbeta med många större språk för både transkribering och översättning via videöversättaren. Du kan skapa undertexter på ett språk och sedan översätta dem till flera andra så att ditt innehåll når ut till publik över hela världen.

Kan jag exportera undertextfiler som SRT?

Du kan bränna in undertexter direkt i din video eller exportera dem som textningsfiler som SRT, beroende på hur du planerar att publicera. Det ger dig flexibilitet att använda samma undertexter på plattformar som stöder stängd textning.

Hjälper undertexter min närvaro i sociala medier?

Textning ökar ofta både tittartid och färdigkollningsgrad, särskilt på mobil där många tittar utan ljud. Tydliga, lättlästa undertexter gör det enklare att hänga med, vilket kan öka engagemanget och förbättra innehållets resultat totalt sett.

Kan jag använda AI-textning för långa videor som webbinarier?

Ja, AI-textningsverktyget är perfekt för längre innehåll som webbinarier, utbildningar och presentationer. Du kan automatiskt texta hela sessioner och sedan återanvända viktiga delar som kortare klipp med fullständig textning i vtt- eller txt-format.

Behöver jag redigeringsvana för att använda HeyGen-undertexter?

Ingen redigeringsvana krävs. Undertextverktygen är utformade för icke-tekniska användare, med ett enkelt gränssnitt och en intuitiv textredigerare för smidig skapning av videoinnehåll. Om du kan redigera ett dokument kan du skapa och förbättra undertexter i HeyGen.

Kan jag justera tidpunkten om undertexterna behöver små justeringar?

Du kan finjustera tidpunkten för enskilda undertexter direkt i undertextpanelen. Skjut, slå ihop eller dela rader så att de visas precis när du vill, utan att behöva hantera krångliga tidskodgränssnitt.

Ingår AI-textningsverktyget i HeyGens videoverktyg?

Textningsverktyget är en del av HeyGens upplevelse för videoproduktion, så att du kan gå från manus och inspelning till exporter med undertexter på ett och samma ställe. Kontrollera detaljerna i ditt abonnemang för att se vilka alternativ för undertexter och översättning som är tillgängliga för ditt konto.

