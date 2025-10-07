Skapa färdiga videoannonser från manus, produktlänkar eller briefar med HeyGens AI-annonsskapare. Klistra in din text, välj stil och målgrupp och generera flera annonsvarianter med röst, visuellt innehåll och timing – utan kameror, utan studios och utan krånglig redigering.
Transform product URLs or catalog entries into short, compelling product ads. The ai ad maker highlights features, pricing, and reviews, then generates multiple ad cuts for A/B testing to maximize ROAS.
Speed up ad creative cycles by producing dozens of concept variants in one session. HeyGen’s optimization tools help scale winners and retire underperformers without adding production overhead.
Generate attention-grabbing app install videos with strong hooks and demo clips. Use platform-specific formats and quick variants to improve mobile CTR and CPI metrics.
Produce cinematic brand teasers and hero spots from briefs. Combine AI visuals, custom music, and narration to create emotionally resonant pieces ready for high-impact ad campaigns.
Create regionally adapted ads with translated scripts, voiceovers, and subtitled captions. HeyGen’s video translator ensures timing and lip sync remain natural across languages for consistent global storytelling.
Cut creative cycle time for client work by automating ideation, production, and variant testing. HeyGen helps agencies produce more deliverables with the same team and lower costs.
Varför HeyGen är det bästa AI-verktyget för annonser
HeyGen kombinerar automatiserad kreativ generering, datadriven optimering och skalbara exporter för att skapa annonser som presterar. Team använder vår AI-annonsgenerator för att effektivisera sin annonsproduktion.AI-videogenerator för att korta produktionstiderna, öka takten i tester och lokalisera kampanjer över olika marknader snabbare än med traditionella arbetsflöden.
Skapa flera annonskoncept och versioner för olika plattformar på några minuter. HeyGen automatiserar manus, scenordning, röstpålägg och rendering så att du snabbt kan testa kreativt material och iterera på det som fungerar bäst.
Skapa annonsvarianter som är strukturerade för testning och optimering med en AI-annonsgenerator. Generera automatiskt hooks, CTA:er och A/B-varianter med insiktsdrivna mallar för att förbättra CTR och konverteringar.
Massproducera hundratals lokala annonser med videotranslatorn och röstkloning. Automatisera distributionen och integrera med annonsplattformar via API för enhetliga globala kampanjer.
HeyGen analyserar produktsidor, landningssidor och korta underlag för att skapa kompletta annons‑storyboards från början till slut. AI‑annonsverktyget plockar ut viktiga fördelar, bilder och specifikationer, skriver korta manus, matchar B‑roll och sätter ihop scener som är optimerade för konvertering och uppmärksamhet. Det här länk‑till‑annons‑arbetsflödet tar bort manuellt arbete med material och skapar flera variantkoncept som är klara att testa.
AI-manus- och hookskrivare med röstsynk
Skapa automatiskt rubriker, hooks och korta manus anpassade efter plattformsformat (15 s, 30 s, 60 s) med hjälp av AI för att säkerställa engagerande annonsinnehåll. HeyGen skapar naturliga voiceovers och lägger på exakt läppsynk när du använder avatarer; systemet tajmar också CTA:er och scenövergångar för att maximera tittartiden i annonser som presterar bra. Använd röstkloning för att behålla varumärkets ton eller välj från ett katalogutbud av studiostemmer för olika regioner.
Verktyg för kreativ optimering och testning
Inbyggda testsuiter automatiserar skapandet av varianter, A/B-testning och prestandaanalys. HeyGen hjälper dig att identifiera de bäst presterande hookarna, visuella elementen och tempot genom att generera 5–20 varianter per brief och ge strukturerade insikter som vägleder målgruppsinriktning och budgetfördelning.
Plattformspresets och batchexporter
Exportera optimerade MP4-filer för flöde, story eller in-stream-placeringar och välj förinställningar för TikTok, Reels, YouTube och betald social. Använd batchläge eller API för att skapa hundratals annonsvarianter, anpassa efter målgrupp eller region och skicka slutmaterialet automatiskt till din annonsplattform eller CDN.
Så använder du AI-annonsverktyget
Skapa annonsklara videor i fyra tydliga steg från brief till lansering.
