Skapa en personlig AI-julvideo med jultomten för alla tillfällen och målgrupper – på bara några minuter. Skriv ditt budskap, välj en festlig stil och få en färdigpolerad hälsningsvideo med jultomten utan att anlita skådespelare, boka Studio eller äga en enda kamera.
Varför varumärken väljer HeyGen för AI-jultomte-videomakaren
Realistisk jultomte-presentatör, redo att leverera ditt budskap
Hoppa över att hyra tomtedräkt. Välj bland ett bibliotek av festliga avatarpresentatörer och leverera dina exakta ord i en varm, uttrycksfull presentation med precis läppsynk. Varje fras känns naturlig eftersom presentatören är synkroniserad ord för ord med ditt manus. Oavsett om du skriver ett hjärtligt familjemeddelande eller en lekfull hälsning till kontoret, matchar framförandet den ton du sätter. Med AI-läppsynk som driver varje video är munrörelser, tempo och röstleverans synkroniserade bildruta för bildruta för ett resultat som ser ut och känns som professionellt inspelad video.
Egna manus blir till video direkt
Börja med vilket skrivet meddelande som helst och få en färdig video på några minuter. Klistra in ett par meningar, ett helt brev eller en personlig kombination av namn och hälsning, så bygger plattformen automatiskt upp scenerna runt dina ord. Text‑till‑video‑motorn matchar ditt manus med rätt visuellt tempo, scenlängd och berättarröstens tajming utan manuell redigering. Du kan skriva något helt unikt till varje mottagare och skapa alla versioner i samma hastighet. Det är precis det här script‑till‑video är gjort för: jämn kvalitet oavsett volym, från enstaka videor till hundratals.
Festliga bakgrunder och scenanpassning
Skapa rätt stämning med vinterbakgrunder, eldstadsmiljöer, snötäckta utomhusscener och helgteman direkt i redigeringsvyn. Byt scen, ändra färgtema eller lägg till varumärkeselement så att allt passar din julkampanj eller familjestil på några sekunder. AI-videoredigeraren ger dig full kontroll över layout, timing och visuella detaljer utan att du behöver någon produktionskunskap. Justera scenen tills den stämmer med din vision och rendera sedan den färdiga videon direkt.
Röstkloning för en personlig känsla
Få tomtevideon att låta som någon din mottagare redan känner och litar på.AI-röstkloninglåter dig återskapa vilken röst som helst från ett kort ljudklipp och använda den i tomteavatarens framträdande. En förälder, mor- eller farförälder eller familjevän kan spela in några rader och låta sin röst leverera hela julhälsningen från tomten via presentatören på skärmen. Resultatet är en magisk video som känns genuint personlig, inte producerad, även om den bara tog några minuter att skapa.
Flerspråkiga julhälsningar från jultomten för globala familjer och team
Skicka din tomtevideo till vilken publik som helst, var som helst i världen, utan att behöva bygga om innehållet för varje språk. Plattformen översätter och berättar om din video på över 175 språk med exakt timing och bevarad värme. Internationella familjer, globala kontorsteam och flerspråkiga klassrum kan alla få en version av samma julhälsning på sitt eget språk. Använd AI-videotranslatorn för att lokalisera en enda inspelning och distribuera den över regioner, språk och enheter i ett enda steg.
Användningsområden för gratis AI-jultomtevideomakare
Recording a santa message for a child traditionally means booking a costumed actor, arranging a shoot, or relying on a low-quality video booth. With an ai santa video, you type the child's name and what you want Santa to say, choose a background, and get a convincing, warm performance in minutes. The child sees a Santa who knows them by name, mentions their specific wishes, and delivers a message that feels real. No costume, no booking, no post-production. The result is a keepsake-quality greeting that takes less time to create than writing a holiday card. Use text to video to go from your personalized script to a finished video automatically.
Holiday season requires a surge of personalized content across email, social, and paid channels. Filming individual Santa messages for each campaign variation, product line, or customer segment is not practical at scale. With an ai santa video workflow, brands write one template, swap the personalized details per segment, and generate dozens of unique video variations in a single session. Each version carries the same production quality without added cost per asset. The AI video generator handles the rendering pipeline so your team focuses on strategy, not studio time.
