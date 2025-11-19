Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

AI-videogenerator för snabba höjdpunktsklipp

En AI-videohöjdpunktgenerator hjälper dig att direkt plocka ut de viktigaste ögonblicken ur långa videor. Med HeyGen kan du automatiskt förvandla råmaterial till färdiga höjdpunktklipp som är redo att delas, utan manuellt redigeringsarbete eller att du behöver skrolla igenom tidslinjen.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prova vår kostnadsfria bild‑till‑video‑generator

Kom igång gratis
Välj en avatar
Läppsynk läggs till efter att videon har skapats
Skriv ditt manus
Skriv på vilket språk som helst
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Återanvändning av innehåll för sociala medier

Återanvändning av innehåll för sociala medier

Turn long videos into short, high impact clips designed for reels, shorts, and feeds. The AI video highlights generator identifies moments that hook viewers quickly, ensuring the best moments are showcased. This helps you post consistently without re editing content.

Teasers för poddar och intervjuer

Teasers för poddar och intervjuer

Extract the best moments and compelling soundbites from full-length recordings. Highlight clips are structured to spark curiosity and drive traffic to the complete episode, making them ideal for platforms like TikTok and YouTube Shorts. Promotion becomes faster and more effective.

Sammanfattningar av webbinarier och evenemang

Sammanfattningar av webbinarier och evenemang

Create concise highlight reels that summarize the most valuable insights from live sessions. The AI removes filler and focuses on key moments attendees care about. This makes post-event content easy to share, especially as engaging AI highlights.

Sport- och spelhöjdpunkter

Sport- och spelhöjdpunkter

Automatically surface exciting plays, reactions, and turning points from long footage. The AI video highlights generator saves hours of manual review, allowing video editors to focus on creativity. Highlights feel energetic and ready for fans.

Marknadsföring och produktdemonstrationer

Marknadsföring och produktdemonstrationer

Pull the strongest moments from demos to create clear, shareable snippets using AI. Highlight videos showcase value quickly without overwhelming viewers. This improves engagement across marketing channels.

Sammanfattningar för utbildning och träning

Sammanfattningar för utbildning och träning

Highlight key lessons from longer instructional videos in a focused format. Learners can review important concepts without watching the entire session. This improves retention and accessibility.

Varför HeyGen är den bästa AI-videohöjdpunktgeneratorn

HeyGen fokuserar på snabbhet och tydlighet. Generatorn för AI-videohöjdpunkter är utformad för att hjälpa kreatörer, marknadsförare och team att skapa mer innehåll med AI utan att öka arbetsbelastningen.

Den här AI-videohöjdpunktgeneratorn är byggd för snabbhet, precision och engagemang. Den tar bort krånglet med att leta igenom material och levererar AI-höjdpunkter som snabbt fångar tittarens uppmärksamhet.

Kom igång gratis
Hitta de ögonblick som faktiskt spelar roll

AI:n analyserar bild, tal och tempo för att hitta de bästa ögonblicken. Du får höjdpunkter som känns genomtänkta i stället för slumpmässigt nedklippta.

Spara timmar av manuellt redigeringsarbete

I stället för att titta igenom hela videor igen gör AI-videohöjdpunktgeneratorn jobbet åt dig. Det minskar redigeringstiden avsevärt.

Skapa klipp som är gjorda för engagemang

Höjdpunkterna är utformade för att fungera bra i sociala medier, presentationer och marknadsföringskanaler.

Automatisk identifiering av nyckelögonblick

Generatorn för AI-baserade videohöjdpunkter skannar hela din video för att hitta toppar i energi, dialog och händelser och skapar sedan en highlight utan ansträngning. Den väljer ut stunder som naturligt håller kvar tittarens uppmärksamhet. Det tar bort gissningsarbetet och förbättrar kvaliteten på höjdpunkterna.

Kom igång gratis →
image to video

Anpassad kontroll av markeringslängd

Du kan skapa korta teasers eller längre höjdpunktsvideor beroende på ditt mål. AI:n anpassar scenvalet efter den längd du väljer, så att klippen blir fokuserade och relevanta.

Kom igång gratis →
A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

Smart scenhopsättning

Utvalda ögonblick sätts ihop med mjuka övergångar. Den färdiga höjdpunktsvideon känns sammanhängande i stället för som en samling slumpmässiga klipp. Det här förbättrar både tittartid och flöde.

Kom igång gratis →
Voice cloning

Textade highlight-klipp klara att dela

Generatorn förbereder highlights som fungerar sömlöst med undertexter och text på skärmen. Det gör klippen enklare att ta till sig utan ljud. Engagemanget förblir högt på alla plattformar.

Kom igång gratis →
motion graphics photos to video

Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet

Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Så fungerar det

Så använder du AI-videohöjdpunktgeneratorn

Gör dina bästa stunder till videohöjdpunkter med AI i fyra enkla steg.

Kom igång gratis
Steg 1

Ladda upp din video

Lägg till valfri längre videoinnehåll som du vill återanvända.

Steg 2

Välj inställningar för höjdpunkter

Välj klipplängd och utdataformat utifrån dina mål.

Steg 3

Skapa highlights

AI:n analyserar och sätter ihop de mest engagerande ögonblicken.

Steg 4

Exportera och dela

Ladda ner dina höjdpunkter och publicera dem direkt.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en AI-videohöjdpunktgenerator?

En AI-baserad highlight-videoskapare identifierar automatiskt och klipper ut de mest engagerande ögonblicken från en längre video. Den tar bort behovet av manuellt sökande och redigering.

Vilka typer av videor fungerar bäst?

Podcaster, intervjuer, webbinarier, sportklipp och demo­videor fungerar alla bra. Alla längre videor med tydliga intressanta ögonblick kan bearbetas. Företag och kreatörer har redanskapat 136,655,440 videor med vår AI-plattform.

Kan jag styra längden på höjdpunkterna?

Ja, du kan välja korta teasers eller längre highlights. AI:n anpassar klippvalet utifrån den längd du väljer.

Väljer AI:n klippen automatiskt?

Ja, AI-verktyget analyserar visuella signaler, ljud och tempo för att välja ut viktiga ögonblick. Du kan skapa ett highlight och generera flera varianter vid behov.

Kan jag använda highlights i sociala medier?

Höjdpunkter är optimerade för sociala plattformar och kortformat. De är utformade för att snabbt fånga uppmärksamhet.

Behöver jag redigeringskunskaper för att använda det?

Du behöver ingen redigeringsvana för att skapa ett highlight med det här AI-verktyget. Den här AI-videohighlightgeneratorn sköter klippning och sekvensering automatiskt.

Kan jag skapa flera höjdpunkter från en och samma video?

Ja, du kan skapa flera highlight-versioner från samma källvideo. Det är användbart när du vill testa olika klipp.

Är resultatet redo att publiceras?

Ja, genererade highlights är klara för export och kan delas direkt på olika plattformar.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Börja skapa med HeyGen

Förvandla dina idéer till professionella videor med AI.

Kom igång gratis →
CTA background