Ange en produkt-URL, en kort brief eller ett manus för att låta AI-annonsverktyget skapa effektiv annonstext. HeyGen hämtar nyckeldetaljer och tar fram ett annonsmanus med fokus på uppmärksamhetsväckande krokar och konverteringspunkter.
Välj plattformsförinställningar, visuell ton och röst. Använd prestationsinriktade mallar som UGC-, cinematiska eller demostilar för att anpassa dina annonser med AI så att de stämmer med kampanjmålen.
Justera hookar, CTA:er, visuella element och musik. Använd bild till video eller ansiktsbyte för att lägga in produktbilder eller talang. Finjustera läppsynk och timing för bättre leverans.
Skapa flera annonsvarianter automatiskt. Använd batchexporter eller API:et för att leverera plattformsoptimerade filer och trigga uppladdningar till annonsverktyg eller webhooks för automatiserad publicering.
En AI-annonskapare omvandlar briefar, manus eller produkt-URL:er till produktionsklara videoannonser med automatiserad manusgenerering, scenbygge, röstpålägg och rendering. HeyGens motor skapar hookar, sätter samman visuella sekvenser och tidsätter CTA:er för att ta fram korta och långa annonser utan traditionell inspelning eller redigering.
HeyGen påskyndar kreativ testning genom att skapa flera varianter (hooks, tempo, visuellt innehåll) från en brief och ge strukturerade insikter. Snabbare iteration och databaserad optimering ökar testtakten, identifierar vinnande kreativa element och förbättrar CTR och ROAS över tid.
Vår AI-plattform har redan översatt 18,858,633 videor på flera språk.
Ja, att använda AI kan öka effekten av dina marknadsföringsstrategier. Plattformen stödjer UGC-liknande redigeringar och naturtrogna avatarer. Välj en naturligt utseende avatar för att framföra manus, eller använd genererade UGC-estetiker för att efterlikna autentiskt skaparinnehåll som fungerar bra i sociala flöden.
Nej. HeyGen kan skapa kompletta annonser från länkar eller manus med hjälp av AI-genererade visuella element och licensierat stockmaterial. Du kan också ladda upp egna tillgångar eller produktbilder för att skapa mer autentiska produktbilder via AI-baserade image-to-video-flöden.
Använd videöversättaren för att skapa lokala annonsversioner med översatta manus, voiceovers och textade undertexter. HeyGen behåller tempo och läppsynk samtidigt som den återskapar ett naturligt framförande på olika språk för en enhetlig kommunikation världen över.
Exportera optimerade MP4-filer för flöde, vertikala Reels/Stories, in-stream och desktop-placeringar. Förinställningar finns för TikTok, Instagram, YouTube, Facebook och programmatiska plattformar för att säkerställa korrekta bildformat och codecs.
Ja. HeyGen erbjuder API:er, webhook-notiser och verktyg för batchgenerering så att du programmatiskt kan skapa hundratals annonsvarianter, anpassa efter segment och leverera material direkt till annonsverktyg eller lagringsutrymmen.
De flesta korta annonsvarianter skapas på några minuter beroende på längd och komplexitet. Batchjobb skalar med volym och kan bearbetas parallellt; API:er returnerar statusuppdateringar så att team kan orkestrera publiceringsarbetsflöden effektivt.
Du behåller full äganderätt till alla genererade tillgångar. HeyGen gör inga anspråk på rättigheterna till dina annonser. Se till att du har rättigheter till allt tredjepartsinnehåll du inkluderar i materialet för att undvika problem med din annonskampanj.
Ja. HeyGen följer säkerhetsrutiner på företagsnivå, inklusive kryptering, rollbaserad åtkomstkontroll och regelefterlevnadsalternativ för reglerade branscher. Använd privata lagringsintegrationer och arbetsytekontroller för att hantera åtkomst till material.
Du kan redigera manus, byta visuellt innehåll, justera musik, finslipa voiceovers och använda varumärkespaket. Verktyget stöder redigering på scen-nivå och promptbaserade globala ändringar så att du kan iterera utan att använda en traditionell tidslinjeredigerare, vilket gör det till en kraftfull AI-driven lösning.
Ja. HeyGen integreras via API:er och webhooks för att skicka genererade tillgångar och metadata till din kampanjstack. Koppla exporterna till CDN:er, annonsplattformar eller analystjänster för att effektivisera lansering och uppföljning.
