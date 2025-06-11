Gör varje video till en upplevelse som ses ända till slutet med AI-undertexter som synkar perfekt med ditt ljud. HeyGen transkriberar, tidsstämplar och formger automatiskt dina undertexter så att fler tittare kan hänga med, även med ljudet avstängt. Inget manuellt skrivande, inga krångliga verktyg – bara tydliga, engagerande undertexter som matchar ditt varumärke.
Turn fast-paced clips into thumb-stopping content with large, animated captions tuned for mobile. Highlight key phrases so your message lands even when the sound is off.
Auto-generate subtitles for long-form content and cut it into captioned clips in one flow. Boost retention, watch time, and searchability with clear, searchable on-screen text.
Make internal videos easier to follow for global teams and noisy environments. Add subtitles in multiple languages so everyone can learn at their own pace and in their preferred language.
Pair powerful visuals with high-impact kinetic captions for your TikTok videos. Use bold fonts, color blocks, and animated word-by-word reveals to emphasize hooks, offers, and calls to action.
Upload recordings and generate subtitles in a few clicks. Export captioned versions or download subtitle files to embed on your website, LMS, or video platform.
Turn lessons and explainer videos into highly digestible, captioned learning experiences. Subtitles help students stay focused, take notes, and revisit key concepts quickly.
Varför välja HeyGens AI-textningsgenerator
Få varje sekund i din video att räknas med undertexter som är träffsäkra, följer din grafiska profil och är klara för alla kanaler. HeyGen sköter transkribering, timing, översättning och styling i ett enkelt arbetsflöde.
Oavsett om du återanvänder befintligt innehåll eller skapar nya videor i HeyGen genereras och synkas undertexter med ett enda klick. Lägg din tid på berättelse och strategi, inte bildruta-för-bildruta-redigering, med vår kostnadsfria AI-undertextgenerator.
Ladda upp din video eller skapa den, klicka på generera och låt AI automatiskt skapa transkript och timing. Skumma snabbt igenom och justera valfri rad i en ren editor så att du behåller full kontroll över slutresultatet.
Lägg till tydliga, sociala textningar, rena företagsundertexter eller karaoke-liknande ordmarkeringar på några sekunder. Spara dina favoritinställningar för undertexter så att varje video ser ut och känns konsekvent i all din videokommunikation.
Skapa undertexter och översättningar för flera språk i en och samma arbetsyta med vår automatiska undertextgenerator. Gör ditt innehåll tillgängligt för döva, hörselskadade, personer som inte har språket som modersmål och alla som tittar utan ljud.
Automatiska undertexter med ett klick
Identifiera tal, transkribera ljud och synka undertexter automatiskt till varje scen. Ingen manuell tidskodning eller kopiering och klistring från separata transkriptionsverktyg.
Avancerad design och animering
Välj mellan rena undertexter i nederkant, tydliga sociala bildtexter, ”talking head”-format och karaoke-liknande ordmarkeringar. Justera typsnitt, storlek, färger, bakgrunder och timing med några få klick.
Översättning till flera språk
Skapa undertexter på ditt primära språk med vår automatiska undertextgenerator och översätt dem direkt till över 50 språk. Perfekt för globala varumärken, internationella team och kreatörer som lokaliserar innehåll i stor skala.
Flexibla exportalternativ
Bränn in undertexter direkt i din video för sociala plattformar eller ladda ner textningsfiler (som SRT) att ladda upp där du publicerar. Skapa olika språkversioner utan att redigera om videon.
Så använder du AI-textningsgeneratorn
Du behöver inte vara ljudtekniker eller professionell textare för att få undertexter av hög kvalitet. HeyGen automatiserar det tunga arbetet och ger dig enkla kontroller för att finjustera detaljerna.
Börja med valfri video: spela in i HeyGen, ladda upp en befintlig fil eller hämta en video du redan har skapat. Vår motor känner av tal och förbereder spåret för textning.
Öppna panelen för undertexter och klicka för att skapa automatiskt. HeyGen transkriberar ljudet, delar upp talade fraser i läsbara delar och synkar undertexterna med din tidslinje.
Gå igenom transkriptionen, justera formuleringar och välj din undertextstil. Anpassa typsnitt, färger och effekter, eller använd en sparad förinställning så att dina undertexter matchar resten av ditt varumärke.
Lägg till översatta undertextspår vid behov och exportera sedan din video med inbrända undertexter eller ladda ner undertextfiler. Publicera på dina favoritplattformar och håll din publik engagerad oavsett var de tittar.
En AI-undertextgenerator transkriberar automatiskt ljudet i din video, omvandlar det till läsbara undertexter och synkar texten med rätt tidskoder. I stället för att skriva varje rad manuellt kan du automatiskt skapa ett komplett undertextspår på några minuter.
HeyGen använder avancerad röstigenkänning för att skapa mycket träffsäkra transkriptioner för en rad olika inspelningsmiljöer. Du kan snabbt skanna och redigera varje rad i undertextredigeraren så att dina slutliga undertexter stämmer med ditt varumärkes tonalitet och terminologi.
Ja, du kan anpassa stilen på dina undertexter helt och hållet. Välj typsnitt, storlek, färger, bakgrunder och animationer, och spara sedan dina favoritkombinationer som förinställningar som du kan återanvända i allt ditt videoinnehåll för ett enhetligt utseende.
Generatorn kan arbeta med många större språk för både transkribering och översättning via videöversättaren. Du kan skapa undertexter på ett språk och sedan översätta dem till flera andra så att ditt innehåll når ut till publik över hela världen.
Du kan bränna in undertexter direkt i din video eller exportera dem som textningsfiler som SRT, beroende på hur du planerar att publicera. Det ger dig flexibilitet att använda samma undertexter på plattformar som stöder stängd textning.
Textning ökar ofta både tittartid och färdigkollningsgrad, särskilt på mobil där många tittar utan ljud. Tydliga, lättlästa undertexter gör det enklare att hänga med, vilket kan öka engagemanget och förbättra innehållets resultat totalt sett.
Ja, AI-textningsverktyget är perfekt för längre innehåll som webbinarier, utbildningar och presentationer. Du kan automatiskt texta hela sessioner och sedan återanvända viktiga delar som kortare klipp med fullständig textning i vtt- eller txt-format.
Ingen redigeringsvana krävs. Undertextverktygen är utformade för icke-tekniska användare, med ett enkelt gränssnitt och en intuitiv textredigerare för smidig skapning av videoinnehåll. Om du kan redigera ett dokument kan du skapa och förbättra undertexter i HeyGen.
Du kan finjustera tidpunkten för enskilda undertexter direkt i undertextpanelen. Skjut, slå ihop eller dela rader så att de visas precis när du vill, utan att behöva hantera krångliga tidskodgränssnitt.
Textningsverktyget är en del av HeyGens upplevelse för videoproduktion, så att du kan gå från manus och inspelning till exporter med undertexter på ett och samma ställe. Kontrollera detaljerna i ditt abonnemang för att se vilka alternativ för undertexter och översättning som är tillgängliga för ditt konto.