Sending a video message from the CEO or a department head during the holidays creates connection without requiring executive time in front of a camera. Write the message, use voice cloning to match the speaker's voice, and deliver a festive greeting that reaches every employee in their inbox. For global teams, translate the same message into the languages your workforce speaks using AI dubbing so no one receives a generic text memo when everyone else gets video.
Schools, after-school programs, and nonprofits send holiday communications to hundreds of families every year. Producing individual video greetings used to require time, equipment, and a willing face on camera. An ai santa video makes it possible to produce a warm, festive message addressed to specific families or donor segments without any of that overhead. Write the script, select a festive avatar, and distribute a free personalized video that feels warm at the scale your organization needs. Organizations already using the AI video generator for educational content can apply the same workflow to holiday outreach.
Creators building holiday content face the same pressure every season: produce engaging, shareable videos fast enough to stay relevant while the moment lasts. An ai santa video lets you generate a polished, festive performance in the time it takes to write a caption. Use the reel generator to format the output for Instagram Reels, TikTok, and YouTube Shorts simultaneously. Change the script between takes, test different messages, and produce a full holiday content calendar in one session instead of one video per day.
Product teams and marketers can wrap their standard demo or announcement in a holiday creative without reshooting the content. Write the product message in Santa's voice, choose a seasonal background, and produce a promotional short video that stands out in crowded holiday inboxes and social feeds. It works for product launches timed to the holiday season, limited-edition offers, or any campaign that benefits from a festive creative angle. Pair with the AI ad maker to extend the same creative across paid placements automatically.
Så fungerar en gratis AI-jultomtevideomakare
Skapa din AI-julvideohälsning med jultomten i fyra steg – från tom sida till delningsklar video på under tio minuter.
Skriv eller klistra in julhälsningen du vill att jultomten ska framföra. Ta med mottagarens namn, en personlig detalj eller en specifik önskan för att göra den mer personlig. Systemet läser ditt manus och förbereder det för framförandet.
Välj en festlig avatar, bakgrundsmiljö och visuell stil från mallbiblioteket. Justera bildförhållandet för kanalen du vill publicera på, oavsett om det är en bredbild för e‑post, ett vertikalt klipp för sociala medier eller ett kvadratiskt kort.
Lägg till en röst, lägg in din branding eller aktivera röstkloning om du vill att berättaren ska låta som en viss person. Förhandsgranska timing och tempo innan du färdigställer videon. Gör alla ändringar direkt i det textbaserade gränssnittet.
Rendera den färdiga videon. Ladda ner filen, kopiera en delningsbar länk eller skicka den direkt till din distributionskanal. Videon är redo att skickas, publiceras eller bäddas in direkt.
En AI-julvideohälsning med tomte är en digitalt skapad hälsning där en realistisk, festlig presentatör framför ett skräddarsytt manus som du har skrivit. Plattformen matchar din text med presentatörens framförande med hjälp av läppsynkteknik och renderar sedan resultatet som en färdig videofil. Du behöver ingen kamera, ingen skådespelare och inget redigeringsprogram. Du skriver meddelandet, ställer in det visuella och systemet bygger videon automatiskt. De flesta videor är klara på under fem minuter från att du skickar in ditt manus.
Ja, och det är just där formatet är som starkast. Eftersom du skriver det exakta manuset styr du varje detalj: barnets namn, deras specifika önskan, en hänvisning till var de bor, en detalj som bara din familj skulle känna till. Framförandet levererar orden med naturligt tempo och uttryck, så mottagaren hör en jultomte som verkligen känner dem. Om du lägger till röstkloning från en bekant röst förstärks effekten ytterligare, så att meddelandet känns som om det kommer från någon de redan litar på och känner igen.
Ja. Varje video utgår från sitt eget manus, så du skriver ett eget budskap till varje mottagare och skapar varje version separat. Det finns ingen gräns för hur många videor du kan skapa i en session, och varje video tar ungefär lika lång tid oavsett hur många du producerar. För team som skickar julhälsningar från tomten i större skala, till exempel en skola som skickar personliga videor från tomten till varje familj, stödjer AI-videogeneratorn arbetsflöden i batch-stil där du kan gå igenom en lista med manus effektivt utan att bygga upp den visuella miljön på nytt varje gång.
Använd AI-röstkloning för att klona en röst från en kort ljudinspelning, vanligtvis en minut eller mindre, och använd den sedan på tomteavataren i din video. Resultatet blir den välbekanta rösten från en förälder, mor- eller farförälder eller vän i en festlig presentation på skärmen. Du behöver ingen annan inspelningsutrustning än en smartphone. Den klonade rösten får rätt känslomässig värme och takt när den matchas med manus, så budskapet låter som om det spelats in personligen i stället för att vara genererat.
Ja. När du har skapat din tomtevideo kan du översätta och spela in berättarrösten på nytt till valfritt av över 175 språk med hjälp av videotranslatorn. Den översatta versionen behåller tempot och värmen från originalet, och läpprörelserna synkas om till det nya språket. Ett enda meddelande inspelat på engelska kan nå spansktalande mor- och farföräldrar, franska kusiner eller ett flerspråkigt klassrum utan att du behöver skapa en ny video för varje mottagare. Varje översatt version tar några minuter att generera.
Videor exporteras som MP4-filer som är klara att ladda ner, bädda in eller dela direkt. Du kan producera i standardformat (widescreen) för e-post och webben, vertikalt format för Instagram Reels, TikTok och YouTube Shorts eller kvadratiskt för sociala flöden. Justera bildförhållandet innan du renderar så anpassas layouten automatiskt. Du kan också lägga till undertexter i den slutliga videon via undertextgeneratorn om du vill att texten ska vara synlig för tittare som ser videon utan ljud.
HeyGen har en gratisplan utan krav på kreditkort som låter dig skapa en gratis tomtevideo och utforska de viktigaste skapandeverktygen. Lås upp premiumfunktioner för AI-video med planer från $49 per månad, och få tillgång till röstkloning, längre videolängder, flerspråkig output och hela biblioteket med presentatörer och scener.
En riktig tomtebokning kostar vanligtvis flera hundra dollar, kräver planering och ger bara en enda, ganska generell upplevelse. Förinspelade tjänster har fasta manus med minimal möjlighet till anpassning. En AI-tomtevideo ger dig full kontroll över budskapet, mottagarens namn, detaljerna och leveransen – till en bråkdel av kostnaden och utan att du behöver boka tid. Du kan skapa personliga videor när som helst, uppdatera manuset hur många gånger du vill och ta fram en video till alla på din lista under samma session. Arbetsflödet för ansiktslös video innebär att du inte behöver någon framför kameran i något steg av produktionen.
Absolut. Varumärken använder formatet för e-postkampanjer under högtider, annonser i sociala medier, kampanjer med begränsad upplaga och tackmeddelanden till kunder. Du skriver en mall, anpassar manuset per segment eller kund och skapar en unik video för varje version. Samma arbetsflöde som används för en personlig hälsning till familjen kan skalas upp till en kampanj med hundratals varianter utan extra produktionstid. Använd AI-annonsgeneratorn för att förlänga det kreativa till betalda placeringar, eller exportera direkt till de kanaler där din målgrupp finns.
För en snabb, gratis AI-julvideohälsning med tomte är arbetsflödet enkelt: välj en tomteavatar från biblioteket, skriv meddelandet du vill få levererat och skapa den färdiga videon. AI-tekniken sköter scenbygge, läppsynk och tajmning av berättarrösten automatiskt, så videon blir jämn och proffsig utan att du behöver redigera. Du kan dela den direkt med nära och kära via länk, ladda ner den som MP4 eller publicera den i sociala kanaler. För mer avancerade skapandebehov är Pro-planen från $49
Ja. Prova vår AI-julvideoskapare gratis utan att ange kortuppgifter. Gratisplanen ger dig tillgång till det grundläggande arbetsflödet för att skapa, inklusive att skriva in manus, välja festliga avatarer och generera video. Det är ett roligt och magiskt sätt att uppleva vad plattformen kan skapa innan du väljer en betalplan. Om du behöver röstkloning, batchgenerering eller premiumbibliotek med julscener börjar betalplanerna på $24 per månad och låser upp hela funktionsutbudet.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.